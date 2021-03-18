Нижний Новгород

Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сулейманов Тимур
|7
|0.23
|2.
|Сапета Александр
|7 (5)
|0.23
|3.
|Попов Артём
|5
|0.17
|4.
|Калинский Николай
|5
|0.17
|5.
|Султонов Мухаммад
|4
|0.13
|6.
|Горбунов Игорь
|4
|0.13
|7.
|Гоцук Кирилл
|4
|0.13
|8.
|Ставпец Александр
|2
|0.07
|9.
|Шарипов Альберт
|2
|0.07
|10.
|Зуйков Сергей
|1
|0.03
|11.
|Федчук Артём
|1
|0.03
|12.
|Гащенков Михаил
|1
|0.03
|13.
|Каккоев Никита
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калмыков Амур
|10 (1)
|0.33
|2.
|Лебеденко Игорь
|9 (2)
|0.3
|3.
|Берковский Илья
|6
|0.2
|4.
|Рязанцев Александр
|4
|0.13
|5.
|Адаев Владислав
|3
|0.1
|6.
|Нетфуллин Равиль
|3
|0.1
|7.
|Евдокимов Андрей
|3
|0.1
|8.
|Кертанов Константин
|2
|0.07
|9.
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.07
|10.
|Лях Андрей
|1
|0.03
|11.
|Шоркин Максим
|1
|0.03
|12.
|Дворецков Филипп
|1
|0.03
|13.
|Баланюк Денис
|1
|0.03
|14.
|Прошляков Данила
|1
|0.03
|15.
|Магаль Руслан
|1 (1)
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сапета Александр
|11
|0
|2.
|Шумских Алексей
|7
|0
|3.
|Темников Иван
|6
|0
|4.
|Зуйков Сергей
|6
|0
|5.
|Ставпец Александр
|5
|0
|6.
|Маляров Кирилл
|5
|0
|7.
|Гащенков Михаил
|5
|0
|8.
|Шарипов Альберт
|4
|0
|9.
|Каккоев Никита
|4
|0
|10.
|Осинов Михаил
|3
|0
|11.
|Комолов Павел
|3
|0
|12.
|Попов Артём
|3
|0
|13.
|Султонов Мухаммад
|3
|0
|14.
|Калинский Николай
|3
|0
|15.
|Горбунов Игорь
|3
|0
|16.
|Мичуренков Дмитрий
|3
|0
|17.
|Гоцук Кирилл
|3
|0
|18.
|Сулейманов Тимур
|3
|0
|19.
|Эдиев Исмаил
|2
|0
|20.
|Анисимов Артур
|2
|0
|21.
|Гогличидзе Лео
|2
|0
|22.
|Алиев Саид
|2
|0
|23.
|Смирнов Олег
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рязанцев Александр
|6
|1
|2.
|Шоркин Максим
|4
|2
|3.
|Адаев Владислав
|5
|1
|4.
|Самсонов Артём Владимирович
|6
|0
|5.
|Магаль Руслан
|6
|0
|6.
|Евдокимов Андрей
|6
|0
|7.
|Лях Андрей
|5
|0
|8.
|Прошкин Егор
|5
|0
|9.
|Редькович Дмитрий
|3
|1
|10.
|Калмыков Амур
|3
|1
|11.
|Лебеденко Игорь
|4
|0
|12.
|Елисеев Александр
|4
|0
|13.
|Нетфуллин Равиль
|4
|0
|14.
|Берковский Илья
|3
|0
|15.
|Шустиков Сергей
|2
|0
|16.
|Кертанов Константин
|2
|0
|17.
|Прошляков Данила
|2
|0
|18.
|Козлов Данила
|1
|0
|19.
|Корж Константин
|1
|0
|20.
