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Крылья Советов
 
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Текстильщик

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 29 (4) 0.88
2. Голенков Егор 11 0.33
3. Зиньковский Антон 10 (2) 0.3
4. Солдатенков Александр 3 0.09
5. Ежов Роман 3 0.09
6. Гацкан Александр 2 0.06
7. Гынсарь Раду 2 0.06
8. Полуяхтов Владимир 2 0.06
9. Чернов Никита 2 0.06
10. Цыпченко Дмитрий 2 0.06
11. Сарвели Владислав 1 0.03
12. Витюгов Максим 1 0.03
13. Горшков Юрий 1 0.03
Текстильщик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бачинский Максим 5 0.15
2. Аппаев Хызыр 5 (1) 0.15
3. Губочкин Алексей 3 0.09
4. Сысуев Владислав 3 (1) 0.09
5. Обивалин Сергей 2 0.06
6. Сидоров Максим 2 0.06
7. Горюшкин Алексей 2 0.06
8. Батов Максим 1 0.03
9. Морозов Юрий 1 0.03
10. Агеев Александр 1 0.03
11. Машуков Хачим 1 0.03

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 10 1
2. Божин Сергей 8 0
3. Чернов Никита 6 1
4. Сарвели Владислав 5 0
5. Ежов Роман 5 0
6. Кабутов Дмитрий 4 0
7. Голенков Егор 4 0
8. Цыпченко Дмитрий 4 0
9. Витюгов Максим 4 0
10. Карпов Максим 2 1
11. Солдатенков Александр 2 1
12. Комбаров Дмитрий 3 0
13. Полуяхтов Владимир 2 0
14. Зеффан Мехди 2 0
15. Якуба Денис 2 0
16. Сергеев Иван 2 0
17. Смирнов Данила 2 0
18. Фролов Евгений 1 0
19. Гынсарь Раду 1 0
20. Зиньковский Антон 1 0
21. Ломаев Иван 1 0
22. Пруцев Данил 1 0
23. Шерстнёв Степан 1 0
Текстильщик
# Игрок      
1. Фомин Денис 11 1
2. Батов Максим 9 0
3. Обивалин Сергей 9 0
4. Аппаев Хызыр 8 0
5. Маричев Евгений 8 0
6. Горюшкин Алексей 6 0
7. Мосейчук Илья 6 0
8. Губочкин Алексей 4 1
9. Романенко Владимир Александрович 5 0
10. Морозов Юрий 5 0
11. Макушкин Алексей 5 0
12. Бачинский Максим 5 0
13. Сысуев Владислав 4 0
14. Агеев Александр 4 0
15. Хрипков Андрей 2 1
16. Мухаметзянов Адиль 3 0
17. Мнацаканян Альберт 3 0
18. Альшанский Валерий 2 0
19. Сидоров Максим 2 0
20. Смирнов Алексей Сергеевич 2 0
21. Шлёнкин Александр 2 0
22. Солодков Александр 1 0
23. Семашкин Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 17.39% (12) 7.25% (5) 18.84% (13) 17.39% (12) 14.49% (10) 24.64% (17)
 Текстильщик 19.23% (5) 15.38% (4) 0 3.85% (1) 30.77% (8) 30.77% (8)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Алания 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск
Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор
Текстильщик Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Спартак-2 1:1 Текстильщик Текстильщик 0:2 Алания Текстильщик 0:1 Нефтехимик Текстильщик 1:0 Динамо Брянск
Иртыш Омск 0:1 Текстильщик Текстильщик 1:1 Томь Текстильщик 1:0 Чертаново Текстильщик 1:0 Нижний Новгород Енисей 1:0 Текстильщик Текстильщик 0:2 Оренбург Чайка 1:3 Текстильщик СКА-Хабаровск 1:0 Текстильщик Текстильщик 1:0 Балтика Текстильщик 0:0 Краснодар-2 Акрон 3:1 Текстильщик Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Шинник 0:3 Текстильщик Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Факел Волгарь 0:0 Текстильщик

