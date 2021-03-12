Крылья Советов
Позже
Иртыш Омск
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|25 (3)
|0.86
|2.
|Голенков Егор
|10
|0.34
|3.
|Зиньковский Антон
|9 (2)
|0.31
|4.
|Солдатенков Александр
|3
|0.1
|5.
|Ежов Роман
|3
|0.1
|6.
|Гацкан Александр
|2
|0.07
|7.
|Гынсарь Раду
|2
|0.07
|8.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0.07
|9.
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0.07
|10.
|Чернов Никита
|1
|0.03
|11.
|Сарвели Владислав
|1
|0.03
|12.
|Витюгов Максим
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сычевой Владимир
|4
|0.14
|2.
|Кротов Антон
|3
|0.1
|3.
|Масловский Александр
|2
|0.07
|4.
|Киреев Игорь
|1
|0.03
|5.
|Морозов Кирилл
|1
|0.03
|6.
|Рукас Андрюс
|1
|0.03
|7.
|Аршакян Давид
|1
|0.03
|8.
|Шакуро Павел
|1
|0.03
|9.
|Стефанович Илья
|1
|0.03
|10.
|Киселёв Геннадий
|1
|0.03
|11.
|Бурюкин Илья
|1
|0.03
|12.
|Кузнецов Евгений II
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|9
|1
|2.
|Божин Сергей
|8
|0
|3.
|Чернов Никита
|4
|1
|4.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|5.
|Ежов Роман
|5
|0
|6.
|Голенков Егор
|4
|0
|7.
|Цыпченко Дмитрий
|4
|0
|8.
|Витюгов Максим
|4
|0
|9.
|Карпов Максим
|2
|1
|10.
|Солдатенков Александр
|2
|1
|11.
|Комбаров Дмитрий
|3
|0
|12.
|Кабутов Дмитрий
|3
|0
|13.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|14.
|Зеффан Мехди
|2
|0
|15.
|Сергеев Иван
|2
|0
|16.
|Фролов Евгений
|1
|0
|17.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|18.
|Якуба Денис
|1
|0
|19.
|Ломаев Иван
|1
|0
|20.
|Пруцев Данил
|1
|0
|21.
|Смирнов Данила
|1
|0
|22.
|Шерстнёв Степан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кротов Антон
|9
|0
|2.
|Шакуро Павел
|7
|1
|3.
|Подоксёнов Сергей
|8
|0
|4.
|Стеклов Вадим
|7
|0
|5.
|Гордиенко Руслан
|5
|0
|6.
|Рукас Андрюс
|5
|0
|7.
|Масловский Александр
|3
|1
|8.
|Морозов Кирилл
|3
|1
|9.
|Магадиев Денис
|4
|0
|10.
|Киселёв Геннадий
|4
|0
|11.
|Шлеермахер Артур
|3
|0
|12.
|Кербс Александр
|3
|0
|13.
|Шмыков Артём
|3
|0
|14.
|Сычевой Владимир
|3
|0
|15.
|Крикуненко Александр
|1
|1
|16.
|Пухов Тимур
|2
|0
|17.
|Мареев Станислав
|2
|0
|18.
|Киреев Игорь
|1
|0
|19.
|Дергачёв Николай
|1
|0
|20.
|Аршакян Давид
|1
|0
|21.
|Визнович Илья
|1
|0
|22.
|Стефанович Илья
|1
|0
|23.
|Третьяков Артём
|1
|0
|24.
|Полетаев Владислав
|1
|0
|25.
|Бурюкин Илья
|1
|0
|26.
|Донсков Иван
|1
|0
|27.
|Коршунов Иван
|1
|0
|28.
