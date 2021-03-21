20' Желтая карточкаМунксгор Александер
0:1
35' ПенальтиМортенсен Патрик
1:1
36' ГолУре Микаэль
43' Желтая карточкаМенса Кевин
48' Желтая карточкаРадошевич Йосип
65' Желтая карточкаКристенсен Лассе
71' Желтая карточкаСанне Бубакарр
76' Желтая карточкаДикс Кевин
89' Желтая карточкаЮнг Антони
14
Менса
Кевин
29
Бьюр
Петер
11
Уре
Микаэль
29
Блуме
Брор
34
Дикс
Кевин
11
Линкс
Гифт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бьюр ПетерПолузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
-
34 Дикс КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Анбо МагнусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
35'
0:1
36'
1:1
43'
48'
65'
71'
76'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 6
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уре Микаэль
|13 (2)
|0.59
|2.
|Линнстрем Йеспер
|9
|0.41
|3.
|Хедлунд Симон
|5
|0.23
|4.
|Рустед Сигурд
|3
|0.14
|5.
|Кристенсен Лассе
|2
|0.09
|6.
|Павлович Андрия
|2
|0.09
|7.
|Менса Кевин
|1
|0.05
|8.
|Риверос Блас
|1
|0.05
|9.
|Бруус Андреас
|1
|0.05
|10.
|Слимане Анис
|1
|0.05
|11.
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.05
|12.
|Радошевич Йосип
|0
|0
|13.
|Френнруп Мортен
|0
|0
|14.
|Чорлу Резан
|0
|0
|15.
|Бьюр Петер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Патрик
|14 (4)
|0.64
|2.
|Торстейнссон Йон
|5
|0.23
|3.
|Линкс Гифт
|4
|0.18
|4.
|Грёнбек Альберт
|3
|0.14
|5.
|Нильсен Каспер
|2
|0.09
|6.
|Ольсен Патрик
|2
|0.09
|7.
|Блуме Брор
|2
|0.09
|8.
|Тингагер Фредерик
|1
|0.05
|9.
|Дикс Кевин
|1
|0.05
|10.
|Видт Беньямин
|1
|0.05
|11.
|Йулсгор Йеспер
|0
|0
|12.
|Хелениус Никлас
|0
|0
|13.
|Санне Бубакарр
|0
|0
|14.
|Евтович Милан
|0
|0
|15.
|Мунксгор Александер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рустед Сигурд
|4
|1
|2.
|Френнруп Мортен
|3
|1
|3.
|Кристенсен Лассе
|4
|0
|4.
|Радошевич Йосип
|3
|0
|5.
|Павлович Андрия
|3
|0
|6.
|Бруус Андреас
|3
|0
|7.
|Линнстрем Йеспер
|3
|0
|8.
|Юнг Антони
|2
|0
|9.
|Уре Микаэль
|2
|0
|10.
|Менса Кевин
|1
|0
|11.
|Швебе Марвин
|1
|0
|12.
|Махсо Андреас
|1
|0
|13.
|Бьюр Петер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Николай
|7
|1
|2.
|Ольсен Патрик
|5
|0
|3.
|Мунксгор Александер
|5
|0
|4.
|Йулсгор Йеспер
|4
|0
|5.
|Санне Бубакарр
|2
|1
|6.
|Нильсен Каспер
|3
|0
|7.
|Дикс Кевин
|3
|0
|8.
|Видт Беньямин
|3
|0
|9.
|Торстейнссон Йон
|3
|0
|10.
|Хауснер Себастиан
|1
|1
|11.
|Мортенсен Патрик
|2
|0
|12.
|Линкс Гифт
|2
|0
|13.
|Грабара Камил
|2
|0
|14.
|Хелениус Никлас
|1
|0
|15.
|Блуме Брор
|1
|0
|16.
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|17.
|Mathias Zanka Jorgensen2
|1
|0
|18.
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брондбю
|12.82% (5)
|12.82% (5)
|25.64% (10)
|17.95% (7)
|15.38% (6)
|15.38% (6)
|Орхус
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|20% (7)
|11.43% (4)
|11.43% (4)
|22.86% (8)
Предыдущие игры
Брондбю Последние 20 матчей: +12 =3 -5Оденсе 0:3 Брондбю Брондбю 2:1 Копенгаген Брондбю 0:0 Раннерс Митьюлланд 1:0 Брондбю
Брондбю 2:1 Вайле Люнгбю 0:4 Брондбю Брондбю 1:1 Ольборг Нордшелланн 0:1 Брондбю Кёге 0:2 Брондбю Хельсингёр 1:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 1:2 Колдинг Хорсенс 1:2 Брондбю Фремад Амагер 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Орхус 3:1 Брондбю Брондбю 4:1 Люнгбю Вайле 0:2 Брондбю Брондбю 3:1 Оденсе Ледоэе-Сморум 0:1 Брондбю
Орхус Последние 20 матчей: +9 =5 -6Орхус 1:1 Раннерс Б-93 2:1 Орхус Митьюлланд 0:1 Орхус Орхус 0:1 Нордшелланн
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Орхус: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Орхус 2:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:3 Орхус Суперлига Дании Брондбю 2:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:7 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 2:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:3 Брондбю Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|40 - 24
|45
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|35 - 20
|43
|3.
|Орхус
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|35 - 22
|38
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|39 - 35
|35
|5.
|Раннерс
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|31 - 21
|32
|6.
|Нордшелланн
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|35 - 30
|29
|7.
|Сённерйюск
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|30 - 32
|28
|8.
|Оденсе
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|25 - 28
|28
|9.
|Ольборг
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|24 - 30
|28
|10.
|Вайле
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 37
|24
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|25 - 43
|20
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|15 - 37
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 5
|25
|2.
|Брондбю
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 13
|24
|3.
|Орхус
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|22 - 10
|22
|4.
|Нордшелланн
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 13
|18
|5.
|Копенгаген
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 17
|18
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|7.
|Оденсе
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|8.
|Ольборг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 15
|15
|9.
|Раннерс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|10.
|Вайле
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|18 - 11
|21
|2.
|Раннерс
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 6
|18
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 15
|18
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 18
|17
|5.
|Орхус
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|13 - 12
|16
|6.
|Ольборг
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|7.
|Люнгбю
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|17 - 23
|12
|8.
|Оденсе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|9.
|Сённерйюск
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 19
|11
|10.
|Вайле
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|11.
|Нордшелланн
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|16 - 17
|11
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 18
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брондбю» – «Орхус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брондбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Орхус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брондбю» – «Орхус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров