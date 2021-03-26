Томь
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Торпедо Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эннин Ричи
|4
|0.13
|2.
|Давыдов Денис
|2
|0.06
|3.
|Симонян Артём
|2
|0.06
|4.
|Пенчиков Даниил
|2
|0.06
|5.
|Кривцов Никита
|2
|0.06
|6.
|Шалаев Олег
|1
|0.03
|7.
|Долгов Павел
|1
|0.03
|8.
|Визнович Илья
|1
|0.03
|9.
|Андреев Иван
|1
|0.03
|10.
|Дмитриев Максим II
|1
|0.03
|11.
|Киреенко Павел
|1 (1)
|0.03
|12.
|Косарев Кирилл
|1 (1)
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калмыков Амур
|10 (1)
|0.31
|2.
|Лебеденко Игорь
|9 (2)
|0.28
|3.
|Берковский Илья
|6
|0.19
|4.
|Рязанцев Александр
|4
|0.13
|5.
|Адаев Владислав
|3
|0.09
|6.
|Нетфуллин Равиль
|3
|0.09
|7.
|Дворецков Филипп
|3
|0.09
|8.
|Евдокимов Андрей
|3
|0.09
|9.
|Кертанов Константин
|2
|0.06
|10.
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.06
|11.
|Лях Андрей
|1
|0.03
|12.
|Шоркин Максим
|1
|0.03
|13.
|Каплиенко Александр
|1
|0.03
|14.
|Баланюк Денис
|1
|0.03
|15.
|Прошляков Данила
|1
|0.03
|16.
|Прошкин Егор
|1
|0.03
|17.
|Магаль Руслан
|1 (1)
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зуев Илья
|12
|0
|2.
|Талалай Денис
|12
|0
|3.
|Эннин Ричи
|7
|0
|4.
|Казанков Максим
|5
|1
|5.
|Лапшов Иван
|5
|1
|6.
|Баляйкин Евгений
|4
|1
|7.
|Бугриёв Сергей
|4
|1
|8.
|Шалаев Олег
|5
|0
|9.
|Каменщиков Дмитрий
|5
|0
|10.
|Поярков Денис
|4
|0
|11.
|Андреев Иван
|2
|1
|12.
|Иванов Андрей Геннадьевич
|3
|0
|13.
|Симонян Артём
|3
|0
|14.
|Текучёв Андрей
|3
|0
|15.
|Дмитриев Максим II
|3
|0
|16.
|Бычков Андрей
|1
|1
|17.
|Денисов Виталий
|2
|0
|18.
|Белов Антон
|2
|0
|19.
|Пенчиков Даниил
|2
|0
|20.
|Синяк Антон
|2
|0
|21.
|Вавилин Денис
|0
|1
|22.
|Ахъядов Апти
|1
|0
|23.
|Сакович Александр
|1
|0
|24.
|Киреенко Павел
|1
|0
|25.
|Каленкович Виталий
|1
|0
|26.
|Давыдов Денис
|1
|0
|27.
|Долгов Павел
|1
|0
|28.
|Мильдзихов Давид
|1
|0
|29.
|Калачёв Илья
|1
|0
|30.
|Косарев Кирилл
|1
|0
|31.
|Леонов Олег
|1
|0
|32.
|Кривцов Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рязанцев Александр
|6
|1
|2.
|Шоркин Максим
|4
|2
|3.
|Самсонов Артём Владимирович
|7
|0
|4.
|Евдокимов Андрей
|7
|0
|5.
|Адаев Владислав
|5
|1
|6.
|Магаль Руслан
|6
|0
|7.
|Калмыков Амур
|4
|1
|8.
|Лях Андрей
|5
|0
|9.
|Прошкин Егор
|5
|0
|10.
|Редькович Дмитрий
|3
|1
|11.
|Лебеденко Игорь
|4
|0
|12.
|Елисеев Александр
|4
|0
|13.
|Нетфуллин Равиль
|4
|0
|14.
|Берковский Илья
|3
|0
|15.
|Шустиков Сергей
|2
|0
|16.
|Кертанов Константин
|2
|0
|17.
|Прошляков Данила
|2
|0
|18.
|Баланюк Денис
|1
|0
|19.
|Корж Константин
|1
|0
|20.
