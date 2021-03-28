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Бомбардиры внутри турнира

Томь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эннин Ричи 4 0.13
2. Давыдов Денис 2 0.06
3. Симонян Артём 2 0.06
4. Пенчиков Даниил 2 0.06
5. Кривцов Никита 2 0.06
6. Шалаев Олег 1 0.03
7. Долгов Павел 1 0.03
8. Визнович Илья 1 0.03
9. Андреев Иван 1 0.03
10. Дмитриев Максим II 1 0.03
11. Киреенко Павел 1 (1) 0.03
12. Косарев Кирилл 1 (1) 0.03
Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 10 (1) 0.31
2. Лебеденко Игорь 9 (2) 0.28
3. Берковский Илья 6 0.19
4. Рязанцев Александр 4 0.13
5. Адаев Владислав 3 0.09
6. Нетфуллин Равиль 3 0.09
7. Дворецков Филипп 3 0.09
8. Евдокимов Андрей 3 0.09
9. Кертанов Константин 2 0.06
10. Гордюшенко Астемир 2 0.06
11. Лях Андрей 1 0.03
12. Шоркин Максим 1 0.03
13. Каплиенко Александр 1 0.03
14. Баланюк Денис 1 0.03
15. Прошляков Данила 1 0.03
16. Прошкин Егор 1 0.03
17. Магаль Руслан 1 (1) 0.03

Карточки

Томь
# Игрок      
1. Зуев Илья 12 0
2. Талалай Денис 12 0
3. Эннин Ричи 7 0
4. Казанков Максим 5 1
5. Лапшов Иван 5 1
6. Баляйкин Евгений 4 1
7. Бугриёв Сергей 4 1
8. Шалаев Олег 5 0
9. Каменщиков Дмитрий 5 0
10. Поярков Денис 4 0
11. Андреев Иван 2 1
12. Иванов Андрей Геннадьевич 3 0
13. Симонян Артём 3 0
14. Текучёв Андрей 3 0
15. Дмитриев Максим II 3 0
16. Бычков Андрей 1 1
17. Денисов Виталий 2 0
18. Белов Антон 2 0
19. Пенчиков Даниил 2 0
20. Синяк Антон 2 0
21. Вавилин Денис 0 1
22. Ахъядов Апти 1 0
23. Сакович Александр 1 0
24. Киреенко Павел 1 0
25. Каленкович Виталий 1 0
26. Давыдов Денис 1 0
27. Долгов Павел 1 0
28. Мильдзихов Давид 1 0
29. Калачёв Илья 1 0
30. Косарев Кирилл 1 0
31. Леонов Олег 1 0
32. Кривцов Никита 1 0
Торпедо Москва
# Игрок      
1. Рязанцев Александр 6 1
2. Шоркин Максим 4 2
3. Самсонов Артём Владимирович 7 0
4. Евдокимов Андрей 7 0
5. Адаев Владислав 5 1
6. Магаль Руслан 6 0
7. Калмыков Амур 4 1
8. Лях Андрей 5 0
9. Прошкин Егор 5 0
10. Редькович Дмитрий 3 1
11. Лебеденко Игорь 4 0
12. Елисеев Александр 4 0
13. Нетфуллин Равиль 4 0
14. Берковский Илья 3 0
15. Шустиков Сергей 2 0
16. Кертанов Константин 2 0
17. Прошляков Данила 2 0
18. Баланюк Денис 1 0
19. Корж Константин 1 0
20. Кравчук Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Томь 15.79% (3) 15.79% (3) 10.53% (2) 10.53% (2) 21.05% (4) 26.32% (5)
 Торпедо Москва 7.69% (4) 15.38% (8) 13.46% (7) 19.23% (10) 17.31% (9) 26.92% (14)

