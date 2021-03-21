  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
Брондбю
1:1
Конец матча

Стадион:
Орхус
0'
20' Желтая карточка
Мунксгор Александер
0:1
35' Пенальти
Мортенсен Патрик
1:1
36' Гол
Уре Микаэль
43' Желтая карточка
Менса Кевин
48' Желтая карточка
Радошевич Йосип
65' Желтая карточка
Кристенсен Лассе
71' Желтая карточка
Санне Бубакарр
76' Желтая карточка
Дикс Кевин
89' Желтая карточка
Юнг Антони
90'+3
1
Швебе
Марвин
6
Херманнссон
Хьёртур
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
22
Радошевич
Йосип
14
Менса
Кевин
19
Френнруп
Мортен
18
Линнстрем
Йеспер
29
Бьюр
Петер
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
73
Грабара
Камил
13
Мунксгор
Александер
37
Хауснер
Себастиан
15
Санне
Бубакарр
16
Нильсен
Каспер
29
Блуме
Брор
34
Дикс
Кевин
27
Грёнбек
Альберт
11
Линкс
Гифт
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
Брондбю
3-1-4-2
Орхус
4-3-3

Ход матча

20'
 
Мунксгор Александер
27'
Бруус Андреас
Бьюр Петер
 
35'
0:1
Мортенсен Патрик
36'
Уре Микаэль
(Хедлунд Симон)
1:1
43'
Менса Кевин
 
46'
Кристенсен Лассе
Менса Кевин
 
48'
Радошевич Йосип
 
65'
Кристенсен Лассе
 
71'
 
Санне Бубакарр
76'
 
Дикс Кевин
80'
Слимане Анис
Линнстрем Йеспер
 
81'
 
Евтович Милан
Торстейнссон Йон
89'
Юнг Антони
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 6
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уре Микаэль 13 (2) 0.59
2. Линнстрем Йеспер 9 0.41
3. Хедлунд Симон 5 0.23
4. Рустед Сигурд 3 0.14
5. Кристенсен Лассе 2 0.09
6. Павлович Андрия 2 0.09
7. Менса Кевин 1 0.05
8. Риверос Блас 1 0.05
9. Бруус Андреас 1 0.05
10. Слимане Анис 1 0.05
11. Махсо Андреас 1 (1) 0.05
12. Радошевич Йосип 0 0
13. Френнруп Мортен 0 0
14. Чорлу Резан 0 0
15. Бьюр Петер 0 0
Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 14 (4) 0.64
2. Торстейнссон Йон 5 0.23
3. Линкс Гифт 4 0.18
4. Грёнбек Альберт 3 0.14
5. Нильсен Каспер 2 0.09
6. Ольсен Патрик 2 0.09
7. Блуме Брор 2 0.09
8. Тингагер Фредерик 1 0.05
9. Дикс Кевин 1 0.05
10. Видт Беньямин 1 0.05
11. Йулсгор Йеспер 0 0
12. Хелениус Никлас 0 0
13. Санне Бубакарр 0 0
14. Евтович Милан 0 0
15. Мунксгор Александер 0 0

Карточки

Брондбю
# Игрок      
1. Рустед Сигурд 4 1
2. Френнруп Мортен 3 1
3. Кристенсен Лассе 4 0
4. Радошевич Йосип 3 0
5. Павлович Андрия 3 0
6. Бруус Андреас 3 0
7. Линнстрем Йеспер 3 0
8. Юнг Антони 2 0
9. Уре Микаэль 2 0
10. Менса Кевин 1 0
11. Швебе Марвин 1 0
12. Махсо Андреас 1 0
13. Бьюр Петер 1 0
Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай 7 1
2. Ольсен Патрик 5 0
3. Мунксгор Александер 5 0
4. Йулсгор Йеспер 4 0
5. Санне Бубакарр 2 1
6. Нильсен Каспер 3 0
7. Дикс Кевин 3 0
8. Видт Беньямин 3 0
9. Торстейнссон Йон 3 0
10. Хауснер Себастиан 1 1
11. Мортенсен Патрик 2 0
12. Линкс Гифт 2 0
13. Грабара Камил 2 0
14. Хелениус Никлас 1 0
15. Блуме Брор 1 0
16. Эскелинен Виллиам 1 0
17. Mathias Zanka Jorgensen2 1 0
18. Грёнбек Альберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брондбю 12.82% (5) 12.82% (5) 25.64% (10) 17.95% (7) 15.38% (6) 15.38% (6)
 Орхус 17.14% (6) 17.14% (6) 20% (7) 11.43% (4) 11.43% (4) 22.86% (8)

