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Алания
0:0
Перерыв
Крылья Советов
0'
28' Желтая карточка
Чернов Никита
43' Желтая карточка
Качмазов Сослан
Алания
Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Алания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гурциев Батраз 11 (1) 0.33
2. Машуков Ислам 7 0.21
3. Магомедов Бутта 7 (1) 0.21
4. Хадарцев Батраз 7 (3) 0.21
5. Хабалов Алан 5 (1) 0.15
6. Кобесов Давид 4 (2) 0.12
7. Качмазов Сослан 3 0.09
8. Хосонов Хетаг 3 0.09
9. Шавлохов Давид 3 0.09
10. Кочиев Хетаг 3 0.09
11. Малоян Артур 2 0.06
12. Бутаев Аллон 2 0.06
13. Хубулов Владимир 2 (2) 0.06
14. Хугаев Алан 1 0.03
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 28 (4) 0.85
2. Голенков Егор 11 0.33
3. Зиньковский Антон 10 (2) 0.3
4. Солдатенков Александр 3 0.09
5. Ежов Роман 3 0.09
6. Гацкан Александр 2 0.06
7. Гынсарь Раду 2 0.06
8. Полуяхтов Владимир 2 0.06
9. Чернов Никита 2 0.06
10. Цыпченко Дмитрий 2 0.06
11. Сарвели Владислав 1 0.03
12. Витюгов Максим 1 0.03
13. Горшков Юрий 1 0.03

Карточки

Алания
# Игрок      
1. Засеев Азамат 6 2
2. Качмазов Сослан 8 0
3. Шавлохов Давид 6 1
4. Машуков Ислам 7 0
5. Хабалов Алан 6 0
6. Гурциев Батраз 6 0
7. Хосонов Хетаг 6 0
8. Кочиев Хетаг 6 0
9. Багаев Алан 4 1
10. Кобесов Дмитрий 3 1
11. Магомедов Бутта 4 0
12. Хугаев Алан 4 0
13. Бутаев Аллон 4 0
14. Дзахов Давид 3 0
15. Суанов Руслан 3 0
16. Кобесов Давид 3 0
17. Гиоргобиани Николай 1 1
18. Хадарцев Батраз 2 0
19. Кокоев Батрадз 2 0
20. Солдатенко Ростислав 2 0
21. Малоян Артур 1 0
22. Зураев Эльбрус 1 0
23. Крамаренко Сергей 1 0
24. Цараев Алан 1 0
25. Хубулов Владимир 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 10 1
2. Божин Сергей 8 0
3. Чернов Никита 6 1
4. Сарвели Владислав 5 0
5. Ежов Роман 5 0
6. Кабутов Дмитрий 4 0
7. Голенков Егор 4 0
8. Цыпченко Дмитрий 4 0
9. Витюгов Максим 4 0
10. Карпов Максим 2 1
11. Солдатенков Александр 2 1
12. Комбаров Дмитрий 3 0
13. Полуяхтов Владимир 2 0
14. Зеффан Мехди 2 0
15. Якуба Денис 2 0
16. Сергеев Иван 2 0
17. Смирнов Данила 2 0
18. Фролов Евгений 1 0
19. Гынсарь Раду 1 0
20. Ломаев Иван 1 0
21. Пруцев Данил 1 0
22. Шерстнёв Степан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алания 6.67% (4) 16.67% (10) 18.33% (11) 13.33% (8) 18.33% (11) 26.67% (16)
 Крылья Советов 17.65% (12) 7.35% (5) 19.12% (13) 17.65% (12) 13.24% (9) 25% (17)

Предыдущие игры

Алания Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Текстильщик 0:2 Алания Спартак-2 3:3 Алания Алания 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Алания
Алания 1:0 Иртыш Омск Алания 2:3 Томь Алания 3:1 Чертаново Алания 0:0 Нижний Новгород Алания 3:0 Енисей Алания 2:1 Оренбург Алания 1:1 Чайка Велес Москва 1:1 Алания Алания 5:0 Балтика Краснодар-2 0:4 Алания Алания 5:1 Акрон Торпедо Москва 2:0 Алания Алания 4:4 Шинник Факел 0:0 Алания Алания 2:0 Волгарь Крылья Советов 2:0 Алания
Крылья Советов Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Крылья Советов
Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь

Последние игры между собой

Алания: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Крылья Советов: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Крылья Советов 2:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 2:1 Алания Премьер-лига Алания 2:2 Крылья Советов Премьер-лига Алания 2:3 Крылья Советов Премьер-лига
Крылья Советов 1:0 Алания Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 0:0 Заявка 33 23 5 5 71 - 21 74
2. Оренбург Заявка 33 20 10 3 54 - 24 70
3. Нижний Новгород 2:0 Заявка 33 21 6 6 50 - 21 69
4. Алания 0:0 Заявка 33 17 10 6 63 - 32 61
5. Балтика Заявка 33 17 7 9 37 - 27 58
6. Торпедо Москва Заявка 33 17 6 10 56 - 31 57
7. Велес Москва Заявка 33 15 9 9 45 - 37 54
8. Нефтехимик 0:1 Заявка 33 16 5 12 48 - 33 53
9. Волгарь 1:0 Заявка 33 14 7 12 42 - 35 49
10. Факел 2:0 Заявка 33 13 10 10 44 - 31 49
11. СКА-Хабаровск 1:2 Заявка 33 13 8 12 40 - 37 47
12. Енисей Заявка 33 14 4 15 38 - 45 46
13. Чайка 2:1 Заявка 33 12 10 11 39 - 40 46
14. Текстильщик Заявка 33 11 9 13 27 - 36 42
15. Спартак-2 Заявка 33 10 7 16 34 - 52 37
16. Краснодар-2 0:2 Заявка 33 8 10 15 38 - 53 34
17. Акрон 0:0 Заявка 33 8 9 16 25 - 42 33
18. Иртыш Омск Заявка 33 8 7 18 25 - 45 31
19. Динамо Брянск 0:2 Заявка 33 8 4 21 18 - 53 28
20. Томь Заявка 33 7 6 20 24 - 45 27
21. Чертаново 0:0 Заявка 33 7 5 21 24 - 56 26
22. Шинник Заявка 33 4 6 23 32 - 78 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 0:0 Заявка 17 15 1 1 46 - 6 46
2. Нижний Новгород 2:0 Заявка 17 12 2 3 29 - 10 38
3. Алания 0:0 Заявка 17 10 5 2 39 - 18 35
4. Волгарь 1:0 Заявка 17 9 6 2 26 - 15 33
5. Оренбург Заявка 16 9 5 2 27 - 13 32
6. Торпедо Москва Заявка 17 9 3 5 29 - 14 30
7. Велес Москва Заявка 18 8 6 4 29 - 21 30
8. СКА-Хабаровск 1:2 Заявка 16 8 5 3 19 - 11 29
9. Факел 2:0 Заявка 17 7 7 3 23 - 11 28
10. Нефтехимик 0:1 Заявка 15 8 3 4 28 - 9 27
11. Балтика Заявка 15 8 2 5 16 - 10 26
12. Енисей Заявка 16 8 0 8 23 - 21 24
13. Текстильщик Заявка 18 6 6 6 12 - 18 24
14. Краснодар-2 0:2 Заявка 16 6 5 5 28 - 23 23
15. Чайка 2:1 Заявка 16 6 2 8 18 - 23 20
16. Динамо Брянск 0:2 Заявка 17 6 1 10 12 - 24 19
17. Акрон 0:0 Заявка 15 5 4 6 15 - 17 19
18. Иртыш Омск Заявка 18 5 3 10 11 - 25 18
19. Спартак-2 Заявка 16 3 5 8 14 - 25 14
20. Чертаново 0:0 Заявка 16 3 4 9 10 - 19 13
21. Шинник Заявка 17 3 3 11 18 - 33 12
22. Томь Заявка 16 3 2 11 12 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 17 11 5 1 27 - 11 38
2. Балтика Заявка 18 9 5 4 21 - 17 32
3. Нижний Новгород 2:0 Заявка 16 9 4 3 21 - 11 31
4. Крылья Советов 0:0 Заявка 16 8 4 4 25 - 15 28
5. Торпедо Москва Заявка 16 8 3 5 27 - 17 27
6. Чайка 2:1 Заявка 17 6 8 3 21 - 17 26
7. Нефтехимик 0:1 Заявка 18 8 2 8 20 - 24 26
8. Алания 0:0 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
9. Велес Москва Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
10. Спартак-2 Заявка 17 7 2 8 20 - 27 23
11. Енисей Заявка 17 6 4 7 15 - 24 22
12. Факел 2:0 Заявка 16 6 3 7 21 - 20 21
13. Текстильщик Заявка 15 5 3 7 15 - 18 18
14. СКА-Хабаровск 1:2 Заявка 17 5 3 9 21 - 26 18
15. Волгарь 1:0 Заявка 16 5 1 10 16 - 20 16
16. Томь Заявка 17 4 4 9 12 - 21 16
17. Акрон 0:0 Заявка 18 3 5 10 10 - 25 14
18. Чертаново 0:0 Заявка 17 4 1 12 14 - 37 13
19. Иртыш Омск Заявка 15 3 4 8 14 - 20 13
20. Краснодар-2 0:2 Заявка 17 2 5 10 10 - 30 11
21. Динамо Брянск 0:2 Заявка 16 2 3 11 6 - 29 9
22. Шинник Заявка 16 1 3 12 14 - 45 6
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Крылья Советов" и "Алания" не смогли порадовать нас забитыми мячами, но обе команды действуют в довольно неплохом темпе и регулярно стараются атаковать, а поэтому во второй половине матча голы наверняка будут. 
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот "Крыльев Советов". Хабалов выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Крыльев Советов" выбили мяч к линии штрафной площади, Качмазов в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Станислав Васильев к основному времени первого тайма. 
  • Желтая карточка
    45'
