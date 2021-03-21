Хорсенс
1:2
Конец матча
Стадион: Casa Arena Horsens
Люнгбю
32' Желтая карточкаЯкобсен Кристиан II
0:1
38' ПенальтиНильсен Эмиль
41' Желтая карточкаРомер Марсель
0:2
45' ГолХебо Матиас
1:2
47' ГолБраянац Муамер
71' Желтая карточкаРеесе Сёрен
82' Желтая карточкаВарминг Магнус
88' Желтая карточкаДюр Николас
90' Желтая карточкаБрок-Мадсен Николай
21
Гомес
Джеймс
15
Буус
Якоб
14
Геммер
Йонас
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Буус ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Нюманн ПетерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Carit Falch
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
38'
0:1
41'
45'
0:2
47'
1:2
71'
82'
88'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 8
-
5 Угловые 9
-
3 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Поль Янник
|3 (2)
|0.14
|2.
|Брок-Мадсен Николай
|2 (1)
|0.09
|3.
|Андреасен Лука
|2 (2)
|0.09
|4.
|Финнбогасон Къяртан
|2
|0.09
|5.
|Ханссон Халлюр
|1
|0.05
|6.
|Браянац Муамер
|1
|0.05
|7.
|Ламб Микаэл
|1
|0.05
|8.
|Торсен Йонас
|1
|0.05
|9.
|Якобсен Бьярке
|1
|0.05
|10.
|Камили Лирим
|1
|0.05
|11.
|Геммер Йонас
|0
|0
|12.
|Дюр Николас
|0
|0
|13.
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нильсен Эмиль
|4 (2)
|0.18
|2.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|4
|0.18
|3.
|Хебо Матиас
|3
|0.14
|4.
|Торп Виктор
|3
|0.14
|5.
|Варминг Магнус
|3
|0.14
|6.
|Якобсен Кристиан II
|2
|0.09
|7.
|Коструп Магнус
|2
|0.09
|8.
|Фосгаард Лассе
|1
|0.05
|9.
|Геертсен Николай
|1
|0.05
|10.
|Йоргенсен Каспер
|1
|0.05
|11.
|Теллуфсен Расмус
|0
|0
|12.
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|13.
|Риель Андре
|0
|0
|14.
|Гюткьяер Фредерик
|0
|0
|15.
|Энгхардт Каспер
|0
|0
|16.
|Корнвиг Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Якобсен Бьярке
|4
|2
|2.
|Ханссон Халлюр
|5
|0
|3.
|Камили Лирим
|5
|0
|4.
|Людвиг Александр
|3
|0
|5.
|Брок-Мадсен Николай
|3
|0
|6.
|Геммер Йонас
|3
|0
|7.
|Браянац Муамер
|3
|0
|8.
|Финнбогасон Къяртан
|1
|1
|9.
|Торсен Йонас
|2
|0
|10.
|Поль Янник
|2
|0
|11.
|Буус Якоб
|2
|0
|12.
|Франтсен Руне
|1
|0
|13.
|Ланге Тор
|1
|0
|14.
|Реесе Сёрен
|1
|0
|15.
|Киилерик Мальте
|1
|0
|16.
|Андреасен Лука
|1
|0
|17.
|Хлюнссон Агуст
|1
|0
|18.
|Йенсен Магнус
|1
|0
|19.
|Дюр Николас
|1
|0
|20.
|Гомес Джеймс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромер Марсель
|4
|1
|2.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|5
|0
|3.
|Хебо Матиас
|5
|0
|4.
|Хамалайнен Брайан
|4
|0
|5.
|Корнвиг Эмиль
|4
|0
|6.
|Грегор Паскаль
|2
|1
|7.
|Фосгаард Лассе
|3
|0
|8.
|Якобсен Кристиан II
|3
|0
|9.
|Торп Виктор
|3
|0
|10.
|Варминг Магнус
|3
|0
|11.
|Геертсен Николай
|2
|0
|12.
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0
|13.
|Шиембе Кевин
|2
|0
|14.
|Винтер Фредерик
|2
|0
|15.
|Риель Андре
|0
|1
|16.
|Миккельсен Томас
|1
|0
|17.
|Кроне Свенн
|1
|0
|18.
|Нильсен Эмиль
|1
|0
|19.
|Теллуфсен Расмус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хорсенс
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
|Люнгбю
|8.33% (2)
|0
|37.5% (9)
|16.67% (4)
|8.33% (2)
|29.17% (7)
Предыдущие игры
Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =7 -9Сённерйюск 2:0 Хорсенс Нордшелланн 2:2 Хорсенс Хорсенс 2:1 Ольборг Вайле 0:0 Хорсенс
Хорсенс 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Раннерс 3:0 Хорсенс Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Колдинг Хорсенс 4:0 Мидделфарт Хорсенс 2:2 Скиве Хорсенс 1:2 Брондбю Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Копенгаген 2:0 Хорсенс Хорсенс 3:1 Вайле Люнгбю 1:1 Хорсенс ВСК Орхус 2:4 Хорсенс Хорсенс 0:3 Сённерйюск
Люнгбю Последние 20 матчей: +8 =3 -9Люнгбю 0:3 Нордшелланн Раннерс 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Митьюлланд Сённерйюск 1:4 Люнгбю
Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 0:4 Брондбю Орхус 1:0 Люнгбю Оденсе 0:1 Люнгбю Ольборг 0:1 Люнгбю Хельсингёр 1:0 Люнгбю Фремад Амагер 1:4 Люнгбю Люнгбю 5:2 HJK Helsinki 2 Люнгбю 0:0 Вайле Сённерйюск 2:1 Люнгбю Ольборг 3:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Раннерс Брондбю 4:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Хорсенс Слагельс 0:9 Люнгбю Люнгбю 1:2 Орхус
Последние игры между собой
Хорсенс: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Люнгбю: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Хорсенс 4:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:1 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 2:4 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 2:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 1:0 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 0:2 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 1:0 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:2 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 3:1 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 0:0 Люнгбю Суперлига Люнгбю 1:2 Хорсенс САС Лигаен Люнгбю 1:1 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 2:0 Люнгбю САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|40 - 24
|45
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|35 - 20
|43
|3.
|Орхус
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|35 - 22
|38
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|39 - 35
|35
|5.
|Раннерс
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|31 - 21
|32
|6.
|Нордшелланн
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|35 - 30
|29
|7.
|Сённерйюск
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|30 - 32
|28
|8.
|Оденсе
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|25 - 28
|28
|9.
|Ольборг
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|24 - 30
|28
|10.
|Вайле
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 37
|24
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|25 - 43
|20
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|15 - 37
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 5
|25
|2.
|Брондбю
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 13
|24
|3.
|Орхус
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|22 - 10
|22
|4.
|Нордшелланн
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 13
|18
|5.
|Копенгаген
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 17
|18
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|7.
|Оденсе
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|8.
|Ольборг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 15
|15
|9.
|Раннерс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|10.
|Вайле
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|18 - 11
|21
|2.
|Раннерс
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 6
|18
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 15
|18
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 18
|17
|5.
|Орхус
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|13 - 12
|16
|6.
|Ольборг
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|7.
|Люнгбю
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|17 - 23
|12
|8.
|Оденсе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|9.
|Сённерйюск
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 19
|11
|10.
|Вайле
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|11.
|Нордшелланн
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|16 - 17
|11
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 18
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хорсенс» – «Люнгбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хорсенс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люнгбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хорсенс» – «Люнгбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров