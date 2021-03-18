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Спартак-2
 
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Алания

Бомбардиры внутри турнира

Спартак-2
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оганесян Степан 4 0.13
2. Шитов Владислав 4 0.13
3. Игнатов Михаил 3 0.1
4. Нимели Силванус 3 0.1
5. Дьяков Виталий 3 (3) 0.1
6. Маркитесов Дмитрий 2 0.07
7. Кожедуб Святослав 2 0.07
8. Баду Малкольм 1 0.03
9. Миронов Леонид 1 0.03
10. Бакалюк Никита 1 0.03
11. Литвинов Руслан 1 0.03
12. Шитов Виталий 1 0.03
Алания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гурциев Батраз 9 (1) 0.3
2. Машуков Ислам 7 0.23
3. Хадарцев Батраз 7 (3) 0.23
4. Магомедов Бутта 6 (1) 0.2
5. Хабалов Алан 5 (1) 0.17
6. Кобесов Давид 4 (2) 0.13
7. Качмазов Сослан 3 0.1
8. Хосонов Хетаг 3 0.1
9. Кочиев Хетаг 3 0.1
10. Малоян Артур 2 0.07
11. Бутаев Аллон 2 0.07
12. Шавлохов Давид 2 0.07
13. Хугаев Алан 1 0.03
14. Хубулов Владимир 1 (1) 0.03

Карточки

Спартак-2
# Игрок      
1. Игнатов Михаил 5 2
2. Дьяков Виталий 5 1
3. Ташаев Александр 4 1
4. Кожедуб Святослав 4 1
5. Петрунин Даниил 2 2
6. Бакалюк Никита 5 0
7. Литвинов Руслан 5 0
8. Воропаев Артём 4 0
9. Баду Малкольм 3 0
10. Миронов Леонид 3 0
11. Нимели Силванус 3 0
12. Денисов Даниил 3 0
13. Маркитесов Дмитрий 2 0
14. Данилин Максим Алексеевич 2 0
15. Голосов Илья 2 0
16. Кутателадзе Николоз 1 0
17. Акмурзин Тимур 1 0
18. Гапонов Илья 1 0
19. Поплевченков Артём 1 0
20. Оганесян Степан 1 0
21. Муминов Ильяс 1 0
22. Шитов Владислав 1 0
23. Ходорченко Никита 1 0
Алания
# Игрок      
1. Шавлохов Давид 6 1
2. Качмазов Сослан 7 0
3. Машуков Ислам 7 0
4. Засеев Азамат 5 1
5. Хабалов Алан 6 0
6. Хосонов Хетаг 6 0
7. Багаев Алан 4 1
8. Гурциев Батраз 5 0
9. Кочиев Хетаг 5 0
10. Магомедов Бутта 4 0
11. Хугаев Алан 4 0
12. Бутаев Аллон 4 0
13. Кобесов Дмитрий 2 1
14. Дзахов Давид 3 0
15. Суанов Руслан 3 0
16. Кобесов Давид 3 0
17. Гиоргобиани Николай 1 1
18. Хадарцев Батраз 2 0
19. Солдатенко Ростислав 2 0
20. Малоян Артур 1 0
21. Зураев Эльбрус 1 0
22. Кокоев Батрадз 1 0
23. Крамаренко Сергей 1 0
24. Цараев Алан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак-2 15.38% (4) 7.69% (2) 3.85% (1) 30.77% (8) 19.23% (5) 23.08% (6)
 Алания 7.27% (4) 18.18% (10) 18.18% (10) 10.91% (6) 20% (11) 25.45% (14)

Предыдущие игры

Спартак-2 Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Велес Москва 5:0 Спартак-2 Спартак-2 0:1 Нефтехимик Балтика 1:0 Спартак-2 Спартак-2 0:0 Динамо Брянск
Краснодар-2 7:0 Спартак-2 Спартак-2 1:2 Иртыш Омск Акрон 0:0 Спартак-2 Спартак-2 1:2 Томь Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Шинник 1:2 Спартак-2 Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Факел 1:1 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Енисей Волгарь 2:0 Спартак-2 Спартак-2 0:3 Оренбург Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Спартак-2 1:2 Чайка Текстильщик 0:2 Спартак-2 Спартак-2 1:0 СКА-Хабаровск Алания 2:1 Спартак-2
Алания Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Алания 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Алания Алания 1:0 Иртыш Омск Алания 2:3 Томь
Алания 3:1 Чертаново Алания 0:0 Нижний Новгород Алания 3:0 Енисей Алания 2:1 Оренбург Алания 1:1 Чайка Велес Москва 1:1 Алания Алания 5:0 Балтика Краснодар-2 0:4 Алания Алания 5:1 Акрон Торпедо Москва 2:0 Алания Алания 4:4 Шинник Факел 0:0 Алания Алания 2:0 Волгарь Крылья Советов 2:0 Алания Алания 3:1 Текстильщик Алания 2:1 Спартак-2