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Текстильщик: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Текстильщик 0:3 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 33 24 4 5 72 - 21 76
2. Оренбург Заявка 33 20 10 3 54 - 24 70
3. Нижний Новгород Заявка 33 21 6 6 51 - 21 69
4. Алания Заявка 33 17 9 7 63 - 33 60
5. Балтика Заявка 33 17 7 9 37 - 27 58
6. Торпедо Москва Заявка 33 17 6 10 56 - 31 57
7. Велес Москва Заявка 33 15 9 9 45 - 37 54
8. Нефтехимик Заявка 33 16 6 11 49 - 33 54
9. Факел Заявка 33 13 10 10 44 - 31 49
10. СКА-Хабаровск Заявка 33 13 8 12 40 - 37 47
11. Волгарь Заявка 33 13 8 12 42 - 36 47
12. Енисей Заявка 33 14 4 15 38 - 45 46
13. Чайка Заявка 33 12 10 11 39 - 40 46
14. Текстильщик Заявка 33 11 9 13 27 - 36 42
15. Краснодар-2 Заявка 34 9 10 15 39 - 54 37
16. Спартак-2 Заявка 33 10 7 16 34 - 52 37
17. Акрон Заявка 33 9 8 16 26 - 42 35
18. Иртыш Омск Заявка 33 8 7 18 25 - 45 31
19. Динамо Брянск Заявка 33 8 4 21 18 - 53 28
20. Томь Заявка 33 7 6 20 24 - 45 27
21. Чертаново Заявка 34 7 4 23 24 - 58 25
22. Шинник Заявка 33 4 6 23 32 - 78 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 17 15 1 1 46 - 6 46
2. Нижний Новгород Заявка 17 12 2 3 30 - 10 38
3. Алания Заявка 17 10 4 3 39 - 19 34
4. Волгарь Заявка 17 9 6 2 26 - 15 33
5. Оренбург Заявка 16 9 5 2 27 - 13 32
6. Торпедо Москва Заявка 17 9 3 5 29 - 14 30
7. Велес Москва Заявка 18 8 6 4 29 - 21 30
8. СКА-Хабаровск Заявка 16 8 5 3 19 - 11 29
9. Нефтехимик Заявка 15 8 4 3 29 - 9 28
10. Факел Заявка 17 7 7 3 23 - 11 28
11. Балтика Заявка 15 8 2 5 16 - 10 26
12. Краснодар-2 Заявка 17 7 5 5 29 - 23 26
13. Енисей Заявка 16 8 0 8 23 - 21 24
14. Текстильщик Заявка 18 6 6 6 12 - 18 24
15. Чайка Заявка 16 6 2 8 18 - 23 20
16. Динамо Брянск Заявка 17 6 1 10 12 - 24 19
17. Акрон Заявка 15 5 4 6 15 - 17 19
18. Иртыш Омск Заявка 18 5 3 10 11 - 25 18
19. Спартак-2 Заявка 16 3 5 8 14 - 25 14
20. Шинник Заявка 17 3 3 11 18 - 33 12
21. Чертаново Заявка 16 3 3 10 10 - 20 12
22. Томь Заявка 16 3 2 11 12 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 17 11 5 1 27 - 11 38
2. Балтика Заявка 18 9 5 4 21 - 17 32
3. Нижний Новгород Заявка 16 9 4 3 21 - 11 31
4. Крылья Советов Заявка 16 9 3 4 26 - 15 30
5. Торпедо Москва Заявка 16 8 3 5 27 - 17 27
6. Алания Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
7. Чайка Заявка 17 6 8 3 21 - 17 26
8. Нефтехимик Заявка 18 8 2 8 20 - 24 26
9. Велес Москва Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
10. Спартак-2 Заявка 17 7 2 8 20 - 27 23
11. Енисей Заявка 17 6 4 7 15 - 24 22
12. Факел Заявка 16 6 3 7 21 - 20 21
13. Текстильщик Заявка 15 5 3 7 15 - 18 18
14. СКА-Хабаровск Заявка 17 5 3 9 21 - 26 18
15. Томь Заявка 17 4 4 9 12 - 21 16
16. Акрон Заявка 18 4 4 10 11 - 25 16
17. Волгарь Заявка 16 4 2 10 16 - 21 14
18. Чертаново Заявка 18 4 1 13 14 - 38 13
19. Иртыш Омск Заявка 15 3 4 8 14 - 20 13
20. Краснодар-2 Заявка 17 2 5 10 10 - 31 11
21. Динамо Брянск Заявка 16 2 3 11 6 - 29 9
22. Шинник Заявка 16 1 3 12 14 - 45 6
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Текстильщик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2021, осталось 17 часов 1 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 100
    Крылья Советов 98% (98)
    X 1% (1)
    Текстильщик 1% (1)
    0
    выиграет Крылья Советов, со счетом 3:0
    Что можно ждать от игры команды первого места и четырнадцатого места на поле фаворита. Конечно же будет... Ещё
    Ночной охотник #
    0
    выиграет Крылья Советов, со счетом 3:0
    Что можно ждать от игры команды первого места и четырнадцатого места на поле фаворита. Конечно же будет... Ещё
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    1.2 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Текстильщик
    1.20
    7.29
    17.66
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.18 6.30 16.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.20 6.30 16.75
    Бонус: 1 000 ₽ 1.19 6.70 12.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.20 6.40 13.50
      1.16 7.29 17.66

