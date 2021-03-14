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Крылья Советов
1:0
Первый тайм: 22'
Иртыш Омск
0'
1:0
5' Пенальти
Сергеев Иван
22'
Крылья Советов
Иртыш Омск

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 26 (4) 0.87
2. Голенков Егор 10 0.33
3. Зиньковский Антон 9 (2) 0.3
4. Солдатенков Александр 3 0.1
5. Ежов Роман 3 0.1
6. Гацкан Александр 2 0.07
7. Гынсарь Раду 2 0.07
8. Полуяхтов Владимир 2 0.07
9. Цыпченко Дмитрий 2 0.07
10. Чернов Никита 1 0.03
11. Сарвели Владислав 1 0.03
12. Витюгов Максим 1 0.03
Иртыш Омск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сычевой Владимир 4 0.13
2. Кротов Антон 3 0.1
3. Масловский Александр 2 0.07
4. Киреев Игорь 1 0.03
5. Морозов Кирилл 1 0.03
6. Рукас Андрюс 1 0.03
7. Аршакян Давид 1 0.03
8. Шакуро Павел 1 0.03
9. Стефанович Илья 1 0.03
10. Киселёв Геннадий 1 0.03
11. Бурюкин Илья 1 0.03
12. Кузнецов Евгений II 1 0.03

