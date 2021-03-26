Алания
Позже
Крылья Советов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гурциев Батраз
|11 (1)
|0.34
|2.
|Машуков Ислам
|7
|0.22
|3.
|Магомедов Бутта
|7 (1)
|0.22
|4.
|Хадарцев Батраз
|7 (3)
|0.22
|5.
|Хабалов Алан
|5 (1)
|0.16
|6.
|Кобесов Давид
|4 (2)
|0.13
|7.
|Качмазов Сослан
|3
|0.09
|8.
|Хосонов Хетаг
|3
|0.09
|9.
|Шавлохов Давид
|3
|0.09
|10.
|Кочиев Хетаг
|3
|0.09
|11.
|Малоян Артур
|2
|0.06
|12.
|Бутаев Аллон
|2
|0.06
|13.
|Хубулов Владимир
|2 (2)
|0.06
|14.
|Хугаев Алан
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|28 (4)
|0.88
|2.
|Голенков Егор
|11
|0.34
|3.
|Зиньковский Антон
|10 (2)
|0.31
|4.
|Солдатенков Александр
|3
|0.09
|5.
|Ежов Роман
|3
|0.09
|6.
|Гацкан Александр
|2
|0.06
|7.
|Гынсарь Раду
|2
|0.06
|8.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0.06
|9.
|Чернов Никита
|2
|0.06
|10.
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0.06
|11.
|Сарвели Владислав
|1
|0.03
|12.
|Витюгов Максим
|1
|0.03
|13.
|Горшков Юрий
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Засеев Азамат
|6
|2
|2.
|Качмазов Сослан
|8
|0
|3.
|Шавлохов Давид
|6
|1
|4.
|Машуков Ислам
|7
|0
|5.
|Хабалов Алан
|6
|0
|6.
|Гурциев Батраз
|6
|0
|7.
|Хосонов Хетаг
|6
|0
|8.
|Кочиев Хетаг
|6
|0
|9.
|Багаев Алан
|4
|1
|10.
|Кобесов Дмитрий
|3
|1
|11.
|Магомедов Бутта
|4
|0
|12.
|Хугаев Алан
|4
|0
|13.
|Бутаев Аллон
|4
|0
|14.
|Дзахов Давид
|3
|0
|15.
|Суанов Руслан
|3
|0
|16.
|Кобесов Давид
|3
|0
|17.
|Гиоргобиани Николай
|1
|1
|18.
|Хадарцев Батраз
|2
|0
|19.
|Кокоев Батрадз
|2
|0
|20.
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|21.
|Малоян Артур
|1
|0
|22.
|Зураев Эльбрус
|1
|0
|23.
|Крамаренко Сергей
|1
|0
|24.
|Цараев Алан
|1
|0
|25.
|Хубулов Владимир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|10
|1
|2.
|Божин Сергей
|8
|0
|3.
|Чернов Никита
|5
|1
|4.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|5.
|Ежов Роман
|5
|0
|6.
|Кабутов Дмитрий
|4
|0
|7.
|Голенков Егор
|4
|0
|8.
|Цыпченко Дмитрий
|4
|0
|9.
|Витюгов Максим
|4
|0
|10.
|Карпов Максим
|2
|1
|11.
|Солдатенков Александр
|2
|1
|12.
|Комбаров Дмитрий
|3
|0
|13.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|14.
|Зеффан Мехди
|2
|0
|15.
|Якуба Денис
|2
|0
|16.
|Сергеев Иван
|2
|0
|17.
|Смирнов Данила
|2
|0
|18.
|Фролов Евгений
|1
|0
|19.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|20.
|Ломаев Иван
|1
|0
|21.
|Пруцев Данил
|1
|0
|22.
