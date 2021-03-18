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Нижний Новгород
 
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Торпедо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сулейманов Тимур 7 0.23
2. Сапета Александр 7 (5) 0.23
3. Попов Артём 5 0.17
4. Калинский Николай 5 0.17
5. Султонов Мухаммад 4 0.13
6. Горбунов Игорь 4 0.13
7. Гоцук Кирилл 4 0.13
8. Ставпец Александр 2 0.07
9. Шарипов Альберт 2 0.07
10. Зуйков Сергей 1 0.03
11. Федчук Артём 1 0.03
12. Гащенков Михаил 1 0.03
13. Каккоев Никита 1 0.03
Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 10 (1) 0.33
2. Лебеденко Игорь 9 (2) 0.3
3. Берковский Илья 6 0.2
4. Рязанцев Александр 4 0.13
5. Адаев Владислав 3 0.1
6. Нетфуллин Равиль 3 0.1
7. Евдокимов Андрей 3 0.1
8. Кертанов Константин 2 0.07
9. Гордюшенко Астемир 2 0.07
10. Лях Андрей 1 0.03
11. Шоркин Максим 1 0.03
12. Дворецков Филипп 1 0.03
13. Баланюк Денис 1 0.03
14. Прошляков Данила 1 0.03
15. Магаль Руслан 1 (1) 0.03

Карточки

Нижний Новгород
# Игрок      
1. Сапета Александр 11 0
2. Шумских Алексей 7 0
3. Темников Иван 6 0
4. Зуйков Сергей 6 0
5. Ставпец Александр 5 0
6. Маляров Кирилл 5 0
7. Гащенков Михаил 5 0
8. Шарипов Альберт 4 0
9. Каккоев Никита 4 0
10. Осинов Михаил 3 0
11. Комолов Павел 3 0
12. Попов Артём 3 0
13. Султонов Мухаммад 3 0
14. Калинский Николай 3 0
15. Горбунов Игорь 3 0
16. Мичуренков Дмитрий 3 0
17. Гоцук Кирилл 3 0
18. Сулейманов Тимур 3 0
19. Эдиев Исмаил 2 0
20. Анисимов Артур 2 0
21. Гогличидзе Лео 2 0
22. Алиев Саид 2 0
23. Смирнов Олег 1 0
Торпедо Москва
# Игрок      
1. Рязанцев Александр 6 1
2. Шоркин Максим 4 2
3. Адаев Владислав 5 1
4. Самсонов Артём Владимирович 6 0
5. Магаль Руслан 6 0
6. Евдокимов Андрей 6 0
7. Лях Андрей 5 0
8. Прошкин Егор 5 0
9. Редькович Дмитрий 3 1
10. Калмыков Амур 3 1
11. Лебеденко Игорь 4 0
12. Елисеев Александр 4 0
13. Нетфуллин Равиль 4 0
14. Берковский Илья 3 0
15. Шустиков Сергей 2 0
16. Кертанов Константин 2 0
17. Прошляков Данила 2 0
18. Козлов Данила 1 0
19. Корж Константин 1 0
20. Кравчук Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нижний Новгород 11.36% (5) 9.09% (4) 18.18% (8) 11.36% (5) 29.55% (13) 20.45% (9)
 Торпедо Москва 8.33% (4) 14.58% (7) 12.5% (6) 18.75% (9) 18.75% (9) 27.08% (13)