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Оденсе 0:3 Брондбю Брондбю 2:1 Копенгаген Брондбю 0:0 Раннерс Митьюлланд 1:0 Брондбю
Брондбю 2:1 Вайле Люнгбю 0:4 Брондбю Брондбю 1:1 Ольборг Нордшелланн 0:1 Брондбю Кёге 0:2 Брондбю Хельсингёр 1:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 1:2 Колдинг Хорсенс 1:2 Брондбю Фремад Амагер 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Орхус 3:1 Брондбю Брондбю 4:1 Люнгбю Вайле 0:2 Брондбю Брондбю 3:1 Оденсе Ледоэе-Сморум 0:1 Брондбю
Орхус Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Орхус 1:1 Раннерс Б-93 2:1 Орхус Митьюлланд 0:1 Орхус Орхус 0:1 Нордшелланн
Копенгаген 3:3 Орхус Орхус 2:0 Сённерйюск Оденсе 0:0 Орхус Орхус 3:1 Б-93 Орхус 1:0 Люнгбю Вайле 0:0 Орхус Копенгаген 6:1 Орхус Орхус 2:1 Брондбю Митьюлланд 2:0 Орхус Орхус 2:2 Виборг Орхус 3:0 Ольборг Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 3:1 Брондбю Нордшелланн 3:1 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Орхус: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Орхус 2:1 Брондбю Товарищеские матчи Орхус 3:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:0 Орхус Суперлига Дании
Орхус 2:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:3 Орхус Суперлига Дании Брондбю 2:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:7 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 2:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:3 Брондбю Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 22 14 3 5 40 - 24 45
2. Митьюлланд Заявка 22 13 4 5 35 - 20 43
3. Орхус Заявка 22 10 8 4 35 - 22 38
4. Копенгаген Заявка 22 10 5 7 39 - 35 35
5. Раннерс Заявка 22 9 5 8 31 - 21 32
6. Нордшелланн Заявка 22 7 8 7 35 - 30 29
7. Сённерйюск Заявка 22 8 4 10 30 - 32 28
8. Оденсе Заявка 22 7 7 8 25 - 28 28
9. Ольборг Заявка 22 7 7 8 24 - 30 28
10. Вайле Заявка 22 6 6 10 25 - 37 24
11. Люнгбю Заявка 22 5 5 12 25 - 43 20
12. Хорсенс Заявка 22 2 6 14 15 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 11 8 1 2 20 - 5 25
2. Брондбю Заявка 11 7 3 1 22 - 13 24
3. Орхус Заявка 11 7 1 3 22 - 10 22
4. Нордшелланн Заявка 11 5 3 3 19 - 13 18
5. Копенгаген Заявка 11 5 3 3 21 - 17 18
6. Сённерйюск Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
7. Оденсе Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
8. Ольборг Заявка 11 4 3 4 12 - 15 15
9. Раннерс Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
10. Вайле Заявка 11 3 4 4 13 - 16 13
11. Хорсенс Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
12. Люнгбю Заявка 11 1 5 5 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 11 7 0 4 18 - 11 21
2. Раннерс Заявка 11 5 3 3 14 - 6 18
3. Митьюлланд Заявка 11 5 3 3 15 - 15 18
4. Копенгаген Заявка 11 5 2 4 18 - 18 17
5. Орхус Заявка 11 3 7 1 13 - 12 16
6. Ольборг Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
7. Люнгбю Заявка 11 4 0 7 17 - 23 12
8. Оденсе Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
9. Сённерйюск Заявка 11 3 2 6 15 - 19 11
10. Вайле Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
11. Нордшелланн Заявка 11 2 5 4 16 - 17 11
12. Хорсенс Заявка 11 0 3 8 4 - 18 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.53 3.32 2.91
Бонус: 10 000 ₽ 2.45 3.20 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.48 3.32 2.79
Бонус: 5 000 ₽ 3.90 1.68 4.40
  4.97 1.48 5.76

Самый высокий коэффициент на матч «Брондбю» – «Орхус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брондбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Орхус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брондбю» – «Орхус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.60 1.05 4.16 1.23 2.80 1.44 2.04 1.86 1.58 2.38 1.33 3.34 1.20 4.60 1.08 7.60
7.80 1.06 3.15 1.33 2.41 1.52 1.73 2.03 1.28 3.50 1.09 6.60
8.30 1.03 7.30 1.07 3.14 1.34 2.43 1.56 1.80 2.12 1.40 2.95 1.27 3.62 1.09 6.25 1.06 6.80 1.01 10.75
4.50 1.18 3.20 1.32 1.87 1.87 1.42 2.75 2.00 1.81 1.90 1.85 1.71 2.14 1.25 3.75 1.14 5.20 1.02 17.00 1.02 17.00 1.01 17.00 1.01 21.00 0.00 18.00
3.32 1.35 2.28 1.68 1.88 2.00 1.64 2.35 1.40 3.07 1.56 2.53 1.58 2.47 1.35 3.34 1.73 2.18 1.47 2.78 1.34 3.37 1.40 3.08 1.11 7.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.28 1.63 1.52 2.53 1.25 3.94 1.09 7.40
2.65 1.44 1.76 1.99 1.36 3.00 1.08 7.20
2.75 1.45 1.81 2.00 1.38 3.04 1.11 6.70 1.08 8.10
1.42 2.75 1.05 10.50 1.04 12.00 1.03 14.00 1.02 17.00
1.34 3.33 1.18 4.97 1.26 3.94 1.49 2.69 1.35 3.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.10 1.37 1.89 1.91 1.44 2.79 1.20 4.60
3.70 1.25 2.55 1.48 1.63 2.19 1.16 4.80
3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.25 3.95 1.16 5.20
2.50 1.49 1.62 2.21 1.25 3.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 1.93
1.79 1.95
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
4.80 1.18
4.60 1.17
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.52 1.30
3.40 1.29
3.40 1.29
Где смотреть матч Брондбю 1:1 Орхус онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 