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  3. Дания
Сённерйюск
2:0
Конец матча

Стадион:
Хорсенс
0'
1:0
4' Гол
Anders Jacobsen II
2:0
9' Гол
Хенде Марк-Даль
40' Желтая карточка
Экани Виктор
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Гартенманн Стефан
90'+4
1
Лоуренс
Томас
21
Симонсен
Йеппе
2
Гартенманн
Стефан
26
Бангор
Патрик
5
Хенде
Марк-Даль
24
Виндерслев
Расмус
29
Экани
Виктор
90
Альбек
Мадс
7
Эскесен
Юлиус
25
Райт
Хаджи
10
Anders
Jacobsen
II
1
Делач
Матей
21
Гомес
Джеймс
33
Людвиг
Александр
4
Киилерик
Мальте
15
Буус
Якоб
8
Якобсен
Бьярке
10
Ханссон
Халлюр
14
Геммер
Йонас
6
Дюр
Николас
9
Андреасен
Лука
29
Браянац
Муамер
Сённерйюск
4-4-2
Хорсенс
3-5-2

Ход матча

4'
Anders Jacobsen II
1:0
9'
Хенде Марк-Даль
2:0
12'
Финне Бор
Anders Jacobsen II
 
40'
Экани Виктор
 
44'
Гартенманн Стефан
 
46'
 
Брок-Мадсен Николай
Людвиг Александр
46'
 
Реесе Сёрен
Киилерик Мальте
68'
 
Нюманн Петер
Буус Якоб
68'
 
Торсен Йонас
Геммер Йонас
71'
Шмидль Филипп
Экани Виктор
 
84'
 
Тенгстедт Каспер
Андреасен Лука
86'
Emil Holm
Эскесен Юлиус
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 8
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Райт Хаджи 7 0.33
2. Якобсен Андерс 6 (2) 0.29
3. Бах Александр 4 0.19
4. Хенде Марк-Даль 3 (1) 0.14
5. Anders Jacobsen II 3 (1) 0.14
6. Альбек Мадс 2 0.1
7. Симонсен Йеппе 1 0.05
8. Гартенманн Стефан 1 0.05
9. Экани Виктор 1 0.05
10. Абсалонсен Йохан 1 (1) 0.05
Хорсенс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Поль Янник 3 (2) 0.14
2. Брок-Мадсен Николай 2 (1) 0.1
3. Андреасен Лука 2 (2) 0.1
4. Финнбогасон Къяртан 2 0.1
5. Ханссон Халлюр 1 0.05
6. Ламб Микаэл 1 0.05
7. Торсен Йонас 1 0.05
8. Якобсен Бьярке 1 0.05
9. Камили Лирим 1 0.05
10. Геммер Йонас 0 0
11. Тенгстедт Каспер 0 0
12. Браянац Муамер 0 0

Карточки

Сённерйюск
# Игрок      
1. Экани Виктор 6 2
2. Райт Хаджи 4 1
3. Гартенманн Стефан 3 1
4. Бах Александр 4 0
5. Альбек Мадс 3 0
6. Якобсен Андерс 3 0
7. Лоуренс Томас 3 0
8. Бангор Патрик 3 0
9. Симонсен Йеппе 3 0
10. Виндерслев Расмус 3 0
11. Эскесен Юлиус 2 0
12. Абсалонсен Йохан 1 0
13. Канструп Пьер 1 0
14. Хассан Рилван 1 0
15. Хенде Марк-Даль 1 0
16. Финне Бор 1 0
17. Anders Jacobsen II 1 0
18. Шмидль Филипп 1 0
19. Фредериксен Эмиль 1 0
20. Кристиансен Петер 1 0
Хорсенс
# Игрок      
1. Якобсен Бьярке 4 2
2. Ханссон Халлюр 5 0
3. Камили Лирим 5 0
4. Людвиг Александр 3 0
5. Геммер Йонас 3 0
6. Браянац Муамер 3 0
7. Финнбогасон Къяртан 1 1
8. Торсен Йонас 2 0
9. Брок-Мадсен Николай 2 0
10. Поль Янник 2 0
11. Буус Якоб 2 0
12. Франтсен Руне 1 0
13. Ланге Тор 1 0
14. Киилерик Мальте 1 0
15. Андреасен Лука 1 0
16. Хлюнссон Агуст 1 0
17. Йенсен Магнус 1 0
18. Гомес Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сённерйюск 10.34% (3) 6.9% (2) 24.14% (7) 20.69% (6) 10.34% (3) 27.59% (8)
 Хорсенс 14.29% (2) 14.29% (2) 28.57% (4) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Сённерйюск 4:1 Фремад Амагер Ольборг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 1:4 Люнгбю
Орхус 2:0 Сённерйюск Копенгаген 3:2 Сённерйюск Фремад Амагер 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Вайле Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Колдинг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Хорсенс Силькеборг 3:5 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 6:0 Орхус Фремад Сённерйюск 0:1 Раннерс Сённерйюск 2:1 Люнгбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Сённерйюск 1:3 Копенгаген Оденсе 1:1 Сённерйюск
Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Нордшелланн 2:2 Хорсенс Хорсенс 2:1 Ольборг Вайле 0:0 Хорсенс Хорсенс 0:0 Оденсе
Митьюлланд 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Раннерс 3:0 Хорсенс Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Колдинг Хорсенс 4:0 Мидделфарт Хорсенс 2:2 Скиве Хорсенс 1:2 Брондбю Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Копенгаген 2:0 Хорсенс Хорсенс 3:1 Вайле Люнгбю 1:1 Хорсенс ВСК Орхус 2:4 Хорсенс Хорсенс 0:3 Сённерйюск Оденсе 1:0 Хорсенс