Предыдущие игры

Нижний Новгород Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Факел Волгарь 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов
Рубин 3:1 Нижний Новгород Текстильщик 1:0 Нижний Новгород Алания 0:0 Нижний Новгород Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:2 Чертаново Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Енисей 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Торпедо Москва 0:1 Енисей Оренбург 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Чайка Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск
Уфа 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Велес Москва Балтика 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Нижний Новгород: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 2:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 3:0 Нижний Новгород Первый дивизион
Нижний Новгород 3:2 Торпедо Москва Первый дивизион Нижний Новгород 1:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 30 21 4 5 67 - 21 67
2. Нижний Новгород Заявка 30 19 5 6 44 - 20 62
3. Оренбург Заявка 30 17 10 3 48 - 23 61
4. Алания Заявка 30 16 8 6 58 - 29 56
5. Торпедо Москва Заявка 30 16 6 8 52 - 26 54
6. Велес Москва Заявка 30 15 8 7 44 - 32 53
7. Балтика Заявка 30 15 7 8 33 - 24 52
8. Нефтехимик Заявка 30 15 5 10 47 - 30 50
9. Енисей Заявка 30 13 4 13 35 - 42 43
10. Волгарь Заявка 30 12 7 11 39 - 33 43
11. СКА-Хабаровск Заявка 30 12 7 11 35 - 34 43
12. Текстильщик Заявка 30 11 8 11 26 - 32 41
13. Факел Заявка 30 10 10 10 36 - 30 40
14. Чайка Заявка 30 10 10 10 36 - 38 40
15. Спартак-2 Заявка 30 10 5 15 30 - 45 35
16. Краснодар-2 Заявка 30 8 10 12 38 - 48 34
17. Динамо Брянск Заявка 30 8 4 18 17 - 47 28
18. Акрон Заявка 30 7 7 16 24 - 42 28
19. Иртыш Омск Заявка 30 7 6 17 23 - 42 27
20. Чертаново Заявка 30 7 3 20 22 - 51 24
21. Томь Заявка 30 5 6 19 20 - 40 21
22. Шинник Заявка 30 4 4 22 28 - 73 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 16 14 1 1 44 - 6 43
2. Алания Заявка 16 10 4 2 39 - 18 34
3. Нижний Новгород Заявка 15 10 2 3 23 - 9 32
4. Волгарь Заявка 16 8 6 2 24 - 14 30
5. Велес Москва Заявка 17 8 6 3 29 - 20 30
6. Нефтехимик Заявка 14 8 3 3 28 - 8 27
7. Торпедо Москва Заявка 16 8 3 5 26 - 14 27
8. Балтика Заявка 14 8 2 4 15 - 8 26
9. Оренбург Заявка 14 7 5 2 23 - 13 26
10. СКА-Хабаровск Заявка 14 7 4 3 15 - 10 25
11. Факел Заявка 16 6 7 3 20 - 10 25
12. Енисей Заявка 14 8 0 6 22 - 18 24
13. Текстильщик Заявка 16 6 6 4 12 - 15 24
14. Краснодар-2 Заявка 15 6 5 4 28 - 21 23
15. Динамо Брянск Заявка 15 6 1 8 12 - 20 19
16. Акрон Заявка 14 5 3 6 15 - 17 18
17. Чайка Заявка 14 5 2 7 16 - 21 17
18. Иртыш Омск Заявка 16 4 2 10 10 - 25 14
19. Спартак-2 Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
20. Шинник Заявка 16 3 3 10 16 - 30 12
21. Чертаново Заявка 14 3 2 9 8 - 17 11
22. Томь Заявка 14 2 2 10 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 16 10 5 1 25 - 10 35
2. Нижний Новгород Заявка 15 9 3 3 21 - 11 30
3. Торпедо Москва Заявка 14 8 3 3 26 - 12 27
4. Балтика Заявка 16 7 5 4 18 - 16 26
5. Крылья Советов Заявка 14 7 3 4 23 - 15 24
6. Велес Москва Заявка 13 7 2 4 15 - 12 23
7. Нефтехимик Заявка 16 7 2 7 19 - 22 23
8. Спартак-2 Заявка 16 7 2 7 20 - 24 23
9. Чайка Заявка 16 5 8 3 20 - 17 23
10. Алания Заявка 14 6 4 4 19 - 11 22
11. Енисей Заявка 16 5 4 7 13 - 24 19
12. СКА-Хабаровск Заявка 16 5 3 8 20 - 24 18
13. Текстильщик Заявка 14 5 2 7 14 - 17 17
14. Факел Заявка 14 4 3 7 16 - 20 15
15. Волгарь Заявка 14 4 1 9 15 - 19 13
16. Иртыш Омск Заявка 14 3 4 7 13 - 17 13
17. Чертаново Заявка 16 4 1 11 14 - 34 13
18. Томь Заявка 16 3 4 9 9 - 19 13
19. Краснодар-2 Заявка 15 2 5 8 10 - 27 11
20. Акрон Заявка 16 2 4 10 9 - 25 10
21. Динамо Брянск Заявка 15 2 3 10 5 - 27 9
22. Шинник Заявка 14 1 1 12 12 - 43 4
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  • — Вылет в ПФЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 марта 2021, осталось 2 дня 9 часов 53 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Нижний Новгород 64% (32)
    X 24% (12)
    Торпедо Москва 12% (6)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Нижний Новгород - Торпедо Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Нижний Новгород - Торпедо Москва

    Исход игры
    Нижний Новгород
    64% (32)
    Ничья
    24% (12)
    Торпедо Москва
    12% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.82% (20)
    Меньше
    59.18% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    63.27% (31)
    Нет
    36.73% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Нижний Новгород
    34% (17)
    1:1 Ничья
    22% (11)
    1:0 Нижний Новгород
    22% (11)
    2:0 Нижний Новгород
    8% (4)
    1:2 Торпедо Москва
    6% (3)
    0:1 Торпедо Москва
    6% (3)
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