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 9 1
2. Божин Сергей 8 0
3. Чернов Никита 4 1
4. Сарвели Владислав 5 0
5. Ежов Роман 5 0
6. Голенков Егор 4 0
7. Цыпченко Дмитрий 4 0
8. Витюгов Максим 4 0
9. Карпов Максим 2 1
10. Солдатенков Александр 2 1
11. Комбаров Дмитрий 3 0
12. Кабутов Дмитрий 3 0
13. Полуяхтов Владимир 2 0
14. Зеффан Мехди 2 0
15. Сергеев Иван 2 0
16. Фролов Евгений 1 0
17. Гынсарь Раду 1 0
18. Якуба Денис 1 0
19. Ломаев Иван 1 0
20. Пруцев Данил 1 0
21. Смирнов Данила 1 0
22. Шерстнёв Степан 1 0
Иртыш Омск
# Игрок      
1. Кротов Антон 9 0
2. Шакуро Павел 7 1
3. Подоксёнов Сергей 8 0
4. Стеклов Вадим 7 0
5. Гордиенко Руслан 5 0
6. Рукас Андрюс 5 0
7. Масловский Александр 3 1
8. Морозов Кирилл 3 1
9. Магадиев Денис 4 0
10. Киселёв Геннадий 4 0
11. Шлеермахер Артур 3 0
12. Кербс Александр 3 0
13. Шмыков Артём 3 0
14. Сычевой Владимир 3 0
15. Крикуненко Александр 1 1
16. Пухов Тимур 2 0
17. Мареев Станислав 2 0
18. Киреев Игорь 1 0
19. Дергачёв Николай 1 0
20. Аршакян Давид 1 0
21. Визнович Илья 1 0
22. Стефанович Илья 1 0
23. Третьяков Артём 1 0
24. Полетаев Владислав 1 0
25. Бурюкин Илья 1 0
26. Донсков Иван 1 0
27. Коршунов Иван 1 0
28. Зубавленко Вадим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 16.39% (10) 8.2% (5) 19.67% (12) 16.39% (10) 13.11% (8) 26.23% (16)
 Иртыш Омск 11.11% (2) 38.89% (7) 11.11% (2) 22.22% (4) 11.11% (2) 5.56% (1)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов
Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания
Иртыш Омск Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Иртыш Омск 0:1 Текстильщик Алания 1:0 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:2 Нефтехимик Иртыш Омск 1:0 Динамо Брянск
Спартак-2 1:2 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:0 Томь Чертаново 0:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Оренбург 0:0 Иртыш Омск Иртыш Омск 2:2 Чайка СКА-Хабаровск 1:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:2 Велес Москва Балтика 3:2 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:0 Краснодар-2 Иртыш Омск 1:0 Акрон Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Шинник 0:3 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:0 Факел Волгарь 1:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Иртыш Омск: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 1:0 Заявка 30 21 4 5 65 - 20 67
2. Оренбург Заявка 29 17 9 3 47 - 22 60
3. Нижний Новгород 0:0 Заявка 30 18 6 6 41 - 19 60
4. Алания Заявка 29 16 7 6 57 - 28 55
5. Торпедо Москва 0:0 Заявка 30 16 7 7 52 - 25 55
6. Велес Москва 1:0 Заявка 30 15 8 7 40 - 32 53
7. Нефтехимик Заявка 29 15 4 10 46 - 29 49
8. Балтика Заявка 29 14 7 8 32 - 24 49
9. СКА-Хабаровск Заявка 29 12 7 10 35 - 33 43
10. Волгарь 1:0 Заявка 30 12 7 11 38 - 32 43
11. Енисей 0:0 Заявка 30 12 5 13 34 - 42 41
12. Чайка 0:0 Заявка 30 10 10 10 35 - 37 40
13. Текстильщик Заявка 29 10 8 11 25 - 32 38
14. Факел Заявка 29 9 10 10 32 - 29 37
15. Спартак-2 0:1 Заявка 30 10 5 15 30 - 41 35
16. Краснодар-2 0:0 Заявка 30 8 10 12 37 - 47 34
17. Динамо Брянск Заявка 29 8 4 17 17 - 46 28
18. Акрон Заявка 29 7 6 16 23 - 41 27
19. Иртыш Омск 0:1 Заявка 30 7 6 17 22 - 40 27
20. Чертаново Заявка 29 7 3 19 21 - 47 24
21. Томь 0:1 Заявка 30 5 6 19 19 - 39 21
22. Шинник 0:0 Заявка 30 4 5 21 27 - 70 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 1:0 Заявка 16 14 1 1 42 - 5 43
2. Алания Заявка 15 10 3 2 38 - 17 33
3. Нижний Новгород 0:0 Заявка 15 10 2 3 23 - 9 32
4. Волгарь 1:0 Заявка 16 8 6 2 23 - 13 30
5. Велес Москва 1:0 Заявка 17 8 6 3 25 - 20 30
6. Торпедо Москва 0:0 Заявка 16 8 4 4 26 - 13 28
7. Нефтехимик Заявка 14 8 3 3 28 - 8 27
8. Оренбург Заявка 14 7 5 2 23 - 13 26
9. СКА-Хабаровск Заявка 14 7 4 3 15 - 10 25
10. Енисей 0:0 Заявка 14 8 0 6 22 - 18 24
11. Балтика Заявка 13 7 2 4 14 - 8 23
12. Краснодар-2 0:0 Заявка 15 6 5 4 27 - 20 23
13. Факел Заявка 15 5 7 3 16 - 9 22
14. Текстильщик Заявка 15 5 6 4 11 - 15 21
15. Динамо Брянск Заявка 15 6 1 8 12 - 20 19
16. Акрон Заявка 13 5 2 6 14 - 16 17
17. Чайка 0:0 Заявка 14 5 2 7 16 - 21 17
18. Иртыш Омск 0:1 Заявка 16 4 2 10 10 - 25 14
19. Шинник 0:0 Заявка 16 3 4 9 15 - 27 13
20. Спартак-2 0:1 Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
21. Чертаново Заявка 14 3 2 9 8 - 17 11
22. Томь 0:1 Заявка 14 2 2 10 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 15 10 4 1 24 - 9 34
2. Нижний Новгород 0:0 Заявка 15 8 4 3 18 - 10 28
3. Торпедо Москва 0:0 Заявка 14 8 3 3 26 - 12 27
4. Балтика Заявка 16 7 5 4 18 - 16 26
5. Крылья Советов 1:0 Заявка 14 7 3 4 23 - 15 24
6. Велес Москва 1:0 Заявка 13 7 2 4 15 - 12 23
7. Спартак-2 0:1 Заявка 16 7 2 7 20 - 20 23
8. Чайка 0:0 Заявка 16 5 8 3 19 - 16 23
9. Алания Заявка 14 6 4 4 19 - 11 22
10. Нефтехимик Заявка 15 7 1 7 18 - 21 22
11. СКА-Хабаровск Заявка 15 5 3 7 20 - 23 18
12. Текстильщик Заявка 14 5 2 7 14 - 17 17
13. Енисей 0:0 Заявка 16 4 5 7 12 - 24 17
14. Факел Заявка 14 4 3 7 16 - 20 15
15. Волгарь 1:0 Заявка 14 4 1 9 15 - 19 13
16. Иртыш Омск 0:1 Заявка 14 3 4 7 12 - 15 13
17. Чертаново Заявка 15 4 1 10 13 - 30 13
18. Томь 0:1 Заявка 16 3 4 9 8 - 18 13
19. Краснодар-2 0:0 Заявка 15 2 5 8 10 - 27 11
20. Акрон Заявка 16 2 4 10 9 - 25 10
21. Динамо Брянск Заявка 14 2 3 9 5 - 26 9
22. Шинник 0:0 Заявка 14 1 1 12 12 - 43 4
  • — Выход в РПЛ
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  • — Вылет в ПФЛ
  • Первый тайм
  • Замена
    23'
    Замена в составе "Иртыша": вместо Кирилла Морозова на поле вышел Тимур Пухов.
  • Угловой
    22'
    Угловой удар исполнили гости. Мяч вынесен в сторону.
  • Опасный момент
    21'
    Слева со штрафного с дальней дистанции Визнович пробил по воротам. Ломаев в прыжке отвёл угрозу.
  • 20'
    Стеклов слева пошёл в центр и с двадцати семи метров решил пробить по воротам. Мяч полетел сильно в сторону от цели.
  • 19'
    Ежов справа навесил к дальней штанге, откуда гости мяч вынесли.