|Зубавленко Вадим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|16.39% (10)
|8.2% (5)
|19.67% (12)
|16.39% (10)
|13.11% (8)
|26.23% (16)
|Иртыш Омск
|11.11% (2)
|38.89% (7)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|5.56% (1)
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: +16 =2 -2Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов
Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания
Иртыш Омск Последние 20 матчей: +7 =5 -8Иртыш Омск 0:1 Текстильщик Алания 1:0 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:2 Нефтехимик Иртыш Омск 1:0 Динамо Брянск
Спартак-2 1:2 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:0 Томь Чертаново 0:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Оренбург 0:0 Иртыш Омск Иртыш Омск 2:2 Чайка СКА-Хабаровск 1:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:2 Велес Москва Балтика 3:2 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:0 Краснодар-2 Иртыш Омск 1:0 Акрон Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Шинник 0:3 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:0 Факел Волгарь 1:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Иртыш Омск: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|29
|20
|4
|5
|64 - 20
|64
|2.
|Оренбург
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|47 - 22
|60
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|41 - 19
|59
|4.
|Алания
|Заявка
|29
|16
|7
|6
|57 - 28
|55
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|52 - 25
|54
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|39 - 32
|50
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|46 - 29
|49
|8.
|Балтика
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|32 - 24
|49
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|35 - 33
|43
|10.
|Енисей
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|34 - 42
|40
|11.
|Волгарь
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|37 - 32
|40
|12.
|Чайка
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|35 - 37
|39
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|25 - 32
|38
|14.
|Факел
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|32 - 29
|37
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|30 - 40
|35
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|37 - 47
|33
|17.
|Динамо Брянск
|Заявка
|29
|8
|4
|17
|17 - 46
|28
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|22 - 39
|27
|19.
|Акрон
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|23 - 41
|27
|20.
|Чертаново
|Заявка
|29
|7
|3
|19
|21 - 47
|24
|21.
|Томь
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|19 - 38
|21
|22.
|Шинник
|Заявка
|29
|4
|4
|21
|27 - 70
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|41 - 5
|40
|2.
|Алания
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 17
|33
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|23 - 9
|32
|4.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 8
|27
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 13
|27
|6.
|Волгарь
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|22 - 13
|27
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|24 - 20
|27
|8.
|Оренбург
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|15 - 10
|25
|10.
|Енисей
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|22 - 18
|24
|11.
|Балтика
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|14 - 8
|23
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|27 - 20
|22
|13.
|Факел
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 9
|22
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|11 - 15
|21
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|12 - 20
|19
|16.
|Акрон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 16
|17
|17.
|Чайка
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 21
|17
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|10 - 25
|14
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|20.
|Шинник
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 27
|12
|21.
|Чертаново
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|8 - 17
|11
|22.
|Томь
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|24 - 9
|34
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 12
|27
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 10
|27
|4.
|Балтика
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|18 - 16
|26
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 15
|24
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 12
|23
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|20 - 19
|23
|8.
|Алания
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 11
|22
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|18 - 21
|22
|10.
|Чайка
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 16
|22
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 23
|18
|12.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 17
|17
|13.
|Енисей
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 24
|16
|14.
|Факел
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 20
|15
|15.
|Иртыш Омск
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 14
|13
|16.
|Волгарь
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 19
|13
|17.
|Чертаново
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|13 - 30
|13
|18.
|Томь
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|8 - 17
|13
|19.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 27
|11
|20.
|Акрон
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|9 - 25
|10
|21.
|Динамо Брянск
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|5 - 26
|9
|22.
|Шинник
|Заявка
|14
|1
|1
|12
|12 - 43
|4
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Крылья Советов» – «Иртыш Омск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Крылья Советов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Иртыш Омск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Крылья Советов» – «Иртыш Омск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Крылья Советов - Иртыш Омск
Исход игры
Крылья Советов
97.3% (73)
Ничья
1.3% (1)
Иртыш Омск
1.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.48% (33)
Меньше
53.52% (38)
Обе команды забьют
Да
16.9% (12)
Нет
83.1% (59)
Популярный счёт
2:0 Крылья Советов
40% (30)
3:0 Крылья Советов
24% (18)
2:1 Крылья Советов
10.7% (8)
1:0 Крылья Советов
9.3% (7)
4:0 Крылья Советов
5.3% (4)
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