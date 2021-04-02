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Балтика
 
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Нижний Новгород

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Казаев Ян 5 0.15
2. Маркин Михаил 5 (1) 0.15
3. Альшин Ильнур 4 0.12
4. Маркович Мирослав 4 (1) 0.12
5. Аллеф де Андраде 4 (1) 0.12
6. Юрганов Игорь 3 0.09
7. Гелоян Ишхан 2 0.06
8. Кашчелан Младен 1 0.03
9. Дудиев Аслан 1 0.03
10. Шаваев Алихан 1 0.03
11. Джамилов Султан 1 0.03
12. Кузьмин Максим 1 0.03
13. Плетнёв Дмитрий 1 0.03
14. Наилсон Фернандо 1 0.03
15. Мещанинов Артём 1 0.03
Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сулейманов Тимур 8 0.24
2. Сапета Александр 8 (6) 0.24
3. Султонов Мухаммад 6 0.18
4. Попов Артём 5 0.15
5. Калинский Николай 5 0.15
6. Горбунов Игорь 4 0.12
7. Гоцук Кирилл 4 0.12
8. Ставпец Александр 2 0.06
9. Шарипов Альберт 2 0.06
10. Кавтарадзе Бека 2 0.06
11. Зуйков Сергей 1 0.03
12. Федчук Артём 1 0.03
13. Гащенков Михаил 1 0.03
14. Каккоев Никита 1 0.03
15. Янсане Момо 1 0.03

Карточки

Балтика
# Игрок      
1. Тишкин Максим 14 2
2. Кашчелан Младен 16 0
3. Мещанинов Артём 11 1
4. Альшин Ильнур 9 0
5. Казаев Ян 7 1
6. Макарчук Артём 8 0
7. Шаваев Алихан 6 0
8. Дудиев Аслан 4 1
9. Маклаков Иван 4 1
10. Маркович Мирослав 4 0
11. Чочиев Алан 3 0
12. Маркин Михаил 3 0
13. Гелоян Ишхан 3 0
14. Валенсия Хуан 1 1
15. Юрганов Игорь 2 0
16. Джамилов Султан 2 0
17. Кузьмин Максим 2 0
18. Латышонок Евгений 2 0
19. Аллеф де Андраде 2 0
20. Плопа Максим 1 0
21. Демьянов Виктор 1 0
22. Наилсон Фернандо 1 0
23. Ковалёв Константин 1 0
24. Мусаев Тамерлан 1 0
Нижний Новгород
# Игрок      
1. Сапета Александр 11 0
2. Шумских Алексей 7 0
3. Темников Иван 6 0
4. Зуйков Сергей 6 0
5. Каккоев Никита 6 0
6. Ставпец Александр 5 0
7. Маляров Кирилл 5 0
8. Гащенков Михаил 5 0
9. Попов Артём 4 0
10. Султонов Мухаммад 4 0
11. Горбунов Игорь 4 0
12. Шарипов Альберт 4 0
13. Гоцук Кирилл 4 0
14. Осинов Михаил 3 0
15. Эдиев Исмаил 3 0
16. Комолов Павел 3 0
17. Калинский Николай 3 0
18. Мичуренков Дмитрий 3 0
19. Сулейманов Тимур 3 0
20. Анисимов Артур 2 0
21. Смирнов Олег 1 0
22. Алиев Саид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Балтика 17.14% (6) 17.14% (6) 17.14% (6) 17.14% (6) 14.29% (5) 17.14% (6)
 Нижний Новгород 15.69% (8) 7.84% (4) 19.61% (10) 9.8% (5) 25.49% (13) 21.57% (11)

Предыдущие игры

Балтика Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Енисей 1:2 Балтика Балтика 1:2 Оренбург Чайка 0:1 Балтика Балтика 1:0 СКА-Хабаровск
Велес Москва 0:1 Балтика Балтика 1:0 Спартак-2 Балтика 2:0 Краснодар-2 Акрон 0:2 Балтика Балтика 0:0 Торпедо Москва Шинник 1:3 Балтика Балтика 0:0 Факел Волгарь 0:0 Балтика Текстильщик 1:0 Балтика Алания 5:0 Балтика Балтика 0:1 Нефтехимик Динамо Брянск 1:3 Балтика Балтика 3:2 Иртыш Омск Томь 0:1 Балтика Балтика 1:2 Чертаново Нижний Новгород 2:1 Балтика
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Акрон 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Шинник 1:3 Нижний Новгород
Нижний Новгород 1:2 Факел Волгарь 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Нижний Новгород Текстильщик 1:0 Нижний Новгород Алания 0:0 Нижний Новгород Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:2 Чертаново Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Енисей 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск

Последние игры между собой

Балтика: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Нижний Новгород: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Нижний Новгород 2:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 0:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 2:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 0:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
Балтика 1:2 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 1:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:2 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Балтика 1:0 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 2:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 2:2 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 1:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 33 24 4 5 72 - 21 76
2. Оренбург Заявка 33 20 10 3 54 - 24 70
3. Нижний Новгород Заявка 33 21 6 6 51 - 21 69
4. Алания Заявка 33 17 9 7 63 - 33 60
5. Балтика Заявка 33 17 7 9 37 - 27 58
6. Торпедо Москва Заявка 33 17 6 10 56 - 31 57
7. Велес Москва Заявка 33 15 9 9 45 - 37 54
8. Нефтехимик Заявка 33 16 6 11 49 - 33 54
9. Факел Заявка 33 13 10 10 44 - 31 49
10. СКА-Хабаровск Заявка 33 13 8 12 40 - 37 47
11. Волгарь Заявка 33 13 8 12 42 - 36 47
12. Енисей Заявка 33 14 4 15 38 - 45 46
13. Чайка Заявка 33 12 10 11 39 - 40 46
14. Текстильщик Заявка 33 11 9 13 27 - 36 42
15. Краснодар-2 Заявка 34 9 10 15 39 - 54 37
16. Спартак-2 Заявка 33 10 7 16 34 - 52 37
17. Акрон Заявка 33 9 8 16 26 - 42 35
18. Иртыш Омск Заявка 33 8 7 18 25 - 45 31
19. Динамо Брянск Заявка 33 8 4 21 18 - 53 28
20. Томь Заявка 33 7 6 20 24 - 45 27
21. Чертаново Заявка 34 7 4 23 24 - 58 25
22. Шинник Заявка 33 4 6 23 32 - 78 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 17 15 1 1 46 - 6 46
2. Нижний Новгород Заявка 17 12 2 3 30 - 10 38
3. Алания Заявка 17 10 4 3 39 - 19 34
4. Волгарь Заявка 17 9 6 2 26 - 15 33
5. Оренбург Заявка 16 9 5 2 27 - 13 32
6. Торпедо Москва Заявка 17 9 3 5 29 - 14 30
7. Велес Москва Заявка 18 8 6 4 29 - 21 30
8. СКА-Хабаровск Заявка 16 8 5 3 19 - 11 29
9. Нефтехимик Заявка 15 8 4 3 29 - 9 28
10. Факел Заявка 17 7 7 3 23 - 11 28
11. Балтика Заявка 15 8 2 5 16 - 10 26
12. Краснодар-2 Заявка 17 7 5 5 29 - 23 26
13. Енисей Заявка 16 8 0 8 23 - 21 24
14. Текстильщик Заявка 18 6 6 6 12 - 18 24
15. Чайка Заявка 16 6 2 8 18 - 23 20
16. Динамо Брянск Заявка 17 6 1 10 12 - 24 19
17. Акрон Заявка 15 5 4 6 15 - 17 19
18. Иртыш Омск Заявка 18 5 3 10 11 - 25 18
19. Спартак-2 Заявка 16 3 5 8 14 - 25 14
20. Шинник Заявка 17 3 3 11 18 - 33 12
21. Чертаново Заявка 16 3 3 10 10 - 20 12
22. Томь Заявка 16 3 2 11 12 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 17 11 5 1 27 - 11 38
2. Балтика Заявка 18 9 5 4 21 - 17 32
3. Нижний Новгород Заявка 16 9 4 3 21 - 11 31
4. Крылья Советов Заявка 16 9 3 4 26 - 15 30
5. Торпедо Москва Заявка 16 8 3 5 27 - 17 27
6. Алания Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
7. Чайка Заявка 17 6 8 3 21 - 17 26
8. Нефтехимик Заявка 18 8 2 8 20 - 24 26
9. Велес Москва Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
10. Спартак-2 Заявка 17 7 2 8 20 - 27 23
11. Енисей Заявка 17 6 4 7 15 - 24 22
12. Факел Заявка 16 6 3 7 21 - 20 21
13. Текстильщик Заявка 15 5 3 7 15 - 18 18
14. СКА-Хабаровск Заявка 17 5 3 9 21 - 26 18
15. Томь Заявка 17 4 4 9 12 - 21 16
16. Акрон Заявка 18 4 4 10 11 - 25 16
17. Волгарь Заявка 16 4 2 10 16 - 21 14
18. Чертаново Заявка 18 4 1 13 14 - 38 13
19. Иртыш Омск Заявка 15 3 4 8 14 - 20 13
20. Краснодар-2 Заявка 17 2 5 10 10 - 31 11
21. Динамо Брянск Заявка 16 2 3 11 6 - 29 9
22. Шинник Заявка 16 1 3 12 14 - 45 6
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    Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2021, осталось 22 часа 1 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 92
    Балтика 32.6% (30)
    X 34.8% (32)
    Нижний Новгород 32.6% (30)
    0
    выиграет Балтика, со счетом 2:1
    Балтика хорошая команда, результативная. И тренер Евгений Калешин много сил отдал для построения нормальной... Ещё
    Ночной охотник #
    0
    выиграет Балтика, со счетом 2:1
    Балтика хорошая команда, результативная. И тренер Евгений Калешин много сил отдал для построения нормальной... Ещё
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    1.9 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Нижний Новгород
    2.95
    3.10
    2.65
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 2.95 3.04 2.56
    Бонус: 5 000 ₽ 2.94 3.06 2.55
    Бонус: 1 000 ₽ 2.95 3.10 2.40
    Бонус: 5 000 ₽ 2.90 2.90 2.65

