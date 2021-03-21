Крылья Советов
Позже
Нефтехимик
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|27 (4)
|0.87
|2.
|Голенков Егор
|11
|0.35
|3.
|Зиньковский Антон
|10 (2)
|0.32
|4.
|Солдатенков Александр
|3
|0.1
|5.
|Ежов Роман
|3
|0.1
|6.
|Гацкан Александр
|2
|0.06
|7.
|Гынсарь Раду
|2
|0.06
|8.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0.06
|9.
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0.06
|10.
|Чернов Никита
|1
|0.03
|11.
|Сарвели Владислав
|1
|0.03
|12.
|Витюгов Максим
|1
|0.03
|13.
|Горшков Юрий
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уридия Мераби
|10
|0.32
|2.
|Петров Илья
|7 (4)
|0.23
|3.
|Клёнкин Данил
|5
|0.16
|4.
|Юшин Александр
|5
|0.16
|5.
|Галиулин Вагиз
|4
|0.13
|6.
|Котик Артём
|4
|0.13
|7.
|Хубаев Давид
|2
|0.06
|8.
|Семёнов Андрей Игоревич
|1
|0.03
|9.
|Кубышкин Илья
|1
|0.03
|10.
|Первушин Фёдор
|1
|0.03
|11.
|Шадрин Павел
|1
|0.03
|12.
|Артемчук Максим
|1
|0.03
|13.
|Агапов Илья
|1
|0.03
|14.
|Потапов Лев
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|10
|1
|2.
|Божин Сергей
|8
|0
|3.
|Чернов Никита
|5
|1
|4.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|5.
|Ежов Роман
|5
|0
|6.
|Голенков Егор
|4
|0
|7.
|Цыпченко Дмитрий
|4
|0
|8.
|Витюгов Максим
|4
|0
|9.
|Карпов Максим
|2
|1
|10.
|Солдатенков Александр
|2
|1
|11.
|Комбаров Дмитрий
|3
|0
|12.
|Кабутов Дмитрий
|3
|0
|13.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|14.
|Зеффан Мехди
|2
|0
|15.
|Якуба Денис
|2
|0
|16.
|Сергеев Иван
|2
|0
|17.
|Смирнов Данила
|2
|0
|18.
|Фролов Евгений
|1
|0
|19.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|20.
|Ломаев Иван
|1
|0
|21.
|Пруцев Данил
|1
|0
|22.
|Шерстнёв Степан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хубаев Давид
|7
|1
|2.
|Шадрин Павел
|7
|1
|3.
|Галиулин Вагиз
|8
|0
|4.
|Канаев Михаил
|8
|0
|5.
|Семёнов Андрей Игоревич
|6
|0
|6.
|Клёнкин Данил
|6
|0
|7.
|Петров Илья
|6
|0
|8.
|Лелюкаев Алан
|6
|0
|9.
|Голубев Андрей
|3
|1
|10.
|Ширяев Максим
|4
|0
|11.
|Потапов Лев
|4
|0
|12.
|Кайков Денис
|2
|1
|13.
|Исупов Вячеслав
|2
|0
|14.
|Ситдиков Марат
|2
|0
|15.
|Уридия Мераби
|2
|0
|16.
|Калачёв Илья
|2
|0
|17.
|Агапов Илья
|2
|0
|18.
|Юшин Александр
|1
|0
|19.
|Первушин Фёдор
|1
|0
|20.
|Калугин Никита
|1
|0
|21.
|Яковлев Михаил
|1
|0
|22.
|Артемчук Максим
|1
|0
|23.
|Котик Артём
|1
|0
|24.
