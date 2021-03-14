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  3. Дания
Сённерйюск
2:0
Второй тайм: 86'

Стадион:
Хорсенс
0'
1:0
4' Гол
Anders Jacobsen II
2:0
9' Гол
Хенде Марк-Даль
40' Желтая карточка
Экани Виктор
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Гартенманн Стефан
86'
1
Лоуренс
Томас
21
Симонсен
Йеппе
2
Гартенманн
Стефан
26
Бангор
Патрик
5
Хенде
Марк-Даль
24
Виндерслев
Расмус
29
Экани
Виктор
90
Альбек
Мадс
7
Эскесен
Юлиус
25
Райт
Хаджи
10
Anders
Jacobsen
II
1
Делач
Матей
21
Гомес
Джеймс
33
Людвиг
Александр
4
Киилерик
Мальте
15
Буус
Якоб
8
Якобсен
Бьярке
10
Ханссон
Халлюр
14
Геммер
Йонас
6
Дюр
Николас
9
Андреасен
Лука
29
Браянац
Муамер
Сённерйюск
4-4-2
Хорсенс
3-5-2

Ход матча

4'
Anders Jacobsen II
1:0
9'
Хенде Марк-Даль
2:0
12'
Финне Бор
Anders Jacobsen II
 
40'
Экани Виктор
 
44'
Гартенманн Стефан
 
46'
 
Брок-Мадсен Николай
Людвиг Александр
46'
 
Реесе Сёрен
Киилерик Мальте
68'
 
Нюманн Петер
Буус Якоб
68'
 
Торсен Йонас
Геммер Йонас
71'
Шмидль Филипп
Экани Виктор
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Райт Хаджи 7 0.33
2. Якобсен Андерс 6 (2) 0.29
3. Бах Александр 4 0.19
4. Хенде Марк-Даль 3 (1) 0.14
5. Anders Jacobsen II 3 (1) 0.14
6. Альбек Мадс 2 0.1
7. Симонсен Йеппе 1 0.05
8. Гартенманн Стефан 1 0.05
9. Экани Виктор 1 0.05
10. Абсалонсен Йохан 1 (1) 0.05
Хорсенс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Поль Янник 3 (2) 0.14
2. Брок-Мадсен Николай 2 (1) 0.1
3. Андреасен Лука 2 (2) 0.1
4. Финнбогасон Къяртан 2 0.1
5. Ханссон Халлюр 1 0.05
6. Ламб Микаэл 1 0.05
7. Торсен Йонас 1 0.05
8. Якобсен Бьярке 1 0.05
9. Камили Лирим 1 0.05
10. Геммер Йонас 0 0
11. Тенгстедт Каспер 0 0
12. Браянац Муамер 0 0

Карточки

Сённерйюск
# Игрок      
1. Экани Виктор 6 2
2. Райт Хаджи 4 1
3. Гартенманн Стефан 3 1
4. Бах Александр 4 0
5. Альбек Мадс 3 0
6. Якобсен Андерс 3 0
7. Лоуренс Томас 3 0
8. Бангор Патрик 3 0
9. Симонсен Йеппе 3 0
10. Виндерслев Расмус 3 0
11. Эскесен Юлиус 2 0
12. Абсалонсен Йохан 1 0
13. Канструп Пьер 1 0
14. Хассан Рилван 1 0
15. Хенде Марк-Даль 1 0
16. Финне Бор 1 0
17. Anders Jacobsen II 1 0
18. Шмидль Филипп 1 0
19. Фредериксен Эмиль 1 0
20. Кристиансен Петер 1 0
Хорсенс
# Игрок      
1. Якобсен Бьярке 4 2
2. Ханссон Халлюр 5 0
3. Камили Лирим 5 0
4. Людвиг Александр 3 0
5. Геммер Йонас 3 0
6. Браянац Муамер 3 0
7. Финнбогасон Къяртан 1 1
8. Торсен Йонас 2 0
9. Брок-Мадсен Николай 2 0
10. Поль Янник 2 0
11. Буус Якоб 2 0
12. Франтсен Руне 1 0
13. Ланге Тор 1 0
14. Киилерик Мальте 1 0
15. Андреасен Лука 1 0
16. Хлюнссон Агуст 1 0
17. Йенсен Магнус 1 0
18. Гомес Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сённерйюск 3.7% (1) 7.41% (2) 25.93% (7) 22.22% (6) 11.11% (3) 29.63% (8)
 Хорсенс 14.29% (2) 14.29% (2) 28.57% (4) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Сённерйюск 4:1 Фремад Амагер Ольборг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 1:4 Люнгбю
Орхус 2:0 Сённерйюск Копенгаген 3:2 Сённерйюск Фремад Амагер 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Вайле Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Колдинг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Хорсенс Силькеборг 3:5 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 6:0 Орхус Фремад Сённерйюск 0:1 Раннерс Сённерйюск 2:1 Люнгбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Сённерйюск 1:3 Копенгаген Оденсе 1:1 Сённерйюск
Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Нордшелланн 2:2 Хорсенс Хорсенс 2:1 Ольборг Вайле 0:0 Хорсенс Хорсенс 0:0 Оденсе
Митьюлланд 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Раннерс 3:0 Хорсенс Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Колдинг Хорсенс 4:0 Мидделфарт Хорсенс 2:2 Скиве Хорсенс 1:2 Брондбю Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Копенгаген 2:0 Хорсенс Хорсенс 3:1 Вайле Люнгбю 1:1 Хорсенс ВСК Орхус 2:4 Хорсенс Хорсенс 0:3 Сённерйюск Оденсе 1:0 Хорсенс

