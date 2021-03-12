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Крылья Советов
 
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Иртыш Омск

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 25 (3) 0.86
2. Голенков Егор 10 0.34
3. Зиньковский Антон 9 (2) 0.31
4. Солдатенков Александр 3 0.1
5. Ежов Роман 3 0.1
6. Гацкан Александр 2 0.07
7. Гынсарь Раду 2 0.07
8. Полуяхтов Владимир 2 0.07
9. Цыпченко Дмитрий 2 0.07
10. Чернов Никита 1 0.03
11. Сарвели Владислав 1 0.03
12. Витюгов Максим 1 0.03
Иртыш Омск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сычевой Владимир 4 0.14
2. Кротов Антон 3 0.1
3. Масловский Александр 2 0.07
4. Киреев Игорь 1 0.03
5. Морозов Кирилл 1 0.03
6. Рукас Андрюс 1 0.03
7. Аршакян Давид 1 0.03
8. Шакуро Павел 1 0.03
9. Стефанович Илья 1 0.03
10. Киселёв Геннадий 1 0.03
11. Бурюкин Илья 1 0.03
12. Кузнецов Евгений II 1 0.03

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 9 1
2. Божин Сергей 8 0
3. Чернов Никита 4 1
4. Сарвели Владислав 5 0
5. Ежов Роман 5 0
6. Голенков Егор 4 0
7. Цыпченко Дмитрий 4 0
8. Витюгов Максим 4 0
9. Карпов Максим 2 1
10. Солдатенков Александр 2 1
11. Комбаров Дмитрий 3 0
12. Кабутов Дмитрий 3 0
13. Полуяхтов Владимир 2 0
14. Зеффан Мехди 2 0
15. Сергеев Иван 2 0
16. Фролов Евгений 1 0
17. Гынсарь Раду 1 0
18. Якуба Денис 1 0
19. Ломаев Иван 1 0
20. Пруцев Данил 1 0
21. Смирнов Данила 1 0
22. Шерстнёв Степан 1 0
Иртыш Омск
# Игрок      
1. Кротов Антон 9 0
2. Шакуро Павел 7 1
3. Подоксёнов Сергей 8 0
4. Стеклов Вадим 7 0
5. Гордиенко Руслан 5 0
6. Рукас Андрюс 5 0
7. Масловский Александр 3 1
8. Морозов Кирилл 3 1
9. Магадиев Денис 4 0
10. Киселёв Геннадий 4 0
11. Шлеермахер Артур 3 0
12. Кербс Александр 3 0
13. Шмыков Артём 3 0
14. Сычевой Владимир 3 0
15. Крикуненко Александр 1 1
16. Пухов Тимур 2 0
17. Мареев Станислав 2 0
18. Киреев Игорь 1 0
19. Дергачёв Николай 1 0
20. Аршакян Давид 1 0
21. Визнович Илья 1 0
22. Стефанович Илья 1 0
23. Третьяков Артём 1 0
24. Полетаев Владислав 1 0
25. Бурюкин Илья 1 0
26. Донсков Иван 1 0
27. Коршунов Иван 1 0
28. Зубавленко Вадим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 16.39% (10) 8.2% (5) 19.67% (12) 16.39% (10) 13.11% (8) 26.23% (16)
 Иртыш Омск 11.11% (2) 38.89% (7) 11.11% (2) 22.22% (4) 11.11% (2) 5.56% (1)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов
Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания
Иртыш Омск Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Иртыш Омск 0:1 Текстильщик Алания 1:0 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:2 Нефтехимик Иртыш Омск 1:0 Динамо Брянск
Спартак-2 1:2 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:0 Томь Чертаново 0:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Оренбург 0:0 Иртыш Омск Иртыш Омск 2:2 Чайка СКА-Хабаровск 1:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:2 Велес Москва Балтика 3:2 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:0 Краснодар-2 Иртыш Омск 1:0 Акрон Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Шинник 0:3 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:0 Факел Волгарь 1:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Иртыш Омск: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 29 20 4 5 64 - 20 64
2. Оренбург Заявка 29 17 9 3 47 - 22 60
3. Нижний Новгород Заявка 29 18 5 6 41 - 19 59
4. Алания Заявка 29 16 7 6 57 - 28 55
5. Торпедо Москва Заявка 29 16 6 7 52 - 25 54
6. Велес Москва Заявка 29 14 8 7 39 - 32 50
7. Нефтехимик Заявка 29 15 4 10 46 - 29 49
8. Балтика Заявка 29 14 7 8 32 - 24 49
9. СКА-Хабаровск Заявка 29 12 7 10 35 - 33 43
10. Енисей Заявка 29 12 4 13 34 - 42 40
11. Волгарь Заявка 29 11 7 11 37 - 32 40
12. Чайка Заявка 29 10 9 10 35 - 37 39
13. Текстильщик Заявка 29 10 8 11 25 - 32 38
14. Факел Заявка 29 9 10 10 32 - 29 37
15. Спартак-2 Заявка 29 10 5 14 30 - 40 35
16. Краснодар-2 Заявка 29 8 9 12 37 - 47 33
17. Динамо Брянск Заявка 29 8 4 17 17 - 46 28
18. Иртыш Омск Заявка 29 7 6 16 22 - 39 27
19. Акрон Заявка 29 7 6 16 23 - 41 27
20. Чертаново Заявка 29 7 3 19 21 - 47 24
21. Томь Заявка 29 5 6 18 19 - 38 21
22. Шинник Заявка 29 4 4 21 27 - 70 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 15 13 1 1 41 - 5 40
2. Алания Заявка 15 10 3 2 38 - 17 33
3. Нижний Новгород Заявка 15 10 2 3 23 - 9 32
4. Нефтехимик Заявка 14 8 3 3 28 - 8 27
5. Торпедо Москва Заявка 15 8 3 4 26 - 13 27
6. Волгарь Заявка 15 7 6 2 22 - 13 27
7. Велес Москва Заявка 16 7 6 3 24 - 20 27
8. Оренбург Заявка 14 7 5 2 23 - 13 26
9. СКА-Хабаровск Заявка 14 7 4 3 15 - 10 25
10. Енисей Заявка 14 8 0 6 22 - 18 24
11. Балтика Заявка 13 7 2 4 14 - 8 23
12. Краснодар-2 Заявка 14 6 4 4 27 - 20 22
13. Факел Заявка 15 5 7 3 16 - 9 22
14. Текстильщик Заявка 15 5 6 4 11 - 15 21
15. Динамо Брянск Заявка 15 6 1 8 12 - 20 19
16. Акрон Заявка 13 5 2 6 14 - 16 17
17. Чайка Заявка 14 5 2 7 16 - 21 17
18. Иртыш Омск Заявка 16 4 2 10 10 - 25 14
19. Спартак-2 Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
20. Шинник Заявка 15 3 3 9 15 - 27 12
21. Чертаново Заявка 14 3 2 9 8 - 17 11
22. Томь Заявка 14 2 2 10 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 15 10 4 1 24 - 9 34
2. Торпедо Москва Заявка 14 8 3 3 26 - 12 27
3. Нижний Новгород Заявка 14 8 3 3 18 - 10 27
4. Балтика Заявка 16 7 5 4 18 - 16 26
5. Крылья Советов Заявка 14 7 3 4 23 - 15 24
6. Велес Москва Заявка 13 7 2 4 15 - 12 23
7. Спартак-2 Заявка 15 7 2 6 20 - 19 23
8. Алания Заявка 14 6 4 4 19 - 11 22
9. Нефтехимик Заявка 15 7 1 7 18 - 21 22
10. Чайка Заявка 15 5 7 3 19 - 16 22
11. СКА-Хабаровск Заявка 15 5 3 7 20 - 23 18
12. Текстильщик Заявка 14 5 2 7 14 - 17 17
13. Енисей Заявка 15 4 4 7 12 - 24 16
14. Факел Заявка 14 4 3 7 16 - 20 15
15. Иртыш Омск Заявка 13 3 4 6 12 - 14 13
16. Волгарь Заявка 14 4 1 9 15 - 19 13
17. Чертаново Заявка 15 4 1 10 13 - 30 13
18. Томь Заявка 15 3 4 8 8 - 17 13
19. Краснодар-2 Заявка 15 2 5 8 10 - 27 11
20. Акрон Заявка 16 2 4 10 9 - 25 10
21. Динамо Брянск Заявка 14 2 3 9 5 - 26 9
22. Шинник Заявка 14 1 1 12 12 - 43 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Иртыш Омск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 марта 2021, осталось 1 день 15 часов 48 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 75
    Крылья Советов 97.3% (73)
    X 1.3% (1)
    Иртыш Омск 1.3% (1)
    Все прогнозы
    1.55 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Иртыш Омск
    1.21
    6.55
    14.25
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      1.21 6.55 13.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.20 6.55 14.25
    Бонус: 5 000 ₽ 1.20 6.30 12.50