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  • 18'
    Зеффан справа прострелил к воротам. Полетаев кулаками выбивает мяч в поле.
  • 17'
    У Зеффана не получилась подача справа, но на подборе играют самарцы.
  • 16'
    Полетаев мяч выбил кулаком после подачи слева со штрафного.
  • Угловой
    15'
    Неудачно хозяева разыграли угловой удар, но смогли у флага заработать штрафной.
  • Опасный момент
    14'
    ПОЛЕТАЕВ!!! Зеффан справа навесил на Сергеева, который в упор пробил головой по воротам. Полетаев сумел отразить опаснейший удар.
  • 13'
    Ежов справа сместился в центр и с двадцати восьми метров пробил по центру ворот. Полетаев спокойно поймал мяч.
  • 12'
    У Чернова заброс вперёд получился неточным. Самарцам следующую атаку придётся начинать со своей половины поля.
  • Травма, повреждение
    11'
    Горшков на линии чужой штрафной площади столкнулся с соперником и получил травму. Медики вышли на поле.
  • 10'
    "Крылья Советов" продолжают большими силами атаковать. Гостям пока лишь изредка удаётся выбивать мяч на чужую половину поля.
  • Фол, нарушение
    9'
    Кротов в центра поля нарушил правила.
  • 8'
    Горшков слева с линии штрафной площади пробил низом в ближний угол. Полетаев прилёг на мерзлую траву им забрал мяч в руки.
  • Пенальти
    6'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    СЕРГЕЕВ!!! Сергеев с одиннадцатиметровой отметки сильно пробил низом в левый угол. Полетаев угадал направление удара, но мяч достать не смог.
  • Пенальти!
    5'
    Пенальти!. Ежов справа вошёл в штрафную площадь и мяч попал в руку Морозову.
  • 4'
    Зеффан справа пошёл в центр, но передачу сделал назад на свою половину поля.
  • 3'
    Самарцы на правом фланге заработали несколько аутов, с помощью которых и продвинулись вперёд.
  • 2'
    "Крылья Советов" играют в голубых футболках и тёмно-синих трусах, "Иртыш" - в белых футболках и тёмно-синих трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Металлурге"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 30 тура Российской ФНЛ - первого дивизиона, в котором сыграют самарские «Крылья Советов» и омский «Иртыш». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 151
Крылья Советов 98.7% (149)
X 0.7% (1)
Иртыш Омск 0.7% (1)
Все прогнозы
1.55 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Иртыш Омск
1.17
9.20
23.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.15 7.30 16.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 6.90 16.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 9.20 23.00

Самый высокий коэффициент на матч «Крылья Советов» – «Иртыш Омск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Крылья Советов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Иртыш Омск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Крылья Советов» – «Иртыш Омск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
6.95 1.09 4.00 1.25 2.86 1.41 2.16 1.75 1.67 2.18 1.42 2.81 1.24 3.92 1.14 5.50
12.00 1.00 12.00 1.01 4.45 1.18 3.86 1.25 2.32 1.66 1.79 2.00 1.53 2.40 1.27 3.40 1.17 4.05 1.05 6.75 1.04 7.40
15.50 0.00 10.50 1.02 9.50 1.03 7.50 1.07 3.25 1.31 2.03 1.73 2.48 1.50 1.77 1.97 1.40 2.80 1.28 3.45 1.11 5.80 1.09 6.50 1.01 14.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.99 1.38 1.83 1.95 1.38 2.99 1.18 4.80
3.60 1.28 2.40 1.56 1.59 2.33 1.20 4.45 1.14 5.35
2.33 1.51 2.30 1.58 1.50 2.48 1.25 3.75 1.04 9.00 1.03 10.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.30 1.21 2.42 1.55 1.73 2.08 1.37 3.04
5.00 1.18 3.60 1.28 1.98 1.81 1.48 2.61 1.30 3.45
3.10 1.33 1.82 1.92 1.37 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.49
2.30 1.58
Букмекер Да Нет
6.15 1.11
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
4.70 1.18
4.50 1.18
Где смотреть матч Крылья Советов 1:0 Иртыш Омск онлайн

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Прогнозы на матч Крылья Советов 1:0 Иртыш Омск

Исход игры
Крылья Советов
98.7% (149)
Ничья
0.7% (1)
Иртыш Омск
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.7% (76)
Меньше
48.3% (71)
Обе команды забьют
Да
17.01% (25)
Нет
82.99% (122)
Популярный счёт
2:0 Крылья Советов
38.4% (58)
3:0 Крылья Советов
29.1% (44)
1:0 Крылья Советов
7.9% (12)
2:1 Крылья Советов
7.3% (11)
3:1 Крылья Советов
6.6% (10)
4:0 Крылья Советов
4.6% (7)
5:1 Крылья Советов
1.3% (2)
4:1 Крылья Советов
1.3% (2)
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