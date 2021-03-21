Текстильщик
Позже
Алания
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бачинский Максим
|5
|0.16
|2.
|Аппаев Хызыр
|5 (1)
|0.16
|3.
|Сысуев Владислав
|3 (1)
|0.1
|4.
|Обивалин Сергей
|2
|0.06
|5.
|Сидоров Максим
|2
|0.06
|6.
|Горюшкин Алексей
|2
|0.06
|7.
|Губочкин Алексей
|2
|0.06
|8.
|Батов Максим
|1
|0.03
|9.
|Морозов Юрий
|1
|0.03
|10.
|Агеев Александр
|1
|0.03
|11.
|Машуков Хачим
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гурциев Батраз
|10 (1)
|0.32
|2.
|Машуков Ислам
|7
|0.23
|3.
|Магомедов Бутта
|7 (1)
|0.23
|4.
|Хадарцев Батраз
|7 (3)
|0.23
|5.
|Хабалов Алан
|5 (1)
|0.16
|6.
|Кобесов Давид
|4 (2)
|0.13
|7.
|Качмазов Сослан
|3
|0.1
|8.
|Хосонов Хетаг
|3
|0.1
|9.
|Шавлохов Давид
|3
|0.1
|10.
|Кочиев Хетаг
|3
|0.1
|11.
|Малоян Артур
|2
|0.06
|12.
|Бутаев Аллон
|2
|0.06
|13.
|Хугаев Алан
|1
|0.03
|14.
|Хубулов Владимир
|1 (1)
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фомин Денис
|10
|1
|2.
|Обивалин Сергей
|9
|0
|3.
|Батов Максим
|8
|0
|4.
|Аппаев Хызыр
|8
|0
|5.
|Маричев Евгений
|8
|0
|6.
|Губочкин Алексей
|4
|1
|7.
|Морозов Юрий
|5
|0
|8.
|Макушкин Алексей
|5
|0
|9.
|Горюшкин Алексей
|5
|0
|10.
|Мосейчук Илья
|5
|0
|11.
|Сысуев Владислав
|4
|0
|12.
|Романенко Владимир Александрович
|4
|0
|13.
|Агеев Александр
|4
|0
|14.
|Бачинский Максим
|4
|0
|15.
|Мухаметзянов Адиль
|3
|0
|16.
|Мнацаканян Альберт
|3
|0
|17.
|Хрипков Андрей
|1
|1
|18.
|Альшанский Валерий
|2
|0
|19.
|Сидоров Максим
|2
|0
|20.
|Смирнов Алексей Сергеевич
|2
|0
|21.
|Солодков Александр
|1
|0
|22.
|Шлёнкин Александр
|1
|0
|23.
|Семашкин Дмитрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Засеев Азамат
|6
|2
|2.
|Качмазов Сослан
|8
|0
|3.
|Шавлохов Давид
|6
|1
|4.
|Машуков Ислам
|7
|0
|5.
|Хабалов Алан
|6
|0
|6.
|Хосонов Хетаг
|6
|0
|7.
|Кочиев Хетаг
|6
|0
|8.
|Багаев Алан
|4
|1
|9.
|Гурциев Батраз
|5
|0
|10.
|Магомедов Бутта
|4
|0
|11.
|Хугаев Алан
|4
|0
|12.
|Бутаев Аллон
|4
|0
|13.
|Кобесов Дмитрий
|2
|1
|14.
|Дзахов Давид
|3
|0
|15.
|Суанов Руслан
|3
|0
|16.
|Кобесов Давид
|3
|0
|17.
|Гиоргобиани Николай
|1
|1
|18.
|Хадарцев Батраз
|2
|0
|19.
|Кокоев Батрадз
|2
|0
|20.
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|21.
|Малоян Артур
|1
|0
|22.
|Зураев Эльбрус
|1
|0
|23.
|Крамаренко Сергей
|1
|0
|24.
|Цараев Алан
|1
|0
|25.
|Хубулов Владимир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Текстильщик
|20% (5)
|16% (4)
|0
|4% (1)
|28% (7)
|32% (8)
|Алания
|6.9% (4)
|17.24% (10)
|17.24% (10)
|13.79% (8)
|18.97% (11)
|25.86% (15)
Предыдущие игры
Текстильщик Последние 20 матчей: +7 =4 -9Текстильщик 0:1 Нефтехимик Текстильщик 1:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Текстильщик Текстильщик 1:1 Томь
Текстильщик 1:0 Чертаново Текстильщик 1:0 Нижний Новгород Енисей 1:0 Текстильщик Текстильщик 0:2 Оренбург Чайка 1:3 Текстильщик СКА-Хабаровск 1:0 Текстильщик Текстильщик 1:0 Балтика Текстильщик 0:0 Краснодар-2 Акрон 3:1 Текстильщик Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Шинник 0:3 Текстильщик Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Факел Волгарь 0:0 Текстильщик Текстильщик 0:3 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Спартак-2
Алания Последние 20 матчей: +10 =7 -3Спартак-2 3:3 Алания Алания 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Алания Алания 1:0 Иртыш Омск
Алания 2:3 Томь Алания 3:1 Чертаново Алания 0:0 Нижний Новгород Алания 3:0 Енисей Алания 2:1 Оренбург Алания 1:1 Чайка Велес Москва 1:1 Алания Алания 5:0 Балтика Краснодар-2 0:4 Алания Алания 5:1 Акрон Торпедо Москва 2:0 Алания Алания 4:4 Шинник Факел 0:0 Алания Алания 2:0 Волгарь Крылья Советов 2:0 Алания Алания 3:1 Текстильщик
Последние игры между собой
Текстильщик: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Алания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|31
|22
|4
|5
|69 - 21
|70
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|31
|20
|5
|6
|48 - 21
|65
|3.
|Оренбург
|Заявка
|31
|18
|10
|3
|49 - 23
|64
|4.
|Алания
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|61 - 32
|57
|5.
|Балтика
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|34 - 24
|55
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|53 - 30
|54
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|31
|15
|9
|7
|45 - 33
|54
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|48 - 30
|53
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|36 - 35
|44
|10.
|Енисей
|Заявка
|31
|13
|4
|14
|35 - 43
|43
|11.
|Волгарь
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|39 - 34
|43
|12.
|Факел
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|39 - 30
|43
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|26 - 33
|41
|14.
|Чайка
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|36 - 39
|40
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|33 - 48
|36
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|38 - 49
|34
|17.
|Акрон
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|25 - 42
|31
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|31
|8
|6
|17
|24 - 42
|30
|19.
|Динамо Брянск
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|17 - 49
|28
|20.
|Чертаново
|Заявка
|31
|7
|4
|20
|24 - 53
|25
|21.
|Томь
|Заявка
|31
|5
|6
|20
|20 - 43
|21
|22.
|Шинник
|Заявка
|31
|4
|5
|22
|30 - 75
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|44 - 6
|43
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 10
|35
|3.
|Алания
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 18
|34
|4.
|Волгарь
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 14
|30
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 20
|30
|6.
|Оренбург
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 13
|29
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 8
|27
|8.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 14
|27
|9.
|Балтика
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|15 - 8
|26
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|16 - 11
|26
|11.
|Факел
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 10
|25
|12.
|Енисей
|Заявка
|15
|8
|0
|7
|22 - 19
|24
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|12 - 16
|24
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|28 - 21
|23
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|12 - 22
|19
|16.
|Акрон
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 17
|18
|17.
|Чайка
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 22
|17
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|11 - 25
|17
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 24
|13
|20.
|Чертаново
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 19
|12
|21.
|Шинник
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 30
|12
|22.
|Томь
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|25 - 10
|35
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|21 - 11
|30
|3.
|Балтика
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 16
|29
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 16
|27
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 15
|27
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|20 - 22
|26
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|16 - 13
|24
|8.
|Алания
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 14
|23
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|20 - 24
|23
|10.
|Чайка
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 17
|23
|11.
|Енисей
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|13 - 24
|19
|12.
|Факел
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 20
|18
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 24
|18
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 17
|17
|15.
|Иртыш Омск
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 17
|13
|16.
|Волгарь
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|15 - 20
|13
|17.
|Чертаново
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|14 - 34
|13
|18.
|Томь
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|9 - 19
|13
|19.
|Акрон
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|10 - 25
|13
|20.
|Краснодар-2
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 28
|11
|21.
|Динамо Брянск
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|5 - 27
|9
|22.
|Шинник
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 45
|5
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Прогнозы на матч Текстильщик - Алания
Исход игры
Текстильщик
18.6% (11)
Ничья
25.4% (15)
Алания
55.9% (33)
Тотал 2.5
Больше
41.82% (23)
Меньше
58.18% (32)
Обе команды забьют
Да
63.64% (35)
Нет
36.36% (20)
Популярный счёт
1:2 Алания
32.2% (19)
1:1 Ничья
20.3% (12)
0:2 Алания
11.9% (7)
0:1 Алания
10.2% (6)
1:0 Текстильщик
10.2% (6)
2:2 Ничья
3.4% (2)
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