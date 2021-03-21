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Текстильщик
 
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Алания

Бомбардиры внутри турнира

Текстильщик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бачинский Максим 5 0.16
2. Аппаев Хызыр 5 (1) 0.16
3. Сысуев Владислав 3 (1) 0.1
4. Обивалин Сергей 2 0.06
5. Сидоров Максим 2 0.06
6. Горюшкин Алексей 2 0.06
7. Губочкин Алексей 2 0.06
8. Батов Максим 1 0.03
9. Морозов Юрий 1 0.03
10. Агеев Александр 1 0.03
11. Машуков Хачим 1 0.03
Алания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гурциев Батраз 10 (1) 0.32
2. Машуков Ислам 7 0.23
3. Магомедов Бутта 7 (1) 0.23
4. Хадарцев Батраз 7 (3) 0.23
5. Хабалов Алан 5 (1) 0.16
6. Кобесов Давид 4 (2) 0.13
7. Качмазов Сослан 3 0.1
8. Хосонов Хетаг 3 0.1
9. Шавлохов Давид 3 0.1
10. Кочиев Хетаг 3 0.1
11. Малоян Артур 2 0.06
12. Бутаев Аллон 2 0.06
13. Хугаев Алан 1 0.03
14. Хубулов Владимир 1 (1) 0.03

Карточки

Текстильщик
# Игрок      
1. Фомин Денис 10 1
2. Обивалин Сергей 9 0
3. Батов Максим 8 0
4. Аппаев Хызыр 8 0
5. Маричев Евгений 8 0
6. Губочкин Алексей 4 1
7. Морозов Юрий 5 0
8. Макушкин Алексей 5 0
9. Горюшкин Алексей 5 0
10. Мосейчук Илья 5 0
11. Сысуев Владислав 4 0
12. Романенко Владимир Александрович 4 0
13. Агеев Александр 4 0
14. Бачинский Максим 4 0
15. Мухаметзянов Адиль 3 0
16. Мнацаканян Альберт 3 0
17. Хрипков Андрей 1 1
18. Альшанский Валерий 2 0
19. Сидоров Максим 2 0
20. Смирнов Алексей Сергеевич 2 0
21. Солодков Александр 1 0
22. Шлёнкин Александр 1 0
23. Семашкин Дмитрий 1 0
Алания
# Игрок      
1. Засеев Азамат 6 2
2. Качмазов Сослан 8 0
3. Шавлохов Давид 6 1
4. Машуков Ислам 7 0
5. Хабалов Алан 6 0
6. Хосонов Хетаг 6 0
7. Кочиев Хетаг 6 0
8. Багаев Алан 4 1
9. Гурциев Батраз 5 0
10. Магомедов Бутта 4 0
11. Хугаев Алан 4 0
12. Бутаев Аллон 4 0
13. Кобесов Дмитрий 2 1
14. Дзахов Давид 3 0
15. Суанов Руслан 3 0
16. Кобесов Давид 3 0
17. Гиоргобиани Николай 1 1
18. Хадарцев Батраз 2 0
19. Кокоев Батрадз 2 0
20. Солдатенко Ростислав 2 0
21. Малоян Артур 1 0
22. Зураев Эльбрус 1 0
23. Крамаренко Сергей 1 0
24. Цараев Алан 1 0
25. Хубулов Владимир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Текстильщик 20% (5) 16% (4) 0 4% (1) 28% (7) 32% (8)
 Алания 6.9% (4) 17.24% (10) 17.24% (10) 13.79% (8) 18.97% (11) 25.86% (15)

Предыдущие игры

Текстильщик Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Текстильщик 0:1 Нефтехимик Текстильщик 1:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Текстильщик Текстильщик 1:1 Томь
Текстильщик 1:0 Чертаново Текстильщик 1:0 Нижний Новгород Енисей 1:0 Текстильщик Текстильщик 0:2 Оренбург Чайка 1:3 Текстильщик СКА-Хабаровск 1:0 Текстильщик Текстильщик 1:0 Балтика Текстильщик 0:0 Краснодар-2 Акрон 3:1 Текстильщик Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Шинник 0:3 Текстильщик Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Факел Волгарь 0:0 Текстильщик Текстильщик 0:3 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Спартак-2
Алания Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Спартак-2 3:3 Алания Алания 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Алания Алания 1:0 Иртыш Омск
Алания 2:3 Томь Алания 3:1 Чертаново Алания 0:0 Нижний Новгород Алания 3:0 Енисей Алания 2:1 Оренбург Алания 1:1 Чайка Велес Москва 1:1 Алания Алания 5:0 Балтика Краснодар-2 0:4 Алания Алания 5:1 Акрон Торпедо Москва 2:0 Алания Алания 4:4 Шинник Факел 0:0 Алания Алания 2:0 Волгарь Крылья Советов 2:0 Алания Алания 3:1 Текстильщик

