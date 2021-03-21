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  3. Дания
Хорсенс
1:2
Конец матча

Стадион:
Люнгбю
0'
32' Желтая карточка
Якобсен Кристиан II
0:1
38' Пенальти
Нильсен Эмиль
41' Желтая карточка
Ромер Марсель
0:2
45' Гол
Хебо Матиас
1:2
47' Гол
Браянац Муамер
71' Желтая карточка
Реесе Сёрен
82' Желтая карточка
Варминг Магнус
88' Желтая карточка
Дюр Николас
90' Желтая карточка
Брок-Мадсен Николай
90'+6
1
Делач
Матей
21
Гомес
Джеймс
4
Киилерик
Мальте
5
Реесе
Сёрен
15
Буус
Якоб
8
Якобсен
Бьярке
14
Геммер
Йонас
6
Дюр
Николас
10
Ханссон
Халлюр
9
Андреасен
Лука
44
Брок-Мадсен
Николай
1
Миккельсен
Томас
9
Фосгаард
Лассе
2
Энгхардт
Каспер
18
Шиембе
Кевин
20
Йоргенсен
Каспер
8
Хебо
Матиас
30
Ромер
Марсель
29
Торп
Виктор
16
Якобсен
Кристиан
II
7
Нильсен
Эмиль
11
Коструп
Магнус
Хорсенс
3-4-1-2
Люнгбю
4-3-3

Ход матча

32'
 
Якобсен Кристиан II
38'
0:1
Нильсен Эмиль
41'
 
Ромер Марсель
45'
0:2
Хебо Матиас
(Нильсен Эмиль)
46'
Браянац Муамер
Геммер Йонас
 
47'
Браянац Муамер
(Дюр Николас)
1:2
66'
 
Гаммельбю Йенс-Мартин
Коструп Магнус
66'
 
Винтер Каспер
Торп Виктор
71'
Реесе Сёрен
 
71'
Тенгстедт Каспер
Ханссон Халлюр
 
78'
 
Варминг Магнус
Нильсен Эмиль
78'
 
Винтер Фредерик
Йоргенсен Каспер
80'
Нюманн Петер
Буус Якоб
 
82'
 
Варминг Магнус
88'
Дюр Николас
 
90'
 
Шайбу Джастин
Якобсен Кристиан II
90'
Брок-Мадсен Николай
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 9
  • 3 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хорсенс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Поль Янник 3 (2) 0.14
2. Брок-Мадсен Николай 2 (1) 0.09
3. Андреасен Лука 2 (2) 0.09
4. Финнбогасон Къяртан 2 0.09
5. Ханссон Халлюр 1 0.05
6. Браянац Муамер 1 0.05
7. Ламб Микаэл 1 0.05
8. Торсен Йонас 1 0.05
9. Якобсен Бьярке 1 0.05
10. Камили Лирим 1 0.05
11. Геммер Йонас 0 0
12. Дюр Николас 0 0
13. Тенгстедт Каспер 0 0
Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нильсен Эмиль 4 (2) 0.18
2. Гаммельбю Йенс-Мартин 4 0.18
3. Хебо Матиас 3 0.14
4. Торп Виктор 3 0.14
5. Варминг Магнус 3 0.14
6. Якобсен Кристиан II 2 0.09
7. Коструп Магнус 2 0.09
8. Фосгаард Лассе 1 0.05
9. Геертсен Николай 1 0.05
10. Йоргенсен Каспер 1 0.05
11. Теллуфсен Расмус 0 0
12. Хамалайнен Брайан 0 0
13. Риель Андре 0 0
14. Гюткьяер Фредерик 0 0
15. Энгхардт Каспер 0 0
16. Корнвиг Эмиль 0 0

