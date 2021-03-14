Сённерйюск
2:0
Конец матча
Стадион: Сидбанк Парк
Хорсенс
1:0
4' ГолAnders Jacobsen II
2:0
9' ГолХенде Марк-Даль
40' Желтая карточкаЭкани Виктор
44' Undefined phrase: football_event_Гартенманн Стефан
29
Экани
Виктор
90
Альбек
Мадс
25
Райт
Хаджи
21
Гомес
Джеймс
15
Буус
Якоб
14
Геммер
Йонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Райт ХаджиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорНападающий
-
-
Главный тренер: Niels Lodberg
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Буус ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Торсен ЙонасПолузащитник
-
11 Нюманн ПетерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
9'
2:0
40'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 2
-
8 Угловые 8
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Райт Хаджи
|7
|0.33
|2.
|Якобсен Андерс
|6 (2)
|0.29
|3.
|Бах Александр
|4
|0.19
|4.
|Хенде Марк-Даль
|3 (1)
|0.14
|5.
|Anders Jacobsen II
|3 (1)
|0.14
|6.
|Альбек Мадс
|2
|0.1
|7.
|Симонсен Йеппе
|1
|0.05
|8.
|Гартенманн Стефан
|1
|0.05
|9.
|Экани Виктор
|1
|0.05
|10.
|Абсалонсен Йохан
|1 (1)
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Поль Янник
|3 (2)
|0.14
|2.
|Брок-Мадсен Николай
|2 (1)
|0.1
|3.
|Андреасен Лука
|2 (2)
|0.1
|4.
|Финнбогасон Къяртан
|2
|0.1
|5.
|Ханссон Халлюр
|1
|0.05
|6.
|Ламб Микаэл
|1
|0.05
|7.
|Торсен Йонас
|1
|0.05
|8.
|Якобсен Бьярке
|1
|0.05
|9.
|Камили Лирим
|1
|0.05
|10.
|Геммер Йонас
|0
|0
|11.
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
|12.
|Браянац Муамер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Экани Виктор
|6
|2
|2.
|Райт Хаджи
|4
|1
|3.
|Гартенманн Стефан
|3
|1
|4.
|Бах Александр
|4
|0
|5.
|Альбек Мадс
|3
|0
|6.
|Якобсен Андерс
|3
|0
|7.
|Лоуренс Томас
|3
|0
|8.
|Бангор Патрик
|3
|0
|9.
|Симонсен Йеппе
|3
|0
|10.
|Виндерслев Расмус
|3
|0
|11.
|Эскесен Юлиус
|2
|0
|12.
|Абсалонсен Йохан
|1
|0
|13.
|Канструп Пьер
|1
|0
|14.
|Хассан Рилван
|1
|0
|15.
|Хенде Марк-Даль
|1
|0
|16.
|Финне Бор
|1
|0
|17.
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|18.
|Шмидль Филипп
|1
|0
|19.
|Фредериксен Эмиль
|1
|0
|20.
|Кристиансен Петер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Якобсен Бьярке
|4
|2
|2.
|Ханссон Халлюр
|5
|0
|3.
|Камили Лирим
|5
|0
|4.
|Людвиг Александр
|3
|0
|5.
|Геммер Йонас
|3
|0
|6.
|Браянац Муамер
|3
|0
|7.
|Финнбогасон Къяртан
|1
|1
|8.
|Торсен Йонас
|2
|0
|9.
|Брок-Мадсен Николай
|2
|0
|10.
|Поль Янник
|2
|0
|11.
|Буус Якоб
|2
|0
|12.
|Франтсен Руне
|1
|0
|13.
|Ланге Тор
|1
|0
|14.
|Киилерик Мальте
|1
|0
|15.
|Андреасен Лука
|1
|0
|16.
|Хлюнссон Агуст
|1
|0
|17.
|Йенсен Магнус
|1
|0
|18.
|Гомес Джеймс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сённерйюск
|10.34% (3)
|6.9% (2)
|24.14% (7)
|20.69% (6)
|10.34% (3)
|27.59% (8)
|Хорсенс
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =4 -9Сённерйюск 4:1 Фремад Амагер Ольборг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 1:4 Люнгбю
Орхус 2:0 Сённерйюск Копенгаген 3:2 Сённерйюск Фремад Амагер 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Вайле Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Колдинг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Хорсенс Силькеборг 3:5 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 6:0 Орхус Фремад Сённерйюск 0:1 Раннерс Сённерйюск 2:1 Люнгбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Сённерйюск 1:3 Копенгаген Оденсе 1:1 Сённерйюск
Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =7 -9Нордшелланн 2:2 Хорсенс Хорсенс 2:1 Ольборг Вайле 0:0 Хорсенс Хорсенс 0:0 Оденсе
Митьюлланд 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Раннерс 3:0 Хорсенс Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Колдинг Хорсенс 4:0 Мидделфарт Хорсенс 2:2 Скиве Хорсенс 1:2 Брондбю Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Копенгаген 2:0 Хорсенс Хорсенс 3:1 Вайле Люнгбю 1:1 Хорсенс ВСК Орхус 2:4 Хорсенс Хорсенс 0:3 Сённерйюск Оденсе 1:0 Хорсенс
Последние игры между собой
Сённерйюск: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Хорсенс: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Хорсенс 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Сённерйюск Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Хорсенс Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:3 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:3 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 4:2 Хорсенс Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|1:0 Заявка
|21
|14
|2
|5
|37 - 23
|44
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|30 - 20
|39
|3.
|Орхус
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|33 - 20
|36
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|38 - 33
|34
|5.
|Раннерс
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|28 - 19
|28
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|29 - 30
|28
|7.
|Ольборг
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|24 - 28
|28
|8.
|Нордшелланн
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|33 - 29
|26
|9.
|Оденсе
|0:1 Заявка
|21
|6
|7
|8
|23 - 26
|25
|10.
|Вайле
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|25 - 32
|24
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|23 - 42
|17
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|14 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|1:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 12
|23
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 5
|22
|3.
|Орхус
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|21 - 9
|21
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 17
|17
|5.
|Сённерйюск
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|6.
|Оденсе
|0:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|7.
|Нордшелланн
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 12
|15
|8.
|Ольборг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|9.
|Вайле
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|10.
|Раннерс
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 14
|11
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|1:0 Заявка
|11
|7
|0
|4
|16 - 11
|21
|2.
|Раннерс
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|3.
|Копенгаген
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 16
|17
|4.
|Митьюлланд
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 15
|17
|5.
|Орхус
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|6.
|Ольборг
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|7.
|Сённерйюск
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|8.
|Вайле
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|9.
|Нордшелланн
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|16 - 17
|11
|10.
|Люнгбю
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|15 - 22
|9
|11.
|Оденсе
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 18
|3
Победитель
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