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Хорсенс: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Сённерйюск 1:1 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Хорсенс Кубок Сённерйюск 1:1 Хорсенс Товарищеские матчи
Хорсенс 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Сённерйюск Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Хорсенс Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:3 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:3 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 4:2 Хорсенс Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 1:0 Заявка 21 14 2 5 37 - 23 44
2. Митьюлланд Заявка 20 12 3 5 30 - 20 39
3. Орхус Заявка 20 10 6 4 33 - 20 36
4. Копенгаген Заявка 20 10 4 6 38 - 33 34
5. Раннерс Заявка 20 8 4 8 28 - 19 28
6. Сённерйюск Заявка 21 8 4 9 29 - 30 28
7. Ольборг Заявка 21 7 7 7 24 - 28 28
8. Нордшелланн Заявка 21 6 8 7 33 - 29 26
9. Оденсе 0:1 Заявка 21 6 7 8 23 - 26 25
10. Вайле Заявка 21 6 6 9 25 - 32 24
11. Люнгбю Заявка 21 4 5 12 23 - 42 17
12. Хорсенс Заявка 21 2 6 13 14 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 1:0 Заявка 10 7 2 1 21 - 12 23
2. Митьюлланд Заявка 10 7 1 2 15 - 5 22
3. Орхус Заявка 10 7 0 3 21 - 9 21
4. Копенгаген Заявка 10 5 2 3 21 - 17 17
5. Сённерйюск Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
6. Оденсе 0:1 Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
7. Нордшелланн Заявка 10 4 3 3 17 - 12 15
8. Ольборг Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
9. Вайле Заявка 11 3 4 4 13 - 16 13
10. Раннерс Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
11. Хорсенс Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
12. Люнгбю Заявка 11 1 5 5 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 1:0 Заявка 11 7 0 4 16 - 11 21
2. Раннерс Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
3. Копенгаген Заявка 10 5 2 3 17 - 16 17
4. Митьюлланд Заявка 10 5 2 3 15 - 15 17
5. Орхус Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
6. Ольборг Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
7. Сённерйюск Заявка 10 3 2 5 14 - 17 11
8. Вайле Заявка 10 3 2 5 12 - 16 11
9. Нордшелланн Заявка 11 2 5 4 16 - 17 11
10. Люнгбю Заявка 10 3 0 7 15 - 22 9
11. Оденсе 0:1 Заявка 10 2 3 5 12 - 16 9
12. Хорсенс Заявка 11 0 3 8 4 - 18 3
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.28 3.26 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 14.00 50.00
  1.05 14.36 57.87

Самый высокий коэффициент на матч «Сённерйюск» – «Хорсенс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сённерйюск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хорсенс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сённерйюск» – «Хорсенс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.40 1.05 6.20 1.09 2.78 1.42 2.12 1.72 1.66 2.35 1.30 3.52 1.21 4.20 1.06 7.70 1.04 8.20
8.50 1.05 6.30 1.10 2.85 1.40 2.17 1.69 1.87 1.95 4.70 1.17 1.13 5.40 1.07 7.50 1.18 7.50 1.05 10.50 1.03 14.00 1.03 7.50 1.01 21.00 1.01 21.00
2.98 1.42 2.61 1.53 2.23 1.71 1.88 2.01 1.49 2.73 1.28 3.88 1.50 2.67 1.32 3.51 1.50 2.69 1.33 3.46 1.61 2.41 1.45 2.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
2.62 1.49 1.70 2.15 1.33 3.32 1.08 7.70 1.06 9.00
1.67 2.20 1.31 3.30 1.07 7.30 1.38 2.90 1.05 10.50 1.03 14.00 1.03 14.00 1.02 17.00
2.66 1.52 2.19 1.75 1.69 2.26 1.45 2.91 1.33 3.46 1.23 4.21 1.12 6.59 1.18 4.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.85 1.12 6.10
2.30 1.58 1.55 2.41 1.20 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
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