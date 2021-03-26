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Алания
 
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Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Алания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гурциев Батраз 11 (1) 0.34
2. Машуков Ислам 7 0.22
3. Магомедов Бутта 7 (1) 0.22
4. Хадарцев Батраз 7 (3) 0.22
5. Хабалов Алан 5 (1) 0.16
6. Кобесов Давид 4 (2) 0.13
7. Качмазов Сослан 3 0.09
8. Хосонов Хетаг 3 0.09
9. Шавлохов Давид 3 0.09
10. Кочиев Хетаг 3 0.09
11. Малоян Артур 2 0.06
12. Бутаев Аллон 2 0.06
13. Хубулов Владимир 2 (2) 0.06
14. Хугаев Алан 1 0.03
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 28 (4) 0.88
2. Голенков Егор 11 0.34
3. Зиньковский Антон 10 (2) 0.31
4. Солдатенков Александр 3 0.09
5. Ежов Роман 3 0.09
6. Гацкан Александр 2 0.06
7. Гынсарь Раду 2 0.06
8. Полуяхтов Владимир 2 0.06
9. Чернов Никита 2 0.06
10. Цыпченко Дмитрий 2 0.06
11. Сарвели Владислав 1 0.03
12. Витюгов Максим 1 0.03
13. Горшков Юрий 1 0.03

Карточки

Алания
# Игрок      
1. Засеев Азамат 6 2
2. Качмазов Сослан 8 0
3. Шавлохов Давид 6 1
4. Машуков Ислам 7 0
5. Хабалов Алан 6 0
6. Гурциев Батраз 6 0
7. Хосонов Хетаг 6 0
8. Кочиев Хетаг 6 0
9. Багаев Алан 4 1
10. Кобесов Дмитрий 3 1
11. Магомедов Бутта 4 0
12. Хугаев Алан 4 0
13. Бутаев Аллон 4 0
14. Дзахов Давид 3 0
15. Суанов Руслан 3 0
16. Кобесов Давид 3 0
17. Гиоргобиани Николай 1 1
18. Хадарцев Батраз 2 0
19. Кокоев Батрадз 2 0
20. Солдатенко Ростислав 2 0
21. Малоян Артур 1 0
22. Зураев Эльбрус 1 0
23. Крамаренко Сергей 1 0
24. Цараев Алан 1 0
25. Хубулов Владимир 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 10 1
2. Божин Сергей 8 0
3. Чернов Никита 5 1
4. Сарвели Владислав 5 0
5. Ежов Роман 5 0
6. Кабутов Дмитрий 4 0
7. Голенков Егор 4 0
8. Цыпченко Дмитрий 4 0
9. Витюгов Максим 4 0
10. Карпов Максим 2 1
11. Солдатенков Александр 2 1
12. Комбаров Дмитрий 3 0
13. Полуяхтов Владимир 2 0
14. Зеффан Мехди 2 0
15. Якуба Денис 2 0
16. Сергеев Иван 2 0
17. Смирнов Данила 2 0
18. Фролов Евгений 1 0
19. Гынсарь Раду 1 0
20. Ломаев Иван 1 0
21. Пруцев Данил 1 0
22. Шерстнёв Степан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алания 6.67% (4) 16.67% (10) 18.33% (11) 13.33% (8) 18.33% (11) 26.67% (16)
 Крылья Советов 17.65% (12) 7.35% (5) 19.12% (13) 17.65% (12) 13.24% (9) 25% (17)

Предыдущие игры

Алания Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Текстильщик 0:2 Алания Спартак-2 3:3 Алания Алания 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Алания
Алания 1:0 Иртыш Омск Алания 2:3 Томь Алания 3:1 Чертаново Алания 0:0 Нижний Новгород Алания 3:0 Енисей Алания 2:1 Оренбург Алания 1:1 Чайка Велес Москва 1:1 Алания Алания 5:0 Балтика Краснодар-2 0:4 Алания Алания 5:1 Акрон Торпедо Москва 2:0 Алания Алания 4:4 Шинник Факел 0:0 Алания Алания 2:0 Волгарь Крылья Советов 2:0 Алания
Крылья Советов Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Крылья Советов
Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь

Последние игры между собой

Алания: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Крылья Советов: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Крылья Советов 2:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 2:1 Алания Премьер-лига Алания 2:2 Крылья Советов Премьер-лига Алания 2:3 Крылья Советов Премьер-лига
Крылья Советов 1:0 Алания Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 32 23 4 5 71 - 21 73
2. Оренбург Заявка 32 19 10 3 51 - 24 67
3. Нижний Новгород Заявка 32 20 6 6 48 - 21 66
4. Алания Заявка 32 17 9 6 63 - 32 60
5. Торпедо Москва Заявка 32 17 6 9 56 - 30 57
6. Балтика Заявка 32 16 7 9 35 - 26 55
7. Велес Москва Заявка 32 15 9 8 45 - 34 54
8. Нефтехимик Заявка 32 16 5 11 48 - 32 53
9. СКА-Хабаровск Заявка 32 13 8 11 39 - 35 47
10. Волгарь Заявка 32 13 7 12 41 - 35 46
11. Факел Заявка 32 12 10 10 42 - 31 46
12. Енисей Заявка 32 14 4 14 37 - 43 46
13. Чайка Заявка 32 11 10 11 37 - 39 43
14. Текстильщик Заявка 32 11 8 13 26 - 35 41
15. Спартак-2 Заявка 32 10 6 16 33 - 51 36
16. Краснодар-2 Заявка 32 8 10 14 38 - 51 34
17. Акрон Заявка 32 8 8 16 25 - 42 32
18. Иртыш Омск Заявка 32 8 6 18 25 - 45 30
19. Динамо Брянск Заявка 32 8 4 20 18 - 51 28
20. Чертаново Заявка 32 7 4 21 24 - 56 25
21. Томь Заявка 32 6 6 20 23 - 45 24
22. Шинник Заявка 32 4 5 23 32 - 78 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 17 15 1 1 46 - 6 46
2. Нижний Новгород Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
3. Алания Заявка 16 10 4 2 39 - 18 34
4. Волгарь Заявка 17 9 6 2 26 - 15 33
5. Торпедо Москва Заявка 17 9 3 5 29 - 14 30
6. Велес Москва Заявка 18 8 6 4 29 - 21 30
7. СКА-Хабаровск Заявка 16 8 5 3 19 - 11 29
8. Оренбург Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
9. Факел Заявка 17 7 7 3 23 - 11 28
10. Нефтехимик Заявка 14 8 3 3 28 - 8 27
11. Балтика Заявка 15 8 2 5 16 - 10 26
12. Енисей Заявка 15 8 0 7 22 - 19 24
13. Текстильщик Заявка 18 6 6 6 12 - 18 24
14. Краснодар-2 Заявка 16 6 5 5 28 - 23 23
15. Динамо Брянск Заявка 16 6 1 9 12 - 22 19
16. Акрон Заявка 15 5 4 6 15 - 17 19
17. Чайка Заявка 15 5 2 8 16 - 22 17
18. Иртыш Омск Заявка 17 5 2 10 11 - 25 17
19. Спартак-2 Заявка 15 3 4 8 13 - 24 13
20. Шинник Заявка 17 3 3 11 18 - 33 12
21. Чертаново Заявка 15 3 3 9 10 - 19 12
22. Томь Заявка 15 2 2 11 11 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 17 11 5 1 27 - 11 38
2. Нижний Новгород Заявка 16 9 4 3 21 - 11 31
3. Балтика Заявка 17 8 5 4 19 - 16 29
4. Торпедо Москва Заявка 15 8 3 4 27 - 16 27
5. Крылья Советов Заявка 15 8 3 4 25 - 15 27
6. Алания Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
7. Чайка Заявка 17 6 8 3 21 - 17 26
8. Нефтехимик Заявка 18 8 2 8 20 - 24 26
9. Велес Москва Заявка 14 7 3 4 16 - 13 24
10. Спартак-2 Заявка 17 7 2 8 20 - 27 23
11. Енисей Заявка 17 6 4 7 15 - 24 22
12. Факел Заявка 15 5 3 7 19 - 20 18
13. СКА-Хабаровск Заявка 16 5 3 8 20 - 24 18
14. Текстильщик Заявка 14 5 2 7 14 - 17 17
15. Томь Заявка 17 4 4 9 12 - 21 16
16. Чертаново Заявка 17 4 1 12 14 - 37 13
17. Иртыш Омск Заявка 15 3 4 8 14 - 20 13
18. Волгарь Заявка 15 4 1 10 15 - 20 13
19. Акрон Заявка 17 3 4 10 10 - 25 13
20. Краснодар-2 Заявка 16 2 5 9 10 - 28 11
21. Динамо Брянск Заявка 16 2 3 11 6 - 29 9
22. Шинник Заявка 15 1 2 12 14 - 45 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 марта 2021, осталось 2 дня 4 часа 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Алания 24.5% (12)
    X 34.7% (17)
    Крылья Советов 40.8% (20)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Алания - Крылья Советов онлайн

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    Прогнозы на матч Алания - Крылья Советов

    Исход игры
    Алания
    24.5% (12)
    Ничья
    34.7% (17)
    Крылья Советов
    40.8% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.22% (30)
    Меньше
    34.78% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    91.3% (42)
    Нет
    8.7% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Крылья Советов
    26.5% (13)
    1:1 Ничья
    24.5% (12)
    2:1 Алания
    20.4% (10)
    2:2 Ничья
    10.2% (5)
    0:1 Крылья Советов
    4.1% (2)
    1:0 Алания
    4.1% (2)
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