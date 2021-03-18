Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оганесян Степан
|4
|0.13
|2.
|Шитов Владислав
|4
|0.13
|3.
|Игнатов Михаил
|3
|0.1
|4.
|Нимели Силванус
|3
|0.1
|5.
|Дьяков Виталий
|3 (3)
|0.1
|6.
|Маркитесов Дмитрий
|2
|0.07
|7.
|Кожедуб Святослав
|2
|0.07
|8.
|Баду Малкольм
|1
|0.03
|9.
|Миронов Леонид
|1
|0.03
|10.
|Бакалюк Никита
|1
|0.03
|11.
|Литвинов Руслан
|1
|0.03
|12.
|Шитов Виталий
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гурциев Батраз
|9 (1)
|0.3
|2.
|Машуков Ислам
|7
|0.23
|3.
|Хадарцев Батраз
|7 (3)
|0.23
|4.
|Магомедов Бутта
|6 (1)
|0.2
|5.
|Хабалов Алан
|5 (1)
|0.17
|6.
|Кобесов Давид
|4 (2)
|0.13
|7.
|Качмазов Сослан
|3
|0.1
|8.
|Хосонов Хетаг
|3
|0.1
|9.
|Кочиев Хетаг
|3
|0.1
|10.
|Малоян Артур
|2
|0.07
|11.
|Бутаев Аллон
|2
|0.07
|12.
|Шавлохов Давид
|2
|0.07
|13.
|Хугаев Алан
|1
|0.03
|14.
|Хубулов Владимир
|1 (1)
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Игнатов Михаил
|5
|2
|2.
|Дьяков Виталий
|5
|1
|3.
|Ташаев Александр
|4
|1
|4.
|Кожедуб Святослав
|4
|1
|5.
|Петрунин Даниил
|2
|2
|6.
|Бакалюк Никита
|5
|0
|7.
|Литвинов Руслан
|5
|0
|8.
|Воропаев Артём
|4
|0
|9.
|Баду Малкольм
|3
|0
|10.
|Миронов Леонид
|3
|0
|11.
|Нимели Силванус
|3
|0
|12.
|Денисов Даниил
|3
|0
|13.
|Маркитесов Дмитрий
|2
|0
|14.
|Данилин Максим Алексеевич
|2
|0
|15.
|Голосов Илья
|2
|0
|16.
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|17.
|Акмурзин Тимур
|1
|0
|18.
|Гапонов Илья
|1
|0
|19.
|Поплевченков Артём
|1
|0
|20.
|Оганесян Степан
|1
|0
|21.
|Муминов Ильяс
|1
|0
|22.
|Шитов Владислав
|1
|0
|23.
|Ходорченко Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шавлохов Давид
|6
|1
|2.
|Качмазов Сослан
|7
|0
|3.
|Машуков Ислам
|7
|0
|4.
|Засеев Азамат
|5
|1
|5.
|Хабалов Алан
|6
|0
|6.
|Хосонов Хетаг
|6
|0
|7.
|Багаев Алан
|4
|1
|8.
|Гурциев Батраз
|5
|0
|9.
|Кочиев Хетаг
|5
|0
|10.
|Магомедов Бутта
|4
|0
|11.
|Хугаев Алан
|4
|0
|12.
|Бутаев Аллон
|4
|0
|13.
|Кобесов Дмитрий
|2
|1
|14.
|Дзахов Давид
|3
|0
|15.
|Суанов Руслан
|3
|0
|16.
|Кобесов Давид
|3
|0
|17.
|Гиоргобиани Николай
|1
|1
|18.
|Хадарцев Батраз
|2
|0
|19.
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|20.
|Малоян Артур
|1
|0
|21.
|Зураев Эльбрус
|1
|0
|22.
|Кокоев Батрадз
|1
|0
|23.
|Крамаренко Сергей
|1
|0
|24.