Предыдущие игры

Томь Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Шинник 2:3 Томь Томь 0:3 Факел Волгарь 2:1 Томь Томь 1:3 Крылья Советов
Текстильщик 1:1 Томь Алания 2:3 Томь Томь 3:2 Ахмат Томь 3:2 Рубин Нефтехимик 2:0 Томь Динамо Брянск 1:0 Томь Иртыш Омск 1:0 Томь Спартак-2 1:2 Томь Томь 1:2 Чертаново Енисей 0:1 Томь Томь 0:1 Оренбург Чайка 1:1 Томь Томь 1:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 0:0 Томь Томь 0:1 Балтика Краснодар-2 2:0 Томь
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Торпедо Москва 3:0 Чертаново Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Енисей Оренбург 3:0 Торпедо Москва
Торпедо Москва 1:2 Чайка Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Уфа 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Велес Москва Балтика 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Томь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Торпедо Москва: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Торпедо Москва 1:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 2:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 32 23 4 5 71 - 21 73
2. Оренбург Заявка 32 19 10 3 51 - 24 67
3. Нижний Новгород Заявка 32 20 6 6 48 - 21 66
4. Алания Заявка 32 17 9 6 63 - 32 60
5. Торпедо Москва Заявка 32 17 6 9 56 - 30 57
6. Балтика Заявка 32 16 7 9 35 - 26 55
7. Велес Москва Заявка 32 15 9 8 45 - 34 54
8. Нефтехимик Заявка 32 16 5 11 48 - 32 53
9. СКА-Хабаровск Заявка 32 13 8 11 39 - 35 47
10. Волгарь Заявка 32 13 7 12 41 - 35 46
11. Факел Заявка 32 12 10 10 42 - 31 46
12. Енисей Заявка 32 14 4 14 37 - 43 46
13. Чайка Заявка 32 11 10 11 37 - 39 43
14. Текстильщик Заявка 32 11 8 13 26 - 35 41
15. Спартак-2 Заявка 32 10 6 16 33 - 51 36
16. Краснодар-2 Заявка 32 8 10 14 38 - 51 34
17. Акрон Заявка 32 8 8 16 25 - 42 32
18. Иртыш Омск Заявка 32 8 6 18 25 - 45 30
19. Динамо Брянск Заявка 32 8 4 20 18 - 51 28
20. Чертаново Заявка 32 7 4 21 24 - 56 25
21. Томь Заявка 32 6 6 20 23 - 45 24
22. Шинник Заявка 32 4 5 23 32 - 78 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 17 15 1 1 46 - 6 46
2. Нижний Новгород Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
3. Алания Заявка 16 10 4 2 39 - 18 34
4. Волгарь Заявка 17 9 6 2 26 - 15 33
5. Торпедо Москва Заявка 17 9 3 5 29 - 14 30
6. Велес Москва Заявка 18 8 6 4 29 - 21 30
7. СКА-Хабаровск Заявка 16 8 5 3 19 - 11 29
8. Оренбург Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
9. Факел Заявка 17 7 7 3 23 - 11 28
10. Нефтехимик Заявка 14 8 3 3 28 - 8 27
11. Балтика Заявка 15 8 2 5 16 - 10 26
12. Енисей Заявка 15 8 0 7 22 - 19 24
13. Текстильщик Заявка 18 6 6 6 12 - 18 24
14. Краснодар-2 Заявка 16 6 5 5 28 - 23 23
15. Динамо Брянск Заявка 16 6 1 9 12 - 22 19
16. Акрон Заявка 15 5 4 6 15 - 17 19
17. Чайка Заявка 15 5 2 8 16 - 22 17
18. Иртыш Омск Заявка 17 5 2 10 11 - 25 17
19. Спартак-2 Заявка 15 3 4 8 13 - 24 13
20. Шинник Заявка 17 3 3 11 18 - 33 12
21. Чертаново Заявка 15 3 3 9 10 - 19 12
22. Томь Заявка 15 2 2 11 11 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 17 11 5 1 27 - 11 38
2. Нижний Новгород Заявка 16 9 4 3 21 - 11 31
3. Балтика Заявка 17 8 5 4 19 - 16 29
4. Торпедо Москва Заявка 15 8 3 4 27 - 16 27
5. Крылья Советов Заявка 15 8 3 4 25 - 15 27
6. Алания Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
7. Чайка Заявка 17 6 8 3 21 - 17 26
8. Нефтехимик Заявка 18 8 2 8 20 - 24 26
9. Велес Москва Заявка 14 7 3 4 16 - 13 24
10. Спартак-2 Заявка 17 7 2 8 20 - 27 23
11. Енисей Заявка 17 6 4 7 15 - 24 22
12. Факел Заявка 15 5 3 7 19 - 20 18
13. СКА-Хабаровск Заявка 16 5 3 8 20 - 24 18
14. Текстильщик Заявка 14 5 2 7 14 - 17 17
15. Томь Заявка 17 4 4 9 12 - 21 16
16. Чертаново Заявка 17 4 1 12 14 - 37 13
17. Иртыш Омск Заявка 15 3 4 8 14 - 20 13
18. Волгарь Заявка 15 4 1 10 15 - 20 13
19. Акрон Заявка 17 3 4 10 10 - 25 13
20. Краснодар-2 Заявка 16 2 5 9 10 - 28 11
21. Динамо Брянск Заявка 16 2 3 11 6 - 29 9
22. Шинник Заявка 15 1 2 12 14 - 45 5
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    Текстовая онлайн трансляция матча Томь - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 марта 2021, осталось 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 144
    Томь 6.9% (10)
    X 21.5% (31)
    Торпедо Москва 71.5% (103)
    Все прогнозы
    1.75 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Томь
    Ничья
    Торпедо Москва
    4.25
    3.43
    1.93
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 4.20 3.32 1.90
    Бонус: 5 000 ₽ 4.25 3.32 1.92
    Бонус: 5 000 ₽ 4.00 3.35 1.91
      4.19 3.43 1.93

