Балтика
Позже
Нижний Новгород
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Казаев Ян
|5
|0.15
|2.
|Маркин Михаил
|5 (1)
|0.15
|3.
|Альшин Ильнур
|4
|0.12
|4.
|Маркович Мирослав
|4 (1)
|0.12
|5.
|Аллеф де Андраде
|4 (1)
|0.12
|6.
|Юрганов Игорь
|3
|0.09
|7.
|Гелоян Ишхан
|2
|0.06
|8.
|Кашчелан Младен
|1
|0.03
|9.
|Дудиев Аслан
|1
|0.03
|10.
|Шаваев Алихан
|1
|0.03
|11.
|Джамилов Султан
|1
|0.03
|12.
|Кузьмин Максим
|1
|0.03
|13.
|Плетнёв Дмитрий
|1
|0.03
|14.
|Наилсон Фернандо
|1
|0.03
|15.
|Мещанинов Артём
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сулейманов Тимур
|8
|0.24
|2.
|Сапета Александр
|8 (6)
|0.24
|3.
|Султонов Мухаммад
|6
|0.18
|4.
|Попов Артём
|5
|0.15
|5.
|Калинский Николай
|5
|0.15
|6.
|Горбунов Игорь
|4
|0.12
|7.
|Гоцук Кирилл
|4
|0.12
|8.
|Ставпец Александр
|2
|0.06
|9.
|Шарипов Альберт
|2
|0.06
|10.
|Кавтарадзе Бека
|2
|0.06
|11.
|Зуйков Сергей
|1
|0.03
|12.
|Федчук Артём
|1
|0.03
|13.
|Гащенков Михаил
|1
|0.03
|14.
|Каккоев Никита
|1
|0.03
|15.
|Янсане Момо
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тишкин Максим
|14
|2
|2.
|Кашчелан Младен
|16
|0
|3.
|Мещанинов Артём
|11
|1
|4.
|Альшин Ильнур
|9
|0
|5.
|Казаев Ян
|7
|1
|6.
|Макарчук Артём
|8
|0
|7.
|Шаваев Алихан
|6
|0
|8.
|Дудиев Аслан
|4
|1
|9.
|Маклаков Иван
|4
|1
|10.
|Маркович Мирослав
|4
|0
|11.
|Чочиев Алан
|3
|0
|12.
|Маркин Михаил
|3
|0
|13.
|Гелоян Ишхан
|3
|0
|14.
|Валенсия Хуан
|1
|1
|15.
|Юрганов Игорь
|2
|0
|16.
|Джамилов Султан
|2
|0
|17.
|Кузьмин Максим
|2
|0
|18.
|Латышонок Евгений
|2
|0
|19.
|Аллеф де Андраде
|2
|0
|20.
|Плопа Максим
|1
|0
|21.
|Демьянов Виктор
|1
|0
|22.
|Наилсон Фернандо
|1
|0
|23.
|Ковалёв Константин
|1
|0
|24.
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сапета Александр
|11
|0
|2.
|Шумских Алексей
|7
|0
|3.
|Темников Иван
|6
|0
|4.
|Зуйков Сергей
|6
|0
|5.
|Каккоев Никита
|6
|0
|6.
|Ставпец Александр
|5
|0
|7.
|Маляров Кирилл
|5
|0
|8.
|Гащенков Михаил
|5
|0
|9.
|Попов Артём
|4
|0
|10.
|Султонов Мухаммад
|4
|0
|11.
|Горбунов Игорь
|4
|0
|12.
|Шарипов Альберт
|4
|0
|13.
|Гоцук Кирилл
|4
|0
|14.
|Осинов Михаил
|3
|0
|15.
|Эдиев Исмаил
|3
|0
|16.
|Комолов Павел
|3
|0
|17.
|Калинский Николай
|3
|0
|18.
|Мичуренков Дмитрий
|3
|0
|19.
|Сулейманов Тимур
|3
|0
|20.
|Анисимов Артур
|2
|0
|21.
|Смирнов Олег
|1
|0
|22.