|Цараев Алан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак-2
|15.38% (4)
|7.69% (2)
|3.85% (1)
|30.77% (8)
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|Алания
|7.27% (4)
|18.18% (10)
|18.18% (10)
|10.91% (6)
|20% (11)
|25.45% (14)
Предыдущие игры
Спартак-2 Последние 20 матчей: +3 =4 -13Велес Москва 5:0 Спартак-2 Спартак-2 0:1 Нефтехимик Балтика 1:0 Спартак-2 Спартак-2 0:0 Динамо Брянск
Краснодар-2 7:0 Спартак-2 Спартак-2 1:2 Иртыш Омск Акрон 0:0 Спартак-2 Спартак-2 1:2 Томь Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Шинник 1:2 Спартак-2 Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Факел 1:1 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Енисей Волгарь 2:0 Спартак-2 Спартак-2 0:3 Оренбург Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Спартак-2 1:2 Чайка Текстильщик 0:2 Спартак-2 Спартак-2 1:0 СКА-Хабаровск Алания 2:1 Спартак-2
Алания Последние 20 матчей: +11 =6 -3Алания 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Алания Алания 1:0 Иртыш Омск Алания 2:3 Томь
Алания 3:1 Чертаново Алания 0:0 Нижний Новгород Алания 3:0 Енисей Алания 2:1 Оренбург Алания 1:1 Чайка Велес Москва 1:1 Алания Алания 5:0 Балтика Краснодар-2 0:4 Алания Алания 5:1 Акрон Торпедо Москва 2:0 Алания Алания 4:4 Шинник Факел 0:0 Алания Алания 2:0 Волгарь Крылья Советов 2:0 Алания Алания 3:1 Текстильщик Алания 2:1 Спартак-2
Последние игры между собой
Спартак-2: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Алания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|30
|21
|4
|5
|67 - 21
|67
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|30
|19
|5
|6
|44 - 20
|62
|3.
|Оренбург
|Заявка
|30
|17
|10
|3
|48 - 23
|61
|4.
|Алания
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|58 - 29
|56
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|52 - 26
|54
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|44 - 32
|53
|7.
|Балтика
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|33 - 24
|52
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|47 - 30
|50
|9.
|Енисей
|Заявка
|30
|13
|4
|13
|35 - 42
|43
|10.
|Волгарь
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|39 - 33
|43
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|35 - 34
|43
|12.
|Текстильщик
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|26 - 32
|41
|13.
|Факел
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|36 - 30
|40
|14.
|Чайка
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|36 - 38
|40
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|30 - 45
|35
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|38 - 48
|34
|17.
|Динамо Брянск
|Заявка
|30
|8
|4
|18
|17 - 47
|28
|18.
|Акрон
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|24 - 42
|28
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|30
|7
|6
|17
|23 - 42
|27
|20.
|Чертаново
|Заявка
|30
|7
|3
|20
|22 - 51
|24
|21.
|Томь
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|20 - 40
|21
|22.
|Шинник
|Заявка
|30
|4
|4
|22
|28 - 73
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|44 - 6
|43
|2.
|Алания
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 18
|34
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|23 - 9
|32
|4.
|Волгарь
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 14
|30
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 20
|30
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 8
|27
|7.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 14
|27
|8.
|Балтика
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|15 - 8
|26
|9.
|Оренбург
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|15 - 10
|25
|11.
|Факел
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 10
|25
|12.
|Енисей
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|22 - 18
|24
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|12 - 15
|24
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|28 - 21
|23
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|12 - 20
|19
|16.
|Акрон
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 17
|18
|17.
|Чайка
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 21
|17
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|10 - 25
|14
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|20.
|Шинник
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 30
|12
|21.
|Чертаново
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|8 - 17
|11
|22.
|Томь
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|25 - 10
|35
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|21 - 11
|30
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 12
|27
|4.
|Балтика
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|18 - 16
|26
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 15
|24
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 12
|23
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|19 - 22
|23
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|20 - 24
|23
|9.
|Чайка
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 17
|23
|10.
|Алания
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 11
|22
|11.
|Енисей
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|13 - 24
|19
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 24
|18
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 17
|17
|14.
|Факел
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 20
|15
|15.
|Волгарь
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 19
|13
|16.
|Иртыш Омск
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 17
|13
|17.
|Чертаново
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|14 - 34
|13
|18.
|Томь
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|9 - 19
|13
|19.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 27
|11
|20.
|Акрон
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|9 - 25
|10
|21.
|Динамо Брянск
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|5 - 27
|9
|22.
|Шинник
|Заявка
|14
|1
|1
|12
|12 - 43
|4
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Прогнозы на матч Спартак-2 - Алания
Исход игры
Спартак-2
18.2% (10)
Ничья
18.2% (10)
Алания
63.6% (35)
Тотал 2.5
Больше
53.7% (29)
Меньше
46.3% (25)
Обе команды забьют
Да
70.37% (38)
Нет
29.63% (16)
Популярный счёт
1:2 Алания
36.4% (20)
1:1 Ничья
18.2% (10)
0:1 Алания
9.1% (5)
0:2 Алания
9.1% (5)
1:3 Алания
7.3% (4)
1:0 Спартак-2
7.3% (4)
2:1 Спартак-2
7.3% (4)
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