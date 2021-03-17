  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Брайтон
 
Позже

Стадион:
Ньюкасл

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 7 (3) 0.25
2. Данк Льюис 4 0.14
3. Троссар Леандро 3 0.11
4. Гросс Паскаль 2 (2) 0.07
5. Уэлбек Данни 2 0.07
6. Коннолли Аарон 2 0.07
7. Марч Соломон 2 0.07
8. Лаллана Адам 1 0.04
9. Макаллистер Алексис 1 0.04
10. Лемпти Тарик 1 0.04
11. Вельтман Йоел 1 0.04
12. Биссума Ив 1 0.04
13. Альсате Стивен 1 0.04
14. Джаханбакш Алиреза 0 0
Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 10 (4) 0.36
2. Альмирон Мигель 4 0.14
3. Сен-Максимен Аллан 2 0.07
4. Хендрик Джефф 2 0.07
5. Ласcеллс Джамал 2 0.07
6. Мёрфи Джейкоб 1 0.04
7. Жоэлинтон 1 0.04
8. Шелви Джонджо 1 0.04
9. Кларк Киран 1 0.04
10. Кэрролл Эндрю 1 0.04
11. Гейл Дуайт 1 0.04
12. Уиллок Джо 1 0.04
13. Фрейзер Райан 0 0
14. Льюис Джамал 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 6 1
2. Данк Льюис 4 1
3. Бёрн Дэн 5 0
4. Лемпти Тарик 3 1
5. Уэбстер Адам 3 0
6. Вельтман Йоел 3 0
7. Джаханбакш Алиреза 2 0
8. Троссар Леандро 2 0
9. Уайт Бен 2 0
10. Альсате Стивен 2 0
11. Гросс Паскаль 1 0
12. Мопе Нил 1 0
13. Райан Мэтт 1 0
14. Макаллистер Алексис 1 0
Ньюкасл
# Игрок      
1. Хэйден Айзак 8 0
2. Шелви Джонджо 4 0
3. Ласcеллс Джамал 4 0
4. Шёр Фабиан 4 0
5. Льюис Джамал 4 0
6. Хендрик Джефф 2 1
7. Кларк Киран 3 0
8. Дарлоу Карл 3 0
9. Крафт Эмиль 3 0
10. Жоэлинтон 3 0
11. Фрейзер Райан 1 1
12. Фернандес Федерико 2 0
13. Уилсон Каллум 2 0
14. Мёрфи Джейкоб 2 0
15. Лонгстафф Шон 2 0
16. Ритчи Мэтт 1 0
17. Кэрролл Эндрю 1 0
18. Манкильо Хави 1 0
19. Альмирон Мигель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 17.86% (5) 14.29% (4) 14.29% (4) 25% (7) 7.14% (2) 21.43% (6)
 Ньюкасл 11.11% (3) 11.11% (3) 7.41% (2) 14.81% (4) 14.81% (4) 40.74% (11)

