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СКА-Хабаровск
 
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Оренбург

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барков Дмитрий 10 0.3
2. Базелюк Константин 10 (4) 0.3
3. Квеквескири Ираклий 4 0.12
4. Гаджимурадов Рамазан 4 0.12
5. Брагин Владислав 2 0.06
6. Большаков Кирилл 2 0.06
7. Камилов Владислав 2 (1) 0.06
8. Безлихотнов Никита 1 0.03
9. Батютин Андрей 1 0.03
10. Мануйлов Роман 1 0.03
11. Иллой-Айет Владис-Эммерсон 1 0.03
12. Иванков Даниил 1 0.03
13. Малеев Артемий 0 0
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фамейе Джоэль 9 (2) 0.27
2. Прудников Николай 6 0.18
3. Козлов Андрей 5 0.15
4. Шкофлек Жига 5 0.15
5. Ткачук Денис 4 0.12
6. Миронов Алексей 3 0.09
7. Сиваков Михаил 2 0.06
8. Чуканов Андреа 2 0.06
9. Юсупов Артём 2 0.06
10. Гойкович Ренато 2 0.06
11. Эктов Александр 2 0.06
12. Кулишев Артём 2 (1) 0.06
13. Скворцов Алексей 1 0.03
14. Нойок Александр 1 0.03
15. Аюпов Тимур 1 0.03
16. Козлов Савелий 1 0.03
17. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.03

Карточки

СКА-Хабаровск
# Игрок      
1. Квеквескири Ираклий 15 1
2. Барков Дмитрий 10 0
3. Суслов Кирилл 8 0
4. Малеев Артемий 6 0
5. Мануйлов Роман 6 0
6. Большаков Кирилл 6 0
7. Иллой-Айет Владис-Эммерсон 2 2
8. Грачёв Глеб 5 0
9. Труфанов Григорий 5 0
10. Булия Эдуард 4 0
11. Мартусевич Максим 4 0
12. Колесниченко Кирилл 3 0
13. Гаджимурадов Рамазан 3 0
14. Никифоров Владислав 2 0
15. Безлихотнов Никита 2 0
16. Обухов Игорь 2 0
17. Камилов Владислав 2 0
18. Батютин Андрей 2 0
19. Брагин Владислав 2 0
20. Эльмурзаев Магомед 2 0
21. Першин Юрий 1 0
22. Базелюк Константин 1 0
23. Матвийчук Семён 1 0
24. Сугробов Владимир 1 0
25. Назаров Евгений Николаевич 1 0
26. Кенесов Арман 1 0
27. Илик Василий 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 12 0
2. Сиваков Михаил 7 2
3. Аюпов Тимур 8 0
4. Чуканов Андреа 5 1
5. Скворцов Алексей 6 0
6. Фамейе Джоэль 6 0
7. Ткачук Денис 5 0
8. Козлов Савелий 5 0
9. Гойкович Ренато 5 0
10. Козлов Андрей 3 1
11. Смирнов Александр 4 0
12. Палиенко Максим 4 0
13. Алвеш Рикарду 4 0
14. Эктов Александр 4 0
15. Насыров Исламжан 4 0
16. Миронов Алексей 3 0
17. Ойеволе Адессойе 1 1
18. Нойок Александр 2 0
19. Юсупов Артём 2 0
20. Мамин Артём 2 0
21. Шкофлек Жига 2 0
22. Капленко Кирилл 2 0
23. Прудников Николай 1 0
24. Кеняйкин Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 СКА-Хабаровск 20.51% (8) 17.95% (7) 7.69% (3) 25.64% (10) 17.95% (7) 10.26% (4)
 Оренбург 22.22% (12) 11.11% (6) 11.11% (6) 20.37% (11) 12.96% (7) 22.22% (12)

