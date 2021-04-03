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Крылья Советов
2:0
Перерыв
Текстильщик
0'
1:0
26' Гол
Сергеев Иван
2:0
39' Гол
Сергеев Иван
Крылья Советов
Текстильщик

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 31 (4) 0.91
2. Голенков Егор 11 0.32
3. Зиньковский Антон 10 (2) 0.29
4. Солдатенков Александр 3 0.09
5. Ежов Роман 3 0.09
6. Гацкан Александр 2 0.06
7. Гынсарь Раду 2 0.06
8. Полуяхтов Владимир 2 0.06
9. Чернов Никита 2 0.06
10. Цыпченко Дмитрий 2 0.06
11. Сарвели Владислав 1 0.03
12. Витюгов Максим 1 0.03
13. Горшков Юрий 1 0.03
Текстильщик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бачинский Максим 5 0.15
2. Аппаев Хызыр 5 (1) 0.15
3. Губочкин Алексей 3 0.09
4. Сысуев Владислав 3 (1) 0.09
5. Обивалин Сергей 2 0.06
6. Сидоров Максим 2 0.06
7. Горюшкин Алексей 2 0.06
8. Батов Максим 1 0.03
9. Морозов Юрий 1 0.03
10. Агеев Александр 1 0.03
11. Машуков Хачим 1 0.03

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 10 1
2. Божин Сергей 8 0
3. Чернов Никита 6 1
4. Сарвели Владислав 5 0
5. Ежов Роман 5 0
6. Кабутов Дмитрий 4 0
7. Голенков Егор 4 0
8. Цыпченко Дмитрий 4 0
9. Витюгов Максим 4 0
10. Карпов Максим 2 1
11. Солдатенков Александр 2 1
12. Комбаров Дмитрий 3 0
13. Полуяхтов Владимир 2 0
14. Зеффан Мехди 2 0
15. Якуба Денис 2 0
16. Сергеев Иван 2 0
17. Смирнов Данила 2 0
18. Фролов Евгений 1 0
19. Гынсарь Раду 1 0
20. Зиньковский Антон 1 0
21. Ломаев Иван 1 0
22. Пруцев Данил 1 0
23. Шерстнёв Степан 1 0
Текстильщик
# Игрок      
1. Фомин Денис 11 1
2. Батов Максим 9 0
3. Обивалин Сергей 9 0
4. Аппаев Хызыр 8 0
5. Маричев Евгений 8 0
6. Горюшкин Алексей 6 0
7. Мосейчук Илья 6 0
8. Губочкин Алексей 4 1
9. Романенко Владимир Александрович 5 0
10. Морозов Юрий 5 0
11. Макушкин Алексей 5 0
12. Бачинский Максим 5 0
13. Сысуев Владислав 4 0
14. Агеев Александр 4 0
15. Хрипков Андрей 2 1
16. Мухаметзянов Адиль 3 0
17. Мнацаканян Альберт 3 0
18. Альшанский Валерий 2 0
19. Сидоров Максим 2 0
20. Смирнов Алексей Сергеевич 2 0
21. Шлёнкин Александр 2 0
22. Солодков Александр 1 0
23. Семашкин Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 17.39% (12) 7.25% (5) 18.84% (13) 17.39% (12) 14.49% (10) 24.64% (17)
 Текстильщик 19.23% (5) 15.38% (4) 0 3.85% (1) 30.77% (8) 30.77% (8)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Алания 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск
Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор
Текстильщик Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Спартак-2 1:1 Текстильщик Текстильщик 0:2 Алания Текстильщик 0:1 Нефтехимик Текстильщик 1:0 Динамо Брянск
Иртыш Омск 0:1 Текстильщик Текстильщик 1:1 Томь Текстильщик 1:0 Чертаново Текстильщик 1:0 Нижний Новгород Енисей 1:0 Текстильщик Текстильщик 0:2 Оренбург Чайка 1:3 Текстильщик СКА-Хабаровск 1:0 Текстильщик Текстильщик 1:0 Балтика Текстильщик 0:0 Краснодар-2 Акрон 3:1 Текстильщик Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Шинник 0:3 Текстильщик Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Факел Волгарь 0:0 Текстильщик

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Текстильщик: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Текстильщик 0:3 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 2:0 Заявка 34 25 4 5 74 - 21 79
2. Оренбург Заявка 34 20 10 4 54 - 25 70
3. Нижний Новгород Заявка 33 21 6 6 51 - 21 69
4. Алания Заявка 33 17 9 7 63 - 33 60
5. Балтика Заявка 33 17 7 9 37 - 27 58
6. Торпедо Москва Заявка 33 17 6 10 56 - 31 57
7. Велес Москва 0:0 Заявка 34 15 10 9 45 - 37 55
8. Нефтехимик Заявка 33 16 6 11 49 - 33 54
9. СКА-Хабаровск Заявка 34 14 8 12 41 - 37 50
10. Факел Заявка 33 13 10 10 44 - 31 49
11. Волгарь Заявка 33 13 8 12 42 - 36 47
12. Енисей 0:0 Заявка 34 14 5 15 38 - 45 47
13. Чайка Заявка 33 12 10 11 39 - 40 46
14. Текстильщик 0:2 Заявка 34 11 9 14 27 - 38 42
15. Краснодар-2 Заявка 34 9 10 15 39 - 54 37
16. Спартак-2 Заявка 33 10 7 16 34 - 52 37
17. Акрон 0:0 Заявка 34 9 9 16 26 - 42 36
18. Иртыш Омск Заявка 33 8 7 18 25 - 45 31
19. Динамо Брянск Заявка 33 8 4 21 18 - 53 28
20. Томь 0:0 Заявка 34 7 7 20 24 - 45 28
21. Чертаново Заявка 34 7 4 23 24 - 58 25
22. Шинник Заявка 33 4 6 23 32 - 78 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 2:0 Заявка 18 16 1 1 48 - 6 49
2. Нижний Новгород Заявка 17 12 2 3 30 - 10 38
3. Алания Заявка 17 10 4 3 39 - 19 34
4. Волгарь Заявка 17 9 6 2 26 - 15 33
5. СКА-Хабаровск Заявка 17 9 5 3 20 - 11 32
6. Оренбург Заявка 16 9 5 2 27 - 13 32
7. Велес Москва 0:0 Заявка 19 8 7 4 29 - 21 31
8. Торпедо Москва Заявка 17 9 3 5 29 - 14 30
9. Нефтехимик Заявка 15 8 4 3 29 - 9 28
10. Факел Заявка 17 7 7 3 23 - 11 28
11. Балтика Заявка 15 8 2 5 16 - 10 26
12. Краснодар-2 Заявка 17 7 5 5 29 - 23 26
13. Енисей 0:0 Заявка 16 8 0 8 23 - 21 24
14. Текстильщик 0:2 Заявка 18 6 6 6 12 - 18 24
15. Чайка Заявка 16 6 2 8 18 - 23 20
16. Акрон 0:0 Заявка 16 5 5 6 15 - 17 20
17. Динамо Брянск Заявка 17 6 1 10 12 - 24 19
18. Иртыш Омск Заявка 18 5 3 10 11 - 25 18
19. Спартак-2 Заявка 16 3 5 8 14 - 25 14
20. Шинник Заявка 17 3 3 11 18 - 33 12
21. Чертаново Заявка 16 3 3 10 10 - 20 12
22. Томь 0:0 Заявка 16 3 2 11 12 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 18 11 5 2 27 - 12 38
2. Балтика Заявка 18 9 5 4 21 - 17 32
3. Нижний Новгород Заявка 16 9 4 3 21 - 11 31
4. Крылья Советов 2:0 Заявка 16 9 3 4 26 - 15 30
5. Торпедо Москва Заявка 16 8 3 5 27 - 17 27
6. Алания Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
7. Чайка Заявка 17 6 8 3 21 - 17 26
8. Нефтехимик Заявка 18 8 2 8 20 - 24 26
9. Велес Москва 0:0 Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
10. Енисей 0:0 Заявка 18 6 5 7 15 - 24 23
11. Спартак-2 Заявка 17 7 2 8 20 - 27 23
12. Факел Заявка 16 6 3 7 21 - 20 21
13. Текстильщик 0:2 Заявка 16 5 3 8 15 - 20 18
14. СКА-Хабаровск Заявка 17 5 3 9 21 - 26 18
15. Томь 0:0 Заявка 18 4 5 9 12 - 21 17
16. Акрон 0:0 Заявка 18 4 4 10 11 - 25 16
17. Волгарь Заявка 16 4 2 10 16 - 21 14
18. Чертаново Заявка 18 4 1 13 14 - 38 13
19. Иртыш Омск Заявка 15 3 4 8 14 - 20 13
20. Краснодар-2 Заявка 17 2 5 10 10 - 31 11
21. Динамо Брянск Заявка 16 2 3 11 6 - 29 9
22. Шинник Заявка 16 1 3 12 14 - 45 6
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  • Анонс
    Текстовая трансляция еще не началась.
    • Прогнозы 145
    Крылья Советов 98.6% (143)
    X 0.7% (1)
    Текстильщик 0.7% (1)
    +1
    выиграет Крылья Советов, со счетом 3:0
    Что можно ждать от игры команды первого места и четырнадцатого места на поле фаворита. Конечно же будет... Ещё
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    1.2 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Текстильщик
    1.17
    6.80
    60.74
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Крылья Советов 2:0 Текстильщик онлайн

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    Прогнозы на матч Крылья Советов 2:0 Текстильщик

    Исход игры
    Крылья Советов
    98.6% (143)
    Ничья
    0.7% (1)
    Текстильщик
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.73% (55)
    Меньше
    61.27% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    23.24% (33)
    Нет
    76.76% (109)
    Популярный счёт
    2:0 Крылья Советов
    49.7% (72)
    3:0 Крылья Советов
    13.8% (20)
    2:1 Крылья Советов
    12.4% (18)
    1:0 Крылья Советов
    10.3% (15)
    3:1 Крылья Советов
    8.3% (12)
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