    Самый высокий коэффициент на матч «Балтика» – «Нижний Новгород» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Балтика» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нижний Новгород» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Балтика» – «Нижний Новгород», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.20 1.12 3.28 1.33 2.26 1.69 1.64 2.23 1.36 3.09 1.17 4.84 1.09 7.10 1.04 10.00 1.01 14.50
    7.00 1.06 5.45 1.14 2.58 1.55 1.87 1.91 1.49 2.51 1.19 4.10 1.14 4.85 1.02 9.20 1.01 9.80
    6.45 1.08 2.50 1.47 1.83 1.87 1.47 2.50 1.16 4.55 1.03 9.10 1.01 12.00
    6.70 1.09 5.20 1.14 2.48 1.50 2.17 1.64 1.85 1.89 1.70 2.08 1.49 2.50 1.21 4.10 1.16 4.90 1.04 9.20 1.03 9.90 0.00 17.00 0.00 17.50 0.00 24.00
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    1.95 1.85 1.36 3.10 1.16 5.20 1.04 9.70
    2.42 1.57 1.55 2.42 1.28 3.60 1.05 9.10 1.04 10.50
    2.27 1.56 1.44 2.59 3.70 1.23 1.04 8.35 1.01 12.00
    1.50 2.48 1.25 3.70 1.05 8.80
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
    2.52 1.53 1.63 2.25 1.29 3.56 1.12 6.10
    3.04 1.37 1.99 1.80 1.44 2.73 1.14 5.55 1.10 6.80
    2.95 1.34 1.94 1.76 1.43 2.60 1.11 5.55 1.07 6.80 1.01 12.00
    2.03 1.74 1.45 2.60 1.15 5.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.19 1.64
    2.21 1.59
    2.07 1.71
    Букмекер Да Нет
    5.95 1.12
    6.10 1.09
    5.90 1.11
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.22
    4.40 1.17
    4.10 1.21
    Где смотреть матч Балтика - Нижний Новгород онлайн

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    Прогнозы на матч Балтика - Нижний Новгород

    Исход игры
    Балтика
    31.9% (29)
    Ничья
    35.2% (32)
    Нижний Новгород
    33% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.95% (29)
    Меньше
    67.05% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    67.05% (59)
    Нет
    32.95% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33% (30)
    1:2 Нижний Новгород
    17.6% (16)
    1:0 Балтика
    14.3% (13)
    0:1 Нижний Новгород
    13.2% (12)
    2:1 Балтика
    12.1% (11)
    2:0 Балтика
    2.2% (2)
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