СКА-Хабаровск
Позже
Оренбург
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барков Дмитрий
|10
|0.3
|2.
|Базелюк Константин
|10 (4)
|0.3
|3.
|Квеквескири Ираклий
|4
|0.12
|4.
|Гаджимурадов Рамазан
|4
|0.12
|5.
|Брагин Владислав
|2
|0.06
|6.
|Большаков Кирилл
|2
|0.06
|7.
|Камилов Владислав
|2 (1)
|0.06
|8.
|Безлихотнов Никита
|1
|0.03
|9.
|Батютин Андрей
|1
|0.03
|10.
|Мануйлов Роман
|1
|0.03
|11.
|Иллой-Айет Владис-Эммерсон
|1
|0.03
|12.
|Иванков Даниил
|1
|0.03
|13.
|Малеев Артемий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фамейе Джоэль
|9 (2)
|0.27
|2.
|Прудников Николай
|6
|0.18
|3.
|Козлов Андрей
|5
|0.15
|4.
|Шкофлек Жига
|5
|0.15
|5.
|Ткачук Денис
|4
|0.12
|6.
|Миронов Алексей
|3
|0.09
|7.
|Сиваков Михаил
|2
|0.06
|8.
|Чуканов Андреа
|2
|0.06
|9.
|Юсупов Артём
|2
|0.06
|10.
|Гойкович Ренато
|2
|0.06
|11.
|Эктов Александр
|2
|0.06
|12.
|Кулишев Артём
|2 (1)
|0.06
|13.
|Скворцов Алексей
|1
|0.03
|14.
|Нойок Александр
|1
|0.03
|15.
|Аюпов Тимур
|1
|0.03
|16.
|Козлов Савелий
|1
|0.03
|17.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Квеквескири Ираклий
|15
|1
|2.
|Барков Дмитрий
|10
|0
|3.
|Суслов Кирилл
|8
|0
|4.
|Малеев Артемий
|6
|0
|5.
|Мануйлов Роман
|6
|0
|6.
|Большаков Кирилл
|6
|0
|7.
|Иллой-Айет Владис-Эммерсон
|2
|2
|8.
|Грачёв Глеб
|5
|0
|9.
|Труфанов Григорий
|5
|0
|10.
|Булия Эдуард
|4
|0
|11.
|Мартусевич Максим
|4
|0
|12.
|Колесниченко Кирилл
|3
|0
|13.
|Гаджимурадов Рамазан
|3
|0
|14.
|Никифоров Владислав
|2
|0
|15.
|Безлихотнов Никита
|2
|0
|16.
|Обухов Игорь
|2
|0
|17.
|Камилов Владислав
|2
|0
|18.
|Батютин Андрей
|2
|0
|19.
|Брагин Владислав
|2
|0
|20.
|Эльмурзаев Магомед
|2
|0
|21.
|Першин Юрий
|1
|0
|22.
|Базелюк Константин
|1
|0
|23.
|Матвийчук Семён
|1
|0
|24.
|Сугробов Владимир
|1
|0
|25.
|Назаров Евгений Николаевич
|1
|0
|26.
|Кенесов Арман
|1
|0
|27.
|Илик Василий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малых Андрей
|12
|0
|2.
|Сиваков Михаил
|7
|2
|3.
|Аюпов Тимур
|8
|0
|4.
|Чуканов Андреа
|5
|1
|5.
|Скворцов Алексей
|6
|0
|6.
|Фамейе Джоэль
|6
|0
|7.
|Ткачук Денис
|5
|0
|8.
|Козлов Савелий
|5
|0
|9.
|Гойкович Ренато
|5
|0
|10.
|Козлов Андрей
|3
|1
|11.
|Смирнов Александр
|4
|0
|12.
|Палиенко Максим
|4
|0
|13.
|Алвеш Рикарду
|4
|0
|14.
|Эктов Александр
|4
|0
|15.
|Насыров Исламжан
|4
|0
|16.
|Миронов Алексей
|3
|0
|17.
|Ойеволе Адессойе
|1
|1
|18.
|Нойок Александр
|2
|0
|19.
|Юсупов Артём
|2
|0
|20.
|Мамин Артём
|2
|0
|21.
|Шкофлек Жига
|2
|0
|22.
|Капленко Кирилл
|2
|0
|23.
|Прудников Николай
|1
|0
|24.