|Осипов Владимир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|16.67% (11)
|7.58% (5)
|19.7% (13)
|16.67% (11)
|13.64% (9)
|25.76% (17)
|Нефтехимик
|18.18% (8)
|6.82% (3)
|18.18% (8)
|20.45% (9)
|18.18% (8)
|18.18% (8)
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: +16 =2 -2Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново
Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2
Нефтехимик Последние 20 матчей: +10 =2 -8Текстильщик 0:1 Нефтехимик Алания 1:1 Нефтехимик Спартак-2 0:1 Нефтехимик Нефтехимик 5:1 Динамо Брянск
Иртыш Омск 1:2 Нефтехимик Нефтехимик 2:0 Томь Чертаново 1:0 Нефтехимик Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород Енисей 1:0 Нефтехимик Нефтехимик 1:2 Оренбург СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик Велес Москва 3:1 Нефтехимик Балтика 0:1 Нефтехимик Нефтехимик 5:0 Краснодар-2 Акрон 3:4 Нефтехимик Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Шинник 1:2 Нефтехимик Нефтехимик 3:1 Факел Волгарь 3:1 Нефтехимик Нефтехимик 1:1 Крылья Советов
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Нефтехимик: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|31
|22
|4
|5
|69 - 21
|70
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|31
|20
|5
|6
|48 - 21
|65
|3.
|Оренбург
|Заявка
|31
|18
|10
|3
|49 - 23
|64
|4.
|Алания
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|61 - 32
|57
|5.
|Балтика
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|34 - 24
|55
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|53 - 30
|54
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|31
|15
|9
|7
|45 - 33
|54
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|48 - 30
|53
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|36 - 35
|44
|10.
|Енисей
|Заявка
|31
|13
|4
|14
|35 - 43
|43
|11.
|Волгарь
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|39 - 34
|43
|12.
|Факел
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|39 - 30
|43
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|26 - 33
|41
|14.
|Чайка
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|36 - 39
|40
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|33 - 48
|36
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|38 - 49
|34
|17.
|Акрон
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|25 - 42
|31
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|31
|8
|6
|17
|24 - 42
|30
|19.
|Динамо Брянск
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|17 - 49
|28
|20.
|Чертаново
|Заявка
|31
|7
|4
|20
|24 - 53
|25
|21.
|Томь
|Заявка
|31
|5
|6
|20
|20 - 43
|21
|22.
|Шинник
|Заявка
|31
|4
|5
|22
|30 - 75
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|44 - 6
|43
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 10
|35
|3.
|Алания
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 18
|34
|4.
|Волгарь
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 14
|30
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 20
|30
|6.
|Оренбург
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 13
|29
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 8
|27
|8.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 14
|27
|9.
|Балтика
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|15 - 8
|26
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|16 - 11
|26
|11.
|Факел
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 10
|25
|12.
|Енисей
|Заявка
|15
|8
|0
|7
|22 - 19
|24
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|12 - 16
|24
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|28 - 21
|23
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|12 - 22
|19
|16.
|Акрон
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 17
|18
|17.
|Чайка
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 22
|17
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|11 - 25
|17
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 24
|13
|20.
|Чертаново
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 19
|12
|21.
|Шинник
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 30
|12
|22.
|Томь
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|25 - 10
|35
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|21 - 11
|30
|3.
|Балтика
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 16
|29
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 16
|27
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 15
|27
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|20 - 22
|26
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|16 - 13
|24
|8.
|Алания
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 14
|23
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|20 - 24
|23
|10.
|Чайка
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 17
|23
|11.
|Енисей
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|13 - 24
|19
|12.
|Факел
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 20
|18
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 24
|18
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 17
|17
|15.
|Иртыш Омск
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 17
|13
|16.
|Волгарь
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|15 - 20
|13
|17.
|Чертаново
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|14 - 34
|13
|18.
|Томь
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|9 - 19
|13
|19.
|Акрон
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|10 - 25
|13
|20.
|Краснодар-2
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 28
|11
|21.
|Динамо Брянск
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|5 - 27
|9
|22.
|Шинник
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 45
|5
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Прогнозы на матч Крылья Советов - Нефтехимик
Исход игры
Крылья Советов
93.4% (57)
Ничья
4.9% (3)
Нефтехимик
1.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.86% (25)
Меньше
56.14% (32)
Обе команды забьют
Да
42.11% (24)
Нет
57.89% (33)
Популярный счёт
2:0 Крылья Советов
36.1% (22)
2:1 Крылья Советов
29.5% (18)
1:0 Крылья Советов
11.5% (7)
3:1 Крылья Советов
6.6% (4)
3:0 Крылья Советов
4.9% (3)
1:1 Ничья
3.3% (2)
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