|Кравчук Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Томь
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|26.32% (5)
|Торпедо Москва
|7.69% (4)
|15.38% (8)
|13.46% (7)
|19.23% (10)
|17.31% (9)
|26.92% (14)
Предыдущие игры
Томь Последние 20 матчей: +6 =3 -11Шинник 2:3 Томь Томь 0:3 Факел Волгарь 2:1 Томь Томь 1:3 Крылья Советов
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +11 =2 -7Торпедо Москва 3:0 Чертаново Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Енисей Оренбург 3:0 Торпедо Москва
Торпедо Москва 1:2 Чайка Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Уфа 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Велес Москва Балтика 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва
Последние игры между собой
Томь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Торпедо Москва: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|32
|23
|4
|5
|71 - 21
|73
|2.
|Оренбург
|Заявка
|32
|19
|10
|3
|51 - 24
|67
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|48 - 21
|66
|4.
|Алания
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|63 - 32
|60
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|32
|17
|6
|9
|56 - 30
|57
|6.
|Балтика
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|35 - 26
|55
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|45 - 34
|54
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|48 - 32
|53
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|39 - 35
|47
|10.
|Волгарь
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|41 - 35
|46
|11.
|Факел
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|42 - 31
|46
|12.
|Енисей
|Заявка
|32
|14
|4
|14
|37 - 43
|46
|13.
|Чайка
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|37 - 39
|43
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|26 - 35
|41
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|33 - 51
|36
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|38 - 51
|34
|17.
|Акрон
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|25 - 42
|32
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|32
|8
|6
|18
|25 - 45
|30
|19.
|Динамо Брянск
|Заявка
|32
|8
|4
|20
|18 - 51
|28
|20.
|Чертаново
|Заявка
|32
|7
|4
|21
|24 - 56
|25
|21.
|Томь
|Заявка
|32
|6
|6
|20
|23 - 45
|24
|22.
|Шинник
|Заявка
|32
|4
|5
|23
|32 - 78
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|46 - 6
|46
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 10
|35
|3.
|Алания
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 18
|34
|4.
|Волгарь
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|26 - 15
|33
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|29 - 14
|30
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 21
|30
|7.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 11
|29
|8.
|Оренбург
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 13
|29
|9.
|Факел
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|23 - 11
|28
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 8
|27
|11.
|Балтика
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|16 - 10
|26
|12.
|Енисей
|Заявка
|15
|8
|0
|7
|22 - 19
|24
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|12 - 18
|24
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|28 - 23
|23
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|12 - 22
|19
|16.
|Акрон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|17.
|Чайка
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 22
|17
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|11 - 25
|17
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 24
|13
|20.
|Шинник
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|18 - 33
|12
|21.
|Чертаново
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 19
|12
|22.
|Томь
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|27 - 11
|38
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|21 - 11
|31
|3.
|Балтика
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 16
|29
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 16
|27
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 15
|27
|6.
|Алания
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|7.
|Чайка
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 17
|26
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|20 - 24
|26
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|16 - 13
|24
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|20 - 27
|23
|11.
|Енисей
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|15 - 24
|22
|12.
|Факел
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 20
|18
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 24
|18
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 17
|17
|15.
|Томь
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|12 - 21
|16
|16.
|Чертаново
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|14 - 37
|13
|17.
|Иртыш Омск
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 20
|13
|18.
|Волгарь
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|15 - 20
|13
|19.
|Акрон
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|10 - 25
|13
|20.
|Краснодар-2
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 28
|11
|21.
|Динамо Брянск
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|6 - 29
|9
|22.
|Шинник
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 45
|5
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Прогнозы на матч Томь - Торпедо Москва
Исход игры
Томь
8.8% (5)
Ничья
22.8% (13)
Торпедо Москва
68.4% (39)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (26)
Меньше
51.85% (28)
Обе команды забьют
Да
66.67% (36)
Нет
33.33% (18)
Популярный счёт
1:2 Торпедо Москва
36.8% (21)
1:1 Ничья
17.5% (10)
0:2 Торпедо Москва
12.3% (7)
0:1 Торпедо Москва
12.3% (7)
2:1 Томь
3.5% (2)
1:0 Томь
3.5% (2)
2:2 Ничья
3.5% (2)
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