|Кравчук Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нижний Новгород
|11.36% (5)
|9.09% (4)
|18.18% (8)
|11.36% (5)
|29.55% (13)
|20.45% (9)
|Торпедо Москва
|8.33% (4)
|14.58% (7)
|12.5% (6)
|18.75% (9)
|18.75% (9)
|27.08% (13)
Предыдущие игры
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +11 =4 -5Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Факел Волгарь 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов
Рубин 3:1 Нижний Новгород Текстильщик 1:0 Нижний Новгород Алания 0:0 Нижний Новгород Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:2 Чертаново Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Енисей 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +11 =3 -6Торпедо Москва 0:1 Енисей Оренбург 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Чайка Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск
Уфа 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Велес Москва Балтика 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва
Последние игры между собой
Нижний Новгород: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|30
|21
|4
|5
|67 - 21
|67
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|30
|19
|5
|6
|44 - 20
|62
|3.
|Оренбург
|Заявка
|30
|17
|10
|3
|48 - 23
|61
|4.
|Алания
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|58 - 29
|56
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|52 - 26
|54
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|44 - 32
|53
|7.
|Балтика
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|33 - 24
|52
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|47 - 30
|50
|9.
|Енисей
|Заявка
|30
|13
|4
|13
|35 - 42
|43
|10.
|Волгарь
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|39 - 33
|43
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|35 - 34
|43
|12.
|Текстильщик
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|26 - 32
|41
|13.
|Факел
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|36 - 30
|40
|14.
|Чайка
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|36 - 38
|40
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|30 - 45
|35
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|38 - 48
|34
|17.
|Динамо Брянск
|Заявка
|30
|8
|4
|18
|17 - 47
|28
|18.
|Акрон
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|24 - 42
|28
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|30
|7
|6
|17
|23 - 42
|27
|20.
|Чертаново
|Заявка
|30
|7
|3
|20
|22 - 51
|24
|21.
|Томь
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|20 - 40
|21
|22.
|Шинник
|Заявка
|30
|4
|4
|22
|28 - 73
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|44 - 6
|43
|2.
|Алания
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 18
|34
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|23 - 9
|32
|4.
|Волгарь
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 14
|30
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 20
|30
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 8
|27
|7.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 14
|27
|8.
|Балтика
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|15 - 8
|26
|9.
|Оренбург
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|15 - 10
|25
|11.
|Факел
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 10
|25
|12.
|Енисей
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|22 - 18
|24
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|12 - 15
|24
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|28 - 21
|23
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|12 - 20
|19
|16.
|Акрон
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 17
|18
|17.
|Чайка
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 21
|17
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|10 - 25
|14
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|20.
|Шинник
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 30
|12
|21.
|Чертаново
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|8 - 17
|11
|22.
|Томь
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|25 - 10
|35
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|21 - 11
|30
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 12
|27
|4.
|Балтика
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|18 - 16
|26
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 15
|24
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 12
|23
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|19 - 22
|23
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|20 - 24
|23
|9.
|Чайка
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 17
|23
|10.
|Алания
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 11
|22
|11.
|Енисей
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|13 - 24
|19
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 24
|18
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 17
|17
|14.
|Факел
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 20
|15
|15.
|Волгарь
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 19
|13
|16.
|Иртыш Омск
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 17
|13
|17.
|Чертаново
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|14 - 34
|13
|18.
|Томь
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|9 - 19
|13
|19.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 27
|11
|20.
|Акрон
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|9 - 25
|10
|21.
|Динамо Брянск
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|5 - 27
|9
|22.
|Шинник
|Заявка
|14
|1
|1
|12
|12 - 43
|4
- — Выход в РПЛ
- — Стыковые матчи за право выйти в РПЛ
- — Вылет в ПФЛ
Прогнозы на матч Нижний Новгород - Торпедо Москва
Исход игры
Нижний Новгород
64% (32)
Ничья
24% (12)
Торпедо Москва
12% (6)
Тотал 2.5
Больше
40.82% (20)
Меньше
59.18% (29)
Обе команды забьют
Да
63.27% (31)
Нет
36.73% (18)
Популярный счёт
2:1 Нижний Новгород
34% (17)
1:1 Ничья
22% (11)
1:0 Нижний Новгород
22% (11)
2:0 Нижний Новгород
8% (4)
1:2 Торпедо Москва
6% (3)
0:1 Торпедо Москва
6% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!