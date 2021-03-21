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Торпедо Москва
 
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Чертаново

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 10 (1) 0.32
2. Лебеденко Игорь 9 (2) 0.29
3. Берковский Илья 6 0.19
4. Рязанцев Александр 4 0.13
5. Адаев Владислав 3 0.1
6. Нетфуллин Равиль 3 0.1
7. Евдокимов Андрей 3 0.1
8. Кертанов Константин 2 0.06
9. Гордюшенко Астемир 2 0.06
10. Лях Андрей 1 0.03
11. Шоркин Максим 1 0.03
12. Дворецков Филипп 1 0.03
13. Баланюк Денис 1 0.03
14. Прошляков Данила 1 0.03
15. Прошкин Егор 1 0.03
16. Магаль Руслан 1 (1) 0.03
Чертаново
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Молтенинов Илья 7 (2) 0.23
2. Завезён Юрий 4 (1) 0.13
3. Молчанов Дмитрий 2 0.06
4. Надольский Александр 2 0.06
5. Рудковский Егор 1 0.03
6. Алексеев Андрей 1 0.03
7. Канищев Александр 1 0.03
8. Конев Александр 1 0.03
9. Сулейманов Никита 1 0.03
10. Соколов Артём 1 0.03
11. Пиняев Сергей 1 0.03
12. Савельев Максим 1 0.03
13. Левин Гаррик 1 0.03

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Рязанцев Александр 6 1
2. Шоркин Максим 4 2
3. Адаев Владислав 5 1
4. Самсонов Артём Владимирович 6 0
5. Магаль Руслан 6 0
6. Евдокимов Андрей 6 0
7. Калмыков Амур 4 1
8. Лях Андрей 5 0
9. Прошкин Егор 5 0
10. Лебеденко Игорь 4 0
11. Елисеев Александр 4 0
12. Нетфуллин Равиль 4 0
13. Берковский Илья 3 0
14. Шустиков Сергей 2 0
15. Кертанов Константин 2 0
16. Прошляков Данила 2 0
17. Баланюк Денис 1 0
18. Козлов Данила 1 0
19. Корж Константин 1 0
20. Кравчук Андрей 1 0
Чертаново
# Игрок      
1. Першин Никита 7 1
2. Ляхов Константин 3 3
3. Никитенков Алексей 8 0
4. Редькович Дмитрий 6 1
5. Бартасевич Владимир 7 0
6. Надольский Александр 7 0
7. Гудков Ян 6 0
8. Рудковский Егор 4 0
9. Завезён Юрий 4 0
10. Тюменцев Даниил 4 0
11. Молчанов Дмитрий 4 0
12. Левин Гаррик 2 1
13. Кондаков Егор 3 0
14. Молтенинов Илья 3 0
15. Герчиков Леонид 3 0
16. Сулейманов Никита 3 0
17. Савельев Максим 3 0
18. Абаев Илья 2 0
19. Кутин Денис 2 0
20. Камышев Илья 2 0
21. Великородный Дмитрий 2 0
22. Пиняев Сергей 2 0
23. Алексеев Андрей 1 0
24. Молодняков Данила 1 0
25. Соколов Артём 1 0
26. Мелехов Александр II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 8.16% (4) 14.29% (7) 14.29% (7) 18.37% (9) 18.37% (9) 26.53% (13)
 Чертаново 16.67% (4) 12.5% (3) 12.5% (3) 12.5% (3) 20.83% (5) 25% (6)

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Енисей Оренбург 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Чайка
Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Уфа 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Велес Москва Балтика 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь
Чертаново Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Чертаново 2:2 Шинник Факел 4:1 Чертаново Чертаново 1:1 Волгарь Крылья Советов 5:0 Чертаново
Текстильщик 1:0 Чертаново Химки 0:2 Чертаново Алания 3:1 Чертаново Чертаново 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 1:2 Чертаново Чертаново 0:1 Иртыш Омск Томь 1:2 Чертаново Нижний Новгород 3:2 Чертаново Чертаново 1:2 Енисей Оренбург 3:1 Чертаново Чертаново 1:2 Чайка СКА-Хабаровск 2:0 Чертаново Чертаново 0:4 Уфа Велес Москва 3:0 Чертаново Балтика 1:2 Чертаново Чертаново 1:0 Краснодар-2

