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Динамо Москва
 
Позже

Стадион:
Уфа
1
Шунин
Антон
4
Паршивлюк
Сергей
24
Евгеньев
Роман
18
Ордец
Иван
2
Варела
Гильермо
5
Нойштедтер
Роман
20
Грулёв
Вячеслав
53
Шиманьски
Себастиан
47
Захарян
Арсен
19
Лесовой
Даниил
70
Тюкавин
Константин
31
Беленов
Александр
2
Морозов
Григорий
15
Плиев
Константин
3
Аликин
Павел
5
Йокич
Боян
11
Милетич
Неманья
10
Урунов
Остон
8
Бизоза
Парфе
24
Мрзляк
Филип
75
Жамалетдинов
Тимур
19
Иванов
Олег
Динамо Москва
4-1-4-1
Уфа
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 5 (2) 0.22
2. Комличенко Николай 3 (2) 0.13
3. Нжи Клинтон Муа 3 0.13
4. Моро Никола 3 (2) 0.13
5. Грулёв Вячеслав 2 0.09
6. Тюкавин Константин 2 0.09
7. Шиманьски Себастиан 1 0.04
8. Захарян Арсен 1 0.04
9. Евгеньев Роман 1 0.04
10. Рауш Константин 1 0.04
11. Игбун Сильвестр 1 0.04
12. Ордец Иван 1 0.04
13. Шунич Тони 1 0.04
14. Скопинцев Дмитрий 1 0.04
15. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.04
16. Паршивлюк Сергей 0 0
17. Варела Гильермо 0 0
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жамалетдинов Тимур 3 0.13
2. Комнен Андрич 3 (1) 0.13
3. Камилов Владислав 2 0.09
4. Мрзляк Филип 1 0.04
5. Бизяк Ловро 1 (1) 0.04
6. Йокич Боян 1 0.04
7. Аликин Павел 1 0.04
8. Кротов Вячеслав 1 0.04
9. Алиев Азер 1 0.04
10. Голубев Артём 1 0.04
11. Данченко Олег 0 0
12. Сухов Александр 0 0
13. Сысуев Дмитрий 0 0
14. Морозов Григорий 0 0
15. Неделчару Ионуц 0 0

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 8 2
2. Евгеньев Роман 5 2
3. Грулёв Вячеслав 6 0
4. Шиманьски Себастиан 6 0
5. Комличенко Николай 4 1
6. Ордец Иван 5 0
7. Фомин Даниил 5 0
8. Каборе Шарль 4 0
9. Скопинцев Дмитрий 2 1
10. Плиев Заурбек 3 0
11. Нжи Клинтон Муа 3 0
12. Шунин Антон 2 0
13. Нойштедтер Роман 2 0
14. Филипп Максимилиан 2 0
15. Моро Никола 2 0
16. Лесовой Даниил 2 0
17. Слепов Сергей 2 0
18. Игбун Сильвестр 1 0
19. Варела Гильермо 1 0
20. Тюкавин Константин 1 0
Уфа
# Игрок      
1. Йокич Боян 6 0
2. Голубев Артём 5 0
3. Плиев Константин 5 0
4. Табидзе Джемал 5 0
5. Сухов Александр 4 0
6. Мрзляк Филип 4 0
7. Кротов Вячеслав 2 1
8. Морозов Григорий 2 1
9. Сысуев Дмитрий 3 0
10. Аликин Павел 3 0
11. Алиев Азер 3 0
12. Безденежных Игорь 3 0
13. Камилов Владислав 3 0
14. Карп Кэтэлин 3 0
15. Жамалетдинов Тимур 3 0
16. Данченко Олег 2 0
17. Неделчару Ионуц 2 0
18. Тилль Оливье 2 0
19. Бизоза Парфе 0 1
20. Иванов Олег 1 0
21. Никитин Алексей 1 0
22. Беленов Александр 1 0
23. Бизяк Ловро 1 0
24. Комнен Андрич 1 0
25. Агаларов Гамид 1 0
26. Фольмер Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 12.9% (4) 3.23% (1) 32.26% (10) 22.58% (7) 3.23% (1) 25.81% (8)
 Уфа 13.33% (2) 0 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Краснодар 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Динамо Москва 2:0 Тамбов Ахмат 1:2 Динамо Москва
Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 2:1 Ордабасы Динамо Москва 2:4 Сочи Рубин 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Кайрат Динамо Москва 3:1 Рудар Плевля Динамо Москва 4:2 Слован Братислава Динамо Москва 2:2 Актобе Динамо Москва 2:0 Ракув Динамо Москва 0:2 Лех Сочи 2:0 Динамо Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Ростов 4:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва
Уфа Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Уфа 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:3 Рубин Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал
Химки 2:1 Уфа БАТЭ 1:1 Уфа Уфа 1:0 Торпедо Москва Вентспилс 0:1 Уфа Уфа 0:0 Шкупи Уфа 1:2 Спартак Суботица Уфа 0:1 Црвена Звезда Краснодар 1:0 Уфа Ротор 1:0 Уфа Ростов 0:1 Уфа Уфа 4:0 Тамбов Уфа 1:2 Химки Сочи 1:1 Уфа Уфа 1:2 Урал Ахмат 3:1 Уфа Чертаново 0:4 Уфа