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Хорсенс: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Сённерйюск 1:1 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Хорсенс Кубок Сённерйюск 1:1 Хорсенс Товарищеские матчи
Хорсенс 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Сённерйюск Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Хорсенс Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:3 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:3 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 4:2 Хорсенс Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 20 13 2 5 36 - 23 41
2. Митьюлланд Заявка 20 12 3 5 30 - 20 39
3. Орхус Заявка 20 10 6 4 33 - 20 36
4. Копенгаген Заявка 20 10 4 6 38 - 33 34
5. Раннерс Заявка 20 8 4 8 28 - 19 28
6. Сённерйюск 2:0 Заявка 21 8 4 9 29 - 30 28
7. Ольборг 2:0 Заявка 21 7 7 7 24 - 28 28
8. Нордшелланн Заявка 21 6 8 7 33 - 29 26
9. Оденсе Заявка 20 6 7 7 23 - 25 25
10. Вайле 0:2 Заявка 21 6 6 9 25 - 32 24
11. Люнгбю Заявка 21 4 5 12 23 - 42 17
12. Хорсенс 0:2 Заявка 21 2 6 13 14 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 10 7 2 1 21 - 12 23
2. Митьюлланд Заявка 10 7 1 2 15 - 5 22
3. Орхус Заявка 10 7 0 3 21 - 9 21
4. Копенгаген Заявка 10 5 2 3 21 - 17 17
5. Сённерйюск 2:0 Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
6. Оденсе Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
7. Нордшелланн Заявка 10 4 3 3 17 - 12 15
8. Ольборг 2:0 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
9. Вайле 0:2 Заявка 11 3 4 4 13 - 16 13
10. Раннерс Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
11. Хорсенс 0:2 Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
12. Люнгбю Заявка 11 1 5 5 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 10 6 0 4 15 - 11 18
2. Раннерс Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
3. Копенгаген Заявка 10 5 2 3 17 - 16 17
4. Митьюлланд Заявка 10 5 2 3 15 - 15 17
5. Орхус Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
6. Ольборг 2:0 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
7. Сённерйюск 2:0 Заявка 10 3 2 5 14 - 17 11
8. Вайле 0:2 Заявка 10 3 2 5 12 - 16 11
9. Нордшелланн Заявка 11 2 5 4 16 - 17 11
10. Люнгбю Заявка 10 3 0 7 15 - 22 9
11. Оденсе Заявка 10 2 3 5 12 - 16 9
12. Хорсенс 0:2 Заявка 11 0 3 8 4 - 18 3
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Лучшие коэффициенты
Сённерйюск
Ничья
Хорсенс
2.28
3.26
57.87
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.28 3.26 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 14.00 50.00
  1.05 14.36 57.87

Самый высокий коэффициент на матч «Сённерйюск» – «Хорсенс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сённерйюск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хорсенс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сённерйюск» – «Хорсенс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.40 1.05 6.20 1.09 2.78 1.42 2.12 1.72 1.66 2.35 1.30 3.52 1.21 4.20 1.06 7.70 1.04 8.20
8.50 1.05 6.30 1.10 2.85 1.40 2.17 1.69 1.87 1.95 4.70 1.17 1.62 2.20 1.30 3.30 1.18 7.50 1.05 10.50 1.03 14.00 1.03 7.50 1.01 21.00 1.01 21.00
2.98 1.42 2.61 1.53 2.23 1.71 1.88 2.01 2.47 1.58 2.00 1.88 1.50 2.67 1.32 3.51 1.50 2.69 1.33 3.46 1.61 2.41 1.45 2.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
2.62 1.49 1.70 2.15 1.33 3.32 1.08 7.70 1.06 9.00
1.67 2.20 1.31 3.30 1.07 7.30 1.38 2.90 1.05 10.50 1.03 14.00 1.03 14.00 1.02 17.00
2.66 1.52 2.19 1.75 1.69 2.26 1.45 2.91 1.33 3.46 1.23 4.21 1.12 6.59 1.18 4.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.85 1.12 6.10
2.30 1.58 1.55 2.41 1.20 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
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