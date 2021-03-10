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Кёльн
 
Позже

Стадион:
Боруссия Д

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Реджбекай Элвис 5 0.2
2. Скири Эйе 4 0.16
3. Дуда Ондрей 3 (1) 0.12
4. Тилманн Ян 2 0.08
5. Дрекслер Доминик 2 0.08
6. Вольф Мариус 2 0.08
7. Андерссон Себастьян 2 (1) 0.08
8. Кцихос Рафаэль 1 0.04
9. Хектор Йонас 1 0.04
10. Эхизибуэ Кингсли 0 0
11. Эзкан Салих 0 0
12. Деннис Эммануэль 0 0
13. Борнаув Себастьян 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 19 (1) 0.76
2. Санчо Джедон 6 (1) 0.24
3. Геррейро Рафаэль 3 0.12
4. Ройс Марко 3 0.12
5. Джованни Рейна 3 0.12
6. Хуммельс Матс 3 0.12
7. Мукоко Юссуфа 3 0.12
8. Брандт Юлиан 2 0.08
9. Аканджи Мануэль 2 0.08
10. Джан Эмре 1 0.04
11. Делани Томас 1 0.04
12. Мёнье Тома 1 0.04
13. Азар Торган 1 0.04
14. Дауд Махмуд 1 0.04
15. Пасслак Феликс 1 0.04
16. Рейньер Жезус 1 0.04
17. Беллингхем Джуд 0 0

Карточки

Кёльн
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 5 1
2. Кцихос Рафаэль 5 0
3. Хорн Яннес 5 0
4. Скири Эйе 4 0
5. Эхизибуэ Кингсли 4 0
6. Якобс Исмаил 4 0
7. Эзкан Салих 3 0
8. Реджбекай Элвис 3 0
9. Честич Сава-Арангел 3 0
10. Соренсен Фредерик 2 0
11. Вольф Мариус 2 0
12. Хектор Йонас 2 0
13. Мере Хорхе 2 0
14. Борнаув Себастьян 2 0
15. Модест Антони 1 0
16. Дрекслер Доминик 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Делани Томас 6 0
2. Джан Эмре 5 0
3. Витсель Аксель 4 0
4. Аканджи Мануэль 4 0
5. Хуммельс Матс 3 0
6. Мёнье Тома 2 0
7. Холанн Эрлинг 2 0
8. Беллингхем Джуд 2 0
9. Ройс Марко 1 0
10. Шульц Нико 1 0
11. Геррейро Рафаэль 1 0
12. Дауд Махмуд 1 0
13. Морей Матеу 1 0
14. Джованни Рейна 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кёльн 13.64% (3) 18.18% (4) 18.18% (4) 22.73% (5) 4.55% (1) 22.73% (5)
 Боруссия Д 5.88% (3) 7.84% (4) 11.76% (6) 25.49% (13) 21.57% (11) 27.45% (14)

