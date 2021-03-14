0:1
13' ГолВан Веерт Том
34' Желтая карточкаРосс Матиас
0:2
54' ГолАльманн Якоб
76' Желтая карточкаСамуэльсен Мартин
88' Желтая карточкаЭррайс Руфо
90' Желтая карточкаФофана Адама
77
Ямга
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ямга КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Скооп ЯкобПолузащитник
-
37 Фофана АдамаПолузащитник
-
23 Экитик ЮгоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куск КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эррайс РуфоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Прица ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
13'
34'
54'
84'
88'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 9
-
0 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соуза Аллан II
|6 (2)
|0.29
|2.
|Фагир Вахид
|5
|0.24
|3.
|Муколли Арбнор
|3
|0.14
|4.
|Эзатолахи Саид
|2
|0.1
|5.
|Двамена Рафаэль
|2
|0.1
|6.
|Скооп Якоб
|1
|0.05
|7.
|Ояла Юхани
|1
|0.05
|8.
|Рамадани Юльбер
|1
|0.05
|9.
|Греве Мадс
|1
|0.05
|10.
|Колингер Денис
|1
|0.05
|11.
|Амундсен Мальте
|1
|0.05
|12.
|Онугха Герман
|1
|0.05
|13.
|Монтиль Диего II
|0
|0
|14.
|Давидсен Вильормур
|0
|0
|15.
|Монтано Леонель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фоссум Ивер
|7 (2)
|0.33
|2.
|Ван Веерт Том
|4 (1)
|0.19
|3.
|Альманн Якоб
|2
|0.1
|4.
|Куск Каспер
|2
|0.1
|5.
|Борстинг Фредерик
|2
|0.1
|6.
|Marcus Hannesbo
|2
|0.1
|7.
|Прица Тим
|1
|0.05
|8.
|Окоре Жорес
|1
|0.05
|9.
|Теландер Расмус
|1
|0.05
|10.
|Хильемарк Оскар
|1
|0.05
|11.
|Росс Матиас
|1
|0.05
|12.
|Паллесен Кристоффер
|0
|0
|13.
|Феррейра Педру
|0
|0
|14.
|Андерсен Лукас
|0
|0
|15.
|Самуэльсен Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эзатолахи Саид
|7
|0
|2.
|Соуза Аллан II
|7
|0
|3.
|Муколли Арбнор
|5
|0
|4.
|Милошевич Александер
|4
|0
|5.
|Рамадани Юльбер
|3
|0
|6.
|Хенриксен Тобиас
|3
|0
|7.
|Хетеми Лундрим
|3
|0
|8.
|Греве Мадс
|2
|0
|9.
|Скооп Якоб
|2
|0
|10.
|Колингер Денис
|2
|0
|11.
|Двамена Рафаэль
|2
|0
|12.
|Фагир Вахид
|2
|0
|13.
|Ояла Юхани
|1
|0
|14.
|Фофана Адама
|1
|0
|15.
|Йенсен Лукас II
|1
|0
|16.
|Брунст Александер
|1
|0
|17.
|Ямга Кевин
|1
|0
|18.
|Луис Энрике II
|1
|0
|19.
|Амундсен Мальте
|1
|0
|20.
|Монтано Леонель
|1
|0
|21.
|Гуннелунн Томас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Феррейра Педру
|7
|0
|2.
|Альманн Якоб
|5
|0
|3.
|Теландер Расмус
|4
|0
|4.
|Хёйхольт Мальте
|3
|0
|5.
|Гранли Даниэль
|1
|1
|6.
|Паллесен Кристоффер
|2
|0
|7.
|Окоре Жорес
|2
|0
|8.
|Хильемарк Оскар
|2
|0
|9.
|Самуэльсен Мартин
|2
|0
|10.
|Какито Роберт
|2
|0
|11.
|Росс Матиас
|2
|0
|12.
|Прица Тим
|0
|1
|13.
|Ринне Якоб
|1
|0
|14.
|Ван Веерт Том
|1
|0
|15.
|Frederik Boersting
|1
|0
|16.
|Эррайс Руфо
|1
|0
|17.
|Клиттен Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вайле
|0
|8% (2)
|16% (4)
|12% (3)
|24% (6)
|40% (10)
|Ольборг
|16.67% (4)
|8.33% (2)
|25% (6)
|16.67% (4)
|8.33% (2)
|25% (6)
Предыдущие игры
Вайле Последние 20 матчей: +6 =7 -7Раннерс 3:1 Вайле Вайле 2:0 Оденсе Копенгаген 2:1 Вайле Вайле 0:0 Хорсенс
Брондбю 2:1 Вайле Вайле 2:2 Нордшелланн Вайле 0:0 Раннерс Сённерйюск 0:1 Вайле Вайле 0:0 Орхус Эсбьерг 0:0 Вайле Силькеборг 0:1 Вайле Вайле 3:1 Орхус Фремад Люнгбю 0:0 Вайле Видовре 2:3 Вайле Раннерс 3:1 Вайле Вайле 0:2 Митьюлланд Хорсенс 3:1 Вайле Вайле 0:2 Брондбю Брабранд 2:2 Вайле Нордшелланн 1:1 Вайле
Ольборг Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ольборг 1:0 Сённерйюск Хорсенс 2:1 Ольборг Нордшелланн 2:2 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд
Ольборг 0:0 Раннерс Брондбю 1:1 Ольборг Ольборг 2:3 Копенгаген Ольборг 0:1 Люнгбю Митьюлланд 3:1 Ольборг Раннерс 3:1 Ольборг Орхус 3:0 Ольборг Ольборг 3:2 Люнгбю Б-93 1:0 Ольборг Оденсе 2:1 Ольборг Митьюлланд 0:0 Ольборг Ольборг 1:1 Нордшелланн АБ 1:2 Ольборг Раннерс 1:2 Ольборг Ольборг 2:1 Брондбю Ольборг 1:3 Вайле
Последние игры между собой
Вайле: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Ольборг: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|1:0 Заявка
|21
|14
|2
|5
|37 - 23
|44
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|30 - 20
|39
|3.
|Орхус
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|33 - 20
|36
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|38 - 33
|34
|5.
|Раннерс
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|28 - 19
|28
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|29 - 30
|28
|7.
|Ольборг
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|24 - 28
|28
|8.
|Нордшелланн
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|33 - 29
|26
|9.
|Оденсе
|0:1 Заявка
|21
|6
|7
|8
|23 - 26
|25
|10.
|Вайле
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|25 - 32
|24
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|23 - 42
|17
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|14 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|1:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 12
|23
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 5
|22
|3.
|Орхус
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|21 - 9
|21
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 17
|17
|5.
|Сённерйюск
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|6.
|Оденсе
|0:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|7.
|Нордшелланн
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 12
|15
|8.
|Ольборг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|9.
|Вайле
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|10.
|Раннерс
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 14
|11
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|1:0 Заявка
|11
|7
|0
|4
|16 - 11
|21
|2.
|Раннерс
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|3.
|Копенгаген
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 16
|17
|4.
|Митьюлланд
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 15
|17
|5.
|Орхус
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|6.
|Ольборг
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|7.
|Сённерйюск
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|8.
|Вайле
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|9.
|Нордшелланн
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|16 - 17
|11
|10.
|Люнгбю
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|15 - 22
|9
|11.
|Оденсе
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 18
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вайле» – «Ольборг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вайле» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ольборг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вайле» – «Ольборг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров