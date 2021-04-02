Крылья Советов
Позже
Текстильщик
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|29 (4)
|0.88
|2.
|Голенков Егор
|11
|0.33
|3.
|Зиньковский Антон
|10 (2)
|0.3
|4.
|Солдатенков Александр
|3
|0.09
|5.
|Ежов Роман
|3
|0.09
|6.
|Гацкан Александр
|2
|0.06
|7.
|Гынсарь Раду
|2
|0.06
|8.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0.06
|9.
|Чернов Никита
|2
|0.06
|10.
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0.06
|11.
|Сарвели Владислав
|1
|0.03
|12.
|Витюгов Максим
|1
|0.03
|13.
|Горшков Юрий
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бачинский Максим
|5
|0.15
|2.
|Аппаев Хызыр
|5 (1)
|0.15
|3.
|Губочкин Алексей
|3
|0.09
|4.
|Сысуев Владислав
|3 (1)
|0.09
|5.
|Обивалин Сергей
|2
|0.06
|6.
|Сидоров Максим
|2
|0.06
|7.
|Горюшкин Алексей
|2
|0.06
|8.
|Батов Максим
|1
|0.03
|9.
|Морозов Юрий
|1
|0.03
|10.
|Агеев Александр
|1
|0.03
|11.
|Машуков Хачим
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|10
|1
|2.
|Божин Сергей
|8
|0
|3.
|Чернов Никита
|6
|1
|4.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|5.
|Ежов Роман
|5
|0
|6.
|Кабутов Дмитрий
|4
|0
|7.
|Голенков Егор
|4
|0
|8.
|Цыпченко Дмитрий
|4
|0
|9.
|Витюгов Максим
|4
|0
|10.
|Карпов Максим
|2
|1
|11.
|Солдатенков Александр
|2
|1
|12.
|Комбаров Дмитрий
|3
|0
|13.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|14.
|Зеффан Мехди
|2
|0
|15.
|Якуба Денис
|2
|0
|16.
|Сергеев Иван
|2
|0
|17.
|Смирнов Данила
|2
|0
|18.
|Фролов Евгений
|1
|0
|19.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|20.
|Зиньковский Антон
|1
|0
|21.
|Ломаев Иван
|1
|0
|22.
|Пруцев Данил
|1
|0
|23.
|Шерстнёв Степан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фомин Денис
|11
|1
|2.
|Батов Максим
|9
|0
|3.
|Обивалин Сергей
|9
|0
|4.
|Аппаев Хызыр
|8
|0
|5.
|Маричев Евгений
|8
|0
|6.
|Горюшкин Алексей
|6
|0
|7.
|Мосейчук Илья
|6
|0
|8.
|Губочкин Алексей
|4
|1
|9.
|Романенко Владимир Александрович
|5
|0
|10.
|Морозов Юрий
|5
|0
|11.
|Макушкин Алексей
|5
|0
|12.
|Бачинский Максим
|5
|0
|13.
|Сысуев Владислав
|4
|0
|14.
|Агеев Александр
|4
|0
|15.
|Хрипков Андрей
|2
|1
|16.
|Мухаметзянов Адиль
|3
|0
|17.
|Мнацаканян Альберт
|3
|0
|18.
|Альшанский Валерий
|2
|0
|19.
|Сидоров Максим
|2
|0
|20.
|Смирнов Алексей Сергеевич
|2
|0
|21.
|Шлёнкин Александр
|2
|0
|22.
|Солодков Александр
|1
|0
|23.
|Семашкин Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|17.39% (12)
|7.25% (5)
|18.84% (13)
|17.39% (12)
|14.49% (10)
|24.64% (17)
|Текстильщик
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|0
|3.85% (1)
|30.77% (8)
|30.77% (8)
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: +16 =2 -2Алания 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск
Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор
Текстильщик Последние 20 матчей: +7 =5 -8Спартак-2 1:1 Текстильщик Текстильщик 0:2 Алания Текстильщик 0:1 Нефтехимик Текстильщик 1:0 Динамо Брянск
Иртыш Омск 0:1 Текстильщик Текстильщик 1:1 Томь Текстильщик 1:0 Чертаново Текстильщик 1:0 Нижний Новгород Енисей 1:0 Текстильщик Текстильщик 0:2 Оренбург Чайка 1:3 Текстильщик СКА-Хабаровск 1:0 Текстильщик Текстильщик 1:0 Балтика Текстильщик 0:0 Краснодар-2 Акрон 3:1 Текстильщик Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Шинник 0:3 Текстильщик Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Факел Волгарь 0:0 Текстильщик
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Текстильщик: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|33
|24
|4
|5
|72 - 21
|76
|2.
