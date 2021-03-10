Кёльн
Позже
Стадион: Рейн Энерги
Боруссия Д
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Реджбекай Элвис
|5
|0.2
|2.
|Скири Эйе
|4
|0.16
|3.
|Дуда Ондрей
|3 (1)
|0.12
|4.
|Тилманн Ян
|2
|0.08
|5.
|Дрекслер Доминик
|2
|0.08
|6.
|Вольф Мариус
|2
|0.08
|7.
|Андерссон Себастьян
|2 (1)
|0.08
|8.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.04
|9.
|Хектор Йонас
|1
|0.04
|10.
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|11.
|Эзкан Салих
|0
|0
|12.
|Деннис Эммануэль
|0
|0
|13.
|Борнаув Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|19 (1)
|0.76
|2.
|Санчо Джедон
|6 (1)
|0.24
|3.
|Геррейро Рафаэль
|3
|0.12
|4.
|Ройс Марко
|3
|0.12
|5.
|Джованни Рейна
|3
|0.12
|6.
|Хуммельс Матс
|3
|0.12
|7.
|Мукоко Юссуфа
|3
|0.12
|8.
|Брандт Юлиан
|2
|0.08
|9.
|Аканджи Мануэль
|2
|0.08
|10.
|Джан Эмре
|1
|0.04
|11.
|Делани Томас
|1
|0.04
|12.
|Мёнье Тома
|1
|0.04
|13.
|Азар Торган
|1
|0.04
|14.
|Дауд Махмуд
|1
|0.04
|15.
|Пасслак Феликс
|1
|0.04
|16.
|Рейньер Жезус
|1
|0.04
|17.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дуда Ондрей
|5
|1
|2.
|Кцихос Рафаэль
|5
|0
|3.
|Хорн Яннес
|5
|0
|4.
|Скири Эйе
|4
|0
|5.
|Эхизибуэ Кингсли
|4
|0
|6.
|Якобс Исмаил
|4
|0
|7.
|Эзкан Салих
|3
|0
|8.
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|9.
|Честич Сава-Арангел
|3
|0
|10.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|11.
|Вольф Мариус
|2
|0
|12.
|Хектор Йонас
|2
|0
|13.
|Мере Хорхе
|2
|0
|14.
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|15.
|Модест Антони
|1
|0
|16.
|Дрекслер Доминик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Делани Томас
|6
|0
|2.
|Джан Эмре
|5
|0
|3.
|Витсель Аксель
|4
|0
|4.
|Аканджи Мануэль
|4
|0
|5.
|Хуммельс Матс
|3
|0
|6.
|Мёнье Тома
|2
|0
|7.
|Холанн Эрлинг
|2
|0
|8.
|Беллингхем Джуд
|2
|0
|9.
|Ройс Марко
|1
|0
|10.
|Шульц Нико
|1
|0
|11.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|12.
|Дауд Махмуд
|1
|0
|13.
|Морей Матеу
|1
|0
|14.
|Джованни Рейна
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кёльн
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|4.55% (1)
|22.73% (5)
|Боруссия Д
|5.88% (3)
|7.84% (4)
|11.76% (6)
|25.49% (13)
|21.57% (11)
|27.45% (14)
Предыдущие игры
Кёльн Последние 20 матчей: +6 =4 -10Унион Берлин 2:1 Кёльн Кёльн 1:1 Вердер Бавария 5:1 Кёльн Кёльн 0:1 Штуттгарт
Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн Боруссия М 1:2 Кёльн Ян 2:2 Кёльн Кёльн 3:1 Арминия Хоффенхайм 3:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Кёльн Кёльн 0:0 Герта Фрайбург 5:0 Кёльн Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Кёльн 0:4 Байер Л Майнц 0:1 Кёльн Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин
Боруссия Д Последние 20 матчей: +11 =3 -6Боруссия Д 2:0 Герта Боруссия Д 2:2 Севилья Бавария 4:2 Боруссия Д Боруссия М 0:1 Боруссия Д
Боруссия Д 3:0 Арминия Шальке 04 0:4 Боруссия Д Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Боруссия Д: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Боруссия Д 5:0 Кёльн Бундеслига Боруссия Д 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:1 Боруссия Д Бундеслига Кёльн 1:0 Боруссия Д Товарищеские матчи Кёльн 1:6 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:0 Кёльн Бундеслига Боруссия Д 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:2 Боруссия Д Бундеслига Кёльн 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Кёльн Бундеслига Боруссия Д 3:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Боруссия Д Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|25
|18
|4
|3
|74 - 35
|58
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|47 - 21
|54
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|25
|13
|9
|3
|43 - 21
|48
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|25
|11
|11
|3
|48 - 34
|44
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|25
|13
|3
|9
|52 - 35
|42
|6.
|Байер Л
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|43 - 28
|40
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|25
|9
|11
|5
|38 - 27
|38
|8.
|Штуттгарт
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|47 - 37
|36
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|37 - 39
|34
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|41 - 40
|33
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|39 - 43
|30
|12.
|Вердер
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|30 - 36
|30
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|27 - 38
|29
|14.
|Арминия
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|20 - 44
|22
|15.
|Кёльн
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|23 - 44
|22
|16.
|Герта
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|28 - 45
|21
|17.
|Майнц
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|24 - 44
|21
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|25
|1
|7
|17
|16 - 66
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|25 - 10
|32
|2.
|Бавария
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|46 - 18
|30
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|24 - 8
|28
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|22 - 13
|24
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|24 - 14
|22
|7.
|Байер Л
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 19
|19
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 16
|19
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|24 - 20
|19
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|21 - 17
|15
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 21
|15
|13.
|Вердер
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|14.
|Арминия
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|10 - 21
|13
|15.
|Герта
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|16.
|Майнц
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 20
|11
|17.
|Кёльн
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 21
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 17
|28
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 11
|22
|3.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|4.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 20
|21
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|26 - 21
|20
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|25 - 21
|19
|8.
|Вердер
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 19
|17
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 19
|15
|11.
|Кёльн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 23
|15
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|21 - 24
|14
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 26
|13
|15.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 24
|10
|16.
|Герта
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 21
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|8 - 40
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кёльн» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кёльн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кёльн» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кёльн - Боруссия Д
Исход игры
Кёльн
0% (0)
Ничья
8.3% (4)
Боруссия Д
91.7% (44)
Тотал 2.5
Больше
74.47% (35)
Меньше
25.53% (12)
Обе команды забьют
Да
76.6% (36)
Нет
23.4% (11)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
47.9% (23)
1:3 Боруссия Д
14.6% (7)
0:2 Боруссия Д
12.5% (6)
1:1 Ничья
6.3% (3)
0:1 Боруссия Д
6.3% (3)
0:3 Боруссия Д
4.2% (2)
2:3 Боруссия Д
4.2% (2)
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