Последние игры между собой

Текстильщик: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Алания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Алания 3:1 Текстильщик ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 31 22 4 5 69 - 21 70
2. Нижний Новгород Заявка 31 20 5 6 48 - 21 65
3. Оренбург Заявка 31 18 10 3 49 - 23 64
4. Алания Заявка 31 16 9 6 61 - 32 57
5. Балтика Заявка 31 16 7 8 34 - 24 55
6. Торпедо Москва Заявка 31 16 6 9 53 - 30 54
7. Велес Москва Заявка 31 15 9 7 45 - 33 54
8. Нефтехимик Заявка 31 16 5 10 48 - 30 53
9. СКА-Хабаровск Заявка 31 12 8 11 36 - 35 44
10. Енисей Заявка 31 13 4 14 35 - 43 43
11. Волгарь Заявка 31 12 7 12 39 - 34 43
12. Факел Заявка 31 11 10 10 39 - 30 43
13. Текстильщик Заявка 31 11 8 12 26 - 33 41
14. Чайка Заявка 31 10 10 11 36 - 39 40
15. Спартак-2 Заявка 31 10 6 15 33 - 48 36
16. Краснодар-2 Заявка 31 8 10 13 38 - 49 34
17. Акрон Заявка 31 8 7 16 25 - 42 31
18. Иртыш Омск Заявка 31 8 6 17 24 - 42 30
19. Динамо Брянск Заявка 31 8 4 19 17 - 49 28
20. Чертаново Заявка 31 7 4 20 24 - 53 25
21. Томь Заявка 31 5 6 20 20 - 43 21
22. Шинник Заявка 31 4 5 22 30 - 75 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 16 14 1 1 44 - 6 43
2. Нижний Новгород Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
3. Алания Заявка 16 10 4 2 39 - 18 34
4. Волгарь Заявка 16 8 6 2 24 - 14 30
5. Велес Москва Заявка 17 8 6 3 29 - 20 30
6. Оренбург Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
7. Нефтехимик Заявка 14 8 3 3 28 - 8 27
8. Торпедо Москва Заявка 16 8 3 5 26 - 14 27
9. Балтика Заявка 14 8 2 4 15 - 8 26
10. СКА-Хабаровск Заявка 15 7 5 3 16 - 11 26
11. Факел Заявка 16 6 7 3 20 - 10 25
12. Енисей Заявка 15 8 0 7 22 - 19 24
13. Текстильщик Заявка 17 6 6 5 12 - 16 24
14. Краснодар-2 Заявка 15 6 5 4 28 - 21 23
15. Динамо Брянск Заявка 16 6 1 9 12 - 22 19
16. Акрон Заявка 14 5 3 6 15 - 17 18
17. Чайка Заявка 15 5 2 8 16 - 22 17
18. Иртыш Омск Заявка 17 5 2 10 11 - 25 17
19. Спартак-2 Заявка 15 3 4 8 13 - 24 13
20. Чертаново Заявка 15 3 3 9 10 - 19 12
21. Шинник Заявка 16 3 3 10 16 - 30 12
22. Томь Заявка 15 2 2 11 11 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 16 10 5 1 25 - 10 35
2. Нижний Новгород Заявка 15 9 3 3 21 - 11 30
3. Балтика Заявка 17 8 5 4 19 - 16 29
4. Торпедо Москва Заявка 15 8 3 4 27 - 16 27
5. Крылья Советов Заявка 15 8 3 4 25 - 15 27
6. Нефтехимик Заявка 17 8 2 7 20 - 22 26
7. Велес Москва Заявка 14 7 3 4 16 - 13 24
8. Алания Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
9. Спартак-2 Заявка 16 7 2 7 20 - 24 23
10. Чайка Заявка 16 5 8 3 20 - 17 23
11. Енисей Заявка 16 5 4 7 13 - 24 19
12. Факел Заявка 15 5 3 7 19 - 20 18
13. СКА-Хабаровск Заявка 16 5 3 8 20 - 24 18
14. Текстильщик Заявка 14 5 2 7 14 - 17 17
15. Иртыш Омск Заявка 14 3 4 7 13 - 17 13
16. Волгарь Заявка 15 4 1 10 15 - 20 13
17. Чертаново Заявка 16 4 1 11 14 - 34 13
18. Томь Заявка 16 3 4 9 9 - 19 13
19. Акрон Заявка 17 3 4 10 10 - 25 13
20. Краснодар-2 Заявка 16 2 5 9 10 - 28 11
21. Динамо Брянск Заявка 15 2 3 10 5 - 27 9
22. Шинник Заявка 15 1 2 12 14 - 45 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Текстильщик - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2021, осталось 2 дня 14 часов 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Текстильщик 18.6% (11)
    X 25.4% (15)
    Алания 55.9% (33)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Текстильщик - Алания онлайн

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    Прогнозы на матч Текстильщик - Алания

    Исход игры
    Текстильщик
    18.6% (11)
    Ничья
    25.4% (15)
    Алания
    55.9% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.82% (23)
    Меньше
    58.18% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (35)
    Нет
    36.36% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Алания
    32.2% (19)
    1:1 Ничья
    20.3% (12)
    0:2 Алания
    11.9% (7)
    0:1 Алания
    10.2% (6)
    1:0 Текстильщик
    10.2% (6)
    2:2 Ничья
    3.4% (2)
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