    Полузащитник "Алании" Сослан Качмазов получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге у штрафной площади "Крыльев Советов" против Чернова. 
  • 44'
    Хабалов отыгрался у правого угла штрафной площади с Гиоргобиани, но затем удар у Алана в левый угол ворот совсем не получился. 
  • 43'
    Горшков с левого фланга выполнил слишком читаемую передачу к радиусу штрафной площади на Сергеева, Шавлохов перехватил мяч. 
  • 42'
    Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Крыльев Советов", Чернов головой выбил мяч обратно к центру поля. 
  • 41'
    Временами игроки "Алании" ошибаются с передачами чуть ли не на ровном месте, всё же сказывается нервозность от такой большой игры при своих болельщиках. 
  • Угловой
    40'
    Игроки "Крыльев Советов" неудачно разыграли угловой и едва не получили контратаку на свои ворота. В первом тайме стандарты не работают у обеих команд. 
  • 39'
    Зиньковский вновь прошёл вперёд по правому флангу, затем Антон выполнил подачу к линии вратарской, Шавлохов в прыжке головой выбил мяч на угловой. 
  • 38'
    Горшков разогнал атаку по левому флангу, затем Юрий выполнил передачу на левый угол штрафной площади, но Зиньковский не смог раскачать соперника и обострить атаку. 
  • 37'
    Солдатенко и Шавлохов не поняли друг друга, Ростислав отправил мяч на правый фланг, защитник "Алании" запоздал с рывком за мячом, в итоге он ушёл в аут. 
  • 36'
    Зиньковский с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Сергеев в падении пробил в ближний угол ворот, Солдатенко спокойно поймал мяч. 
  • 35'
    Качмазов пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 34'
    Хубулов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз защитники "Крыльев Советов" выиграли верховую борьбу за мяч. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Якуба на правом фланге нарушил правила против Хабалова. "Алания" заработала неплохой стандарт. 
  • 32'
    Качмазов прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу к линии вратарской, Овсянников не самым лучшим образом сыграл на выходе, но никто из игроков "Алании" так и не смог пробить по воротам. 
  • 31'
    Из центра поля последовала довольно сильная передача к левому углу штрафной площади на ход Зиньковскому, Солдатенко вышел за пределы штрафной площади и не оставил шансов Антону на сохранение мяча в поле. 
  • Желтая карточка
    30'
    Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов получил жёлтую карточку за грубую игру против Хубулова на левом фланге. 
  • 29'
    Гиоргобиани сместился в центр с правого фланга, а затем Николай пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно в руки Овсянникову. 
  • 28'
    Хабалов со стандарта с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог сразу зацепиться за мяч. 
  • 27'
    Зиньковский пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • 26'
    Хосонов пробил по воротам от радиуса штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • 25'
    Качмазов с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Гиоргобиани в борьбе с Полуяхтовым не смог зацепиться за мяч. 
  • 24'
    Стараются игроки "Крыльев Советов" сейчас действовать первым номером, но в целом пока "Алании" удаётся сдерживать своего соперника. 
  • Опасный момент
    23'
    С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Алании", Сергеев зацепился за мяч, но в окружении соперников пробить по воротам Иван не смог, тем не менее форвард самарского клуба смог скатить мяч на Зиньковского, Антон пробил в левый угол ворот, Солдатенко в прыжке спас свою команду. 
  • 22'
    Гиоргобиани прошёл немного вперёд по левому флангу, затем последовала передача к линии штрафной площади, Солдатенков перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Овсянников с правого угла своей штрафной площади сильно выбил мяч вперёд, Сергеев в борьбе за верховой мяч на половине поля "Алании" нарушил правила против Кочиева. 
  • 20'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс на Хубулова к линии штрафной площади, Овсянников вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
  • Угловой
    19'
    Хабалов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади вновь, на этот раз игроки "Крыльев Советов" уверенно отвели угрозу от своих ворот при стандарте. 
  • Угловой
    18'
    Хабалов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Крыльев Советов" выбили мяч к радиусу штрафной, Хубулов пробил по воротам, мяч попал в защитника самарского клуба и ушёл на повторный корнер. 
  • Опасный момент
    17'
    Магомедов пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел под самую девятку, но Овсянников в прыжке смог перевести его на угловой. 
  • Опасный момент
    16'
    Из центра поля последовала хорошая передача к линии штрафной площади "Алании" на Сергеева, Иван зацепился за мяч и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 15'
    Слишком сильная передача последовала на ход Качмазову по левому флангу, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • 14'
    Шавлохов выполнил опасную передачу назад к своей штрафной площади, Сергеев едва не перехватил мяч, но Кочиев всё же успел к нему первым. 
  • 13'
    Магомедов выполнил передачу на ход Гиоргобиани по левому флангу, Полуяхтов удачно сыграл в подкате и перехватил мяч. 
  • 12'
    Хугаев пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно по центру, Овсянников с ним легко справился. 
  • 11'
    Хабалов при проходе вперёд по правому флангу удачно отыгрался с Гиоргобиани, затем Алан выполнил подачу к левой штанге, Качмазов немного не успел к мячу, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
  • 10'
    Хабалов со стандарта выполнил подачу к ближней штанге, игроки "Крыльев Советов" сыграли очень внимательно и выбили мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Полуяхтов в подкате на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Гиоргобиани. "Алания" заработала неплохой стандарт. 
  • 8'
    Зиньковский при развитии атаки через левый фланг выполнил передачу в центр на Сергеева, Кочиев сыграл внимательно и перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Хабалов в центре поля нарушил правила против Зиньковского. Игроки "Крыльев Советов" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 6'
    Сегодня стадион "Спартак" заполнен практически полностью по допустимой норме, болельщики "Алании" конечно же активно гонят свою команду вперёд. 
  • Опасный момент
    5'
    Горшков с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Сергеев подкараулил отскок и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Угловой
    4'
    Угловой у ворот "Алании". Зиньковский выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Офсайд
    3'
    Попытались игроки "Алании" провести атаку через правый фланг, но после заброса из центра поля Хосонов забрался в офсайд. 
  • 2'
    Сергеев сразу же отправился прессинговать Солдатенко, который вышел за пределы штрафной площади, голкиперу "Алании" в итоге пришлось выбивать мяч в аут.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Встреча между "Аланией" и "Крыльями Советов" должна получиться крайне непредсказуемой, учитывая, что обе команды сейчас находятся в неплохой форме и готовы регулярно забивать по несколько голов за матч. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Станислав Васильев из Ижевска. Помогать ему на бровках будут Валерий Данченко из Уфы и Рустам Равилов из Саранска. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на одном из самых интересных матчей 33-го тура первенства ФНЛ между "Аланией" из Владикавказа и самарскими "Крыльями Советов". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 150
Алания 17.3% (26)
X 28% (42)
Крылья Советов 54.7% (82)
Все прогнозы
2.3 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Крылья Советов
4.05
3.63
2.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 3.86 3.52 1.86
Бонус: 10 000 ₽ 4.00 3.45 1.92
Бонус: 5 000 ₽ 4.05 3.50 1.94
Бонус: 5 000 ₽ 2.70 2.65 2.75
  4.00 3.63 1.92

