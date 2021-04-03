Балтика хорошая команда, результативная. И тренер Евгений Калешин много сил отдал для построения нормальной... Ещё
Ночной охотник #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Казаев Ян
|5
|0.15
|2.
|Маркин Михаил
|5 (1)
|0.15
|3.
|Альшин Ильнур
|4
|0.12
|4.
|Маркович Мирослав
|4 (1)
|0.12
|5.
|Аллеф де Андраде
|4 (1)
|0.12
|6.
|Юрганов Игорь
|3
|0.09
|7.
|Гелоян Ишхан
|2
|0.06
|8.
|Кашчелан Младен
|1
|0.03
|9.
|Дудиев Аслан
|1
|0.03
|10.
|Шаваев Алихан
|1
|0.03
|11.
|Джамилов Султан
|1
|0.03
|12.
|Кузьмин Максим
|1
|0.03
|13.
|Плетнёв Дмитрий
|1
|0.03
|14.
|Наилсон Фернандо
|1
|0.03
|15.
|Мещанинов Артём
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сулейманов Тимур
|8
|0.24
|2.
|Сапета Александр
|8 (6)
|0.24
|3.
|Султонов Мухаммад
|6
|0.18
|4.
|Попов Артём
|5
|0.15
|5.
|Калинский Николай
|5
|0.15
|6.
|Горбунов Игорь
|4
|0.12
|7.
|Гоцук Кирилл
|4
|0.12
|8.
|Ставпец Александр
|2
|0.06
|9.
|Шарипов Альберт
|2
|0.06
|10.
|Кавтарадзе Бека
|2
|0.06
|11.
|Зуйков Сергей
|1
|0.03
|12.
|Федчук Артём
|1
|0.03
|13.
|Гащенков Михаил
|1
|0.03
|14.
|Каккоев Никита
|1
|0.03
|15.
|Янсане Момо
|1
|0.03
|#
|Игрок
|1.
|Тишкин Максим
|14
|2
|2.
|Кашчелан Младен
|16
|0
|3.
|Мещанинов Артём
|11
|1
|4.
|Альшин Ильнур
|9
|0
|5.
|Казаев Ян
|7
|1
|6.
|Макарчук Артём
|8
|0
|7.
|Шаваев Алихан
|6
|0
|8.
|Дудиев Аслан
|4
|1
|9.
|Маклаков Иван
|4
|1
|10.
|Маркович Мирослав
|4
|0
|11.
|Чочиев Алан
|3
|0
|12.
|Маркин Михаил
|3
|0
|13.
|Гелоян Ишхан
|3
|0
|14.
|Валенсия Хуан
|1
|1
|15.
|Юрганов Игорь
|2
|0
|16.
|Джамилов Султан
|2
|0
|17.
|Кузьмин Максим
|2
|0
|18.
|Латышонок Евгений
|2
|0
|19.
|Аллеф де Андраде
|2
|0
|20.
|Плопа Максим
|1
|0
|21.
|Демьянов Виктор
|1
|0
|22.
|Наилсон Фернандо
|1
|0
|23.
|Ковалёв Константин
|1
|0
|24.
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сапета Александр
|11
|0
|2.
|Шумских Алексей
|7
|0
|3.
|Темников Иван
|6
|0
|4.
|Зуйков Сергей
|6
|0
|5.
|Каккоев Никита
|6
|0
|6.
|Ставпец Александр
|5
|0
|7.
|Маляров Кирилл
|5
|0
|8.
|Гащенков Михаил
|5
|0
|9.
|Попов Артём
|4
|0
|10.
|Султонов Мухаммад
|4
|0
|11.
|Горбунов Игорь
|4
|0
|12.
|Шарипов Альберт
|4
|0
|13.
|Гоцук Кирилл
|4
|0
|14.
|Осинов Михаил
|3
|0
|15.
|Эдиев Исмаил
|3
|0
|16.
|Комолов Павел
|3
|0
|17.
|Калинский Николай
|3
|0
|18.
|Мичуренков Дмитрий
|3
|0
|19.
|Сулейманов Тимур
|3
|0
|20.
|Анисимов Артур
|2
|0
|21.
|Смирнов Олег
|1
|0
|22.
|Алиев Саид
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Балтика
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|14.29% (5)
|17.14% (6)
|Нижний Новгород
|15.69% (8)
|7.84% (4)
|19.61% (10)
|9.8% (5)
|25.49% (13)
|21.57% (11)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|34
|25
|4
|5
|76 - 21
|79
|2.
|Оренбург
|Заявка
|34
|20
|10
|4
|54 - 25
|70
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|51 - 21
|69
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|57 - 31
|60
|5.
|Алания
|Заявка
|34
|17
|9
|8
|63 - 34
|60
|6.
|Балтика
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|37 - 27
|58
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|46 - 38
|55
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|50 - 34
|55
|9.
|Волгарь
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|43 - 36
|50
|10.
|Факел
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|45 - 32
|50
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|41 - 37
|50
|12.
|Енисей
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|39 - 46
|47
|13.
|Чайка
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|39 - 42
|46
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|27 - 40
|42
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|36 - 52
|40
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|39 - 54
|37
|17.
|Акрон
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|26 - 42
|36
|18.
|Динамо Брянск
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|19 - 53
|31
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|25 - 46
|31
|20.
|Томь
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|24 - 45
|28
|21.
|Чертаново
|Заявка
|34
|7
|4
|23
|24 - 58
|25
|22.
|Шинник
|Заявка
|34
|4
|6
|24
|32 - 79
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|50 - 6
|49
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|30 - 10
|38
|3.
|Волгарь
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|27 - 15
|36
|4.
|Алания
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|39 - 19
|34
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 14
|33
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|20 - 11
|32
|7.
|Оренбург
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|27 - 13
|32
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 22
|31
|9.
|Факел
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|24 - 12
|29
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 9
|28
|11.
|Балтика
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|16 - 10
|26
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 23
|26
|13.
|Енисей
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|23 - 21
|24
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|12 - 18
|24
|15.
|Чайка
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|18 - 25
|20
|16.
|Акрон
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 17
|20
|17.
|Динамо Брянск
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|12 - 24
|19
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|11 - 25
|18
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 25
|14
|20.
|Шинник
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|18 - 34
|12
|21.
|Чертаново
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 20
|12
|22.
|Томь
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|12 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|27 - 12
|38
|2.
|Балтика
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|21 - 17
|32
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|21 - 11
|31
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 15
|30
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|27 - 17
|27
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|21 - 25
|27
|7.
|Алания
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|24 - 15
|26
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|22 - 27
|26
|9.
|Чайка
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 17
|26
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|11.
|Енисей
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|16 - 25
|23
|12.
|Факел
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 20
|21
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|15 - 22
|18
|14.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|21 - 26
|18
|15.
|Томь
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|12 - 21
|17
|16.
|Акрон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|11 - 25
|16
|17.
|Волгарь
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 21
|14
|18.
|Чертаново
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|14 - 38
|13
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 21
|13
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|7 - 29
|12
|21.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|10 - 31
|11
|22.
|Шинник
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|14 - 45
|6