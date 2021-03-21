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Крылья Советов
 
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Нефтехимик

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 27 (4) 0.87
2. Голенков Егор 11 0.35
3. Зиньковский Антон 10 (2) 0.32
4. Солдатенков Александр 3 0.1
5. Ежов Роман 3 0.1
6. Гацкан Александр 2 0.06
7. Гынсарь Раду 2 0.06
8. Полуяхтов Владимир 2 0.06
9. Цыпченко Дмитрий 2 0.06
10. Чернов Никита 1 0.03
11. Сарвели Владислав 1 0.03
12. Витюгов Максим 1 0.03
13. Горшков Юрий 1 0.03
Нефтехимик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уридия Мераби 10 0.32
2. Петров Илья 7 (4) 0.23
3. Клёнкин Данил 5 0.16
4. Юшин Александр 5 0.16
5. Галиулин Вагиз 4 0.13
6. Котик Артём 4 0.13
7. Хубаев Давид 2 0.06
8. Семёнов Андрей Игоревич 1 0.03
9. Кубышкин Илья 1 0.03
10. Первушин Фёдор 1 0.03
11. Шадрин Павел 1 0.03
12. Артемчук Максим 1 0.03
13. Агапов Илья 1 0.03
14. Потапов Лев 1 0.03

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 10 1
2. Божин Сергей 8 0
3. Чернов Никита 5 1
4. Сарвели Владислав 5 0
5. Ежов Роман 5 0
6. Голенков Егор 4 0
7. Цыпченко Дмитрий 4 0
8. Витюгов Максим 4 0
9. Карпов Максим 2 1
10. Солдатенков Александр 2 1
11. Комбаров Дмитрий 3 0
12. Кабутов Дмитрий 3 0
13. Полуяхтов Владимир 2 0
14. Зеффан Мехди 2 0
15. Якуба Денис 2 0
16. Сергеев Иван 2 0
17. Смирнов Данила 2 0
18. Фролов Евгений 1 0
19. Гынсарь Раду 1 0
20. Ломаев Иван 1 0
21. Пруцев Данил 1 0
22. Шерстнёв Степан 1 0
Нефтехимик
# Игрок      
1. Хубаев Давид 7 1
2. Шадрин Павел 7 1
3. Галиулин Вагиз 8 0
4. Канаев Михаил 8 0
5. Семёнов Андрей Игоревич 6 0
6. Клёнкин Данил 6 0
7. Петров Илья 6 0
8. Лелюкаев Алан 6 0
9. Голубев Андрей 3 1
10. Ширяев Максим 4 0
11. Потапов Лев 4 0
12. Кайков Денис 2 1
13. Исупов Вячеслав 2 0
14. Ситдиков Марат 2 0
15. Уридия Мераби 2 0
16. Калачёв Илья 2 0
17. Агапов Илья 2 0
18. Юшин Александр 1 0
19. Первушин Фёдор 1 0
20. Калугин Никита 1 0
21. Яковлев Михаил 1 0
22. Артемчук Максим 1 0
23. Котик Артём 1 0
24. Осипов Владимир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 16.67% (11) 7.58% (5) 19.7% (13) 16.67% (11) 13.64% (9) 25.76% (17)
 Нефтехимик 18.18% (8) 6.82% (3) 18.18% (8) 20.45% (9) 18.18% (8) 18.18% (8)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново
Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2
Нефтехимик Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Текстильщик 0:1 Нефтехимик Алания 1:1 Нефтехимик Спартак-2 0:1 Нефтехимик Нефтехимик 5:1 Динамо Брянск
Иртыш Омск 1:2 Нефтехимик Нефтехимик 2:0 Томь Чертаново 1:0 Нефтехимик Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород Енисей 1:0 Нефтехимик Нефтехимик 1:2 Оренбург СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик Велес Москва 3:1 Нефтехимик Балтика 0:1 Нефтехимик Нефтехимик 5:0 Краснодар-2 Акрон 3:4 Нефтехимик Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Шинник 1:2 Нефтехимик Нефтехимик 3:1 Факел Волгарь 3:1 Нефтехимик Нефтехимик 1:1 Крылья Советов