|Оренбург
|Заявка
|33
|20
|10
|3
|54 - 24
|70
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|51 - 21
|69
|4.
|Алания
|Заявка
|33
|17
|9
|7
|63 - 33
|60
|5.
|Балтика
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|37 - 27
|58
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|56 - 31
|57
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|45 - 37
|54
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|49 - 33
|54
|9.
|Факел
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|44 - 31
|49
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|40 - 37
|47
|11.
|Волгарь
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|42 - 36
|47
|12.
|Енисей
|Заявка
|33
|14
|4
|15
|38 - 45
|46
|13.
|Чайка
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|39 - 40
|46
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|27 - 36
|42
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|39 - 54
|37
|16.
|Спартак-2
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|34 - 52
|37
|17.
|Акрон
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|26 - 42
|35
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|25 - 45
|31
|19.
|Динамо Брянск
|Заявка
|33
|8
|4
|21
|18 - 53
|28
|20.
|Томь
|Заявка
|33
|7
|6
|20
|24 - 45
|27
|21.
|Чертаново
|Заявка
|34
|7
|4
|23
|24 - 58
|25
|22.
|Шинник
|Заявка
|33
|4
|6
|23
|32 - 78
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|46 - 6
|46
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|30 - 10
|38
|3.
|Алания
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|39 - 19
|34
|4.
|Волгарь
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|26 - 15
|33
|5.
|Оренбург
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|27 - 13
|32
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|29 - 14
|30
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 21
|30
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 11
|29
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 9
|28
|10.
|Факел
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|23 - 11
|28
|11.
|Балтика
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|16 - 10
|26
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 23
|26
|13.
|Енисей
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|23 - 21
|24
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|12 - 18
|24
|15.
|Чайка
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|18 - 23
|20
|16.
|Динамо Брянск
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|12 - 24
|19
|17.
|Акрон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|11 - 25
|18
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 25
|14
|20.
|Шинник
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|18 - 33
|12
|21.
|Чертаново
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 20
|12
|22.
|Томь
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|12 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|27 - 11
|38
|2.
|Балтика
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|21 - 17
|32
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|21 - 11
|31
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 15
|30
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|27 - 17
|27
|6.
|Алания
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|7.
|Чайка
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 17
|26
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|20 - 24
|26
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|20 - 27
|23
|11.
|Енисей
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|15 - 24
|22
|12.
|Факел
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 20
|21
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|15 - 18
|18
|14.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|21 - 26
|18
|15.
|Томь
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|12 - 21
|16
|16.
|Акрон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|11 - 25
|16
|17.
|Волгарь
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 21
|14
|18.
|Чертаново
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|14 - 38
|13
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 20
|13
|20.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|10 - 31
|11
|21.
|Динамо Брянск
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|6 - 29
|9
|22.
|Шинник
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|14 - 45
|6
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Крылья Советов» – «Текстильщик» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Крылья Советов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Текстильщик» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Крылья Советов» – «Текстильщик», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Крылья Советов - Текстильщик
Исход игры
Крылья Советов
98% (97)
Ничья
1% (1)
Текстильщик
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.46% (35)
Меньше
63.54% (61)
Обе команды забьют
Да
25% (24)
Нет
75% (72)
Популярный счёт
2:0 Крылья Советов
49.5% (49)
2:1 Крылья Советов
15.2% (15)
1:0 Крылья Советов
12.1% (12)
3:0 Крылья Советов
10.1% (10)
3:1 Крылья Советов
8.1% (8)
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