Последние игры между собой

Спартак-2: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Алания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Алания 2:1 Спартак-2 ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 30 21 4 5 67 - 21 67
2. Нижний Новгород Заявка 30 19 5 6 44 - 20 62
3. Оренбург Заявка 30 17 10 3 48 - 23 61
4. Алания Заявка 30 16 8 6 58 - 29 56
5. Торпедо Москва Заявка 30 16 6 8 52 - 26 54
6. Велес Москва Заявка 30 15 8 7 44 - 32 53
7. Балтика Заявка 30 15 7 8 33 - 24 52
8. Нефтехимик Заявка 30 15 5 10 47 - 30 50
9. Енисей Заявка 30 13 4 13 35 - 42 43
10. Волгарь Заявка 30 12 7 11 39 - 33 43
11. СКА-Хабаровск Заявка 30 12 7 11 35 - 34 43
12. Текстильщик Заявка 30 11 8 11 26 - 32 41
13. Факел Заявка 30 10 10 10 36 - 30 40
14. Чайка Заявка 30 10 10 10 36 - 38 40
15. Спартак-2 Заявка 30 10 5 15 30 - 45 35
16. Краснодар-2 Заявка 30 8 10 12 38 - 48 34
17. Динамо Брянск Заявка 30 8 4 18 17 - 47 28
18. Акрон Заявка 30 7 7 16 24 - 42 28
19. Иртыш Омск Заявка 30 7 6 17 23 - 42 27
20. Чертаново Заявка 30 7 3 20 22 - 51 24
21. Томь Заявка 30 5 6 19 20 - 40 21
22. Шинник Заявка 30 4 4 22 28 - 73 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 16 14 1 1 44 - 6 43
2. Алания Заявка 16 10 4 2 39 - 18 34
3. Нижний Новгород Заявка 15 10 2 3 23 - 9 32
4. Волгарь Заявка 16 8 6 2 24 - 14 30
5. Велес Москва Заявка 17 8 6 3 29 - 20 30
6. Нефтехимик Заявка 14 8 3 3 28 - 8 27
7. Торпедо Москва Заявка 16 8 3 5 26 - 14 27
8. Балтика Заявка 14 8 2 4 15 - 8 26
9. Оренбург Заявка 14 7 5 2 23 - 13 26
10. СКА-Хабаровск Заявка 14 7 4 3 15 - 10 25
11. Факел Заявка 16 6 7 3 20 - 10 25
12. Енисей Заявка 14 8 0 6 22 - 18 24
13. Текстильщик Заявка 16 6 6 4 12 - 15 24
14. Краснодар-2 Заявка 15 6 5 4 28 - 21 23
15. Динамо Брянск Заявка 15 6 1 8 12 - 20 19
16. Акрон Заявка 14 5 3 6 15 - 17 18
17. Чайка Заявка 14 5 2 7 16 - 21 17
18. Иртыш Омск Заявка 16 4 2 10 10 - 25 14
19. Спартак-2 Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
20. Шинник Заявка 16 3 3 10 16 - 30 12
21. Чертаново Заявка 14 3 2 9 8 - 17 11
22. Томь Заявка 14 2 2 10 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 16 10 5 1 25 - 10 35
2. Нижний Новгород Заявка 15 9 3 3 21 - 11 30
3. Торпедо Москва Заявка 14 8 3 3 26 - 12 27
4. Балтика Заявка 16 7 5 4 18 - 16 26
5. Крылья Советов Заявка 14 7 3 4 23 - 15 24
6. Велес Москва Заявка 13 7 2 4 15 - 12 23
7. Нефтехимик Заявка 16 7 2 7 19 - 22 23
8. Спартак-2 Заявка 16 7 2 7 20 - 24 23
9. Чайка Заявка 16 5 8 3 20 - 17 23
10. Алания Заявка 14 6 4 4 19 - 11 22
11. Енисей Заявка 16 5 4 7 13 - 24 19
12. СКА-Хабаровск Заявка 16 5 3 8 20 - 24 18
13. Текстильщик Заявка 14 5 2 7 14 - 17 17
14. Факел Заявка 14 4 3 7 16 - 20 15
15. Волгарь Заявка 14 4 1 9 15 - 19 13
16. Иртыш Омск Заявка 14 3 4 7 13 - 17 13
17. Чертаново Заявка 16 4 1 11 14 - 34 13
18. Томь Заявка 16 3 4 9 9 - 19 13
19. Краснодар-2 Заявка 15 2 5 8 10 - 27 11
20. Акрон Заявка 16 2 4 10 9 - 25 10
21. Динамо Брянск Заявка 15 2 3 10 5 - 27 9
22. Шинник Заявка 14 1 1 12 12 - 43 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак-2 - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 марта 2021, осталось 2 дня 7 часов 53 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Спартак-2 18.2% (10)
    X 18.2% (10)
    Алания 63.6% (35)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Спартак-2 - Алания онлайн

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    Прогнозы на матч Спартак-2 - Алания

    Исход игры
    Спартак-2
    18.2% (10)
    Ничья
    18.2% (10)
    Алания
    63.6% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.7% (29)
    Меньше
    46.3% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    70.37% (38)
    Нет
    29.63% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Алания
    36.4% (20)
    1:1 Ничья
    18.2% (10)
    0:1 Алания
    9.1% (5)
    0:2 Алания
    9.1% (5)
    1:3 Алания
    7.3% (4)
    1:0 Спартак-2
    7.3% (4)
    2:1 Спартак-2
    7.3% (4)
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