Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Казаев Ян
|5
|0.16
|2.
|Маркин Михаил
|5 (1)
|0.16
|3.
|Маркович Мирослав
|4 (1)
|0.13
|4.
|Аллеф де Андраде
|4 (1)
|0.13
|5.
|Альшин Ильнур
|3
|0.1
|6.
|Юрганов Игорь
|2
|0.06
|7.
|Гелоян Ишхан
|2
|0.06
|8.
|Кашчелан Младен
|1
|0.03
|9.
|Дудиев Аслан
|1
|0.03
|10.
|Шаваев Алихан
|1
|0.03
|11.
|Джамилов Султан
|1
|0.03
|12.
|Плетнёв Дмитрий
|1
|0.03
|13.
|Наилсон Фернандо
|1
|0.03
|14.
|Мещанинов Артём
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фамейе Джоэль
|7 (2)
|0.23
|2.
|Прудников Николай
|6
|0.19
|3.
|Козлов Андрей
|5
|0.16
|4.
|Шкофлек Жига
|5
|0.16
|5.
|Ткачук Денис
|3
|0.1
|6.
|Миронов Алексей
|3
|0.1
|7.
|Сиваков Михаил
|2
|0.06
|8.
|Чуканов Андреа
|2
|0.06
|9.
|Юсупов Артём
|2
|0.06
|10.
|Гойкович Ренато
|2
|0.06
|11.
|Эктов Александр
|2
|0.06
|12.
|Кулишев Артём
|2 (1)
|0.06
|13.
|Скворцов Алексей
|1
|0.03
|14.
|Аюпов Тимур
|1
|0.03
|15.
|Козлов Савелий
|1
|0.03
|16.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тишкин Максим
|14
|2
|2.
|Кашчелан Младен
|15
|0
|3.
|Мещанинов Артём
|10
|1
|4.
|Казаев Ян
|7
|1
|5.
|Альшин Ильнур
|8
|0
|6.
|Макарчук Артём
|8
|0
|7.
|Шаваев Алихан
|5
|0
|8.
|Дудиев Аслан
|3
|1
|9.
|Чочиев Алан
|3
|0
|10.
|Маркович Мирослав
|3
|0
|11.
|Маркин Михаил
|3
|0
|12.
|Гелоян Ишхан
|3
|0
|13.
|Маклаков Иван
|3
|0
|14.
|Валенсия Хуан
|1
|1
|15.
|Юрганов Игорь
|2
|0
|16.
|Джамилов Султан
|2
|0
|17.
|Кузьмин Максим
|2
|0
|18.
|Латышонок Евгений
|2
|0
|19.
|Аллеф де Андраде
|2
|0
|20.
|Плопа Максим
|1
|0
|21.
|Демьянов Виктор
|1
|0
|22.
|Наилсон Фернандо
|1
|0
|23.
|Ковалёв Константин
|1
|0
|24.
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малых Андрей
|12
|0
|2.
|Сиваков Михаил
|6
|2
|3.
|Аюпов Тимур
|8
|0
|4.
|Чуканов Андреа
|6
|1
|5.
|Скворцов Алексей
|6
|0
|6.
|Фамейе Джоэль
|6
|0
|7.
|Козлов Савелий
|5
|0
|8.
|Козлов Андрей
|3
|1
|9.
|Ткачук Денис
|4
|0
|10.
|Палиенко Максим
|4
|0
|11.
|Алвеш Рикарду
|4
|0
|12.
|Гойкович Ренато
|4
|0
|13.
|Эктов Александр
|4
|0
|14.
|Насыров Исламжан
|4
|0
|15.
|Смирнов Александр
|3
|0
|16.
|Миронов Алексей
|3
|0
|17.
|Ойеволе Адессойе
|1
|1
|18.
|Юсупов Артём
|2
|0
|19.
|Мамин Артём
|2
|0
|20.
|Шкофлек Жига
|2
|0
|21.
|Капленко Кирилл
|2
|0
|22.
|Нойок Александр
|1
|0
|23.
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0
|24.
|Прудников Николай
|1
|0
|25.
