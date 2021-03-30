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Краснодар
 
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Стадион:
Ахмат

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 9 (1) 0.39
2. Кабелла Реми 8 (1) 0.35
3. Классон Виктор 5 (1) 0.22
4. Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.17
5. Газинский Юрий 3 0.13
6. Де Вильена Тонни 2 0.09
7. Олссон Кристоффер 2 0.09
8. Петров Сергей 2 0.09
9. Ари Феррейра 2 (1) 0.09
10. Вандерсон 1 0.04
11. Ионов Алексей 1 (1) 0.04
12. Уткин Даниил 1 0.04
13. Сабуа Леон 1 0.04
14. Камболов Руслан 0 0
15. Смольников Игорь 0 0
16. Марков Евгений 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Бернард 6 (3) 0.26
2. Ильин Владимир 5 (1) 0.22
3. Тимофеев Артём 3 0.13
4. Мелкадзе Георгий 2 (1) 0.09
5. Роши Одисе 2 0.09
6. Исмаэл Силва 1 0.04
7. Семёнов Андрей 1 0.04
8. Анхель Вилькер 1 0.04
9. Швец Антон 1 0.04
10. Иванов Олег 0 0
11. Нижич Зоран 0 0
12. Ненахов Максим 0 0
13. Быстров Марат 0 0

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Кайо Силва 7 2
2. Смольников Игорь 5 1
3. Сорокин Егор 4 1
4. Газинский Юрий 5 0
5. Олссон Кристоффер 5 0
6. Мартынович Александр 3 1
7. Петров Сергей 4 0
8. Рамирес Кристиан 4 0
9. Камболов Руслан 3 0
10. Берг Маркус 3 0
11. Классон Виктор 3 0
12. Кабелла Реми 2 0
13. Де Вильена Тонни 2 0
14. Уткин Даниил 2 0
15. Ионов Алексей 1 0
16. Ари Феррейра 1 0
17. Марков Евгений 1 0
18. Черников Александр 1 0
19. Вандерсон 1 0
20. Литвинов Вячеслав 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Швец Антон 8 2
2. Ненахов Максим 9 1
3. Бериша Бернард 8 0
4. Семёнов Андрей 6 1
5. Тимофеев Артём 5 1
6. Исмаэл Силва 5 0
7. Ильин Владимир 5 0
8. Богосавац Мирослав 3 1
9. Понсе Андрес 2 1
10. Быстров Марат 2 1
11. Нижич Зоран 3 0
12. Мелкадзе Георгий 3 0
13. Харин Евгений 3 0
14. Пуцко Александр 2 0
15. Роши Одисе 2 0
16. Иванов Олег 1 0
17. Шелия Гиорги 1 0
18. Кадыров Абубакар 1 0
19. Анхель Вилькер 1 0
20. Адамов Арсен 1 0
21. Кармаев Никита 1 0
22. Садулаев Лечи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 12.2% (5) 14.63% (6) 12.2% (5) 17.07% (7) 21.95% (9) 21.95% (9)
 Ахмат 13.64% (3) 4.55% (1) 9.09% (2) 27.27% (6) 27.27% (6) 18.18% (4)

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Краснодар 2:3 Динамо Москва Тамбов 0:4 Краснодар Спартак Москва 6:1 Краснодар Краснодар 2:2 Урал
Динамо Загреб 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сочи Краснодар 2:3 Динамо Загреб Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар
Ахмат Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ахмат 2:0 Арсенал Тула Зенит 4:0 Ахмат ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 1:2 Динамо Москва
Ростов 0:1 Ахмат Ахмат 1:0 Шахтёр Караганда Ахмат 1:2 Сочи Томь 3:2 Ахмат Ахмат 1:0 Лиепая Ахмат 5:1 Кызыл-Жар Ахмат 1:1 Войводина Ахмат 1:1 Шкупи Ахмат 3:1 Arberia Ахмат 0:0 Рубин Ахмат 0:1 Ростов Сочи 2:0 Ахмат Ахмат 0:0 Локомотив Москва Ахмат 2:2 Зенит Тамбов 0:1 Ахмат Ахмат 2:0 Краснодар