    Самый высокий коэффициент на матч «Крылья Советов» – «Иртыш Омск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Крылья Советов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Иртыш Омск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Крылья Советов» – «Иртыш Омск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.70 1.10 4.10 1.23 2.77 1.43 2.10 1.79 1.64 2.23 1.40 2.90 1.23 4.04 1.13 5.75
    11.50 1.00 4.55 1.18 3.68 1.27 2.36 1.64 1.82 1.97 1.51 2.45 1.25 3.55 1.18 4.20 1.06 7.10 1.04 7.70
    16.00 0.00 11.50 1.02 4.50 1.18 3.70 1.25 2.28 1.58 2.05 1.72 1.81 1.94 1.51 2.45 1.27 3.60 1.20 4.20 1.08 7.20 1.06 7.80 1.01 13.50
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.95 1.39 1.81 1.98 1.39 2.95 1.17 4.94
    3.54 1.29 2.35 1.58 1.57 2.38 1.21 4.30 1.14 5.50
    2.35 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    4.18 1.22 2.37 1.57 1.70 2.13 1.35 3.14
    4.90 1.17 3.45 1.30 1.94 1.84 1.45 2.71 1.28 3.56
    3.45 1.28 1.93 1.82 1.44 2.65

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.35 1.56
    2.31 1.57
    Букмекер Да Нет
    5.75 1.13
    5.40 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.21
    4.20 1.20
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    Прогнозы на матч Крылья Советов - Иртыш Омск

    Исход игры
    Крылья Советов
    97.3% (73)
    Ничья
    1.3% (1)
    Иртыш Омск
    1.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.48% (33)
    Меньше
    53.52% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    16.9% (12)
    Нет
    83.1% (59)
    Популярный счёт
    2:0 Крылья Советов
    40% (30)
    3:0 Крылья Советов
    24% (18)
    2:1 Крылья Советов
    10.7% (8)
    1:0 Крылья Советов
    9.3% (7)
    4:0 Крылья Советов
    5.3% (4)
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