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 0
Уфа: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 7
Уфа 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Уфа 0:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:2 Динамо Москва Премьер-лига
Динамо Москва 3:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Уфа Премьер-лига Динамо Москва 3:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:2 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 14 6 3 53 - 21 48
2. Спартак Москва Заявка 23 13 5 5 46 - 26 44
3. Локомотив Москва Заявка 24 13 4 7 32 - 26 43
4. Рубин 1:0 Заявка 24 12 4 8 33 - 29 40
5. Сочи 0:1 Заявка 24 11 7 6 38 - 26 40
6. ЦСКА Москва Заявка 23 12 4 7 40 - 24 40
7. Динамо Москва Заявка 23 12 3 8 32 - 26 39
8. Ростов Заявка 23 11 4 8 30 - 23 37
9. Химки Заявка 23 10 5 8 30 - 32 35
10. Краснодар Заявка 24 10 4 10 44 - 35 34
11. Ахмат Заявка 24 9 5 10 27 - 29 32
12. Урал Заявка 23 5 11 7 20 - 30 26
13. Ротор Заявка 24 4 6 14 12 - 38 18
14. Арсенал Тула Заявка 23 4 5 14 19 - 40 17
15. Уфа Заявка 23 3 5 15 15 - 37 14
16. Тамбов Заявка 23 3 4 16 14 - 43 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 39 - 12 31
2. Сочи 0:1 Заявка 12 8 4 0 26 - 8 28
3. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 18 - 5 25
4. Локомотив Москва Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
5. Спартак Москва Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
6. Краснодар Заявка 13 7 3 3 31 - 18 24
7. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
8. ЦСКА Москва Заявка 12 6 3 3 25 - 15 21
9. Ахмат Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
10. Рубин 1:0 Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
11. Урал Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
12. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
13. Ростов Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
14. Ротор Заявка 13 2 2 9 4 - 20 8
15. Тамбов Заявка 12 2 2 8 7 - 17 8
16. Уфа Заявка 11 1 3 7 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 13 7 2 4 18 - 14 23
2. Рубин 1:0 Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
3. Спартак Москва Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
4. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 9 19
5. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
6. Зенит Заявка 11 4 5 2 14 - 9 17
7. Динамо Москва Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
8. Ахмат Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
9. Химки Заявка 11 3 4 4 15 - 19 13
10. Сочи 0:1 Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Краснодар Заявка 11 3 1 7 13 - 17 10
12. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал Заявка 12 1 6 5 10 - 21 9
14. Уфа Заявка 12 2 2 8 7 - 22 8
15. Тамбов Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
16. Арсенал Тула Заявка 12 0 1 11 5 - 26 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2021, осталось 22 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 137
    Динамо Москва 97.1% (133)
    X 1.5% (2)
    Уфа 1.5% (2)
    +1
    выиграет Динамо Москва, со счетом 2:1
    Игра Динамо мне лично не очень нравится, хотя есть проблески, а Уфа растеряла свой недавний хороший потенциал... Ещё
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    1.76 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Уфа
    1.71
    3.75
    6.30
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Уфа

    Исход игры
    Динамо Москва
    97.1% (135)
    Ничья
    1.4% (2)
    Уфа
    1.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.19% (34)
    Меньше
    74.81% (101)
    Обе команды забьют
    Да
    23.7% (32)
    Нет
    76.3% (103)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Москва
    46% (64)
    1:0 Динамо Москва
    25.2% (35)
    2:1 Динамо Москва
    18% (25)
    3:0 Динамо Москва
    2.9% (4)
    3:1 Динамо Москва
    2.2% (3)
    1:1 Ничья
    1.4% (2)
    1:2 Уфа
    1.4% (2)
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