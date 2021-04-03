Пока все атаки гостевой команды заканчивают еще в "зародыше", защита хозяев не дремлет.

Небольшая борьба между игроками была возле ворот СКА, а сейчас будет пауза. Защитник хабаровской команды получил повреждение.

Малеев получил повреждение теперь, оказался он на газоне, а вот Малых за этот фол был наказан карточкой.

Подходит уже к концу первый тайм нашей встречи. Пока упорная борьба продолжается.

Продолжают футболисты СКА уверенно комбинировать, и пока у гостей вариантов мало в атаке.

35' Очень здорово хабаровчане комбинируют, стоит отметить факт, что играют они максимально уверенно.

33' Пока упорная борьба продолжается, но теперь уже футболистам СКА спешить некуда, можно и тянуть время.

31' Стоит отметить, что именно футболисты "Оренбурга" были большими фаворитами этой встречи, на их победу коэффициант был перед матчем 4.2.

29' Миронов за свои эмоции был наказан желтой карточкой.

27' Г-О-О-О-О-Л. 1:0. Открывают счет хозяева. Базелюк за счет индивидуального мастерства смог здорово пробить по воротам с 13 метров. Вратарь уже не выручил.

25' Стоит отметить, что достаточно много мелких нарушений мы видим на старте этого матча.

22' Угловой удар заработали футболисты СКА, разыграли его достаточно быстро, но результата добиться не смогли.

20' Стоит отметить прекрасную погоду в Хабаровске, достаточно солнечно, но вот прохладно, всего 5 градусов.

17' Теперь уже футболисты СКА пытаются ответить своими забросами в штрафную, но оба раза на выходе уверенно отыграл кипер.

15' Пятнадцать минут игры в первом тайме позади, бодро начали команды, мяч в центре почти не задерживается.

12' Стараются футболисты "Оренбурга" перехватить инициативу, уже несколько минут они комбинируют на чужой половине.

10' Несколько забросов в штрафную площадь СКА было выполнено, но пока без результата.

7' Не слишком много моментов на старте тайме, в основном, все события развиваются в центре.

6' Игроки "Оренбурга" одеты в белую форму, а хозяева - в красно-синей.

4' Футболисты СКА пытаются за счет коротких передач добраться до владений соперника.

3' В спокойном темпе начали обе команды. Присматриваются они друг к другу.