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Нефтехимик: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Нефтехимик 1:1 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 2:1 Нефтехимик Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 31 22 4 5 69 - 21 70
2. Нижний Новгород Заявка 31 20 5 6 48 - 21 65
3. Оренбург Заявка 31 18 10 3 49 - 23 64
4. Алания Заявка 31 16 9 6 61 - 32 57
5. Балтика Заявка 31 16 7 8 34 - 24 55
6. Торпедо Москва Заявка 31 16 6 9 53 - 30 54
7. Велес Москва Заявка 31 15 9 7 45 - 33 54
8. Нефтехимик Заявка 31 16 5 10 48 - 30 53
9. СКА-Хабаровск Заявка 31 12 8 11 36 - 35 44
10. Енисей Заявка 31 13 4 14 35 - 43 43
11. Волгарь Заявка 31 12 7 12 39 - 34 43
12. Факел Заявка 31 11 10 10 39 - 30 43
13. Текстильщик Заявка 31 11 8 12 26 - 33 41
14. Чайка Заявка 31 10 10 11 36 - 39 40
15. Спартак-2 Заявка 31 10 6 15 33 - 48 36
16. Краснодар-2 Заявка 31 8 10 13 38 - 49 34
17. Акрон Заявка 31 8 7 16 25 - 42 31
18. Иртыш Омск Заявка 31 8 6 17 24 - 42 30
19. Динамо Брянск Заявка 31 8 4 19 17 - 49 28
20. Чертаново Заявка 31 7 4 20 24 - 53 25
21. Томь Заявка 31 5 6 20 20 - 43 21
22. Шинник Заявка 31 4 5 22 30 - 75 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 16 14 1 1 44 - 6 43
2. Нижний Новгород Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
3. Алания Заявка 16 10 4 2 39 - 18 34
4. Волгарь Заявка 16 8 6 2 24 - 14 30
5. Велес Москва Заявка 17 8 6 3 29 - 20 30
6. Оренбург Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
7. Нефтехимик Заявка 14 8 3 3 28 - 8 27
8. Торпедо Москва Заявка 16 8 3 5 26 - 14 27
9. Балтика Заявка 14 8 2 4 15 - 8 26
10. СКА-Хабаровск Заявка 15 7 5 3 16 - 11 26
11. Факел Заявка 16 6 7 3 20 - 10 25
12. Енисей Заявка 15 8 0 7 22 - 19 24
13. Текстильщик Заявка 17 6 6 5 12 - 16 24
14. Краснодар-2 Заявка 15 6 5 4 28 - 21 23
15. Динамо Брянск Заявка 16 6 1 9 12 - 22 19
16. Акрон Заявка 14 5 3 6 15 - 17 18
17. Чайка Заявка 15 5 2 8 16 - 22 17
18. Иртыш Омск Заявка 17 5 2 10 11 - 25 17
19. Спартак-2 Заявка 15 3 4 8 13 - 24 13
20. Чертаново Заявка 15 3 3 9 10 - 19 12
21. Шинник Заявка 16 3 3 10 16 - 30 12
22. Томь Заявка 15 2 2 11 11 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 16 10 5 1 25 - 10 35
2. Нижний Новгород Заявка 15 9 3 3 21 - 11 30
3. Балтика Заявка 17 8 5 4 19 - 16 29
4. Торпедо Москва Заявка 15 8 3 4 27 - 16 27
5. Крылья Советов Заявка 15 8 3 4 25 - 15 27
6. Нефтехимик Заявка 17 8 2 7 20 - 22 26
7. Велес Москва Заявка 14 7 3 4 16 - 13 24
8. Алания Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
9. Спартак-2 Заявка 16 7 2 7 20 - 24 23
10. Чайка Заявка 16 5 8 3 20 - 17 23
11. Енисей Заявка 16 5 4 7 13 - 24 19
12. Факел Заявка 15 5 3 7 19 - 20 18
13. СКА-Хабаровск Заявка 16 5 3 8 20 - 24 18
14. Текстильщик Заявка 14 5 2 7 14 - 17 17
15. Иртыш Омск Заявка 14 3 4 7 13 - 17 13
16. Волгарь Заявка 15 4 1 10 15 - 20 13
17. Чертаново Заявка 16 4 1 11 14 - 34 13
18. Томь Заявка 16 3 4 9 9 - 19 13
19. Акрон Заявка 17 3 4 10 10 - 25 13
20. Краснодар-2 Заявка 16 2 5 9 10 - 28 11
21. Динамо Брянск Заявка 15 2 3 10 5 - 27 9
22. Шинник Заявка 15 1 2 12 14 - 45 5
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  • — Вылет в ПФЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Нефтехимик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2021, осталось 2 дня 12 часов 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Крылья Советов 93.4% (57)
    X 4.9% (3)
    Нефтехимик 1.6% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Крылья Советов - Нефтехимик онлайн

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    Прогнозы на матч Крылья Советов - Нефтехимик

    Исход игры
    Крылья Советов
    93.4% (57)
    Ничья
    4.9% (3)
    Нефтехимик
    1.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.86% (25)
    Меньше
    56.14% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    42.11% (24)
    Нет
    57.89% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Крылья Советов
    36.1% (22)
    2:1 Крылья Советов
    29.5% (18)
    1:0 Крылья Советов
    11.5% (7)
    3:1 Крылья Советов
    6.6% (4)
    3:0 Крылья Советов
    4.9% (3)
    1:1 Ничья
    3.3% (2)
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