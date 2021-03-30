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Рубин
 
Позже

Стадион:
Сочи

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 11 (2) 0.48
2. Макаров Денис 6 0.26
3. Кварацхелия Хвича 3 0.13
4. Бакаев Солтмурад 2 0.09
5. Ин-Бём Хван 2 0.09
6. Игнатьев Иван 2 (2) 0.09
7. Старфельт Карл 2 0.09
8. Самошников Илья 2 0.09
9. Йевтич Дарко 1 0.04
10. Шатов Олег 1 (1) 0.04
11. Костюков Михаил 0 0
12. Абильдгор Оливер 0 0
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 8 (3) 0.35
2. Заболотный Антон 7 0.3
3. Бурмистров Никита 5 0.22
4. Юсупов Артур 5 0.22
5. Терехов Сергей 3 0.13
6. Мевля Миха 3 0.13
7. Полоз Дмитрий 2 (1) 0.09
8. Жоаозиньо Рамос 1 0.04
9. Заика Кирилл 1 0.04
10. Руденко Александр Александрович 1 0.04
11. Барсов Максим 1 0.04
12. Дуганджич Марко 1 0.04
13. Миладинович Иван 1 0.04
14. Маргасов Тимофей 0 0
15. Набиуллин Эльмир 0 0
16. Новосельцев Иван 0 0
17. Маммана Эмануэль 0 0

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Абильдгор Оливер 7 1
2. Уремович Филип 7 0
3. Макаров Денис 6 0
4. Йевтич Дарко 4 1
5. Бегич Сильвие 4 1
6. Деспотович Джордже 5 0
7. Кварацхелия Хвича 5 0
8. Меркулов Михаил 3 1
9. Ин-Бём Хван 3 1
10. Шатов Олег 4 0
11. Зуев Александр 4 0
12. Самошников Илья 4 0
13. Игнатьев Иван 2 1
14. Зотов Георгий 3 0
15. Бакаев Солтмурад 2 0
16. Климов Кирилл 2 0
17. Старфельт Карл 1 0
18. Медведев Никита 1 0
19. Косарев Кирилл 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 8 1
2. Заика Кирилл 5 1
3. Заболотный Антон 5 0
4. Маргасов Тимофей 5 0
5. Миладинович Иван 5 0
6. Цаллагов Ибрагим 3 1
7. Нобоа Кристиан 4 0
8. Юсупов Артур 4 0
9. Маммана Эмануэль 4 0
10. Бурмистров Никита 2 1
11. Дуганджич Марко 3 0
12. Полоз Дмитрий 2 0
13. Мевля Миха 2 0
14. Набиуллин Эльмир 2 0
15. Новосельцев Иван 2 0
16. Жоаозиньо Рамос 1 0
17. Джанаев Сослан 1 0
18. Бахтияров Акмаль 1 0
19. Пруцев Данил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 3.13% (1) 12.5% (4) 28.13% (9) 21.88% (7) 15.63% (5) 18.75% (6)
 Сочи 10.53% (4) 13.16% (5) 13.16% (5) 26.32% (10) 15.79% (6) 21.05% (8)

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Рубин 1:3 Химки Уфа 0:3 Рубин Рубин 2:1 Зенит Спартак Москва 0:2 Рубин
Рубин 1:0 Кайрат Рубин 3:0 Ротор Рубин 0:0 Урал Рубин 3:1 Нижний Новгород Томь 3:2 Рубин Рубин 2:3 Динамо Москва Рубин 2:2 Химки Сочи 2:3 Рубин Рубин 5:2 Партизан Ахмат 0:0 Рубин Тамбов 0:1 Рубин Локомотив Москва 3:1 Рубин Рубин 1:0 ЦСКА Москва Рубин 0:2 Ростов Химки 2:0 Рубин СКА-Хабаровск 1:0 Рубин
Сочи Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Сочи 5:0 Тамбов Локомотив Москва 3:1 Сочи Ростов 0:0 Сочи Сочи 4:0 Арсенал Тула
Краснодар 1:2 Сочи Динамо Москва 2:4 Сочи Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 4:1 Сочи Сочи 0:1 Чукарички Сочи 2:3 Рубин Сочи 2:0 Динамо Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Сочи 2:0 Ахмат Урал 1:0 Сочи ЦСКА Москва 1:1 Сочи Сочи 1:1 Уфа Сочи 2:1 Локомотив Москва Динамо Москва 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи Зенит 3:1 Сочи

