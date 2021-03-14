Стеклов слева пошёл в центр и с двадцати семи метров решил пробить по воротам. Мяч полетел сильно в сторону от цели.

Слева со штрафного с дальней дистанции Визнович пробил по воротам. Ломаев в прыжке отвёл угрозу.

Замена в составе "Иртыша": вместо Кирилла Морозова на поле вышел Тимур Пухов.

18' Зеффан справа прострелил к воротам. Полетаев кулаками выбивает мяч в поле.

17' У Зеффана не получилась подача справа, но на подборе играют самарцы.

16' Полетаев мяч выбил кулаком после подачи слева со штрафного.

15' Неудачно хозяева разыграли угловой удар, но смогли у флага заработать штрафной.

14' ПОЛЕТАЕВ!!! Зеффан справа навесил на Сергеева, который в упор пробил головой по воротам. Полетаев сумел отразить опаснейший удар.

13' Ежов справа сместился в центр и с двадцати восьми метров пробил по центру ворот. Полетаев спокойно поймал мяч.

12' У Чернова заброс вперёд получился неточным. Самарцам следующую атаку придётся начинать со своей половины поля.

11' Горшков на линии чужой штрафной площади столкнулся с соперником и получил травму. Медики вышли на поле.

10' "Крылья Советов" продолжают большими силами атаковать. Гостям пока лишь изредка удаётся выбивать мяч на чужую половину поля.

9' Кротов в центра поля нарушил правила.

8' Горшков слева с линии штрафной площади пробил низом в ближний угол. Полетаев прилёг на мерзлую траву им забрал мяч в руки.

6' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

СЕРГЕЕВ!!! Сергеев с одиннадцатиметровой отметки сильно пробил низом в левый угол. Полетаев угадал направление удара, но мяч достать не смог.

5' Пенальти!. Ежов справа вошёл в штрафную площадь и мяч попал в руку Морозову.

4' Зеффан справа пошёл в центр, но передачу сделал назад на свою половину поля.

3' Самарцы на правом фланге заработали несколько аутов, с помощью которых и продвинулись вперёд.

2' "Крылья Советов" играют в голубых футболках и тёмно-синих трусах, "Иртыш" - в белых футболках и тёмно-синих трусах.