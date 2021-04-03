Динамо Москва

Игра Динамо мне лично не очень нравится, хотя есть проблески, а Уфа растеряла свой недавний хороший потенциал... Ещё
Ночной охотник #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|5 (2)
|0.22
|2.
|Комличенко Николай
|3 (2)
|0.13
|3.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0.13
|4.
|Моро Никола
|3 (2)
|0.13
|5.
|Грулёв Вячеслав
|2
|0.09
|6.
|Тюкавин Константин
|2
|0.09
|7.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.04
|8.
|Захарян Арсен
|1
|0.04
|9.
|Евгеньев Роман
|1
|0.04
|10.
|Рауш Константин
|1
|0.04
|11.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.04
|12.
|Ордец Иван
|1
|0.04
|13.
|Шунич Тони
|1
|0.04
|14.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.04
|15.
|Филипп Максимилиан
|1 (1)
|0.04
|16.
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|17.
|Варела Гильермо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0.13
|2.
|Комнен Андрич
|3 (1)
|0.13
|3.
|Камилов Владислав
|2
|0.09
|4.
|Мрзляк Филип
|1
|0.04
|5.
|Бизяк Ловро
|1 (1)
|0.04
|6.
|Йокич Боян
|1
|0.04
|7.
|Аликин Павел
|1
|0.04
|8.
|Кротов Вячеслав
|1
|0.04
|9.
|Алиев Азер
|1
|0.04
|10.
|Голубев Артём
|1
|0.04
|11.
|Данченко Олег
|0
|0
|12.
|Сухов Александр
|0
|0
|13.
|Сысуев Дмитрий
|0
|0
|14.
|Морозов Григорий
|0
|0
|15.
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|8
|2
|2.
|Евгеньев Роман
|5
|2
|3.
|Грулёв Вячеслав
|6
|0
|4.
|Шиманьски Себастиан
|6
|0
|5.
|Комличенко Николай
|4
|1
|6.
|Ордец Иван
|5
|0
|7.
|Фомин Даниил
|5
|0
|8.
|Каборе Шарль
|4
|0
|9.
|Скопинцев Дмитрий
|2
|1
|10.
|Плиев Заурбек
|3
|0
|11.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0
|12.
|Шунин Антон
|2
|0
|13.
|Нойштедтер Роман
|2
|0
|14.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|15.
|Моро Никола
|2
|0
|16.
|Лесовой Даниил
|2
|0
|17.
|Слепов Сергей
|2
|0
|18.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|19.
|Варела Гильермо
|1
|0
|20.
|Тюкавин Константин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йокич Боян
|6
|0
|2.
|Голубев Артём
|5
|0
|3.
|Плиев Константин
|5
|0
|4.
|Табидзе Джемал
|5
|0
|5.
|Сухов Александр
|4
|0
|6.
|Мрзляк Филип
|4
|0
|7.
|Кротов Вячеслав
|2
|1
|8.
|Морозов Григорий
|2
|1
|9.
|Сысуев Дмитрий
|3
|0
|10.
|Аликин Павел
|3
|0
|11.
|Алиев Азер
|3
|0
|12.
|Безденежных Игорь
|3
|0
|13.
|Камилов Владислав
|3
|0
|14.
|Карп Кэтэлин
|3
|0
|15.
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0
|16.
|Данченко Олег
|2
|0
|17.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|18.
|Тилль Оливье
|2
|0
|19.
|Бизоза Парфе
|0
|1
|20.
|Иванов Олег
|1
|0
|21.
|Никитин Алексей
|1
|0
|22.
|Беленов Александр
|1
|0
|23.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|24.
|Комнен Андрич
|1
|0
|25.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|26.
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Москва
|12.9% (4)
|3.23% (1)
|32.26% (10)
|22.58% (7)
|3.23% (1)
|25.81% (8)
|Уфа
|13.33% (2)
|0
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|20% (3)
|26.67% (4)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|23
|14
|6
|3
|53 - 21
|48
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|46 - 26
|44
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|32 - 26
|43
|4.
|Рубин
|1:0 Заявка
|24
|12
|4
|8
|33 - 29
|40
|5.
|Сочи
|0:1 Заявка
|24
|11
|7
|6
|38 - 26
|40
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|40 - 24
|40
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|32 - 26
|39
|8.
|Ростов
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|30 - 23
|37
|9.
|Химки
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|30 - 32
|35
|10.
|Краснодар
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|44 - 35
|34
|11.
|Ахмат
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 29
|32
|12.
|Урал
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|20 - 30
|26
|13.
|Ротор
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|12 - 38
|18
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|19 - 40
|17
|15.
|Уфа
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|15 - 37
|14
|16.
|Тамбов
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|14 - 43
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 12
|31
|2.
|Сочи
|0:1 Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 8
|28
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 5
|25
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|17 - 8
|25
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 12
|24
|6.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|31 - 18
|24
|7.
|Химки
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 15
|21
|9.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|10.
|Рубин
|1:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|11.
|Урал
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|13.
|Ростов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|4 - 20
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 17
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|2.
|Рубин
|1:0 Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 9
|19
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|6.
|Зенит
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|8.
|Ахмат
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|9.
|Химки
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 19
|13
|10.
|Сочи
|0:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|11.
|Краснодар
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 17
|10
|12.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|13.
|Урал
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 21
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 22
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|5 - 26
|1