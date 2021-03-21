Торпедо Москва
Позже
Чертаново
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калмыков Амур
|10 (1)
|0.32
|2.
|Лебеденко Игорь
|9 (2)
|0.29
|3.
|Берковский Илья
|6
|0.19
|4.
|Рязанцев Александр
|4
|0.13
|5.
|Адаев Владислав
|3
|0.1
|6.
|Нетфуллин Равиль
|3
|0.1
|7.
|Евдокимов Андрей
|3
|0.1
|8.
|Кертанов Константин
|2
|0.06
|9.
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.06
|10.
|Лях Андрей
|1
|0.03
|11.
|Шоркин Максим
|1
|0.03
|12.
|Дворецков Филипп
|1
|0.03
|13.
|Баланюк Денис
|1
|0.03
|14.
|Прошляков Данила
|1
|0.03
|15.
|Прошкин Егор
|1
|0.03
|16.
|Магаль Руслан
|1 (1)
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Молтенинов Илья
|7 (2)
|0.23
|2.
|Завезён Юрий
|4 (1)
|0.13
|3.
|Молчанов Дмитрий
|2
|0.06
|4.
|Надольский Александр
|2
|0.06
|5.
|Рудковский Егор
|1
|0.03
|6.
|Алексеев Андрей
|1
|0.03
|7.
|Канищев Александр
|1
|0.03
|8.
|Конев Александр
|1
|0.03
|9.
|Сулейманов Никита
|1
|0.03
|10.
|Соколов Артём
|1
|0.03
|11.
|Пиняев Сергей
|1
|0.03
|12.
|Савельев Максим
|1
|0.03
|13.
|Левин Гаррик
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рязанцев Александр
|6
|1
|2.
|Шоркин Максим
|4
|2
|3.
|Адаев Владислав
|5
|1
|4.
|Самсонов Артём Владимирович
|6
|0
|5.
|Магаль Руслан
|6
|0
|6.
|Евдокимов Андрей
|6
|0
|7.
|Калмыков Амур
|4
|1
|8.
|Лях Андрей
|5
|0
|9.
|Прошкин Егор
|5
|0
|10.
|Лебеденко Игорь
|4
|0
|11.
|Елисеев Александр
|4
|0
|12.
|Нетфуллин Равиль
|4
|0
|13.
|Берковский Илья
|3
|0
|14.
|Шустиков Сергей
|2
|0
|15.
|Кертанов Константин
|2
|0
|16.
|Прошляков Данила
|2
|0
|17.
|Баланюк Денис
|1
|0
|18.
|Козлов Данила
|1
|0
|19.
|Корж Константин
|1
|0
|20.
|Кравчук Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Першин Никита
|7
|1
|2.
|Ляхов Константин
|3
|3
|3.
|Никитенков Алексей
|8
|0
|4.
|Редькович Дмитрий
|6
|1
|5.
|Бартасевич Владимир
|7
|0
|6.
|Надольский Александр
|7
|0
|7.
|Гудков Ян
|6
|0
|8.
|Рудковский Егор
|4
|0
|9.
|Завезён Юрий
|4
|0
|10.
|Тюменцев Даниил
|4
|0
|11.
|Молчанов Дмитрий
|4
|0
|12.
|Левин Гаррик
|2
|1
|13.
|Кондаков Егор
|3
|0
|14.
|Молтенинов Илья
|3
|0
|15.
|Герчиков Леонид
|3
|0
|16.
|Сулейманов Никита
|3
|0
|17.
|Савельев Максим
|3
|0
|18.
|Абаев Илья
|2
|0
|19.
|Кутин Денис
|2
|0
|20.
|Камышев Илья
|2
|0
|21.
|Великородный Дмитрий
|2
|0
|22.
|Пиняев Сергей
|2
|0
|23.
|Алексеев Андрей
|1
|0
|24.
|Молодняков Данила
|1
|0
|25.
|Соколов Артём
|1
|0
|26.
