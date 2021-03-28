Хабалов отыгрался у правого угла штрафной площади с Гиоргобиани, но затем удар у Алана в левый угол ворот совсем не получился.

Полузащитник "Алании" Сослан Качмазов получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге у штрафной площади "Крыльев Советов" против Чернова.

Одну минуту добавил Станислав Васильев к основному времени первого тайма.

Угловой у ворот "Крыльев Советов". Хабалов выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Крыльев Советов" выбили мяч к линии штрафной площади, Качмазов в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Крылья Советов" и "Алания" не смогли порадовать нас забитыми мячами, но обе команды действуют в довольно неплохом темпе и регулярно стараются атаковать, а поэтому во второй половине матча голы наверняка будут.

43' Горшков с левого фланга выполнил слишком читаемую передачу к радиусу штрафной площади на Сергеева, Шавлохов перехватил мяч.

42' Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Крыльев Советов", Чернов головой выбил мяч обратно к центру поля.

41' Временами игроки "Алании" ошибаются с передачами чуть ли не на ровном месте, всё же сказывается нервозность от такой большой игры при своих болельщиках.

40' Игроки "Крыльев Советов" неудачно разыграли угловой и едва не получили контратаку на свои ворота. В первом тайме стандарты не работают у обеих команд.

39' Зиньковский вновь прошёл вперёд по правому флангу, затем Антон выполнил подачу к линии вратарской, Шавлохов в прыжке головой выбил мяч на угловой.

38' Горшков разогнал атаку по левому флангу, затем Юрий выполнил передачу на левый угол штрафной площади, но Зиньковский не смог раскачать соперника и обострить атаку.

37' Солдатенко и Шавлохов не поняли друг друга, Ростислав отправил мяч на правый фланг, защитник "Алании" запоздал с рывком за мячом, в итоге он ушёл в аут.

36' Зиньковский с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Сергеев в падении пробил в ближний угол ворот, Солдатенко спокойно поймал мяч.

35' Качмазов пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели.

34' Хубулов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз защитники "Крыльев Советов" выиграли верховую борьбу за мяч.

33' Якуба на правом фланге нарушил правила против Хабалова. "Алания" заработала неплохой стандарт.

32' Качмазов прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу к линии вратарской, Овсянников не самым лучшим образом сыграл на выходе, но никто из игроков "Алании" так и не смог пробить по воротам.

31' Из центра поля последовала довольно сильная передача к левому углу штрафной площади на ход Зиньковскому, Солдатенко вышел за пределы штрафной площади и не оставил шансов Антону на сохранение мяча в поле.

30' Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов получил жёлтую карточку за грубую игру против Хубулова на левом фланге.

29' Гиоргобиани сместился в центр с правого фланга, а затем Николай пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно в руки Овсянникову.

28' Хабалов со стандарта с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог сразу зацепиться за мяч.

27' Зиньковский пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

26' Хосонов пробил по воротам от радиуса штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

25' Качмазов с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Гиоргобиани в борьбе с Полуяхтовым не смог зацепиться за мяч.

24' Стараются игроки "Крыльев Советов" сейчас действовать первым номером, но в целом пока "Алании" удаётся сдерживать своего соперника.

23' С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Алании", Сергеев зацепился за мяч, но в окружении соперников пробить по воротам Иван не смог, тем не менее форвард самарского клуба смог скатить мяч на Зиньковского, Антон пробил в левый угол ворот, Солдатенко в прыжке спас свою команду.

22' Гиоргобиани прошёл немного вперёд по левому флангу, затем последовала передача к линии штрафной площади, Солдатенков перехватил мяч.

21' Овсянников с правого угла своей штрафной площади сильно выбил мяч вперёд, Сергеев в борьбе за верховой мяч на половине поля "Алании" нарушил правила против Кочиева.

20' Из центра поля последовал слишком сильный заброс на Хубулова к линии штрафной площади, Овсянников вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

19' Хабалов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади вновь, на этот раз игроки "Крыльев Советов" уверенно отвели угрозу от своих ворот при стандарте.

18' Хабалов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Крыльев Советов" выбили мяч к радиусу штрафной, Хубулов пробил по воротам, мяч попал в защитника самарского клуба и ушёл на повторный корнер.

17' Магомедов пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел под самую девятку, но Овсянников в прыжке смог перевести его на угловой.

16' Из центра поля последовала хорошая передача к линии штрафной площади "Алании" на Сергеева, Иван зацепился за мяч и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

15' Слишком сильная передача последовала на ход Качмазову по левому флангу, мяч ушёл за лицевую линию поля.

14' Шавлохов выполнил опасную передачу назад к своей штрафной площади, Сергеев едва не перехватил мяч, но Кочиев всё же успел к нему первым.

13' Магомедов выполнил передачу на ход Гиоргобиани по левому флангу, Полуяхтов удачно сыграл в подкате и перехватил мяч.

12' Хугаев пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно по центру, Овсянников с ним легко справился.

11' Хабалов при проходе вперёд по правому флангу удачно отыгрался с Гиоргобиани, затем Алан выполнил подачу к левой штанге, Качмазов немного не успел к мячу, чтобы завершить момент ударом по воротам.

10' Хабалов со стандарта выполнил подачу к ближней штанге, игроки "Крыльев Советов" сыграли очень внимательно и выбили мяч в аут.

9' Полуяхтов в подкате на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Гиоргобиани. "Алания" заработала неплохой стандарт.

8' Зиньковский при развитии атаки через левый фланг выполнил передачу в центр на Сергеева, Кочиев сыграл внимательно и перехватил мяч.

7' Хабалов в центре поля нарушил правила против Зиньковского. Игроки "Крыльев Советов" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

6' Сегодня стадион "Спартак" заполнен практически полностью по допустимой норме, болельщики "Алании" конечно же активно гонят свою команду вперёд.

5' Горшков с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Сергеев подкараулил отскок и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

4' Угловой у ворот "Алании". Зиньковский выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

3' Попытались игроки "Алании" провести атаку через правый фланг, но после заброса из центра поля Хосонов забрался в офсайд.

2' Сергеев сразу же отправился прессинговать Солдатенко, который вышел за пределы штрафной площади, голкиперу "Алании" в итоге пришлось выбивать мяч в аут.