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|СКА-Хабаровск
|20.51% (8)
|17.95% (7)
|7.69% (3)
|25.64% (10)
|17.95% (7)
|10.26% (4)
|Оренбург
|22.22% (12)
|11.11% (6)
|11.11% (6)
|20.37% (11)
|12.96% (7)
|22.22% (12)
Предыдущие игры
СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: +9 =5 -6Чайка 2:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2 СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва Балтика 1:0 СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 Акрон 1:1 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск Шинник 2:3 СКА-Хабаровск Факел 3:0 СКА-Хабаровск Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов СКА-Хабаровск 1:0 Текстильщик СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик Динамо Брянск 2:5 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Рубин СКА-Хабаровск 1:1 Иртыш Омск Томь 1:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:0 Чертаново Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск
Оренбург Последние 20 матчей: +12 =4 -4Оренбург 3:0 Велес Москва Балтика 1:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краснодар-2 Акрон 1:1 Оренбург
Оренбург 3:0 Торпедо Москва Шинник 1:4 Оренбург Оренбург 1:2 Факел Волгарь 2:2 Оренбург Оренбург 2:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Оренбург Алания 2:1 Оренбург Нефтехимик 1:2 Оренбург Оренбург 0:0 Иртыш Омск Томь 0:1 Оренбург Оренбург 3:1 Чертаново Нижний Новгород 0:0 Оренбург Оренбург 1:3 Енисей Оренбург 1:1 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург
Последние игры между собой
СКА-Хабаровск: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Оренбург: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
СКА-Хабаровск 1:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 1:3 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 2:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:0 СКА-Хабаровск Первый дивизион СКА-Хабаровск 2:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:3 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|33
|24
|4
|5
|72 - 21
|76
|2.
|Оренбург
|Заявка
|33
|20
|10
|3
|54 - 24
|70
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|51 - 21
|69
|4.
|Алания
|Заявка
|33
|17
|9
|7
|63 - 33
|60
|5.
|Балтика
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|37 - 27
|58
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|56 - 31
|57
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|45 - 37
|54
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|49 - 33
|54
|9.
|Факел
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|44 - 31
|49
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|40 - 37
|47
|11.
|Волгарь
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|42 - 36
|47
|12.
|Енисей
|Заявка
|33
|14
|4
|15
|38 - 45
|46
|13.
|Чайка
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|39 - 40
|46
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|27 - 36
|42
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|39 - 54
|37
|16.
|Спартак-2
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|34 - 52
|37
|17.
|Акрон
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|26 - 42
|35
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|25 - 45
|31
|19.
|Динамо Брянск
|Заявка
|33
|8
|4
|21
|18 - 53
|28
|20.
|Томь
|Заявка
|33
|7
|6
|20
|24 - 45
|27
|21.
|Чертаново
|Заявка
|34
|7
|4
|23
|24 - 58
|25
|22.
|Шинник
|Заявка
|33
|4
|6
|23
|32 - 78
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|46 - 6
|46
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|30 - 10
|38
|3.
|Алания
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|39 - 19
|34
|4.
|Волгарь
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|26 - 15
|33
|5.
|Оренбург
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|27 - 13
|32
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|29 - 14
|30
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 21
|30
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 11
|29
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 9
|28
|10.
|Факел
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|23 - 11
|28
|11.
|Балтика
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|16 - 10
|26
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 23
|26
|13.
|Енисей
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|23 - 21
|24
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|12 - 18
|24
|15.
|Чайка
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|18 - 23
|20
|16.
|Динамо Брянск
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|12 - 24
|19
|17.
|Акрон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|11 - 25
|18
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 25
|14
|20.
|Шинник
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|18 - 33
|12
|21.
|Чертаново
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 20
|12
|22.
|Томь
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|12 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|27 - 11
|38
|2.
|Балтика
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|21 - 17
|32
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|21 - 11
|31
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 15
|30
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|27 - 17
|27
|6.
|Алания
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|7.
|Чайка
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 17
|26
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|20 - 24
|26
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|20 - 27
|23
|11.
|Енисей
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|15 - 24
|22
|12.
|Факел
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 20
|21
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|15 - 18
|18
|14.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|21 - 26
|18
|15.
|Томь
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|12 - 21
|16
|16.
|Акрон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|11 - 25
|16
|17.
|Волгарь
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 21
|14
|18.
|Чертаново
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|14 - 38
|13
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 20
|13
|20.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|10 - 31
|11
|21.
|Динамо Брянск
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|6 - 29
|9
|22.
|Шинник
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|14 - 45
|6
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «СКА-Хабаровск» – «Оренбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «СКА-Хабаровск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Оренбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «СКА-Хабаровск» – «Оренбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Оренбург
Исход игры
СКА-Хабаровск
15.1% (19)
Ничья
25.4% (32)
Оренбург
59.5% (75)
Тотал 2.5
Больше
47.15% (58)
Меньше
52.85% (65)
Обе команды забьют
Да
68.29% (84)
Нет
31.71% (39)
Популярный счёт
1:2 Оренбург
34.1% (43)
1:1 Ничья
22.2% (28)
0:1 Оренбург
19% (24)
2:1 СКА-Хабаровск
7.9% (10)
1:0 СКА-Хабаровск
4.8% (6)
0:2 Оренбург
2.4% (3)
0:0 Ничья
2.4% (3)
1:3 Оренбург
1.6% (2)
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