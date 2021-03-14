Крылья Советов
1:0
Первый тайм: 22'
Иртыш Омск
1:0
5' ПенальтиСергеев Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Зеффан МехдиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Шакуро ПавелЗащитник
- Защитник
-
83 Шмыков АртёмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кротов АнтонПолузащитник
-
88 Киреев ИгорьПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Котин НикитаЗащитник
- Полузащитник
-
70 Пухов ТимурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Evgeni Kharlachev
Ход матча
5'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|26 (4)
|0.87
|2.
|Голенков Егор
|10
|0.33
|3.
|Зиньковский Антон
|9 (2)
|0.3
|4.
|Солдатенков Александр
|3
|0.1
|5.
|Ежов Роман
|3
|0.1
|6.
|Гацкан Александр
|2
|0.07
|7.
|Гынсарь Раду
|2
|0.07
|8.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0.07
|9.
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0.07
|10.
|Чернов Никита
|1
|0.03
|11.
|Сарвели Владислав
|1
|0.03
|12.
|Витюгов Максим
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сычевой Владимир
|4
|0.13
|2.
|Кротов Антон
|3
|0.1
|3.
|Масловский Александр
|2
|0.07
|4.
|Киреев Игорь
|1
|0.03
|5.
|Морозов Кирилл
|1
|0.03
|6.
|Рукас Андрюс
|1
|0.03
|7.
|Аршакян Давид
|1
|0.03
|8.
|Шакуро Павел
|1
|0.03
|9.
|Стефанович Илья
|1
|0.03
|10.
|Киселёв Геннадий
|1
|0.03
|11.
|Бурюкин Илья
|1
|0.03
|12.
|Кузнецов Евгений II
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|9
|1
|2.
|Божин Сергей
|8
|0
|3.
|Чернов Никита
|4
|1
|4.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|5.
|Ежов Роман
|5
|0
|6.
|Голенков Егор
|4
|0
|7.
|Цыпченко Дмитрий
|4
|0
|8.
|Витюгов Максим
|4
|0
|9.
|Карпов Максим
|2
|1
|10.
|Солдатенков Александр
|2
|1
|11.
|Комбаров Дмитрий
|3
|0
|12.
|Кабутов Дмитрий
|3
|0
|13.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|14.
|Зеффан Мехди
|2
|0
|15.
|Сергеев Иван
|2
|0
|16.
|Фролов Евгений
|1
|0
|17.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|18.
|Якуба Денис
|1
|0
|19.
|Ломаев Иван
|1
|0
|20.
|Пруцев Данил
|1
|0
|21.
|Смирнов Данила
|1
|0
|22.
|Шерстнёв Степан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кротов Антон
|9
|0
|2.
|Шакуро Павел
|7
|1
|3.
|Подоксёнов Сергей
|8
|0
|4.
|Стеклов Вадим
|7
|0
|5.
|Гордиенко Руслан
|5
|0
|6.
|Рукас Андрюс
|5
|0
|7.
|Масловский Александр
|3
|1
|8.
|Морозов Кирилл
|3
|1
|9.
|Магадиев Денис
|4
|0
|10.
|Киселёв Геннадий
|4
|0
|11.
|Шлеермахер Артур
|3
|0
|12.
|Кербс Александр
|3
|0
|13.
|Шмыков Артём
|3
|0
|14.
|Сычевой Владимир
|3
|0
|15.
|Крикуненко Александр
|1
|1
|16.
|Пухов Тимур
|2
|0
|17.
|Мареев Станислав
|2
|0
|18.
|Киреев Игорь
|1
|0
|19.
|Дергачёв Николай
|1
|0
|20.
|Аршакян Давид
|1
|0
|21.
|Визнович Илья
|1
|0
|22.
|Стефанович Илья
|1
|0
|23.
|Третьяков Артём
|1
|0
|24.
|Полетаев Владислав
|1
|0
|25.
|Бурюкин Илья
|1
|0
|26.
|Донсков Иван
|1
|0
|27.
|Коршунов Иван
|1
|0
|28.
|Зубавленко Вадим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|16.39% (10)
|8.2% (5)
|19.67% (12)
|16.39% (10)
|13.11% (8)
|26.23% (16)
|Иртыш Омск
|11.11% (2)
|38.89% (7)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|5.56% (1)
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: +16 =2 -2Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов
Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания
Иртыш Омск Последние 20 матчей: +7 =5 -8Иртыш Омск 0:1 Текстильщик Алания 1:0 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:2 Нефтехимик Иртыш Омск 1:0 Динамо Брянск
Спартак-2 1:2 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:0 Томь Чертаново 0:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Оренбург 0:0 Иртыш Омск Иртыш Омск 2:2 Чайка СКА-Хабаровск 1:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:2 Велес Москва Балтика 3:2 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:0 Краснодар-2 Иртыш Омск 1:0 Акрон Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Шинник 0:3 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:0 Факел Волгарь 1:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Иртыш Омск: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|30
|21
|4
|5
|65 - 20
|67
|2.