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Саутгемптон 1:2 Брайтон Брайтон 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Брайтон Брайтон 1:2 Кристал Пэлас
Брайтон 0:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Брайтон Бёрнли 1:1 Брайтон Ливерпуль 0:1 Брайтон Брайтон 1:0 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон
Ньюкасл Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл
Челси 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лидс Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Арсенал 3:0 Ньюкасл Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Арсенал 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лестер Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Ньюкасл 0:3 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Ньюкасл Премьер-лига
Ньюкасл 0:1 Брайтон Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Брайтон 1:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:0 Брайтон Брайтон 2:0 Ньюкасл Кубок Брайтон 1:0 Ньюкасл Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 30 22 5 3 64 - 21 71
2. Манчестер Юнайтед Заявка 29 16 9 4 56 - 32 57
3. Лестер Заявка 29 17 5 7 53 - 32 56
4. Челси Заявка 29 14 9 6 44 - 25 51
5. Вест Хэм Заявка 28 14 6 8 42 - 32 48
6. Эвертон Заявка 28 14 4 10 40 - 37 46
7. Ливерпуль Заявка 29 13 7 9 48 - 36 46
8. Тоттенхэм Заявка 28 13 6 9 47 - 30 45
9. Астон Вилла Заявка 27 12 5 10 39 - 28 41
10. Арсенал Заявка 28 12 5 11 37 - 29 41
11. Кристал Пэлас Заявка 29 10 7 12 31 - 47 37
12. Лидс Заявка 28 11 3 14 43 - 46 36
13. Вулверхэмптон Заявка 29 9 8 12 28 - 38 35
14. Саутгемптон Заявка 29 9 6 14 36 - 51 33
15. Бёрнли Заявка 29 8 9 12 22 - 37 33
16. Брайтон Заявка 28 6 11 11 29 - 36 29
17. Ньюкасл Заявка 28 7 7 14 28 - 45 28
18. Фулхэм Заявка 29 5 11 13 22 - 36 26
19. Вест Бромвич Заявка 29 3 9 17 20 - 57 18
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 29 4 2 23 16 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 14 8 3 3 23 - 15 27
3. Челси Заявка 14 7 5 2 25 - 11 26
4. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 29 - 19 24
6. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
7. Лестер Заявка 14 7 1 6 25 - 19 22
8. Арсенал Заявка 14 6 3 5 18 - 15 21
9. Кристал Пэлас Заявка 15 5 5 5 15 - 21 20
10. Вулверхэмптон Заявка 14 5 4 5 15 - 15 19
11. Лидс Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
12. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
13. Астон Вилла Заявка 12 5 2 5 20 - 16 17
14. Саутгемптон Заявка 14 5 2 7 18 - 18 17
15. Эвертон Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
16. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 17 - 23 16
17. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
18. Брайтон Заявка 14 1 7 6 13 - 19 10
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
20. Фулхэм Заявка 15 2 4 9 8 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
2. Манчестер Сити Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Челси Заявка 15 7 4 4 19 - 14 25
6. Астон Вилла Заявка 15 7 3 5 19 - 12 24
7. Ливерпуль Заявка 14 6 5 3 26 - 18 23
8. Тоттенхэм Заявка 14 6 3 5 22 - 16 21
9. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 19 - 17 21
10. Арсенал Заявка 14 6 2 6 19 - 14 20
11. Брайтон Заявка 14 5 4 5 16 - 17 19
12. Лидс Заявка 14 6 0 8 24 - 29 18
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 2 7 16 - 26 17
14. Фулхэм Заявка 14 3 7 4 14 - 15 16
15. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
16. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
17. Бёрнли Заявка 14 4 3 7 10 - 21 15
18. Ньюкасл Заявка 14 3 3 8 11 - 22 12
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 11 - 24 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 1 1 12 6 - 28 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 марта 2021, осталось 2 дня 16 часов 52 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Брайтон 47.6% (20)
    X 38.1% (16)
    Ньюкасл 14.3% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Ньюкасл
    1.71
    3.56
    6.95
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 7 000 ₽ 1.68 3.56 6.95
    Бонус: 5 000 ₽ 1.66 3.56 6.90
    Бонус: 5 000 ₽ 1.68 3.55 6.40
      1.71 3.52 6.45

    Самый высокий коэффициент на матч «Брайтон» – «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брайтон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брайтон» – «Ньюкасл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.80 1.06 3.98 1.25 2.61 1.50 1.98 1.96 1.50 2.56 1.28 3.68 1.16 5.25 1.06 9.30
    8.20 1.04 7.10 1.07 2.90 1.39 2.30 1.62 1.71 2.26 1.33 3.32 1.22 3.98 1.06 6.90 1.05 7.60
    8.80 1.05 6.70 1.10 2.95 1.37 2.28 1.68 1.88 1.96 1.70 2.17 1.33 3.15 1.22 3.85 1.07 6.80 1.06 7.80 1.01 12.50 0.00 13.00 0.00 22.00
    3.14 1.40 2.74 1.50 2.32 1.67 1.92 1.99 1.69 2.28 1.52 2.69 1.25 4.25
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.27 1.65 1.51 2.56 1.22 4.24 1.08 7.90
    2.77 1.44 1.80 2.01 1.37 3.10 1.10 6.95 1.07 8.30
    1.66 2.23 1.31 3.30 1.07 7.90
    2.64 1.53 2.18 1.77 1.69 2.29 1.45 2.93
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.90 1.38 1.81 2.05 1.38 3.04 1.16 5.15
    3.38 1.32 2.32 1.61 1.55 2.45 1.19 4.65 1.13 5.85
    2.39 1.52 1.59 2.26 1.21 3.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.18 1.65
    2.08 1.70
    Букмекер Да Нет
    5.25 1.16
    5.80 1.11
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.25
    4.10 1.21
    Где смотреть матч Брайтон - Ньюкасл онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Брайтон - Ньюкасл

    Исход игры
    Брайтон
    47.6% (20)
    Ничья
    38.1% (16)
    Ньюкасл
    14.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.46% (17)
    Меньше
    58.54% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    80.49% (33)
    Нет
    19.51% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.1% (16)
    2:1 Брайтон
    31% (13)
    1:0 Брайтон
    11.9% (5)
    1:2 Ньюкасл
    7.1% (3)
    2:0 Брайтон
    4.8% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     