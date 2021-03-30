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Динамо Москва
 
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Стадион:
Уфа

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 5 (2) 0.22
2. Комличенко Николай 3 (2) 0.13
3. Нжи Клинтон Муа 3 0.13
4. Моро Никола 3 (2) 0.13
5. Грулёв Вячеслав 2 0.09
6. Тюкавин Константин 2 0.09
7. Шиманьски Себастиан 1 0.04
8. Захарян Арсен 1 0.04
9. Евгеньев Роман 1 0.04
10. Рауш Константин 1 0.04
11. Игбун Сильвестр 1 0.04
12. Ордец Иван 1 0.04
13. Шунич Тони 1 0.04
14. Скопинцев Дмитрий 1 0.04
15. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.04
16. Паршивлюк Сергей 0 0
17. Варела Гильермо 0 0
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жамалетдинов Тимур 3 0.13
2. Комнен Андрич 3 (1) 0.13
3. Камилов Владислав 2 0.09
4. Мрзляк Филип 1 0.04
5. Бизяк Ловро 1 (1) 0.04
6. Йокич Боян 1 0.04
7. Аликин Павел 1 0.04
8. Кротов Вячеслав 1 0.04
9. Алиев Азер 1 0.04
10. Голубев Артём 1 0.04
11. Данченко Олег 0 0
12. Сухов Александр 0 0
13. Сысуев Дмитрий 0 0
14. Морозов Григорий 0 0
15. Неделчару Ионуц 0 0

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 8 2
2. Евгеньев Роман 5 2
3. Грулёв Вячеслав 6 0
4. Шиманьски Себастиан 6 0
5. Комличенко Николай 4 1
6. Ордец Иван 5 0
7. Фомин Даниил 5 0
8. Каборе Шарль 4 0
9. Скопинцев Дмитрий 2 1
10. Плиев Заурбек 3 0
11. Нжи Клинтон Муа 3 0
12. Шунин Антон 2 0
13. Нойштедтер Роман 2 0
14. Филипп Максимилиан 2 0
15. Моро Никола 2 0
16. Лесовой Даниил 2 0
17. Слепов Сергей 2 0
18. Игбун Сильвестр 1 0
19. Варела Гильермо 1 0
20. Тюкавин Константин 1 0
Уфа
# Игрок      
1. Йокич Боян 6 0
2. Голубев Артём 5 0
3. Плиев Константин 5 0
4. Табидзе Джемал 5 0
5. Сухов Александр 4 0
6. Мрзляк Филип 4 0
7. Кротов Вячеслав 2 1
8. Морозов Григорий 2 1
9. Сысуев Дмитрий 3 0
10. Аликин Павел 3 0
11. Алиев Азер 3 0
12. Безденежных Игорь 3 0
13. Камилов Владислав 3 0
14. Карп Кэтэлин 3 0
15. Жамалетдинов Тимур 3 0
16. Данченко Олег 2 0
17. Неделчару Ионуц 2 0
18. Тилль Оливье 2 0
19. Бизоза Парфе 0 1
20. Иванов Олег 1 0
21. Никитин Алексей 1 0
22. Беленов Александр 1 0
23. Бизяк Ловро 1 0
24. Комнен Андрич 1 0
25. Агаларов Гамид 1 0
26. Фольмер Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 12.9% (4) 3.23% (1) 32.26% (10) 22.58% (7) 3.23% (1) 25.81% (8)
 Уфа 13.33% (2) 0 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Краснодар 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Динамо Москва 2:0 Тамбов Ахмат 1:2 Динамо Москва
Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 2:1 Ордабасы Динамо Москва 2:4 Сочи Рубин 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Кайрат Динамо Москва 3:1 Рудар Плевля Динамо Москва 4:2 Слован Братислава Динамо Москва 2:2 Актобе Динамо Москва 2:0 Ракув Динамо Москва 0:2 Лех Сочи 2:0 Динамо Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Ростов 4:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва
Уфа Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Уфа 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:3 Рубин Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал
Химки 2:1 Уфа БАТЭ 1:1 Уфа Уфа 1:0 Торпедо Москва Вентспилс 0:1 Уфа Уфа 0:0 Шкупи Уфа 1:2 Спартак Суботица Уфа 0:1 Црвена Звезда Краснодар 1:0 Уфа Ротор 1:0 Уфа Ростов 0:1 Уфа Уфа 4:0 Тамбов Уфа 1:2 Химки Сочи 1:1 Уфа Уфа 1:2 Урал Ахмат 3:1 Уфа Чертаново 0:4 Уфа