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Ахмат: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Ахмат 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 4:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Краснодар Премьер-лига Ахмат 1:1 Краснодар Премьер-лига
Краснодар 0:1 Ахмат Премьер-лига Краснодар 3:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:3 Краснодар Премьер-лига Ахмат 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 4:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Ахмат Кубок Краснодар 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Ахмат Премьер-лига Краснодар 3:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Краснодар Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:3 Ахмат Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 14 6 3 53 - 21 48
2. Спартак Москва Заявка 23 13 5 5 46 - 26 44
3. Локомотив Москва Заявка 23 12 4 7 30 - 26 40
4. Сочи Заявка 23 11 7 5 38 - 25 40
5. ЦСКА Москва Заявка 23 12 4 7 40 - 24 40
6. Динамо Москва Заявка 23 12 3 8 32 - 26 39
7. Ростов Заявка 23 11 4 8 30 - 23 37
8. Рубин Заявка 23 11 4 8 32 - 29 37
9. Химки Заявка 23 10 5 8 30 - 32 35
10. Краснодар Заявка 23 10 4 9 44 - 30 34
11. Ахмат Заявка 23 8 5 10 22 - 29 29
12. Урал Заявка 23 5 11 7 20 - 30 26
13. Ротор Заявка 23 4 6 13 12 - 36 18
14. Арсенал Тула Заявка 23 4 5 14 19 - 40 17
15. Уфа Заявка 23 3 5 15 15 - 37 14
16. Тамбов Заявка 23 3 4 16 14 - 43 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 39 - 12 31
2. Сочи Заявка 12 8 4 0 26 - 8 28
3. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 18 - 5 25
4. Локомотив Москва Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
5. Спартак Москва Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
6. Краснодар Заявка 12 7 3 2 31 - 13 24
7. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
8. ЦСКА Москва Заявка 12 6 3 3 25 - 15 21
9. Ахмат Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
10. Урал Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
11. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
12. Рубин Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
13. Ростов Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
14. Ротор Заявка 12 2 2 8 4 - 18 8
15. Тамбов Заявка 12 2 2 8 7 - 17 8
16. Уфа Заявка 11 1 3 7 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 13 7 2 4 18 - 14 23
2. Рубин Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
3. Спартак Москва Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
4. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 9 19
5. Зенит Заявка 11 4 5 2 14 - 9 17
6. Локомотив Москва Заявка 12 4 3 5 13 - 18 15
7. Динамо Москва Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
8. Химки Заявка 11 3 4 4 15 - 19 13
9. Сочи Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
10. Ахмат Заявка 11 3 2 6 7 - 18 11
11. Краснодар Заявка 11 3 1 7 13 - 17 10
12. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал Заявка 12 1 6 5 10 - 21 9
14. Уфа Заявка 12 2 2 8 7 - 22 8
15. Тамбов Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
16. Арсенал Тула Заявка 12 0 1 11 5 - 26 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2021, осталось 19 часов 31 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 87
    Краснодар 94.3% (82)
    X 5.7% (5)
    Ахмат 0% (0)
    0
    выиграет Краснодар, со счетом 2:0
    Краснодар катится в яму и он это отлично понимает. Краснодар будет играть на великолепном домашнем стадионе... Ещё
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    1.82 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Ахмат
    1.81
    4.01
    4.72
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.81 3.96 4.72
    Бонус: 5 000 ₽ 1.79 3.94 4.65
    Бонус: 1 000 ₽ 1.78 4.00 4.51
    Бонус: 5 000 ₽ 1.79 3.85 4.60
      1.78 4.01 4.57

    Самый высокий коэффициент на матч «Краснодар» – «Ахмат» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краснодар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ахмат» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краснодар» – «Ахмат», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6
    13.00 1.02 5.55 1.15 3.58 1.31 2.38 1.58 1.92 2.02 1.51 2.56 1.31 3.36 1.16 5.10 1.08 8.05 1.02 13.30
    10.00 1.01 9.40 1.03 3.98 1.23 3.12 1.36 2.11 1.81 1.61 2.31 1.41 2.82 1.17 4.40 1.12 5.00 1.03 8.70
    15.29 1.02 8.94 1.08 4.26 1.24 3.32 1.36 2.12 1.76 1.67 2.28 1.45 2.86 1.24 4.26 1.19 5.07 1.08 8.94 1.06 9.86
    14.00 1.01 9.60 1.03 4.00 1.22 3.10 1.37 2.08 1.78 1.86 2.00 1.64 2.35 1.40 2.90 1.20 4.70 1.15 5.10 1.05 9.00 1.04 9.70 0.00 14.50
    4.17 1.25 2.50 1.58 2.11 1.78 1.88 2.02 1.62 2.40 1.49 2.77 1.40 3.11 1.15 6.18
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.56 1.50 1.68 2.19 1.32 3.32 1.14 5.95
    3.12 1.36 2.08 1.75 1.50 2.59 1.16 5.15 1.11 6.50
    3.30 1.29 2.09 1.66 1.44 2.57 1.16 4.50 1.10 5.60
    2.02 1.72 1.47 2.75 1.16 5.50
    3.20 1.39 2.63 1.53 2.07 1.83 1.65 2.34 1.47 2.85
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25
    3.76 1.27 2.19 1.68 1.60 2.34 1.30 3.60 1.13 5.93 1.03 11.70
    4.45 1.21 3.10 1.37 1.83 1.98 1.36 3.12 1.24 4.05
    4.50 1.16 3.05 1.33 1.76 1.94 1.33 3.00 1.22 3.80 7.60 1.05
    3.15 1.33 1.83 1.93 1.38 2.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.77 2.00
    1.62 2.18
    1.74 2.10
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.22
    4.00 1.20
    4.20 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.26 1.34
    2.95 1.34
    3.05 1.35
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    Прогнозы на матч Краснодар - Ахмат

    Исход игры
    Краснодар
    94.3% (82)
    Ничья
    5.7% (5)
    Ахмат
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.01% (44)
    Меньше
    46.99% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    56.63% (47)
    Нет
    43.37% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    44.8% (39)
    1:0 Краснодар
    24.1% (21)
    2:0 Краснодар
    17.2% (15)
    1:1 Ничья
    3.4% (3)
    3:1 Краснодар
    3.4% (3)
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