    Самый высокий коэффициент на матч «Томь» – «Торпедо Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Томь» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торпедо Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Томь» – «Торпедо Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 6 6
    8.50 1.06 4.10 1.23 2.72 1.45 1.96 1.92 1.54 2.44 1.32 3.34 1.18 4.66 1.07 7.70
    7.90 1.04 6.60 1.07 3.12 1.33 2.35 1.58 1.79 2.11 1.40 2.90 1.27 3.54 1.09 6.05 1.06 6.90 1.00 11.00
    8.90 1.03 7.40 1.07 3.20 1.32 2.30 1.58 1.90 1.84 1.69 2.10 1.39 3.05 1.28 3.75 1.11 6.60 1.09 7.30 1.01 12.00 0.00 20.00
    3.12 1.37 2.74 1.46 2.34 1.61 1.93 1.90 1.70 2.17 1.53 2.55 1.42 2.87 1.25 4.01
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.18 1.67 1.51 2.58 1.23 4.08 1.08 7.60
    2.64 1.47 1.77 2.03 1.37 3.04 1.09 6.95 1.07 8.00
    1.72 2.04 1.36 3.00 1.10 6.40
    2.75 1.46 2.25 1.65 1.75 2.12 1.47 2.71 1.34 3.30
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.10 1.36 1.86 1.92 1.42 2.82 1.19 4.64
    3.56 1.28 2.50 1.52 1.61 2.28 1.25 3.86 1.15 5.00
    2.35 1.48 1.64 2.31 1.25 3.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.99 1.78
    1.93 1.82
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.17
    5.00 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.78 1.26
    3.70 1.27
    Где смотреть матч Томь - Торпедо Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Томь - Торпедо Москва

    Исход игры
    Томь
    6.9% (10)
    Ничья
    21.5% (31)
    Торпедо Москва
    71.5% (103)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.65% (70)
    Меньше
    50.35% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (94)
    Нет
    33.33% (47)
    Популярный счёт
    1:2 Торпедо Москва
    37.5% (54)
    0:1 Торпедо Москва
    19.4% (28)
    1:1 Ничья
    17.4% (25)
    0:2 Торпедо Москва
    6.9% (10)
    1:3 Торпедо Москва
    4.9% (7)
    2:1 Томь
    3.5% (5)
    1:0 Томь
    2.1% (3)
    0:0 Ничья
    2.1% (3)
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