Карточки

Хорсенс
# Игрок      
1. Якобсен Бьярке 4 2
2. Ханссон Халлюр 5 0
3. Камили Лирим 5 0
4. Людвиг Александр 3 0
5. Брок-Мадсен Николай 3 0
6. Геммер Йонас 3 0
7. Браянац Муамер 3 0
8. Финнбогасон Къяртан 1 1
9. Торсен Йонас 2 0
10. Поль Янник 2 0
11. Буус Якоб 2 0
12. Франтсен Руне 1 0
13. Ланге Тор 1 0
14. Реесе Сёрен 1 0
15. Киилерик Мальте 1 0
16. Андреасен Лука 1 0
17. Хлюнссон Агуст 1 0
18. Йенсен Магнус 1 0
19. Дюр Николас 1 0
20. Гомес Джеймс 1 0
Люнгбю
# Игрок      
1. Ромер Марсель 4 1
2. Гаммельбю Йенс-Мартин 5 0
3. Хебо Матиас 5 0
4. Хамалайнен Брайан 4 0
5. Корнвиг Эмиль 4 0
6. Грегор Паскаль 2 1
7. Фосгаард Лассе 3 0
8. Якобсен Кристиан II 3 0
9. Торп Виктор 3 0
10. Варминг Магнус 3 0
11. Геертсен Николай 2 0
12. Гюткьяер Фредерик 2 0
13. Шиембе Кевин 2 0
14. Винтер Фредерик 2 0
15. Риель Андре 0 1
16. Миккельсен Томас 1 0
17. Кроне Свенн 1 0
18. Нильсен Эмиль 1 0
19. Теллуфсен Расмус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хорсенс 13.33% (2) 13.33% (2) 26.67% (4) 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3)
 Люнгбю 8.33% (2) 0 37.5% (9) 16.67% (4) 8.33% (2) 29.17% (7)

Предыдущие игры

Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Сённерйюск 2:0 Хорсенс Нордшелланн 2:2 Хорсенс Хорсенс 2:1 Ольборг Вайле 0:0 Хорсенс
Хорсенс 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Раннерс 3:0 Хорсенс Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Колдинг Хорсенс 4:0 Мидделфарт Хорсенс 2:2 Скиве Хорсенс 1:2 Брондбю Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Копенгаген 2:0 Хорсенс Хорсенс 3:1 Вайле Люнгбю 1:1 Хорсенс ВСК Орхус 2:4 Хорсенс Хорсенс 0:3 Сённерйюск
Люнгбю Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Люнгбю 0:3 Нордшелланн Раннерс 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Митьюлланд Сённерйюск 1:4 Люнгбю
Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 0:4 Брондбю Орхус 1:0 Люнгбю Оденсе 0:1 Люнгбю Ольборг 0:1 Люнгбю Хельсингёр 1:0 Люнгбю Фремад Амагер 1:4 Люнгбю Люнгбю 5:2 HJK Helsinki 2 Люнгбю 0:0 Вайле Сённерйюск 2:1 Люнгбю Ольборг 3:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Раннерс Брондбю 4:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Хорсенс Слагельс 0:9 Люнгбю Люнгбю 1:2 Орхус