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 0
Уфа: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 7
Уфа 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Уфа 0:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:2 Динамо Москва Премьер-лига
Динамо Москва 3:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Уфа Премьер-лига Динамо Москва 3:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:2 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 14 6 3 53 - 21 48
2. Спартак Москва Заявка 23 13 5 5 46 - 26 44
3. Локомотив Москва Заявка 23 12 4 7 30 - 26 40
4. Сочи Заявка 23 11 7 5 38 - 25 40
5. ЦСКА Москва Заявка 23 12 4 7 40 - 24 40
6. Динамо Москва Заявка 23 12 3 8 32 - 26 39
7. Ростов Заявка 23 11 4 8 30 - 23 37
8. Рубин Заявка 23 11 4 8 32 - 29 37
9. Химки Заявка 23 10 5 8 30 - 32 35
10. Краснодар Заявка 23 10 4 9 44 - 30 34
11. Ахмат Заявка 23 8 5 10 22 - 29 29
12. Урал Заявка 23 5 11 7 20 - 30 26
13. Ротор Заявка 23 4 6 13 12 - 36 18
14. Арсенал Тула Заявка 23 4 5 14 19 - 40 17
15. Уфа Заявка 23 3 5 15 15 - 37 14
16. Тамбов Заявка 23 3 4 16 14 - 43 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 39 - 12 31
2. Сочи Заявка 12 8 4 0 26 - 8 28
3. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 18 - 5 25
4. Локомотив Москва Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
5. Спартак Москва Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
6. Краснодар Заявка 12 7 3 2 31 - 13 24
7. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
8. ЦСКА Москва Заявка 12 6 3 3 25 - 15 21
9. Ахмат Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
10. Урал Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
11. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
12. Рубин Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
13. Ростов Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
14. Ротор Заявка 12 2 2 8 4 - 18 8
15. Тамбов Заявка 12 2 2 8 7 - 17 8
16. Уфа Заявка 11 1 3 7 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 13 7 2 4 18 - 14 23
2. Рубин Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
3. Спартак Москва Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
4. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 9 19
5. Зенит Заявка 11 4 5 2 14 - 9 17
6. Локомотив Москва Заявка 12 4 3 5 13 - 18 15
7. Динамо Москва Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
8. Химки Заявка 11 3 4 4 15 - 19 13
9. Сочи Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
10. Ахмат Заявка 11 3 2 6 7 - 18 11
11. Краснодар Заявка 11 3 1 7 13 - 17 10
12. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал Заявка 12 1 6 5 10 - 21 9
14. Уфа Заявка 12 2 2 8 7 - 22 8
15. Тамбов Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
16. Арсенал Тула Заявка 12 0 1 11 5 - 26 1
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2021, осталось 22 часа 1 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 83
    Динамо Москва 98.8% (82)
    X 1.2% (1)
    Уфа 0% (0)
    0
    выиграет Динамо Москва, со счетом 2:1
    Игра Динамо мне лично не очень нравится, хотя есть проблески, а Уфа растеряла свой недавний хороший потенциал... Ещё
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    1.76 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Уфа
    1.74
    3.80
    6.10
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.74 3.74 5.75
    Бонус: 5 000 ₽ 1.72 3.72 5.70
    Бонус: 1 000 ₽ 1.71 3.51 6.10
    Бонус: 5 000 ₽ 1.68 3.80 5.80
      1.68 3.70 5.99

    Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Москва» – «Уфа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уфа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Москва» – «Уфа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.70 1.08 3.60 1.29 2.39 1.58 1.81 2.15 1.45 2.78 1.23 4.18 1.13 6.05 1.04 11.30 1.01 16.00
    7.10 1.06 5.90 1.10 2.67 1.45 2.03 1.79 1.61 2.45 1.27 3.76 1.19 4.55 1.05 8.20 1.03 8.80
    8.59 1.08 5.40 1.17 2.83 1.46 2.08 1.79 1.60 2.40 1.30 3.68 1.24 4.26 1.09 7.88 1.08 8.94
    7.90 1.06 6.20 1.12 2.80 1.45 2.08 1.80 1.81 2.11 1.60 2.41 1.29 3.75 1.21 4.60 1.06 8.00 1.05 8.70 1.01 15.50 0.00 16.00 0.00 23.00
    2.80 1.48 2.43 1.61 2.07 1.83 1.75 2.16 1.58 2.49 1.44 2.94 1.20 5.00
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.08 1.75 1.42 2.88 1.20 4.64 1.06 9.00
    2.50 1.53 1.63 2.28 1.31 3.45 1.07 8.30 1.05 9.70
    2.45 1.49 1.51 2.38 1.23 3.70 1.04 8.50
    1.62 2.28 1.31 3.50 1.07 8.20
    2.58 1.55 2.11 1.80 1.62 2.39 1.41 3.07
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.25 3.25
    2.68 1.45 1.71 2.14 1.35 3.24 1.15 5.65 1.06 9.00 1.01 15.50
    3.20 1.35 2.15 1.70 1.51 2.56 1.17 5.05 1.12 6.25
    3.20 1.30 2.10 1.65 1.46 2.52 1.16 4.60 1.10 5.80
    2.14 1.66 1.49 2.50 1.18 4.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.38 1.55
    2.25 1.59
    2.35 1.62
    Букмекер Да Нет
    6.05 1.12
    5.80 1.10
    6.10 1.10
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.20
    4.40 1.17
    4.40 1.20
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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Уфа

    Исход игры
    Динамо Москва
    98.8% (82)
    Ничья
    1.2% (1)
    Уфа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.52% (17)
    Меньше
    78.48% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    21.52% (17)
    Нет
    78.48% (62)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Москва
    48.2% (40)
    1:0 Динамо Москва
    25.3% (21)
    2:1 Динамо Москва
    16.9% (14)
    3:1 Динамо Москва
    2.4% (2)
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