Предыдущие игры

СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Чайка 2:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2 СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва Балтика 1:0 СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 Акрон 1:1 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск Шинник 2:3 СКА-Хабаровск Факел 3:0 СКА-Хабаровск Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов СКА-Хабаровск 1:0 Текстильщик СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик Динамо Брянск 2:5 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Рубин СКА-Хабаровск 1:1 Иртыш Омск Томь 1:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:0 Чертаново Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск
Оренбург Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Оренбург 3:0 Велес Москва Балтика 1:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краснодар-2 Акрон 1:1 Оренбург
Оренбург 3:0 Торпедо Москва Шинник 1:4 Оренбург Оренбург 1:2 Факел Волгарь 2:2 Оренбург Оренбург 2:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Оренбург Алания 2:1 Оренбург Нефтехимик 1:2 Оренбург Оренбург 0:0 Иртыш Омск Томь 0:1 Оренбург Оренбург 3:1 Чертаново Нижний Новгород 0:0 Оренбург Оренбург 1:3 Енисей Оренбург 1:1 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург

Последние игры между собой

СКА-Хабаровск: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Оренбург: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 0:0 СКА-Хабаровск Переходные матчи СКА-Хабаровск 0:0 Оренбург Переходные матчи Оренбург 0:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
СКА-Хабаровск 1:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 1:3 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 2:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:0 СКА-Хабаровск Первый дивизион СКА-Хабаровск 2:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:3 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 33 24 4 5 72 - 21 76
2. Оренбург Заявка 33 20 10 3 54 - 24 70
3. Нижний Новгород Заявка 33 21 6 6 51 - 21 69
4. Алания Заявка 33 17 9 7 63 - 33 60
5. Балтика Заявка 33 17 7 9 37 - 27 58
6. Торпедо Москва Заявка 33 17 6 10 56 - 31 57
7. Велес Москва Заявка 33 15 9 9 45 - 37 54
8. Нефтехимик Заявка 33 16 6 11 49 - 33 54
9. Факел Заявка 33 13 10 10 44 - 31 49
10. СКА-Хабаровск Заявка 33 13 8 12 40 - 37 47
11. Волгарь Заявка 33 13 8 12 42 - 36 47
12. Енисей Заявка 33 14 4 15 38 - 45 46
13. Чайка Заявка 33 12 10 11 39 - 40 46
14. Текстильщик Заявка 33 11 9 13 27 - 36 42
15. Краснодар-2 Заявка 34 9 10 15 39 - 54 37
16. Спартак-2 Заявка 33 10 7 16 34 - 52 37
17. Акрон Заявка 33 9 8 16 26 - 42 35
18. Иртыш Омск Заявка 33 8 7 18 25 - 45 31
19. Динамо Брянск Заявка 33 8 4 21 18 - 53 28
20. Томь Заявка 33 7 6 20 24 - 45 27
21. Чертаново Заявка 34 7 4 23 24 - 58 25
22. Шинник Заявка 33 4 6 23 32 - 78 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 17 15 1 1 46 - 6 46
2. Нижний Новгород Заявка 17 12 2 3 30 - 10 38
3. Алания Заявка 17 10 4 3 39 - 19 34
4. Волгарь Заявка 17 9 6 2 26 - 15 33
5. Оренбург Заявка 16 9 5 2 27 - 13 32
6. Торпедо Москва Заявка 17 9 3 5 29 - 14 30
7. Велес Москва Заявка 18 8 6 4 29 - 21 30
8. СКА-Хабаровск Заявка 16 8 5 3 19 - 11 29
9. Нефтехимик Заявка 15 8 4 3 29 - 9 28
10. Факел Заявка 17 7 7 3 23 - 11 28
11. Балтика Заявка 15 8 2 5 16 - 10 26
12. Краснодар-2 Заявка 17 7 5 5 29 - 23 26
13. Енисей Заявка 16 8 0 8 23 - 21 24
14. Текстильщик Заявка 18 6 6 6 12 - 18 24
15. Чайка Заявка 16 6 2 8 18 - 23 20
16. Динамо Брянск Заявка 17 6 1 10 12 - 24 19
17. Акрон Заявка 15 5 4 6 15 - 17 19
18. Иртыш Омск Заявка 18 5 3 10 11 - 25 18
19. Спартак-2 Заявка 16 3 5 8 14 - 25 14
20. Шинник Заявка 17 3 3 11 18 - 33 12
21. Чертаново Заявка 16 3 3 10 10 - 20 12
22. Томь Заявка 16 3 2 11 12 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 17 11 5 1 27 - 11 38
2. Балтика Заявка 18 9 5 4 21 - 17 32
3. Нижний Новгород Заявка 16 9 4 3 21 - 11 31
4. Крылья Советов Заявка 16 9 3 4 26 - 15 30
5. Торпедо Москва Заявка 16 8 3 5 27 - 17 27
6. Алания Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
7. Чайка Заявка 17 6 8 3 21 - 17 26
8. Нефтехимик Заявка 18 8 2 8 20 - 24 26
9. Велес Москва Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
10. Спартак-2 Заявка 17 7 2 8 20 - 27 23
11. Енисей Заявка 17 6 4 7 15 - 24 22
12. Факел Заявка 16 6 3 7 21 - 20 21
13. Текстильщик Заявка 15 5 3 7 15 - 18 18
14. СКА-Хабаровск Заявка 17 5 3 9 21 - 26 18
15. Томь Заявка 17 4 4 9 12 - 21 16
16. Акрон Заявка 18 4 4 10 11 - 25 16
17. Волгарь Заявка 16 4 2 10 16 - 21 14
18. Чертаново Заявка 18 4 1 13 14 - 38 13
19. Иртыш Омск Заявка 15 3 4 8 14 - 20 13
20. Краснодар-2 Заявка 17 2 5 10 10 - 31 11
21. Динамо Брянск Заявка 16 2 3 11 6 - 29 9
22. Шинник Заявка 16 1 3 12 14 - 45 6
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    Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2021, осталось 11 часов 2 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 126
    СКА-Хабаровск 15.1% (19)
    X 25.4% (32)
    Оренбург 59.5% (75)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    Оренбург хорошая команда. Из 33 сыгранных матчей в этом году всего 3 поражения и команда на втором месте... Ещё
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    1.95 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Оренбург
    4.20
    3.32
    1.99
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 4.20 3.14 1.99
    Бонус: 5 000 ₽ 3.95 3.25 1.96
      4.04 3.32 1.99