Последние игры между собой

Рубин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Сочи: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Сочи 2:3 Рубин Товарищеские матчи Сочи 3:2 Рубин Премьер-лига Сочи 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:3 Сочи Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 14 6 3 53 - 21 48
2. Спартак Москва Заявка 23 13 5 5 46 - 26 44
3. Локомотив Москва Заявка 23 12 4 7 30 - 26 40
4. Сочи Заявка 23 11 7 5 38 - 25 40
5. ЦСКА Москва Заявка 23 12 4 7 40 - 24 40
6. Динамо Москва Заявка 23 12 3 8 32 - 26 39
7. Ростов Заявка 23 11 4 8 30 - 23 37
8. Рубин Заявка 23 11 4 8 32 - 29 37
9. Химки Заявка 23 10 5 8 30 - 32 35
10. Краснодар Заявка 23 10 4 9 44 - 30 34
11. Ахмат Заявка 23 8 5 10 22 - 29 29
12. Урал Заявка 23 5 11 7 20 - 30 26
13. Ротор Заявка 23 4 6 13 12 - 36 18
14. Арсенал Тула Заявка 23 4 5 14 19 - 40 17
15. Уфа Заявка 23 3 5 15 15 - 37 14
16. Тамбов Заявка 23 3 4 16 14 - 43 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 39 - 12 31
2. Сочи Заявка 12 8 4 0 26 - 8 28
3. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 18 - 5 25
4. Локомотив Москва Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
5. Спартак Москва Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
6. Краснодар Заявка 12 7 3 2 31 - 13 24
7. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
8. ЦСКА Москва Заявка 12 6 3 3 25 - 15 21
9. Ахмат Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
10. Урал Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
11. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
12. Рубин Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
13. Ростов Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
14. Ротор Заявка 12 2 2 8 4 - 18 8
15. Тамбов Заявка 12 2 2 8 7 - 17 8
16. Уфа Заявка 11 1 3 7 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 13 7 2 4 18 - 14 23
2. Рубин Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
3. Спартак Москва Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
4. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 9 19
5. Зенит Заявка 11 4 5 2 14 - 9 17
6. Локомотив Москва Заявка 12 4 3 5 13 - 18 15
7. Динамо Москва Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
8. Химки Заявка 11 3 4 4 15 - 19 13
9. Сочи Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
10. Ахмат Заявка 11 3 2 6 7 - 18 11
11. Краснодар Заявка 11 3 1 7 13 - 17 10
12. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал Заявка 12 1 6 5 10 - 21 9
14. Уфа Заявка 12 2 2 8 7 - 22 8
15. Тамбов Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
16. Арсенал Тула Заявка 12 0 1 11 5 - 26 1
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2021, осталось 19 часов 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 88
    Рубин 51.1% (45)
    X 39.8% (35)
    Сочи 9.1% (8)
    0
    выиграет Рубин, со счетом 2:1
    Рубин будет играть на победу у себя дома.
    Ночной охотник #
    0
    выиграет Рубин, со счетом 2:1
    Рубин будет играть на победу у себя дома. Леонид Викторович Слуцкий великолепный тактик и стратег, да... Ещё
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    1.74 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Сочи
    2.57
    3.18
    3.21
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 2.54 3.18 3.20
    Бонус: 5 000 ₽ 2.52 3.15 3.18
    Бонус: 1 000 ₽ 2.57 3.16 3.06
    Бонус: 5 000 ₽ 2.50 3.10 3.10
      2.53 3.12 3.21

    Самый высокий коэффициент на матч «Рубин» – «Сочи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рубин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сочи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рубин» – «Сочи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.00 1.09 3.52 1.30 2.39 1.58 1.83 2.12 1.44 2.82 1.25 4.10 1.14 5.85 1.05 11.20 1.01 16.00
    6.85 1.06 5.65 1.11 2.70 1.44 2.04 1.78 1.61 2.45 1.29 3.60 1.19 4.45 1.05 8.10 1.03 8.30
    8.50 1.08 5.28 1.18 2.79 1.47 2.07 1.80 1.60 2.40 1.30 3.68 1.23 4.37 1.09 8.06 1.07 9.13
    7.90 1.06 6.20 1.12 2.65 1.45 2.08 1.80 1.75 2.11 1.60 2.41 1.27 3.70 1.19 4.50 1.06 8.00 1.05 8.70 0.00 15.50 0.00 16.00 0.00 23.00
    7.96 1.10 2.81 1.47 2.44 1.60 2.08 1.83 1.76 2.15 1.59 2.47 1.21 4.75
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.05 1.77 1.46 2.72 1.20 4.68 1.06 8.90
    2.56 1.51 1.61 2.31 1.34 3.26 1.07 8.10 1.05 9.60
    2.52 1.46 1.56 2.27 1.25 3.55 1.06 6.90 1.04 8.50
    1.59 2.35 1.28 3.60 1.06 8.60
    2.60 1.54 2.13 1.79 1.64 2.36 1.42 3.04
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
    2.75 1.45 1.74 2.09 1.36 3.15 1.17 5.45 1.06 8.85
    3.30 1.33 2.17 1.69 1.53 2.40 1.18 4.90 1.12 6.00
    3.20 1.30 2.07 1.67 1.46 2.52 1.16 4.60 1.10 5.80
    2.18 1.63 1.51 2.45 1.18 4.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.10 1.70
    1.95 1.79
    2.01 1.77
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.17
    5.40 1.12
    5.50 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.68 1.28
    3.85 1.22
    3.80 1.23
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    Прогнозы на матч Рубин - Сочи

    Исход игры
    Рубин
    51.1% (45)
    Ничья
    39.8% (35)
    Сочи
    9.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.21% (32)
    Меньше
    62.79% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    70.93% (61)
    Нет
    29.07% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33% (29)
    2:1 Рубин
    25% (22)
    1:0 Рубин
    19.3% (17)
    2:0 Рубин
    5.7% (5)
    1:2 Сочи
    4.5% (4)
    2:2 Ничья
    3.4% (3)
    2:3 Сочи
    2.3% (2)
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