Последние игры между собой

Хорсенс: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Люнгбю: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Люнгбю 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Люнгбю 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Хорсенс Суперлига Дании
Хорсенс 4:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:1 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 2:4 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 2:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 1:0 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 0:2 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 1:0 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:2 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 3:1 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 0:0 Люнгбю Суперлига Люнгбю 1:2 Хорсенс САС Лигаен Люнгбю 1:1 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 2:0 Люнгбю САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 22 14 3 5 40 - 24 45
2. Митьюлланд Заявка 22 13 4 5 35 - 20 43
3. Орхус Заявка 22 10 8 4 35 - 22 38
4. Копенгаген Заявка 22 10 5 7 39 - 35 35
5. Раннерс Заявка 22 9 5 8 31 - 21 32
6. Нордшелланн Заявка 22 7 8 7 35 - 30 29
7. Сённерйюск Заявка 22 8 4 10 30 - 32 28
8. Оденсе Заявка 22 7 7 8 25 - 28 28
9. Ольборг Заявка 22 7 7 8 24 - 30 28
10. Вайле Заявка 22 6 6 10 25 - 37 24
11. Люнгбю Заявка 22 5 5 12 25 - 43 20
12. Хорсенс Заявка 22 2 6 14 15 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 11 8 1 2 20 - 5 25
2. Брондбю Заявка 11 7 3 1 22 - 13 24
3. Орхус Заявка 11 7 1 3 22 - 10 22
4. Нордшелланн Заявка 11 5 3 3 19 - 13 18
5. Копенгаген Заявка 11 5 3 3 21 - 17 18
6. Сённерйюск Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
7. Оденсе Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
8. Ольборг Заявка 11 4 3 4 12 - 15 15
9. Раннерс Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
10. Вайле Заявка 11 3 4 4 13 - 16 13
11. Хорсенс Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
12. Люнгбю Заявка 11 1 5 5 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 11 7 0 4 18 - 11 21
2. Раннерс Заявка 11 5 3 3 14 - 6 18
3. Митьюлланд Заявка 11 5 3 3 15 - 15 18
4. Копенгаген Заявка 11 5 2 4 18 - 18 17
5. Орхус Заявка 11 3 7 1 13 - 12 16
6. Ольборг Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
7. Люнгбю Заявка 11 4 0 7 17 - 23 12
8. Оденсе Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
9. Сённерйюск Заявка 11 3 2 6 15 - 19 11
10. Вайле Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
11. Нордшелланн Заявка 11 2 5 4 16 - 17 11
12. Хорсенс Заявка 11 0 3 8 4 - 18 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.69 3.48 2.55
Бонус: 10 000 ₽ 2.70 3.25 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.69 3.48 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 4.50 1.23
  29.26 4.88 1.24

Самый высокий коэффициент на матч «Хорсенс» – «Люнгбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хорсенс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люнгбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хорсенс» – «Люнгбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.03 4.94 1.18 3.16 1.36 2.20 1.67 1.75 2.19 1.42 2.88 1.26 3.86 1.12 6.15
8.20 1.05 3.35 1.30 2.60 1.47 1.81 1.94 1.45 2.65 1.31 3.25 1.10 6.20
9.60 1.02 8.60 1.04 3.54 1.28 2.79 1.44 1.95 1.94 1.51 2.56 1.33 3.18 1.13 5.20 1.09 5.80 1.01 10.50
4.50 1.18 3.25 1.31 1.90 1.85 1.42 2.75 2.03 1.79 3.75 1.25 2.55 1.48 1.95 1.80 1.28 3.45 1.44 2.65 1.14 17.00 1.02 17.00 1.02 18.00 1.02 17.00
3.07 1.40 2.39 1.62 2.07 1.81 3.89 1.27 2.52 1.56 2.03 1.85 3.62 1.31 2.86 1.45 2.02 1.86 1.82 2.07 1.49 2.71 1.17 5.29 1.54 2.56 1.38 3.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.48 1.54 1.61 2.32 1.29 3.64 1.11 6.50
2.75 1.42 1.83 1.91 1.39 2.85 1.08 6.80
3.00 1.39 1.97 1.84 1.44 2.79 1.14 5.80 1.09 7.20
1.37 2.95 1.04 12.00 1.03 14.00 1.02 17.00 1.02 17.00
1.81 2.06 1.50 2.65 1.20 4.73 1.52 2.58 1.25 3.99 1.13 6.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.38 1.32 2.02 1.78 1.51 2.56 1.24 4.04
3.85 1.23 2.70 1.43 1.68 2.11 1.18 4.50
4.05 1.24 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60
2.46 1.50 1.64 2.20 1.23 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 1.93
1.73 2.03
1.82 1.92
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
4.40 1.18
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.20 1.35
3.25 1.31
3.45 1.29
Где смотреть матч Хорсенс 1:2 Люнгбю онлайн

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