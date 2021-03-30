Рубин
Позже
Стадион: Казань Арена
Сочи
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деспотович Джордже
|11 (2)
|0.48
|2.
|Макаров Денис
|6
|0.26
|3.
|Кварацхелия Хвича
|3
|0.13
|4.
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.09
|5.
|Ин-Бём Хван
|2
|0.09
|6.
|Игнатьев Иван
|2 (2)
|0.09
|7.
|Старфельт Карл
|2
|0.09
|8.
|Самошников Илья
|2
|0.09
|9.
|Йевтич Дарко
|1
|0.04
|10.
|Шатов Олег
|1 (1)
|0.04
|11.
|Костюков Михаил
|0
|0
|12.
|Абильдгор Оливер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|8 (3)
|0.35
|2.
|Заболотный Антон
|7
|0.3
|3.
|Бурмистров Никита
|5
|0.22
|4.
|Юсупов Артур
|5
|0.22
|5.
|Терехов Сергей
|3
|0.13
|6.
|Мевля Миха
|3
|0.13
|7.
|Полоз Дмитрий
|2 (1)
|0.09
|8.
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0.04
|9.
|Заика Кирилл
|1
|0.04
|10.
|Руденко Александр Александрович
|1
|0.04
|11.
|Барсов Максим
|1
|0.04
|12.
|Дуганджич Марко
|1
|0.04
|13.
|Миладинович Иван
|1
|0.04
|14.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|15.
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
|16.
|Новосельцев Иван
|0
|0
|17.
|Маммана Эмануэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абильдгор Оливер
|7
|1
|2.
|Уремович Филип
|7
|0
|3.
|Макаров Денис
|6
|0
|4.
|Йевтич Дарко
|4
|1
|5.
|Бегич Сильвие
|4
|1
|6.
|Деспотович Джордже
|5
|0
|7.
|Кварацхелия Хвича
|5
|0
|8.
|Меркулов Михаил
|3
|1
|9.
|Ин-Бём Хван
|3
|1
|10.
|Шатов Олег
|4
|0
|11.
|Зуев Александр
|4
|0
|12.
|Самошников Илья
|4
|0
|13.
|Игнатьев Иван
|2
|1
|14.
|Зотов Георгий
|3
|0
|15.
|Бакаев Солтмурад
|2
|0
|16.
|Климов Кирилл
|2
|0
|17.
|Старфельт Карл
|1
|0
|18.
|Медведев Никита
|1
|0
|19.
|Косарев Кирилл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терехов Сергей
|8
|1
|2.
|Заика Кирилл
|5
|1
|3.
|Заболотный Антон
|5
|0
|4.
|Маргасов Тимофей
|5
|0
|5.
|Миладинович Иван
|5
|0
|6.
|Цаллагов Ибрагим
|3
|1
|7.
|Нобоа Кристиан
|4
|0
|8.
|Юсупов Артур
|4
|0
|9.
|Маммана Эмануэль
|4
|0
|10.
|Бурмистров Никита
|2
|1
|11.
|Дуганджич Марко
|3
|0
|12.
|Полоз Дмитрий
|2
|0
|13.
|Мевля Миха
|2
|0
|14.
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|15.
|Новосельцев Иван
|2
|0
|16.
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0
|17.
|Джанаев Сослан
|1
|0
|18.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
|19.
|Пруцев Данил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рубин
|3.13% (1)
|12.5% (4)
|28.13% (9)
|21.88% (7)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|Сочи
|10.53% (4)
|13.16% (5)
|13.16% (5)
|26.32% (10)
|15.79% (6)
|21.05% (8)
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: +10 =3 -7Рубин 1:3 Химки Уфа 0:3 Рубин Рубин 2:1 Зенит Спартак Москва 0:2 Рубин
Рубин 1:0 Кайрат Рубин 3:0 Ротор Рубин 0:0 Урал Рубин 3:1 Нижний Новгород Томь 3:2 Рубин Рубин 2:3 Динамо Москва Рубин 2:2 Химки Сочи 2:3 Рубин Рубин 5:2 Партизан Ахмат 0:0 Рубин Тамбов 0:1 Рубин Локомотив Москва 3:1 Рубин Рубин 1:0 ЦСКА Москва Рубин 0:2 Ростов Химки 2:0 Рубин СКА-Хабаровск 1:0 Рубин
Сочи Последние 20 матчей: +10 =3 -7Сочи 5:0 Тамбов Локомотив Москва 3:1 Сочи Ростов 0:0 Сочи Сочи 4:0 Арсенал Тула
Краснодар 1:2 Сочи Динамо Москва 2:4 Сочи Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 4:1 Сочи Сочи 0:1 Чукарички Сочи 2:3 Рубин Сочи 2:0 Динамо Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Сочи 2:0 Ахмат Урал 1:0 Сочи ЦСКА Москва 1:1 Сочи Сочи 1:1 Уфа Сочи 2:1 Локомотив Москва Динамо Москва 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи Зенит 3:1 Сочи
Последние игры между собой
Рубин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Сочи: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|23
|14
|6
|3
|53 - 21
|48
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|46 - 26
|44
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|30 - 26
|40
|4.
|Сочи
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|38 - 25
|40
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|40 - 24
|40
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|32 - 26
|39
|7.
|Ростов
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|30 - 23
|37
|8.
|Рубин
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|32 - 29
|37
|9.
|Химки
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|30 - 32
|35
|10.
|Краснодар
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|44 - 30
|34
|11.
|Ахмат
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|22 - 29
|29
|12.
|Урал
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|20 - 30
|26
|13.
|Ротор
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|12 - 36
|18
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|19 - 40
|17
|15.
|Уфа
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|15 - 37
|14
|16.
|Тамбов
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|14 - 43
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 12
|31
|2.
|Сочи
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 8
|28
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 5
|25
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|17 - 8
|25
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 12
|24
|6.
|Краснодар
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|31 - 13
|24
|7.
|Химки
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 15
|21
|9.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|10.
|Урал
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|12.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|13.
|Ростов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|4 - 18
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 17
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|2.
|Рубин
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 9
|19
|5.
|Зенит
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 9
|17
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 18
|15
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|8.
|Химки
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 19
|13
|9.
|Сочи
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|10.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|7 - 18
|11
|11.
|Краснодар
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 17
|10
|12.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|13.
|Урал
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 21
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 22
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|5 - 26
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рубин» – «Сочи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рубин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сочи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рубин» – «Сочи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рубин - Сочи
Исход игры
Рубин
51.1% (45)
Ничья
39.8% (35)
Сочи
9.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
37.21% (32)
Меньше
62.79% (54)
Обе команды забьют
Да
70.93% (61)
Нет
29.07% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33% (29)
2:1 Рубин
25% (22)
1:0 Рубин
19.3% (17)
2:0 Рубин
5.7% (5)
1:2 Сочи
4.5% (4)
2:2 Ничья
3.4% (3)
2:3 Сочи
2.3% (2)
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