|Шерстнёв Степан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алания
|6.67% (4)
|16.67% (10)
|18.33% (11)
|13.33% (8)
|18.33% (11)
|26.67% (16)
|Крылья Советов
|17.65% (12)
|7.35% (5)
|19.12% (13)
|17.65% (12)
|13.24% (9)
|25% (17)
Предыдущие игры
Алания Последние 20 матчей: +10 =7 -3Текстильщик 0:2 Алания Спартак-2 3:3 Алания Алания 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Алания
Алания 1:0 Иртыш Омск Алания 2:3 Томь Алания 3:1 Чертаново Алания 0:0 Нижний Новгород Алания 3:0 Енисей Алания 2:1 Оренбург Алания 1:1 Чайка Велес Москва 1:1 Алания Алания 5:0 Балтика Краснодар-2 0:4 Алания Алания 5:1 Акрон Торпедо Москва 2:0 Алания Алания 4:4 Шинник Факел 0:0 Алания Алания 2:0 Волгарь Крылья Советов 2:0 Алания
Крылья Советов Последние 20 матчей: +16 =2 -2Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Крылья Советов
Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь
Последние игры между собой
Алания: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Крылья Советов: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|32
|23
|4
|5
|71 - 21
|73
|2.
|Оренбург
|Заявка
|32
|19
|10
|3
|51 - 24
|67
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|48 - 21
|66
|4.
|Алания
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|63 - 32
|60
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|32
|17
|6
|9
|56 - 30
|57
|6.
|Балтика
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|35 - 26
|55
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|45 - 34
|54
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|48 - 32
|53
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|39 - 35
|47
|10.
|Волгарь
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|41 - 35
|46
|11.
|Факел
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|42 - 31
|46
|12.
|Енисей
|Заявка
|32
|14
|4
|14
|37 - 43
|46
|13.
|Чайка
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|37 - 39
|43
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|26 - 35
|41
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|33 - 51
|36
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|38 - 51
|34
|17.
|Акрон
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|25 - 42
|32
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|32
|8
|6
|18
|25 - 45
|30
|19.
|Динамо Брянск
|Заявка
|32
|8
|4
|20
|18 - 51
|28
|20.
|Чертаново
|Заявка
|32
|7
|4
|21
|24 - 56
|25
|21.
|Томь
|Заявка
|32
|6
|6
|20
|23 - 45
|24
|22.
|Шинник
|Заявка
|32
|4
|5
|23
|32 - 78
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|46 - 6
|46
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 10
|35
|3.
|Алания
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 18
|34
|4.
|Волгарь
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|26 - 15
|33
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|29 - 14
|30
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 21
|30
|7.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 11
|29
|8.
|Оренбург
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 13
|29
|9.
|Факел
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|23 - 11
|28
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 8
|27
|11.
|Балтика
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|16 - 10
|26
|12.
|Енисей
|Заявка
|15
|8
|0
|7
|22 - 19
|24
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|12 - 18
|24
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|28 - 23
|23
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|12 - 22
|19
|16.
|Акрон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|17.
|Чайка
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 22
|17
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|11 - 25
|17
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 24
|13
|20.
|Шинник
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|18 - 33
|12
|21.
|Чертаново
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 19
|12
|22.
|Томь
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|27 - 11
|38
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|21 - 11
|31
|3.
|Балтика
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 16
|29
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 16
|27
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 15
|27
|6.
|Алания
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|7.
|Чайка
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 17
|26
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|20 - 24
|26
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|16 - 13
|24
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|20 - 27
|23
|11.
|Енисей
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|15 - 24
|22
|12.
|Факел
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 20
|18
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 24
|18
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 17
|17
|15.
|Томь
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|12 - 21
|16
|16.
|Чертаново
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|14 - 37
|13
|17.
|Иртыш Омск
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 20
|13
|18.
|Волгарь
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|15 - 20
|13
|19.
|Акрон
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|10 - 25
|13
|20.
|Краснодар-2
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 28
|11
|21.
|Динамо Брянск
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|6 - 29
|9
|22.
|Шинник
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 45
|5
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Прогнозы на матч Алания - Крылья Советов
Исход игры
Алания
24.5% (12)
Ничья
34.7% (17)
Крылья Советов
40.8% (20)
Тотал 2.5
Больше
65.22% (30)
Меньше
34.78% (16)
Обе команды забьют
Да
91.3% (42)
Нет
8.7% (4)
Популярный счёт
1:2 Крылья Советов
26.5% (13)
1:1 Ничья
24.5% (12)
2:1 Алания
20.4% (10)
2:2 Ничья
10.2% (5)
0:1 Крылья Советов
4.1% (2)
1:0 Алания
4.1% (2)
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