Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|7 (3)
|0.25
|2.
|Данк Льюис
|4
|0.14
|3.
|Троссар Леандро
|3
|0.11
|4.
|Гросс Паскаль
|2 (2)
|0.07
|5.
|Уэлбек Данни
|2
|0.07
|6.
|Коннолли Аарон
|2
|0.07
|7.
|Марч Соломон
|2
|0.07
|8.
|Лаллана Адам
|1
|0.04
|9.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.04
|10.
|Лемпти Тарик
|1
|0.04
|11.
|Вельтман Йоел
|1
|0.04
|12.
|Биссума Ив
|1
|0.04
|13.
|Альсате Стивен
|1
|0.04
|14.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|10 (4)
|0.36
|2.
|Альмирон Мигель
|4
|0.14
|3.
|Сен-Максимен Аллан
|2
|0.07
|4.
|Хендрик Джефф
|2
|0.07
|5.
|Ласcеллс Джамал
|2
|0.07
|6.
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.04
|7.
|Жоэлинтон
|1
|0.04
|8.
|Шелви Джонджо
|1
|0.04
|9.
|Кларк Киран
|1
|0.04
|10.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0.04
|11.
|Гейл Дуайт
|1
|0.04
|12.
|Уиллок Джо
|1
|0.04
|13.
|Фрейзер Райан
|0
|0
|14.
|Льюис Джамал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Биссума Ив
|6
|1
|2.
|Данк Льюис
|4
|1
|3.
|Бёрн Дэн
|5
|0
|4.
|Лемпти Тарик
|3
|1
|5.
|Уэбстер Адам
|3
|0
|6.
|Вельтман Йоел
|3
|0
|7.
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0
|8.
|Троссар Леандро
|2
|0
|9.
|Уайт Бен
|2
|0
|10.
|Альсате Стивен
|2
|0
|11.
|Гросс Паскаль
|1
|0
|12.
|Мопе Нил
|1
|0
|13.
|Райан Мэтт
|1
|0
|14.
|Макаллистер Алексис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хэйден Айзак
|8
|0
|2.
|Шелви Джонджо
|4
|0
|3.
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|4.
|Шёр Фабиан
|4
|0
|5.
|Льюис Джамал
|4
|0
|6.
|Хендрик Джефф
|2
|1
|7.
|Кларк Киран
|3
|0
|8.
|Дарлоу Карл
|3
|0
|9.
|Крафт Эмиль
|3
|0
|10.
|Жоэлинтон
|3
|0
|11.
|Фрейзер Райан
|1
|1
|12.
|Фернандес Федерико
|2
|0
|13.
|Уилсон Каллум
|2
|0
|14.
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|15.
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|16.
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|17.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0
|18.
|Манкильо Хави
|1
|0
|19.
|Альмирон Мигель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брайтон
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|14.29% (4)
|25% (7)
|7.14% (2)
|21.43% (6)
|Ньюкасл
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|7.41% (2)
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|40.74% (11)
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +6 =7 -7Саутгемптон 1:2 Брайтон Брайтон 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Брайтон Брайтон 1:2 Кристал Пэлас
Брайтон 0:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Брайтон Бёрнли 1:1 Брайтон Ливерпуль 0:1 Брайтон Брайтон 1:0 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон
Ньюкасл Последние 20 матчей: +3 =5 -12Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл
Челси 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лидс Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Арсенал 3:0 Ньюкасл Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Арсенал 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лестер Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|22
|5
|3
|64 - 21
|71
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|16
|9
|4
|56 - 32
|57
|3.
|Лестер
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|53 - 32
|56
|4.
|Челси
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|44 - 25
|51
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|42 - 32
|48
|6.
|Эвертон
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|40 - 37
|46
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|48 - 36
|46
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|47 - 30
|45
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|27
|12
|5
|10
|39 - 28
|41
|10.
|Арсенал
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|37 - 29
|41
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|31 - 47
|37
|12.
|Лидс
|Заявка
|28
|11
|3
|14
|43 - 46
|36
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|28 - 38
|35
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|36 - 51
|33
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|22 - 37
|33
|16.
|Брайтон
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|29 - 36
|29
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|28 - 45
|28
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|22 - 36
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|29
|3
|9
|17
|20 - 57
|18
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|29
|4
|2
|23
|16 - 50
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 13
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 15
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|25 - 11
|26
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|29 - 19
|24
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|7.
|Лестер
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|25 - 19
|22
|8.
|Арсенал
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 15
|21
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 21
|20
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 15
|19
|11.
|Лидс
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 17
|18
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 16
|17
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 18
|17
|15.
|Эвертон
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 23
|16
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 33
|11
|18.
|Брайтон
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 19
|10
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|10 - 22
|10
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 13
|34
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 8
|33
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|27 - 13
|33
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|5.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 14
|25
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 12
|24
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 18
|23
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 16
|21
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|10.
|Арсенал
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 14
|20
|11.
|Брайтон
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 17
|19
|12.
|Лидс
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|24 - 29
|18
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 26
|17
|14.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 15
|16
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 23
|16
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 33
|16
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|10 - 21
|15
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 22
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 24
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|1
|1
|12
|6 - 28
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брайтон» – «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брайтон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брайтон» – «Ньюкасл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Брайтон - Ньюкасл
Исход игры
Брайтон
47.6% (20)
Ничья
38.1% (16)
Ньюкасл
14.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
41.46% (17)
Меньше
58.54% (24)
Обе команды забьют
Да
80.49% (33)
Нет
19.51% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.1% (16)
2:1 Брайтон
31% (13)
1:0 Брайтон
11.9% (5)
1:2 Ньюкасл
7.1% (3)
2:0 Брайтон
4.8% (2)
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