    Самый высокий коэффициент на матч «Крылья Советов» – «Текстильщик» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Крылья Советов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Текстильщик» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Крылья Советов» – «Текстильщик», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    6.05 1.12 3.80 1.26 2.60 1.48 2.02 1.86 1.59 2.33 1.37 3.03 1.21 4.36 1.11 6.10
    12.00 1.00 10.25 1.02 4.25 1.20 3.45 1.30 2.25 1.70 1.75 2.05 1.47 2.57 1.22 3.80 1.16 4.40 1.05 7.50 1.05 7.40
    12.00 1.01 4.15 1.19 3.40 1.27 2.17 1.61 1.71 1.99 1.47 2.50 1.21 3.90 1.17 4.40 1.04 8.35 1.01 12.00
    14.50 1.01 11.00 1.02 4.30 1.18 3.45 1.28 2.20 1.63 1.97 1.78 1.73 2.03 1.47 2.48 1.23 3.85 1.19 4.50 1.06 7.70 1.05 8.30 1.01 13.50
    4.13 1.22 2.60 1.49 2.21 1.66 1.96 1.85 1.70 2.14 1.54 2.45 1.43 2.75 1.16 5.06
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
    2.73 1.44 1.74 2.07 1.36 3.10 1.15 5.20
    3.26 1.33 2.19 1.66 1.53 2.47 1.19 4.60 1.13 5.80
    3.45 1.26 2.27 1.56 1.51 2.39 1.17 4.40 1.11 5.55 1.01 12.00
    2.26 1.60 1.53 2.39 1.20 4.40
    2.82 1.42 2.22 1.65 1.72 2.12 1.50 2.56 1.33 3.28
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5
    3.96 1.24 2.31 1.60 1.68 2.16 1.33 3.24
    4.70 1.18 3.54 1.29 1.91 1.87 1.43 2.78 1.29 3.52
    4.55 1.16 3.45 1.26 1.86 1.84 1.43 2.60 1.23 3.70 1.03 9.10 1.01 12.00
    3.40 1.31 1.88 1.86 1.42 2.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.62 1.46
    2.60 1.43
    2.46 1.51
    Букмекер Да Нет
    6.25 1.11
    6.45 1.08
    5.60 1.11
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.18
    4.70 1.15
    4.40 1.19
    Где смотреть матч Крылья Советов - Текстильщик онлайн

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    Прогнозы на матч Крылья Советов - Текстильщик

    Исход игры
    Крылья Советов
    98% (97)
    Ничья
    1% (1)
    Текстильщик
    1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.46% (35)
    Меньше
    63.54% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    25% (24)
    Нет
    75% (72)
    Популярный счёт
    2:0 Крылья Советов
    49.5% (49)
    2:1 Крылья Советов
    15.2% (15)
    1:0 Крылья Советов
    12.1% (12)
    3:0 Крылья Советов
    10.1% (10)
    3:1 Крылья Советов
    8.1% (8)
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    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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