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Балтика
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|Оренбург
|20.41% (10)
|10.2% (5)
|10.2% (5)
|20.41% (10)
|14.29% (7)
|24.49% (12)
Предыдущие игры
Балтика Последние 20 матчей: +11 =4 -5Чайка 0:1 Балтика Балтика 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 0:1 Балтика Балтика 1:0 Спартак-2
Балтика 2:0 Краснодар-2 Акрон 0:2 Балтика Балтика 0:0 Торпедо Москва Шинник 1:3 Балтика Балтика 0:0 Факел Волгарь 0:0 Балтика Текстильщик 1:0 Балтика Алания 5:0 Балтика Балтика 0:1 Нефтехимик Динамо Брянск 1:3 Балтика Балтика 3:2 Иртыш Омск Томь 0:1 Балтика Балтика 1:2 Чертаново Нижний Новгород 2:1 Балтика Балтика 1:0 Енисей Оренбург 2:2 Балтика
Оренбург Последние 20 матчей: +10 =6 -4Оренбург 1:0 Краснодар-2 Акрон 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Торпедо Москва Шинник 1:4 Оренбург
Оренбург 1:2 Факел Волгарь 2:2 Оренбург Оренбург 2:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Оренбург Алания 2:1 Оренбург Нефтехимик 1:2 Оренбург Оренбург 0:0 Иртыш Омск Томь 0:1 Оренбург Оренбург 3:1 Чертаново Нижний Новгород 0:0 Оренбург Оренбург 1:3 Енисей Оренбург 1:1 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург
Последние игры между собой
Балтика: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Оренбург: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Балтика 2:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 2:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 2:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Балтика 2:1 Оренбург Первый дивизион Балтика 0:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|31
|22
|4
|5
|69 - 21
|70
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|31
|20
|5
|6
|48 - 21
|65
|3.
|Оренбург
|Заявка
|31
|18
|10
|3
|49 - 23
|64
|4.
|Алания
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|61 - 32
|57
|5.
|Балтика
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|34 - 24
|55
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|53 - 30
|54
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|31
|15
|9
|7
|45 - 33
|54
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|48 - 30
|53
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|36 - 35
|44
|10.
|Енисей
|Заявка
|31
|13
|4
|14
|35 - 43
|43
|11.
|Волгарь
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|39 - 34
|43
|12.
|Факел
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|39 - 30
|43
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|26 - 33
|41
|14.
|Чайка
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|36 - 39
|40
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|33 - 48
|36
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|38 - 49
|34
|17.
|Акрон
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|25 - 42
|31
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|31
|8
|6
|17
|24 - 42
|30
|19.
|Динамо Брянск
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|17 - 49
|28
|20.
|Чертаново
|Заявка
|31
|7
|4
|20
|24 - 53
|25
|21.
|Томь
|Заявка
|31
|5
|6
|20
|20 - 43
|21
|22.
|Шинник
|Заявка
|31
|4
|5
|22
|30 - 75
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|44 - 6
|43
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 10
|35
|3.
|Алания
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 18
|34
|4.
|Волгарь
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 14
|30
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 20
|30
|6.
|Оренбург
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 13
|29
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 8
|27
|8.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 14
|27
|9.
|Балтика
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|15 - 8
|26
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|16 - 11
|26
|11.
|Факел
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 10
|25
|12.
|Енисей
|Заявка
|15
|8
|0
|7
|22 - 19
|24
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|12 - 16
|24
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|28 - 21
|23
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|12 - 22
|19
|16.
|Акрон
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 17
|18
|17.
|Чайка
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 22
|17
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|11 - 25
|17
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 24
|13
|20.
|Чертаново
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 19
|12
|21.
|Шинник
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 30
|12
|22.
|Томь
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|25 - 10
|35
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|21 - 11
|30
|3.
|Балтика
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 16
|29
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 16
|27
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 15
|27
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|20 - 22
|26
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|16 - 13
|24
|8.
|Алания
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 14
|23
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|20 - 24
|23
|10.
|Чайка
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 17
|23
|11.
|Енисей
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|13 - 24
|19
|12.
|Факел
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 20
|18
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 24
|18
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 17
|17
|15.
|Иртыш Омск
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 17
|13
|16.
|Волгарь
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|15 - 20
|13
|17.
|Чертаново
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|14 - 34
|13
|18.
|Томь
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|9 - 19
|13
|19.
|Акрон
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|10 - 25
|13
|20.
|Краснодар-2
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 28
|11
|21.
|Динамо Брянск
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|5 - 27
|9
|22.
|Шинник
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 45
|5
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Прогнозы на матч Балтика - Оренбург
Исход игры
Балтика
41.2% (21)
Ничья
29.4% (15)
Оренбург
29.4% (15)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (20)
Меньше
58.33% (28)
Обе команды забьют
Да
66.67% (32)
Нет
33.33% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.5% (12)
2:1 Балтика
17.6% (9)
1:0 Балтика
17.6% (9)
1:2 Оренбург
15.7% (8)
0:1 Оренбург
7.8% (4)
2:2 Ничья
5.9% (3)
2:0 Балтика
3.9% (2)
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