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Чертаново: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Чертаново 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 3:2 Чертаново Товарищеские матчи Торпедо Москва 0:1 Чертаново ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:2 Чертаново Кубок
Чертаново 1:0 Торпедо Москва Второй дивизион Торпедо Москва 2:1 Чертаново Второй дивизион Чертаново 1:1 Торпедо Москва Второй дивизион Торпедо Москва 0:1 Чертаново Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 31 22 4 5 69 - 21 70
2. Нижний Новгород Заявка 31 20 5 6 48 - 21 65
3. Оренбург Заявка 31 18 10 3 49 - 23 64
4. Алания Заявка 31 16 9 6 61 - 32 57
5. Балтика Заявка 31 16 7 8 34 - 24 55
6. Торпедо Москва Заявка 31 16 6 9 53 - 30 54
7. Велес Москва Заявка 31 15 9 7 45 - 33 54
8. Нефтехимик Заявка 31 16 5 10 48 - 30 53
9. СКА-Хабаровск Заявка 31 12 8 11 36 - 35 44
10. Енисей Заявка 31 13 4 14 35 - 43 43
11. Волгарь Заявка 31 12 7 12 39 - 34 43
12. Факел Заявка 31 11 10 10 39 - 30 43
13. Текстильщик Заявка 31 11 8 12 26 - 33 41
14. Чайка Заявка 31 10 10 11 36 - 39 40
15. Спартак-2 Заявка 31 10 6 15 33 - 48 36
16. Краснодар-2 Заявка 31 8 10 13 38 - 49 34
17. Акрон Заявка 31 8 7 16 25 - 42 31
18. Иртыш Омск Заявка 31 8 6 17 24 - 42 30
19. Динамо Брянск Заявка 31 8 4 19 17 - 49 28
20. Чертаново Заявка 31 7 4 20 24 - 53 25
21. Томь Заявка 31 5 6 20 20 - 43 21
22. Шинник Заявка 31 4 5 22 30 - 75 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 16 14 1 1 44 - 6 43
2. Нижний Новгород Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
3. Алания Заявка 16 10 4 2 39 - 18 34
4. Волгарь Заявка 16 8 6 2 24 - 14 30
5. Велес Москва Заявка 17 8 6 3 29 - 20 30
6. Оренбург Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
7. Нефтехимик Заявка 14 8 3 3 28 - 8 27
8. Торпедо Москва Заявка 16 8 3 5 26 - 14 27
9. Балтика Заявка 14 8 2 4 15 - 8 26
10. СКА-Хабаровск Заявка 15 7 5 3 16 - 11 26
11. Факел Заявка 16 6 7 3 20 - 10 25
12. Енисей Заявка 15 8 0 7 22 - 19 24
13. Текстильщик Заявка 17 6 6 5 12 - 16 24
14. Краснодар-2 Заявка 15 6 5 4 28 - 21 23
15. Динамо Брянск Заявка 16 6 1 9 12 - 22 19
16. Акрон Заявка 14 5 3 6 15 - 17 18
17. Чайка Заявка 15 5 2 8 16 - 22 17
18. Иртыш Омск Заявка 17 5 2 10 11 - 25 17
19. Спартак-2 Заявка 15 3 4 8 13 - 24 13
20. Чертаново Заявка 15 3 3 9 10 - 19 12
21. Шинник Заявка 16 3 3 10 16 - 30 12
22. Томь Заявка 15 2 2 11 11 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 16 10 5 1 25 - 10 35
2. Нижний Новгород Заявка 15 9 3 3 21 - 11 30
3. Балтика Заявка 17 8 5 4 19 - 16 29
4. Торпедо Москва Заявка 15 8 3 4 27 - 16 27
5. Крылья Советов Заявка 15 8 3 4 25 - 15 27
6. Нефтехимик Заявка 17 8 2 7 20 - 22 26
7. Велес Москва Заявка 14 7 3 4 16 - 13 24
8. Алания Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
9. Спартак-2 Заявка 16 7 2 7 20 - 24 23
10. Чайка Заявка 16 5 8 3 20 - 17 23
11. Енисей Заявка 16 5 4 7 13 - 24 19
12. Факел Заявка 15 5 3 7 19 - 20 18
13. СКА-Хабаровск Заявка 16 5 3 8 20 - 24 18
14. Текстильщик Заявка 14 5 2 7 14 - 17 17
15. Иртыш Омск Заявка 14 3 4 7 13 - 17 13
16. Волгарь Заявка 15 4 1 10 15 - 20 13
17. Чертаново Заявка 16 4 1 11 14 - 34 13
18. Томь Заявка 16 3 4 9 9 - 19 13
19. Акрон Заявка 17 3 4 10 10 - 25 13
20. Краснодар-2 Заявка 16 2 5 9 10 - 28 11
21. Динамо Брянск Заявка 15 2 3 10 5 - 27 9
22. Шинник Заявка 15 1 2 12 14 - 45 5
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  • — Вылет в ПФЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Чертаново от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2021, осталось 2 дня 16 часов 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Торпедо Москва 94.3% (50)
    X 5.7% (3)
    Чертаново 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Торпедо Москва - Чертаново онлайн

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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Чертаново

    Исход игры
    Торпедо Москва
    94.3% (50)
    Ничья
    5.7% (3)
    Чертаново
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    32% (16)
    Меньше
    68% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    34% (17)
    Нет
    66% (33)
    Популярный счёт
    1:0 Торпедо Москва
    34% (18)
    2:1 Торпедо Москва
    26.4% (14)
    2:0 Торпедо Москва
    24.5% (13)
    1:1 Ничья
    5.7% (3)
    3:0 Торпедо Москва
    3.8% (2)
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