|Мелехов Александр II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торпедо Москва
|8.16% (4)
|14.29% (7)
|14.29% (7)
|18.37% (9)
|18.37% (9)
|26.53% (13)
|Чертаново
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|25% (6)
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +11 =2 -7Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Енисей Оренбург 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Чайка
Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Уфа 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Велес Москва Балтика 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь
Чертаново Последние 20 матчей: +6 =2 -12Чертаново 2:2 Шинник Факел 4:1 Чертаново Чертаново 1:1 Волгарь Крылья Советов 5:0 Чертаново
Текстильщик 1:0 Чертаново Химки 0:2 Чертаново Алания 3:1 Чертаново Чертаново 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 1:2 Чертаново Чертаново 0:1 Иртыш Омск Томь 1:2 Чертаново Нижний Новгород 3:2 Чертаново Чертаново 1:2 Енисей Оренбург 3:1 Чертаново Чертаново 1:2 Чайка СКА-Хабаровск 2:0 Чертаново Чертаново 0:4 Уфа Велес Москва 3:0 Чертаново Балтика 1:2 Чертаново Чертаново 1:0 Краснодар-2
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Чертаново: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|31
|22
|4
|5
|69 - 21
|70
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|31
|20
|5
|6
|48 - 21
|65
|3.
|Оренбург
|Заявка
|31
|18
|10
|3
|49 - 23
|64
|4.
|Алания
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|61 - 32
|57
|5.
|Балтика
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|34 - 24
|55
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|53 - 30
|54
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|31
|15
|9
|7
|45 - 33
|54
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|48 - 30
|53
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|36 - 35
|44
|10.
|Енисей
|Заявка
|31
|13
|4
|14
|35 - 43
|43
|11.
|Волгарь
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|39 - 34
|43
|12.
|Факел
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|39 - 30
|43
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|26 - 33
|41
|14.
|Чайка
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|36 - 39
|40
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|33 - 48
|36
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|38 - 49
|34
|17.
|Акрон
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|25 - 42
|31
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|31
|8
|6
|17
|24 - 42
|30
|19.
|Динамо Брянск
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|17 - 49
|28
|20.
|Чертаново
|Заявка
|31
|7
|4
|20
|24 - 53
|25
|21.
|Томь
|Заявка
|31
|5
|6
|20
|20 - 43
|21
|22.
|Шинник
|Заявка
|31
|4
|5
|22
|30 - 75
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|44 - 6
|43
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 10
|35
|3.
|Алания
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 18
|34
|4.
|Волгарь
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 14
|30
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 20
|30
|6.
|Оренбург
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 13
|29
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 8
|27
|8.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 14
|27
|9.
|Балтика
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|15 - 8
|26
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|16 - 11
|26
|11.
|Факел
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 10
|25
|12.
|Енисей
|Заявка
|15
|8
|0
|7
|22 - 19
|24
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|12 - 16
|24
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|28 - 21
|23
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|12 - 22
|19
|16.
|Акрон
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 17
|18
|17.
|Чайка
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 22
|17
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|11 - 25
|17
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 24
|13
|20.
|Чертаново
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 19
|12
|21.
|Шинник
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 30
|12
|22.
|Томь
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|25 - 10
|35
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|21 - 11
|30
|3.
|Балтика
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 16
|29
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 16
|27
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 15
|27
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|20 - 22
|26
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|16 - 13
|24
|8.
|Алания
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 14
|23
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|20 - 24
|23
|10.
|Чайка
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 17
|23
|11.
|Енисей
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|13 - 24
|19
|12.
|Факел
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 20
|18
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 24
|18
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 17
|17
|15.
|Иртыш Омск
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 17
|13
|16.
|Волгарь
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|15 - 20
|13
|17.
|Чертаново
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|14 - 34
|13
|18.
|Томь
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|9 - 19
|13
|19.
|Акрон
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|10 - 25
|13
|20.
|Краснодар-2
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 28
|11
|21.
|Динамо Брянск
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|5 - 27
|9
|22.
|Шинник
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 45
|5
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Прогнозы на матч Торпедо Москва - Чертаново
Исход игры
Торпедо Москва
94.3% (50)
Ничья
5.7% (3)
Чертаново
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
32% (16)
Меньше
68% (34)
Обе команды забьют
Да
34% (17)
Нет
66% (33)
Популярный счёт
1:0 Торпедо Москва
34% (18)
2:1 Торпедо Москва
26.4% (14)
2:0 Торпедо Москва
24.5% (13)
1:1 Ничья
5.7% (3)
3:0 Торпедо Москва
3.8% (2)
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