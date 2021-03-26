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Торпедо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Томь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эннин Ричи 4 0.13
2. Давыдов Денис 2 0.06
3. Симонян Артём 2 0.06
4. Пенчиков Даниил 2 0.06
5. Кривцов Никита 2 0.06
6. Шалаев Олег 1 0.03
7. Долгов Павел 1 0.03
8. Визнович Илья 1 0.03
9. Андреев Иван 1 0.03
10. Дмитриев Максим II 1 0.03
11. Киреенко Павел 1 (1) 0.03
12. Косарев Кирилл 1 (1) 0.03
Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 10 (1) 0.31
2. Лебеденко Игорь 9 (2) 0.28
3. Берковский Илья 6 0.19
4. Рязанцев Александр 4 0.13
5. Адаев Владислав 3 0.09
6. Нетфуллин Равиль 3 0.09
7. Дворецков Филипп 3 0.09
8. Евдокимов Андрей 3 0.09
9. Кертанов Константин 2 0.06
10. Гордюшенко Астемир 2 0.06
11. Лях Андрей 1 0.03
12. Шоркин Максим 1 0.03
13. Каплиенко Александр 1 0.03
14. Баланюк Денис 1 0.03
15. Прошляков Данила 1 0.03
16. Прошкин Егор 1 0.03
17. Магаль Руслан 1 (1) 0.03

Карточки

Томь
# Игрок      
1. Зуев Илья 12 0
2. Талалай Денис 12 0
3. Эннин Ричи 7 0
4. Казанков Максим 5 1
5. Лапшов Иван 5 1
6. Баляйкин Евгений 4 1
7. Бугриёв Сергей 4 1
8. Шалаев Олег 5 0
9. Каменщиков Дмитрий 5 0
10. Поярков Денис 4 0
11. Андреев Иван 2 1
12. Иванов Андрей Геннадьевич 3 0
13. Симонян Артём 3 0
14. Текучёв Андрей 3 0
15. Дмитриев Максим II 3 0
16. Бычков Андрей 1 1
17. Денисов Виталий 2 0
18. Белов Антон 2 0
19. Пенчиков Даниил 2 0
20. Синяк Антон 2 0
21. Вавилин Денис 0 1
22. Ахъядов Апти 1 0
23. Сакович Александр 1 0
24. Киреенко Павел 1 0
25. Каленкович Виталий 1 0
26. Давыдов Денис 1 0
27. Долгов Павел 1 0
28. Мильдзихов Давид 1 0
29. Калачёв Илья 1 0
30. Косарев Кирилл 1 0
31. Леонов Олег 1 0
32. Кривцов Никита 1 0
Торпедо Москва
# Игрок      
1. Рязанцев Александр 6 1
2. Шоркин Максим 4 2
3. Самсонов Артём Владимирович 7 0
4. Евдокимов Андрей 7 0
5. Адаев Владислав 5 1
6. Магаль Руслан 6 0
7. Калмыков Амур 4 1
8. Лях Андрей 5 0
9. Прошкин Егор 5 0
10. Редькович Дмитрий 3 1
11. Лебеденко Игорь 4 0
12. Елисеев Александр 4 0
13. Нетфуллин Равиль 4 0
14. Берковский Илья 3 0
15. Шустиков Сергей 2 0
16. Кертанов Константин 2 0
17. Прошляков Данила 2 0
18. Баланюк Денис 1 0
19. Корж Константин 1 0
20. Кравчук Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Томь 15.79% (3) 15.79% (3) 10.53% (2) 10.53% (2) 21.05% (4) 26.32% (5)
 Торпедо Москва 7.69% (4) 15.38% (8) 13.46% (7) 19.23% (10) 17.31% (9) 26.92% (14)