|Алиев Саид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Балтика
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|14.29% (5)
|17.14% (6)
|Нижний Новгород
|15.69% (8)
|7.84% (4)
|19.61% (10)
|9.8% (5)
|25.49% (13)
|21.57% (11)
Предыдущие игры
Балтика Последние 20 матчей: +11 =3 -6Енисей 1:2 Балтика Балтика 1:2 Оренбург Чайка 0:1 Балтика Балтика 1:0 СКА-Хабаровск
Велес Москва 0:1 Балтика Балтика 1:0 Спартак-2 Балтика 2:0 Краснодар-2 Акрон 0:2 Балтика Балтика 0:0 Торпедо Москва Шинник 1:3 Балтика Балтика 0:0 Факел Волгарь 0:0 Балтика Текстильщик 1:0 Балтика Алания 5:0 Балтика Балтика 0:1 Нефтехимик Динамо Брянск 1:3 Балтика Балтика 3:2 Иртыш Омск Томь 0:1 Балтика Балтика 1:2 Чертаново Нижний Новгород 2:1 Балтика
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +10 =5 -5Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Акрон 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Шинник 1:3 Нижний Новгород
Нижний Новгород 1:2 Факел Волгарь 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Нижний Новгород Текстильщик 1:0 Нижний Новгород Алания 0:0 Нижний Новгород Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:2 Чертаново Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Енисей 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск
Последние игры между собой
Балтика: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Нижний Новгород: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Балтика 1:2 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 1:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:2 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Балтика 1:0 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 2:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 2:2 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 1:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|33
|24
|4
|5
|72 - 21
|76
|2.
|Оренбург
|Заявка
|33
|20
|10
|3
|54 - 24
|70
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|51 - 21
|69
|4.
|Алания
|Заявка
|33
|17
|9
|7
|63 - 33
|60
|5.
|Балтика
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|37 - 27
|58
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|56 - 31
|57
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|45 - 37
|54
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|49 - 33
|54
|9.
|Факел
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|44 - 31
|49
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|40 - 37
|47
|11.
|Волгарь
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|42 - 36
|47
|12.
|Енисей
|Заявка
|33
|14
|4
|15
|38 - 45
|46
|13.
|Чайка
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|39 - 40
|46
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|27 - 36
|42
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|39 - 54
|37
|16.
|Спартак-2
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|34 - 52
|37
|17.
|Акрон
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|26 - 42
|35
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|25 - 45
|31
|19.
|Динамо Брянск
|Заявка
|33
|8
|4
|21
|18 - 53
|28
|20.
|Томь
|Заявка
|33
|7
|6
|20
|24 - 45
|27
|21.
|Чертаново
|Заявка
|34
|7
|4
|23
|24 - 58
|25
|22.
|Шинник
|Заявка
|33
|4
|6
|23
|32 - 78
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|46 - 6
|46
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|30 - 10
|38
|3.
|Алания
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|39 - 19
|34
|4.
|Волгарь
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|26 - 15
|33
|5.
|Оренбург
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|27 - 13
|32
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|29 - 14
|30
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 21
|30
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 11
|29
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 9
|28
|10.
|Факел
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|23 - 11
|28
|11.
|Балтика
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|16 - 10
|26
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 23
|26
|13.
|Енисей
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|23 - 21
|24
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|12 - 18
|24
|15.
|Чайка
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|18 - 23
|20
|16.
|Динамо Брянск
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|12 - 24
|19
|17.
|Акрон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|11 - 25
|18
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 25
|14
|20.
|Шинник
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|18 - 33
|12
|21.
|Чертаново
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 20
|12
|22.
|Томь
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|12 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|27 - 11
|38
|2.
|Балтика
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|21 - 17
|32
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|21 - 11
|31
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 15
|30
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|27 - 17
|27
|6.
|Алания
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|7.
|Чайка
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 17
|26
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|20 - 24
|26
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|20 - 27
|23
|11.
|Енисей
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|15 - 24
|22
|12.
|Факел
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 20
|21
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|15 - 18
|18
|14.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|21 - 26
|18
|15.
|Томь
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|12 - 21
|16
|16.
|Акрон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|11 - 25
|16
|17.
|Волгарь
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 21
|14
|18.
|Чертаново
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|14 - 38
|13
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 20
|13
|20.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|10 - 31
|11
|21.
|Динамо Брянск
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|6 - 29
|9
|22.
|Шинник
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|14 - 45
|6
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Балтика» – «Нижний Новгород» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Балтика» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нижний Новгород» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Балтика» – «Нижний Новгород», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Балтика - Нижний Новгород
Исход игры
Балтика
31.9% (29)
Ничья
35.2% (32)
Нижний Новгород
33% (30)
Тотал 2.5
Больше
32.95% (29)
Меньше
67.05% (59)
Обе команды забьют
Да
67.05% (59)
Нет
32.95% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33% (30)
1:2 Нижний Новгород
17.6% (16)
1:0 Балтика
14.3% (13)
0:1 Нижний Новгород
13.2% (12)
2:1 Балтика
12.1% (11)
2:0 Балтика
2.2% (2)
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