|Оренбург
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|47 - 22
|60
|3.
|Нижний Новгород
|0:0 Заявка
|30
|18
|6
|6
|41 - 19
|60
|4.
|Алания
|Заявка
|29
|16
|7
|6
|57 - 28
|55
|5.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|30
|16
|7
|7
|52 - 25
|55
|6.
|Велес Москва
|1:0 Заявка
|30
|15
|8
|7
|40 - 32
|53
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|46 - 29
|49
|8.
|Балтика
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|32 - 24
|49
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|35 - 33
|43
|10.
|Волгарь
|1:0 Заявка
|30
|12
|7
|11
|38 - 32
|43
|11.
|Енисей
|0:0 Заявка
|30
|12
|5
|13
|34 - 42
|41
|12.
|Чайка
|0:0 Заявка
|30
|10
|10
|10
|35 - 37
|40
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|25 - 32
|38
|14.
|Факел
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|32 - 29
|37
|15.
|Спартак-2
|0:1 Заявка
|30
|10
|5
|15
|30 - 41
|35
|16.
|Краснодар-2
|0:0 Заявка
|30
|8
|10
|12
|37 - 47
|34
|17.
|Динамо Брянск
|Заявка
|29
|8
|4
|17
|17 - 46
|28
|18.
|Акрон
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|23 - 41
|27
|19.
|Иртыш Омск
|0:1 Заявка
|30
|7
|6
|17
|22 - 40
|27
|20.
|Чертаново
|Заявка
|29
|7
|3
|19
|21 - 47
|24
|21.
|Томь
|0:1 Заявка
|30
|5
|6
|19
|19 - 39
|21
|22.
|Шинник
|0:0 Заявка
|30
|4
|5
|21
|27 - 70
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|16
|14
|1
|1
|42 - 5
|43
|2.
|Алания
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 17
|33
|3.
|Нижний Новгород
|0:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|23 - 9
|32
|4.
|Волгарь
|1:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|23 - 13
|30
|5.
|Велес Москва
|1:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|6.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 13
|28
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 8
|27
|8.
|Оренбург
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|15 - 10
|25
|10.
|Енисей
|0:0 Заявка
|14
|8
|0
|6
|22 - 18
|24
|11.
|Балтика
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|14 - 8
|23
|12.
|Краснодар-2
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|27 - 20
|23
|13.
|Факел
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 9
|22
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|11 - 15
|21
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|12 - 20
|19
|16.
|Акрон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 16
|17
|17.
|Чайка
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 21
|17
|18.
|Иртыш Омск
|0:1 Заявка
|16
|4
|2
|10
|10 - 25
|14
|19.
|Шинник
|0:0 Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 27
|13
|20.
|Спартак-2
|0:1 Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|21.
|Чертаново
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|8 - 17
|11
|22.
|Томь
|0:1 Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|24 - 9
|34
|2.
|Нижний Новгород
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|18 - 10
|28
|3.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 12
|27
|4.
|Балтика
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|18 - 16
|26
|5.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 15
|24
|6.
|Велес Москва
|1:0 Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 12
|23
|7.
|Спартак-2
|0:1 Заявка
|16
|7
|2
|7
|20 - 20
|23
|8.
|Чайка
|0:0 Заявка
|16
|5
|8
|3
|19 - 16
|23
|9.
|Алания
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 11
|22
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|18 - 21
|22
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 23
|18
|12.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 17
|17
|13.
|Енисей
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|12 - 24
|17
|14.
|Факел
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 20
|15
|15.
|Волгарь
|1:0 Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 19
|13
|16.
|Иртыш Омск
|0:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 15
|13
|17.
|Чертаново
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|13 - 30
|13
|18.
|Томь
|0:1 Заявка
|16
|3
|4
|9
|8 - 18
|13
|19.
|Краснодар-2
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 27
|11
|20.
|Акрон
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|9 - 25
|10
|21.
|Динамо Брянск
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|5 - 26
|9
|22.
|Шинник
|0:0 Заявка
|14
|1
|1
|12
|12 - 43
|4
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Крылья Советов» – «Иртыш Омск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Крылья Советов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Иртыш Омск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Крылья Советов» – «Иртыш Омск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Крылья Советов 1:0 Иртыш Омск
Исход игры
Крылья Советов
98.7% (149)
Ничья
0.7% (1)
Иртыш Омск
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.7% (76)
Меньше
48.3% (71)
Обе команды забьют
Да
17.01% (25)
Нет
82.99% (122)
Популярный счёт
2:0 Крылья Советов
38.4% (58)
3:0 Крылья Советов
29.1% (44)
1:0 Крылья Советов
7.9% (12)
2:1 Крылья Советов
7.3% (11)
3:1 Крылья Советов
6.6% (10)
4:0 Крылья Советов
4.6% (7)
5:1 Крылья Советов
1.3% (2)
4:1 Крылья Советов
1.3% (2)
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