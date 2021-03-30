Динамо Москва
Позже
Стадион: ВТБ Арена
Уфа
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|5 (2)
|0.22
|2.
|Комличенко Николай
|3 (2)
|0.13
|3.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0.13
|4.
|Моро Никола
|3 (2)
|0.13
|5.
|Грулёв Вячеслав
|2
|0.09
|6.
|Тюкавин Константин
|2
|0.09
|7.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.04
|8.
|Захарян Арсен
|1
|0.04
|9.
|Евгеньев Роман
|1
|0.04
|10.
|Рауш Константин
|1
|0.04
|11.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.04
|12.
|Ордец Иван
|1
|0.04
|13.
|Шунич Тони
|1
|0.04
|14.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.04
|15.
|Филипп Максимилиан
|1 (1)
|0.04
|16.
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|17.
|Варела Гильермо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0.13
|2.
|Комнен Андрич
|3 (1)
|0.13
|3.
|Камилов Владислав
|2
|0.09
|4.
|Мрзляк Филип
|1
|0.04
|5.
|Бизяк Ловро
|1 (1)
|0.04
|6.
|Йокич Боян
|1
|0.04
|7.
|Аликин Павел
|1
|0.04
|8.
|Кротов Вячеслав
|1
|0.04
|9.
|Алиев Азер
|1
|0.04
|10.
|Голубев Артём
|1
|0.04
|11.
|Данченко Олег
|0
|0
|12.
|Сухов Александр
|0
|0
|13.
|Сысуев Дмитрий
|0
|0
|14.
|Морозов Григорий
|0
|0
|15.
|Неделчару Ионуц
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|8
|2
|2.
|Евгеньев Роман
|5
|2
|3.
|Грулёв Вячеслав
|6
|0
|4.
|Шиманьски Себастиан
|6
|0
|5.
|Комличенко Николай
|4
|1
|6.
|Ордец Иван
|5
|0
|7.
|Фомин Даниил
|5
|0
|8.
|Каборе Шарль
|4
|0
|9.
|Скопинцев Дмитрий
|2
|1
|10.
|Плиев Заурбек
|3
|0
|11.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0
|12.
|Шунин Антон
|2
|0
|13.
|Нойштедтер Роман
|2
|0
|14.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|15.
|Моро Никола
|2
|0
|16.
|Лесовой Даниил
|2
|0
|17.
|Слепов Сергей
|2
|0
|18.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|19.
|Варела Гильермо
|1
|0
|20.
|Тюкавин Константин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йокич Боян
|6
|0
|2.
|Голубев Артём
|5
|0
|3.
|Плиев Константин
|5
|0
|4.
|Табидзе Джемал
|5
|0
|5.
|Сухов Александр
|4
|0
|6.
|Мрзляк Филип
|4
|0
|7.
|Кротов Вячеслав
|2
|1
|8.
|Морозов Григорий
|2
|1
|9.
|Сысуев Дмитрий
|3
|0
|10.
|Аликин Павел
|3
|0
|11.
|Алиев Азер
|3
|0
|12.
|Безденежных Игорь
|3
|0
|13.
|Камилов Владислав
|3
|0
|14.
|Карп Кэтэлин
|3
|0
|15.
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0
|16.
|Данченко Олег
|2
|0
|17.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|18.
|Тилль Оливье
|2
|0
|19.
|Бизоза Парфе
|0
|1
|20.
|Иванов Олег
|1
|0
|21.
|Никитин Алексей
|1
|0
|22.
|Беленов Александр
|1
|0
|23.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|24.
|Комнен Андрич
|1
|0
|25.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|26.
|Фольмер Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Москва
|12.9% (4)
|3.23% (1)
|32.26% (10)
|22.58% (7)
|3.23% (1)
|25.81% (8)
|Уфа
|13.33% (2)
|0
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|20% (3)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: +12 =2 -6Краснодар 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Динамо Москва 2:0 Тамбов Ахмат 1:2 Динамо Москва
Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 2:1 Ордабасы Динамо Москва 2:4 Сочи Рубин 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Кайрат Динамо Москва 3:1 Рудар Плевля Динамо Москва 4:2 Слован Братислава Динамо Москва 2:2 Актобе Динамо Москва 2:0 Ракув Динамо Москва 0:2 Лех Сочи 2:0 Динамо Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Ростов 4:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва
Уфа Последние 20 матчей: +6 =4 -10Уфа 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:3 Рубин Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 0
Уфа: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|23
|14
|6
|3
|53 - 21
|48
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|46 - 26
|44
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|30 - 26
|40
|4.
|Сочи
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|38 - 25
|40
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|40 - 24
|40
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|32 - 26
|39
|7.
|Ростов
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|30 - 23
|37
|8.
|Рубин
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|32 - 29
|37
|9.
|Химки
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|30 - 32
|35
|10.
|Краснодар
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|44 - 30
|34
|11.
|Ахмат
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|22 - 29
|29
|12.
|Урал
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|20 - 30
|26
|13.
|Ротор
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|12 - 36
|18
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|19 - 40
|17
|15.
|Уфа
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|15 - 37
|14
|16.
|Тамбов
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|14 - 43
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 12
|31
|2.
|Сочи
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 8
|28
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 5
|25
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|17 - 8
|25
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 12
|24
|6.
|Краснодар
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|31 - 13
|24
|7.
|Химки
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 15
|21
|9.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|10.
|Урал
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|12.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|13.
|Ростов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|4 - 18
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 17
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|2.
|Рубин
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 9
|19
|5.
|Зенит
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 9
|17
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 18
|15
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|8.
|Химки
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 19
|13
|9.
|Сочи
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|10.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|7 - 18
|11
|11.
|Краснодар
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 17
|10
|12.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|13.
|Урал
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 21
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 22
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|5 - 26
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Москва» – «Уфа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уфа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Москва» – «Уфа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва - Уфа
Исход игры
Динамо Москва
98.8% (82)
Ничья
1.2% (1)
Уфа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
21.52% (17)
Меньше
78.48% (62)
Обе команды забьют
Да
21.52% (17)
Нет
78.48% (62)
Популярный счёт
2:0 Динамо Москва
48.2% (40)
1:0 Динамо Москва
25.3% (21)
2:1 Динамо Москва
16.9% (14)
3:1 Динамо Москва
2.4% (2)
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