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Унион Берлин 2:1 Кёльн Кёльн 1:1 Вердер Бавария 5:1 Кёльн Кёльн 0:1 Штуттгарт
Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн Боруссия М 1:2 Кёльн Ян 2:2 Кёльн Кёльн 3:1 Арминия Хоффенхайм 3:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Кёльн Кёльн 0:0 Герта Фрайбург 5:0 Кёльн Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Кёльн 0:4 Байер Л Майнц 0:1 Кёльн Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин
Боруссия Д Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Боруссия Д 2:0 Герта Боруссия Д 2:2 Севилья Бавария 4:2 Боруссия Д Боруссия М 0:1 Боруссия Д
Боруссия Д 3:0 Арминия Шальке 04 0:4 Боруссия Д Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Боруссия Д: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Боруссия Д 1:2 Кёльн Бундеслига Боруссия Д 5:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:3 Боруссия Д Бундеслига Кёльн 2:3 Боруссия Д Бундеслига
Боруссия Д 5:0 Кёльн Бундеслига Боруссия Д 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:1 Боруссия Д Бундеслига Кёльн 1:0 Боруссия Д Товарищеские матчи Кёльн 1:6 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:0 Кёльн Бундеслига Боруссия Д 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:2 Боруссия Д Бундеслига Кёльн 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Кёльн Бундеслига Боруссия Д 3:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Боруссия Д Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 25 18 4 3 74 - 35 58
2. РБ Лейпциг Заявка 25 16 6 3 47 - 21 54
3. Вольфсбург Заявка 25 13 9 3 43 - 21 48
4. Айнтрахт Фр Заявка 25 11 11 3 48 - 34 44
5. Боруссия Д Заявка 25 13 3 9 52 - 35 42
6. Байер Л Заявка 25 11 7 7 43 - 28 40
7. Унион Берлин Заявка 25 9 11 5 38 - 27 38
8. Штуттгарт Заявка 25 9 9 7 47 - 37 36
9. Фрайбург Заявка 25 9 7 9 37 - 39 34
10. Боруссия М Заявка 25 8 9 8 41 - 40 33
11. Хоффенхайм Заявка 25 8 6 11 39 - 43 30
12. Вердер Заявка 25 7 9 9 30 - 36 30
13. Аугсбург Заявка 25 8 5 12 27 - 38 29
14. Арминия Заявка 25 6 4 15 20 - 44 22
15. Кёльн Заявка 25 5 7 13 23 - 44 22
16. Герта Заявка 25 5 6 14 28 - 45 21
17. Майнц Заявка 25 5 6 14 24 - 44 21
18. Шальке 04 Заявка 25 1 7 17 16 - 66 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 13 10 2 1 25 - 10 32
2. Бавария Заявка 12 9 3 0 46 - 18 30
3. Вольфсбург Заявка 12 8 4 0 24 - 8 28
4. Айнтрахт Фр Заявка 12 6 6 0 22 - 13 24
5. Боруссия Д Заявка 12 7 2 3 27 - 14 23
6. Унион Берлин Заявка 13 5 7 1 24 - 14 22
7. Байер Л Заявка 13 5 4 4 25 - 19 19
8. Боруссия М Заявка 13 5 4 4 20 - 16 19
9. Фрайбург Заявка 13 5 4 4 24 - 20 19
10. Хоффенхайм Заявка 12 5 2 5 22 - 17 17
11. Штуттгарт Заявка 12 3 6 3 21 - 17 15
12. Аугсбург Заявка 13 4 3 6 15 - 21 15
13. Вердер Заявка 12 3 4 5 12 - 17 13
14. Арминия Заявка 13 4 1 8 10 - 21 13
15. Герта Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
16. Майнц Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
17. Кёльн Заявка 12 1 4 7 12 - 21 7
18. Шальке 04 Заявка 13 1 3 9 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 1 3 28 - 17 28
2. РБ Лейпциг Заявка 12 6 4 2 22 - 11 22
3. Байер Л Заявка 12 6 3 3 18 - 9 21
4. Штуттгарт Заявка 13 6 3 4 26 - 20 21
5. Вольфсбург Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
6. Айнтрахт Фр Заявка 13 5 5 3 26 - 21 20
7. Боруссия Д Заявка 13 6 1 6 25 - 21 19
8. Вердер Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
9. Унион Берлин Заявка 12 4 4 4 14 - 13 16
10. Фрайбург Заявка 12 4 3 5 13 - 19 15
11. Кёльн Заявка 13 4 3 6 11 - 23 15
12. Аугсбург Заявка 12 4 2 6 12 - 17 14
13. Боруссия М Заявка 12 3 5 4 21 - 24 14
14. Хоффенхайм Заявка 13 3 4 6 17 - 26 13
15. Майнц Заявка 12 2 4 6 13 - 24 10
16. Герта Заявка 13 2 4 7 15 - 21 10
17. Арминия Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Шальке 04 Заявка 12 0 4 8 8 - 40 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кёльн - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 марта 2021, осталось 2 дня 11 часов 22 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Кёльн 0% (0)
    X 8.3% (4)
    Боруссия Д 91.7% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кёльн
    Ничья
    Боруссия Д
    6.95
    4.88
    1.51
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 7 000 ₽ 6.60 4.88 1.51
    Бонус: 5 000 ₽ 6.55 4.85 1.46
    Бонус: 5 000 ₽ 6.80 4.70 1.47
      6.95 4.86 1.48

    Самый высокий коэффициент на матч «Кёльн» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кёльн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кёльн» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6
    4.12 1.20 2.79 1.39 2.18 1.80 1.62 2.18 1.38 2.83 1.21 3.88 1.13 5.30 1.06 7.50
    4.50 1.16 3.80 1.23 2.32 1.57 1.85 1.95 1.57 2.56 1.28 3.64 1.20 4.33 1.07 7.30 1.04 7.70
    17.50 0.00 10.50 1.02 4.50 1.17 3.85 1.27 2.40 1.61 2.14 1.76 1.88 1.98 1.76 2.06 1.55 2.48 1.28 3.65 1.21 4.40 1.07 7.00 1.06 7.70 1.01 13.00
    5.34 1.18 2.43 1.62 2.16 1.76 1.90 2.00 1.69 2.28 1.56 2.56 1.23 4.61
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.10 1.37 1.86 1.94 1.42 2.87 1.18 4.80
    3.60 1.29 2.45 1.55 1.61 2.32 1.23 4.20 1.15 5.35
    2.39 1.55 1.58 2.39 1.21 4.30
    3.14 1.41 2.48 1.59 1.88 2.04 1.61 2.45 1.42 3.09
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    4.24 1.22 2.36 1.59 1.70 2.15 1.36 3.15
    4.90 1.18 3.45 1.31 1.93 1.87 1.45 2.75 1.28 3.68
    3.45 1.28 1.95 1.79 1.45 2.60 1.28 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.76 2.01
    1.76 2.06
    Букмекер Да Нет
    4.04 1.24
    4.20 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.20 1.35
    3.10 1.33
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    Прогнозы на матч Кёльн - Боруссия Д

    Исход игры
    Кёльн
    0% (0)
    Ничья
    8.3% (4)
    Боруссия Д
    91.7% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.47% (35)
    Меньше
    25.53% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    76.6% (36)
    Нет
    23.4% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    47.9% (23)
    1:3 Боруссия Д
    14.6% (7)
    0:2 Боруссия Д
    12.5% (6)
    1:1 Ничья
    6.3% (3)
    0:1 Боруссия Д
    6.3% (3)
    0:3 Боруссия Д
    4.2% (2)
    2:3 Боруссия Д
    4.2% (2)
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