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Балтика
 
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Оренбург

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Казаев Ян 5 0.16
2. Маркин Михаил 5 (1) 0.16
3. Маркович Мирослав 4 (1) 0.13
4. Аллеф де Андраде 4 (1) 0.13
5. Альшин Ильнур 3 0.1
6. Юрганов Игорь 2 0.06
7. Гелоян Ишхан 2 0.06
8. Кашчелан Младен 1 0.03
9. Дудиев Аслан 1 0.03
10. Шаваев Алихан 1 0.03
11. Джамилов Султан 1 0.03
12. Плетнёв Дмитрий 1 0.03
13. Наилсон Фернандо 1 0.03
14. Мещанинов Артём 1 0.03
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фамейе Джоэль 7 (2) 0.23
2. Прудников Николай 6 0.19
3. Козлов Андрей 5 0.16
4. Шкофлек Жига 5 0.16
5. Ткачук Денис 3 0.1
6. Миронов Алексей 3 0.1
7. Сиваков Михаил 2 0.06
8. Чуканов Андреа 2 0.06
9. Юсупов Артём 2 0.06
10. Гойкович Ренато 2 0.06
11. Эктов Александр 2 0.06
12. Кулишев Артём 2 (1) 0.06
13. Скворцов Алексей 1 0.03
14. Аюпов Тимур 1 0.03
15. Козлов Савелий 1 0.03
16. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.03

Карточки

Балтика
# Игрок      
1. Тишкин Максим 14 2
2. Кашчелан Младен 15 0
3. Мещанинов Артём 10 1
4. Казаев Ян 7 1
5. Альшин Ильнур 8 0
6. Макарчук Артём 8 0
7. Шаваев Алихан 5 0
8. Дудиев Аслан 3 1
9. Чочиев Алан 3 0
10. Маркович Мирослав 3 0
11. Маркин Михаил 3 0
12. Гелоян Ишхан 3 0
13. Маклаков Иван 3 0
14. Валенсия Хуан 1 1
15. Юрганов Игорь 2 0
16. Джамилов Султан 2 0
17. Кузьмин Максим 2 0
18. Латышонок Евгений 2 0
19. Аллеф де Андраде 2 0
20. Плопа Максим 1 0
21. Демьянов Виктор 1 0
22. Наилсон Фернандо 1 0
23. Ковалёв Константин 1 0
24. Мусаев Тамерлан 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 12 0
2. Сиваков Михаил 6 2
3. Аюпов Тимур 8 0
4. Чуканов Андреа 6 1
5. Скворцов Алексей 6 0
6. Фамейе Джоэль 6 0
7. Козлов Савелий 5 0
8. Козлов Андрей 3 1
9. Ткачук Денис 4 0
10. Палиенко Максим 4 0
11. Алвеш Рикарду 4 0
12. Гойкович Ренато 4 0
13. Эктов Александр 4 0
14. Насыров Исламжан 4 0
15. Смирнов Александр 3 0
16. Миронов Алексей 3 0
17. Ойеволе Адессойе 1 1
18. Юсупов Артём 2 0
19. Мамин Артём 2 0
20. Шкофлек Жига 2 0
21. Капленко Кирилл 2 0
22. Нойок Александр 1 0
23. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0
24. Прудников Николай 1 0
25. Кеняйкин Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Балтика 18.75% (6) 18.75% (6) 18.75% (6) 18.75% (6) 12.5% (4) 12.5% (4)
 Оренбург 20.41% (10) 10.2% (5) 10.2% (5) 20.41% (10) 14.29% (7) 24.49% (12)

Предыдущие игры

Балтика Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Чайка 0:1 Балтика Балтика 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 0:1 Балтика Балтика 1:0 Спартак-2
Балтика 2:0 Краснодар-2 Акрон 0:2 Балтика Балтика 0:0 Торпедо Москва Шинник 1:3 Балтика Балтика 0:0 Факел Волгарь 0:0 Балтика Текстильщик 1:0 Балтика Алания 5:0 Балтика Балтика 0:1 Нефтехимик Динамо Брянск 1:3 Балтика Балтика 3:2 Иртыш Омск Томь 0:1 Балтика Балтика 1:2 Чертаново Нижний Новгород 2:1 Балтика Балтика 1:0 Енисей Оренбург 2:2 Балтика
Оренбург Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Оренбург 1:0 Краснодар-2 Акрон 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Торпедо Москва Шинник 1:4 Оренбург
Оренбург 1:2 Факел Волгарь 2:2 Оренбург Оренбург 2:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Оренбург Алания 2:1 Оренбург Нефтехимик 1:2 Оренбург Оренбург 0:0 Иртыш Омск Томь 0:1 Оренбург Оренбург 3:1 Чертаново Нижний Новгород 0:0 Оренбург Оренбург 1:3 Енисей Оренбург 1:1 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург

Последние игры между собой

Балтика: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Оренбург: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Оренбург 2:2 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 0:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
Балтика 2:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 2:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 2:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Балтика 2:1 Оренбург Первый дивизион Балтика 0:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 31 22 4 5 69 - 21 70
2. Нижний Новгород Заявка 31 20 5 6 48 - 21 65
3. Оренбург Заявка 31 18 10 3 49 - 23 64
4. Алания Заявка 31 16 9 6 61 - 32 57
5. Балтика Заявка 31 16 7 8 34 - 24 55
6. Торпедо Москва Заявка 31 16 6 9 53 - 30 54
7. Велес Москва Заявка 31 15 9 7 45 - 33 54
8. Нефтехимик Заявка 31 16 5 10 48 - 30 53
9. СКА-Хабаровск Заявка 31 12 8 11 36 - 35 44
10. Енисей Заявка 31 13 4 14 35 - 43 43
11. Волгарь Заявка 31 12 7 12 39 - 34 43
12. Факел Заявка 31 11 10 10 39 - 30 43
13. Текстильщик Заявка 31 11 8 12 26 - 33 41
14. Чайка Заявка 31 10 10 11 36 - 39 40
15. Спартак-2 Заявка 31 10 6 15 33 - 48 36
16. Краснодар-2 Заявка 31 8 10 13 38 - 49 34
17. Акрон Заявка 31 8 7 16 25 - 42 31
18. Иртыш Омск Заявка 31 8 6 17 24 - 42 30
19. Динамо Брянск Заявка 31 8 4 19 17 - 49 28
20. Чертаново Заявка 31 7 4 20 24 - 53 25
21. Томь Заявка 31 5 6 20 20 - 43 21
22. Шинник Заявка 31 4 5 22 30 - 75 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 16 14 1 1 44 - 6 43
2. Нижний Новгород Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
3. Алания Заявка 16 10 4 2 39 - 18 34
4. Волгарь Заявка 16 8 6 2 24 - 14 30
5. Велес Москва Заявка 17 8 6 3 29 - 20 30
6. Оренбург Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
7. Нефтехимик Заявка 14 8 3 3 28 - 8 27
8. Торпедо Москва Заявка 16 8 3 5 26 - 14 27
9. Балтика Заявка 14 8 2 4 15 - 8 26
10. СКА-Хабаровск Заявка 15 7 5 3 16 - 11 26
11. Факел Заявка 16 6 7 3 20 - 10 25
12. Енисей Заявка 15 8 0 7 22 - 19 24
13. Текстильщик Заявка 17 6 6 5 12 - 16 24
14. Краснодар-2 Заявка 15 6 5 4 28 - 21 23
15. Динамо Брянск Заявка 16 6 1 9 12 - 22 19
16. Акрон Заявка 14 5 3 6 15 - 17 18
17. Чайка Заявка 15 5 2 8 16 - 22 17
18. Иртыш Омск Заявка 17 5 2 10 11 - 25 17
19. Спартак-2 Заявка 15 3 4 8 13 - 24 13
20. Чертаново Заявка 15 3 3 9 10 - 19 12
21. Шинник Заявка 16 3 3 10 16 - 30 12
22. Томь Заявка 15 2 2 11 11 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 16 10 5 1 25 - 10 35
2. Нижний Новгород Заявка 15 9 3 3 21 - 11 30
3. Балтика Заявка 17 8 5 4 19 - 16 29
4. Торпедо Москва Заявка 15 8 3 4 27 - 16 27
5. Крылья Советов Заявка 15 8 3 4 25 - 15 27
6. Нефтехимик Заявка 17 8 2 7 20 - 22 26
7. Велес Москва Заявка 14 7 3 4 16 - 13 24
8. Алания Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
9. Спартак-2 Заявка 16 7 2 7 20 - 24 23
10. Чайка Заявка 16 5 8 3 20 - 17 23
11. Енисей Заявка 16 5 4 7 13 - 24 19
12. Факел Заявка 15 5 3 7 19 - 20 18
13. СКА-Хабаровск Заявка 16 5 3 8 20 - 24 18
14. Текстильщик Заявка 14 5 2 7 14 - 17 17
15. Иртыш Омск Заявка 14 3 4 7 13 - 17 13
16. Волгарь Заявка 15 4 1 10 15 - 20 13
17. Чертаново Заявка 16 4 1 11 14 - 34 13
18. Томь Заявка 16 3 4 9 9 - 19 13
19. Акрон Заявка 17 3 4 10 10 - 25 13
20. Краснодар-2 Заявка 16 2 5 9 10 - 28 11
21. Динамо Брянск Заявка 15 2 3 10 5 - 27 9
22. Шинник Заявка 15 1 2 12 14 - 45 5
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    Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2021, осталось 2 дня 17 часов 36 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Балтика 41.2% (21)
    X 29.4% (15)
    Оренбург 29.4% (15)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Балтика - Оренбург онлайн

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    Прогнозы на матч Балтика - Оренбург

    Исход игры
    Балтика
    41.2% (21)
    Ничья
    29.4% (15)
    Оренбург
    29.4% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (20)
    Меньше
    58.33% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (32)
    Нет
    33.33% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    23.5% (12)
    2:1 Балтика
    17.6% (9)
    1:0 Балтика
    17.6% (9)
    1:2 Оренбург
    15.7% (8)
    0:1 Оренбург
    7.8% (4)
    2:2 Ничья
    5.9% (3)
    2:0 Балтика
    3.9% (2)
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