    Самый высокий коэффициент на матч «СКА-Хабаровск» – «Оренбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «СКА-Хабаровск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Оренбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «СКА-Хабаровск» – «Оренбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.40 1.07 5.20 1.12 2.51 1.49 1.92 1.86 1.56 2.55 1.23 4.10 1.17 4.70 1.04 8.60 1.02 9.20
    6.80 1.08 5.30 1.14 2.50 1.49 1.87 1.87 1.63 2.18 1.50 2.50 1.22 4.00 1.16 4.80 1.04 9.00 1.03 9.70 0.00 17.00 0.00 17.50 0.00 24.00
    2.66 1.48 2.30 1.62 1.94 1.88 1.66 2.22 1.51 2.57 1.16 5.25
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.33 1.59 1.56 2.40 1.28 3.60 1.06 8.70 1.04 10.25
    1.51 2.44 1.25 3.70 1.05 8.60
    2.44 1.55 2.00 1.82 1.55 2.47 1.36 3.16
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.08 1.36 2.03 1.77 1.48 2.61 1.16 5.20 1.11 6.40
    2.04 1.73 1.45 2.60 1.15 5.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.21 1.62
    Букмекер Да Нет
    6.10 1.11
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.20
    Где смотреть матч СКА-Хабаровск - Оренбург онлайн

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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Оренбург

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    15.1% (19)
    Ничья
    25.4% (32)
    Оренбург
    59.5% (75)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.15% (58)
    Меньше
    52.85% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    68.29% (84)
    Нет
    31.71% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Оренбург
    34.1% (43)
    1:1 Ничья
    22.2% (28)
    0:1 Оренбург
    19% (24)
    2:1 СКА-Хабаровск
    7.9% (10)
    1:0 СКА-Хабаровск
    4.8% (6)
    0:2 Оренбург
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    1:3 Оренбург
    1.6% (2)
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