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.30 1.04 4.26 1.21 2.70 1.44 2.02 1.85 1.57 2.37 1.33 3.26 1.18 4.80 1.08 7.50
8.20 1.07 3.10 1.36 2.35 1.58 1.72 2.10 1.26 3.70 1.09 7.20
8.20 1.03 7.20 1.06 3.10 1.34 2.38 1.57 1.77 2.14 1.38 2.99 1.26 3.62 1.08 6.35 1.06 7.00
5.10 1.14 3.75 1.25 2.05 1.72 1.52 2.42 1.92 1.82 1.32 3.20 1.11 5.80 1.09 6.50 1.03 10.00 1.09 7.20 1.01 13.00 0.00 14.50 0.00 20.00
3.28 1.34 2.89 1.42 2.48 1.55 2.02 1.83 1.76 2.09 1.57 2.43 1.41 2.96 1.26 3.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.29 1.61 1.49 2.58 1.24 3.96 1.08 7.60
2.60 1.45 1.73 2.03 1.35 3.05 1.07 7.40
2.73 1.44 1.79 2.00 1.36 3.08 1.10 6.75 1.07 8.10
1.42 2.75 1.04 9.00 1.15 5.00 1.09 6.70
2.76 1.46 2.27 1.65 1.77 2.09 1.49 2.66 1.35 3.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.99 1.36 1.84 1.94 1.43 2.86 1.19 4.58
3.60 1.26 2.46 1.51 1.60 2.25 1.15 5.00
3.60 1.28 2.44 1.54 1.61 2.29 1.24 3.96 1.15 5.25
2.50 1.48 1.63 2.20 1.27 3.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.93 1.84
1.93 1.82
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
4.94 1.16
4.90 1.15
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
3.70 1.25
3.50 1.29
Где смотреть матч Алания 0:0 Крылья Советов онлайн

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Прогнозы на матч Алания 0:0 Крылья Советов

Исход игры
Алания
17.3% (26)
Ничья
28% (42)
Крылья Советов
54.7% (82)
Тотал 2.5
Больше
61.9% (91)
Меньше
38.1% (56)
Обе команды забьют
Да
84.35% (124)
Нет
15.65% (23)
Популярный счёт
1:2 Крылья Советов
36% (54)
1:1 Ничья
22% (33)
2:1 Алания
14% (21)
0:1 Крылья Советов
12% (18)
2:2 Ничья
6% (9)
1:0 Алания
2.7% (4)
2:3 Крылья Советов
2% (3)
1:3 Крылья Советов
1.3% (2)
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