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Бомбардиры внутри турнира

Балтика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Казаев Ян 5 0.15
2. Маркин Михаил 5 (1) 0.15
3. Альшин Ильнур 4 0.12
4. Маркович Мирослав 4 (1) 0.12
5. Аллеф де Андраде 4 (1) 0.12
6. Юрганов Игорь 3 0.09
7. Гелоян Ишхан 2 0.06
8. Кашчелан Младен 1 0.03
9. Дудиев Аслан 1 0.03
10. Шаваев Алихан 1 0.03
11. Джамилов Султан 1 0.03
12. Кузьмин Максим 1 0.03
13. Плетнёв Дмитрий 1 0.03
14. Наилсон Фернандо 1 0.03
15. Мещанинов Артём 1 0.03
Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сулейманов Тимур 8 0.24
2. Сапета Александр 8 (6) 0.24
3. Султонов Мухаммад 6 0.18
4. Попов Артём 5 0.15
5. Калинский Николай 5 0.15
6. Горбунов Игорь 4 0.12
7. Гоцук Кирилл 4 0.12
8. Ставпец Александр 2 0.06
9. Шарипов Альберт 2 0.06
10. Кавтарадзе Бека 2 0.06
11. Зуйков Сергей 1 0.03
12. Федчук Артём 1 0.03
13. Гащенков Михаил 1 0.03
14. Каккоев Никита 1 0.03
15. Янсане Момо 1 0.03

Карточки

Балтика
# Игрок      
1. Тишкин Максим 14 2
2. Кашчелан Младен 16 0
3. Мещанинов Артём 11 1
4. Альшин Ильнур 9 0
5. Казаев Ян 7 1
6. Макарчук Артём 8 0
7. Шаваев Алихан 6 0
8. Дудиев Аслан 4 1
9. Маклаков Иван 4 1
10. Маркович Мирослав 4 0
11. Чочиев Алан 3 0
12. Маркин Михаил 3 0
13. Гелоян Ишхан 3 0
14. Валенсия Хуан 1 1
15. Юрганов Игорь 2 0
16. Джамилов Султан 2 0
17. Кузьмин Максим 2 0
18. Латышонок Евгений 2 0
19. Аллеф де Андраде 2 0
20. Плопа Максим 1 0
21. Демьянов Виктор 1 0
22. Наилсон Фернандо 1 0
23. Ковалёв Константин 1 0
24. Мусаев Тамерлан 1 0
Нижний Новгород
# Игрок      
1. Сапета Александр 11 0
2. Шумских Алексей 7 0
3. Темников Иван 6 0
4. Зуйков Сергей 6 0
5. Каккоев Никита 6 0
6. Ставпец Александр 5 0
7. Маляров Кирилл 5 0
8. Гащенков Михаил 5 0
9. Попов Артём 4 0
10. Султонов Мухаммад 4 0
11. Горбунов Игорь 4 0
12. Шарипов Альберт 4 0
13. Гоцук Кирилл 4 0
14. Осинов Михаил 3 0
15. Эдиев Исмаил 3 0
16. Комолов Павел 3 0
17. Калинский Николай 3 0
18. Мичуренков Дмитрий 3 0
19. Сулейманов Тимур 3 0
20. Анисимов Артур 2 0
21. Смирнов Олег 1 0
22. Алиев Саид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Балтика 17.14% (6) 17.14% (6) 17.14% (6) 17.14% (6) 14.29% (5) 17.14% (6)
 Нижний Новгород 15.69% (8) 7.84% (4) 19.61% (10) 9.8% (5) 25.49% (13) 21.57% (11)

Предыдущие игры

Балтика Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Енисей 1:2 Балтика Балтика 1:2 Оренбург Чайка 0:1 Балтика Балтика 1:0 СКА-Хабаровск
Велес Москва 0:1 Балтика Балтика 1:0 Спартак-2 Балтика 2:0 Краснодар-2 Акрон 0:2 Балтика Балтика 0:0 Торпедо Москва Шинник 1:3 Балтика Балтика 0:0 Факел Волгарь 0:0 Балтика Текстильщик 1:0 Балтика Алания 5:0 Балтика Балтика 0:1 Нефтехимик Динамо Брянск 1:3 Балтика Балтика 3:2 Иртыш Омск Томь 0:1 Балтика Балтика 1:2 Чертаново Нижний Новгород 2:1 Балтика
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Акрон 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Шинник 1:3 Нижний Новгород
Нижний Новгород 1:2 Факел Волгарь 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Нижний Новгород Текстильщик 1:0 Нижний Новгород Алания 0:0 Нижний Новгород Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:2 Чертаново Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Енисей 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск

Последние игры между собой

Балтика: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Нижний Новгород: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Нижний Новгород 2:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 0:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 2:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 0:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
Балтика 1:2 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 1:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:2 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Балтика 1:0 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 2:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 2:2 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 1:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 34 25 4 5 76 - 21 79
2. Оренбург Заявка 34 20 10 4 54 - 25 70
3. Нижний Новгород Заявка 33 21 6 6 51 - 21 69
4. Торпедо Москва Заявка 34 18 6 10 57 - 31 60
5. Алания Заявка 34 17 9 8 63 - 34 60
6. Балтика Заявка 33 17 7 9 37 - 27 58
7. Велес Москва Заявка 34 15 10 9 46 - 38 55
8. Нефтехимик Заявка 34 16 7 11 50 - 34 55
9. Волгарь Заявка 34 14 8 12 43 - 36 50
10. Факел Заявка 34 13 11 10 45 - 32 50
11. СКА-Хабаровск Заявка 34 14 8 12 41 - 37 50
12. Енисей Заявка 34 14 5 15 39 - 46 47
13. Чайка Заявка 34 12 10 12 39 - 42 46
14. Текстильщик Заявка 34 11 9 14 27 - 40 42
15. Спартак-2 Заявка 34 11 7 16 36 - 52 40
16. Краснодар-2 Заявка 34 9 10 15 39 - 54 37
17. Акрон Заявка 34 9 9 16 26 - 42 36
18. Динамо Брянск Заявка 34 9 4 21 19 - 53 31
19. Иртыш Омск Заявка 34 8 7 19 25 - 46 31
20. Томь Заявка 34 7 7 20 24 - 45 28
21. Чертаново Заявка 34 7 4 23 24 - 58 25
22. Шинник Заявка 34 4 6 24 32 - 79 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 18 16 1 1 50 - 6 49
2. Нижний Новгород Заявка 17 12 2 3 30 - 10 38
3. Волгарь Заявка 18 10 6 2 27 - 15 36
4. Алания Заявка 17 10 4 3 39 - 19 34
5. Торпедо Москва Заявка 18 10 3 5 30 - 14 33
6. СКА-Хабаровск Заявка 17 9 5 3 20 - 11 32
7. Оренбург Заявка 16 9 5 2 27 - 13 32
8. Велес Москва Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
9. Факел Заявка 18 7 8 3 24 - 12 29
10. Нефтехимик Заявка 15 8 4 3 29 - 9 28
11. Балтика Заявка 15 8 2 5 16 - 10 26
12. Краснодар-2 Заявка 17 7 5 5 29 - 23 26
13. Енисей Заявка 16 8 0 8 23 - 21 24
14. Текстильщик Заявка 18 6 6 6 12 - 18 24
15. Чайка Заявка 17 6 2 9 18 - 25 20
16. Акрон Заявка 16 5 5 6 15 - 17 20
17. Динамо Брянск Заявка 17 6 1 10 12 - 24 19
18. Иртыш Омск Заявка 18 5 3 10 11 - 25 18
19. Спартак-2 Заявка 16 3 5 8 14 - 25 14
20. Шинник Заявка 18 3 3 12 18 - 34 12
21. Чертаново Заявка 16 3 3 10 10 - 20 12
22. Томь Заявка 16 3 2 11 12 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 18 11 5 2 27 - 12 38
2. Балтика Заявка 18 9 5 4 21 - 17 32
3. Нижний Новгород Заявка 16 9 4 3 21 - 11 31
4. Крылья Советов Заявка 16 9 3 4 26 - 15 30
5. Торпедо Москва Заявка 16 8 3 5 27 - 17 27
6. Нефтехимик Заявка 19 8 3 8 21 - 25 27
7. Алания Заявка 17 7 5 5 24 - 15 26
8. Спартак-2 Заявка 18 8 2 8 22 - 27 26
9. Чайка Заявка 17 6 8 3 21 - 17 26
10. Велес Москва Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
11. Енисей Заявка 18 6 5 7 16 - 25 23
12. Факел Заявка 16 6 3 7 21 - 20 21
13. Текстильщик Заявка 16 5 3 8 15 - 22 18
14. СКА-Хабаровск Заявка 17 5 3 9 21 - 26 18
15. Томь Заявка 18 4 5 9 12 - 21 17
16. Акрон Заявка 18 4 4 10 11 - 25 16
17. Волгарь Заявка 16 4 2 10 16 - 21 14
18. Чертаново Заявка 18 4 1 13 14 - 38 13
19. Иртыш Омск Заявка 16 3 4 9 14 - 21 13
20. Динамо Брянск Заявка 17 3 3 11 7 - 29 12
21. Краснодар-2 Заявка 17 2 5 10 10 - 31 11
22. Шинник Заявка 16 1 3 12 14 - 45 6
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2021, осталось 23 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 142
    Балтика 31% (44)
    X 42.3% (60)
    Нижний Новгород 26.8% (38)
    +1
    выиграет Балтика, со счетом 2:1
    Балтика хорошая команда, результативная. И тренер Евгений Калешин много сил отдал для построения нормальной... Ещё
    Ночной охотник #
    0
    выиграет Балтика, со счетом 2:1
    Балтика хорошая команда, результативная. И тренер Евгений Калешин много сил отдал для построения нормальной... Ещё
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    1.9 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Нижний Новгород
    2.91
    2.85
    2.88
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Балтика - Нижний Новгород онлайн

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    Прогнозы на матч Балтика - Нижний Новгород

    Исход игры
    Балтика
    31% (45)
    Ничья
    42.1% (61)
    Нижний Новгород
    26.9% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.08% (41)
    Меньше
    70.92% (100)
    Обе команды забьют
    Да
    70.21% (99)
    Нет
    29.79% (42)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40% (58)
    2:1 Балтика
    13.8% (20)
    1:2 Нижний Новгород
    13.1% (19)
    1:0 Балтика
    12.4% (18)
    0:1 Нижний Новгород
    11% (16)
    2:0 Балтика
    2.1% (3)
    0:2 Нижний Новгород
    2.1% (3)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
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