Предыдущие игры

Томь Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Шинник 2:3 Томь Томь 0:3 Факел Волгарь 2:1 Томь Томь 1:3 Крылья Советов
Текстильщик 1:1 Томь Алания 2:3 Томь Томь 3:2 Ахмат Томь 3:2 Рубин Нефтехимик 2:0 Томь Динамо Брянск 1:0 Томь Иртыш Омск 1:0 Томь Спартак-2 1:2 Томь Томь 1:2 Чертаново Енисей 0:1 Томь Томь 0:1 Оренбург Чайка 1:1 Томь Томь 1:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 0:0 Томь Томь 0:1 Балтика Краснодар-2 2:0 Томь
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Торпедо Москва 3:0 Чертаново Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Енисей Оренбург 3:0 Торпедо Москва
Торпедо Москва 1:2 Чайка Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Уфа 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Велес Москва Балтика 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Томь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Торпедо Москва: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Торпедо Москва 1:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 2:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 32 23 4 5 71 - 21 73
2. Оренбург Заявка 32 19 10 3 51 - 24 67
3. Нижний Новгород Заявка 32 20 6 6 48 - 21 66
4. Алания Заявка 32 17 9 6 63 - 32 60
5. Торпедо Москва Заявка 32 17 6 9 56 - 30 57
6. Балтика Заявка 32 16 7 9 35 - 26 55
7. Велес Москва Заявка 32 15 9 8 45 - 34 54
8. Нефтехимик Заявка 32 16 5 11 48 - 32 53
9. СКА-Хабаровск Заявка 32 13 8 11 39 - 35 47
10. Волгарь Заявка 32 13 7 12 41 - 35 46
11. Факел Заявка 32 12 10 10 42 - 31 46
12. Енисей Заявка 32 14 4 14 37 - 43 46
13. Чайка Заявка 32 11 10 11 37 - 39 43
14. Текстильщик Заявка 32 11 8 13 26 - 35 41
15. Спартак-2 Заявка 32 10 6 16 33 - 51 36
16. Краснодар-2 Заявка 32 8 10 14 38 - 51 34
17. Акрон Заявка 32 8 8 16 25 - 42 32
18. Иртыш Омск Заявка 32 8 6 18 25 - 45 30
19. Динамо Брянск Заявка 32 8 4 20 18 - 51 28
20. Чертаново Заявка 32 7 4 21 24 - 56 25
21. Томь Заявка 32 6 6 20 23 - 45 24
22. Шинник Заявка 32 4 5 23 32 - 78 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 17 15 1 1 46 - 6 46
2. Нижний Новгород Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
3. Алания Заявка 16 10 4 2 39 - 18 34
4. Волгарь Заявка 17 9 6 2 26 - 15 33
5. Торпедо Москва Заявка 17 9 3 5 29 - 14 30
6. Велес Москва Заявка 18 8 6 4 29 - 21 30
7. СКА-Хабаровск Заявка 16 8 5 3 19 - 11 29
8. Оренбург Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
9. Факел Заявка 17 7 7 3 23 - 11 28
10. Нефтехимик Заявка 14 8 3 3 28 - 8 27
11. Балтика Заявка 15 8 2 5 16 - 10 26
12. Енисей Заявка 15 8 0 7 22 - 19 24
13. Текстильщик Заявка 18 6 6 6 12 - 18 24
14. Краснодар-2 Заявка 16 6 5 5 28 - 23 23
15. Динамо Брянск Заявка 16 6 1 9 12 - 22 19
16. Акрон Заявка 15 5 4 6 15 - 17 19
17. Чайка Заявка 15 5 2 8 16 - 22 17
18. Иртыш Омск Заявка 17 5 2 10 11 - 25 17
19. Спартак-2 Заявка 15 3 4 8 13 - 24 13
20. Шинник Заявка 17 3 3 11 18 - 33 12
21. Чертаново Заявка 15 3 3 9 10 - 19 12
22. Томь Заявка 15 2 2 11 11 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 17 11 5 1 27 - 11 38
2. Нижний Новгород Заявка 16 9 4 3 21 - 11 31
3. Балтика Заявка 17 8 5 4 19 - 16 29
4. Торпедо Москва Заявка 15 8 3 4 27 - 16 27
5. Крылья Советов Заявка 15 8 3 4 25 - 15 27
6. Алания Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
7. Чайка Заявка 17 6 8 3 21 - 17 26
8. Нефтехимик Заявка 18 8 2 8 20 - 24 26
9. Велес Москва Заявка 14 7 3 4 16 - 13 24
10. Спартак-2 Заявка 17 7 2 8 20 - 27 23
11. Енисей Заявка 17 6 4 7 15 - 24 22
12. Факел Заявка 15 5 3 7 19 - 20 18
13. СКА-Хабаровск Заявка 16 5 3 8 20 - 24 18
14. Текстильщик Заявка 14 5 2 7 14 - 17 17
15. Томь Заявка 17 4 4 9 12 - 21 16
16. Чертаново Заявка 17 4 1 12 14 - 37 13
17. Иртыш Омск Заявка 15 3 4 8 14 - 20 13
18. Волгарь Заявка 15 4 1 10 15 - 20 13
19. Акрон Заявка 17 3 4 10 10 - 25 13
20. Краснодар-2 Заявка 16 2 5 9 10 - 28 11
21. Динамо Брянск Заявка 16 2 3 11 6 - 29 9
22. Шинник Заявка 15 1 2 12 14 - 45 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Томь - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 марта 2021, осталось 1 день 23 часа 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Томь 10.3% (6)
    X 22.4% (13)
    Торпедо Москва 67.2% (39)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Томь - Торпедо Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Томь - Торпедо Москва

    Исход игры
    Томь
    8.8% (5)
    Ничья
    22.8% (13)
    Торпедо Москва
    68.4% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.15% (26)
    Меньше
    51.85% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (36)
    Нет
    33.33% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Торпедо Москва
    36.8% (21)
    1:1 Ничья
    17.5% (10)
    0:2 Торпедо Москва
    12.3% (7)
    0:1 Торпедо Москва
    12.3% (7)
    2:1 Томь
    3.5% (2)
    1:0 Томь
    3.5% (2)
    2:2 Ничья
    3.5% (2)
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