Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|9 (1)
|0.39
|2.
|Кабелла Реми
|8 (1)
|0.35
|3.
|Классон Виктор
|5 (1)
|0.22
|4.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|4
|0.17
|5.
|Газинский Юрий
|3
|0.13
|6.
|Де Вильена Тонни
|2
|0.09
|7.
|Олссон Кристоффер
|2
|0.09
|8.
|Петров Сергей
|2
|0.09
|9.
|Ари Феррейра
|2 (1)
|0.09
|10.
|Вандерсон
|1
|0.04
|11.
|Ионов Алексей
|1 (1)
|0.04
|12.
|Уткин Даниил
|1
|0.04
|13.
|Сабуа Леон
|1
|0.04
|14.
|Камболов Руслан
|0
|0
|15.
|Смольников Игорь
|0
|0
|16.
|Марков Евгений
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Бернард
|6 (3)
|0.26
|2.
|Ильин Владимир
|5 (1)
|0.22
|3.
|Тимофеев Артём
|3
|0.13
|4.
|Мелкадзе Георгий
|2 (1)
|0.09
|5.
|Роши Одисе
|2
|0.09
|6.
|Исмаэл Силва
|1
|0.04
|7.
|Семёнов Андрей
|1
|0.04
|8.
|Анхель Вилькер
|1
|0.04
|9.
|Швец Антон
|1
|0.04
|10.
|Иванов Олег
|0
|0
|11.
|Нижич Зоран
|0
|0
|12.
|Ненахов Максим
|0
|0
|13.
|Быстров Марат
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кайо Силва
|7
|2
|2.
|Смольников Игорь
|5
|1
|3.
|Сорокин Егор
|4
|1
|4.
|Газинский Юрий
|5
|0
|5.
|Олссон Кристоффер
|5
|0
|6.
|Мартынович Александр
|3
|1
|7.
|Петров Сергей
|4
|0
|8.
|Рамирес Кристиан
|4
|0
|9.
|Камболов Руслан
|3
|0
|10.
|Берг Маркус
|3
|0
|11.
|Классон Виктор
|3
|0
|12.
|Кабелла Реми
|2
|0
|13.
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|14.
|Уткин Даниил
|2
|0
|15.
|Ионов Алексей
|1
|0
|16.
|Ари Феррейра
|1
|0
|17.
|Марков Евгений
|1
|0
|18.
|Черников Александр
|1
|0
|19.
|Вандерсон
|1
|0
|20.
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Швец Антон
|8
|2
|2.
|Ненахов Максим
|9
|1
|3.
|Бериша Бернард
|8
|0
|4.
|Семёнов Андрей
|6
|1
|5.
|Тимофеев Артём
|5
|1
|6.
|Исмаэл Силва
|5
|0
|7.
|Ильин Владимир
|5
|0
|8.
|Богосавац Мирослав
|3
|1
|9.
|Понсе Андрес
|2
|1
|10.
|Быстров Марат
|2
|1
|11.
|Нижич Зоран
|3
|0
|12.
|Мелкадзе Георгий
|3
|0
|13.
|Харин Евгений
|3
|0
|14.
|Пуцко Александр
|2
|0
|15.
|Роши Одисе
|2
|0
|16.
|Иванов Олег
|1
|0
|17.
|Шелия Гиорги
|1
|0
|18.
|Кадыров Абубакар
|1
|0
|19.
|Анхель Вилькер
|1
|0
|20.
|Адамов Арсен
|1
|0
|21.
|Кармаев Никита
|1
|0
|22.
|Садулаев Лечи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар
|12.2% (5)
|14.63% (6)
|12.2% (5)
|17.07% (7)
|21.95% (9)
|21.95% (9)
|Ахмат
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|27.27% (6)
|18.18% (4)
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =4 -7Краснодар 2:3 Динамо Москва Тамбов 0:4 Краснодар Спартак Москва 6:1 Краснодар Краснодар 2:2 Урал
Динамо Загреб 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сочи Краснодар 2:3 Динамо Загреб Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар
Ахмат Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ахмат 2:0 Арсенал Тула Зенит 4:0 Ахмат ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 1:2 Динамо Москва
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Ахмат: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Краснодар 0:1 Ахмат Премьер-лига Краснодар 3:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:3 Краснодар Премьер-лига Ахмат 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 4:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Ахмат Кубок Краснодар 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Ахмат Премьер-лига Краснодар 3:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Краснодар Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:3 Ахмат Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|23
|14
|6
|3
|53 - 21
|48
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|46 - 26
|44
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|30 - 26
|40
|4.
|Сочи
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|38 - 25
|40
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|40 - 24
|40
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|32 - 26
|39
|7.
|Ростов
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|30 - 23
|37
|8.
|Рубин
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|32 - 29
|37
|9.
|Химки
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|30 - 32
|35
|10.
|Краснодар
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|44 - 30
|34
|11.
|Ахмат
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|22 - 29
|29
|12.
|Урал
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|20 - 30
|26
|13.
|Ротор
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|12 - 36
|18
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|19 - 40
|17
|15.
|Уфа
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|15 - 37
|14
|16.
|Тамбов
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|14 - 43
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 12
|31
|2.
|Сочи
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 8
|28
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 5
|25
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|17 - 8
|25
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 12
|24
|6.
|Краснодар
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|31 - 13
|24
|7.
|Химки
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 15
|21
|9.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|10.
|Урал
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|12.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|13.
|Ростов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|4 - 18
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 17
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|2.
|Рубин
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 9
|19
|5.
|Зенит
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 9
|17
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 18
|15
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|8.
|Химки
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 19
|13
|9.
|Сочи
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|10.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|7 - 18
|11
|11.
|Краснодар
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 17
|10
|12.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|13.
|Урал
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 21
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 22
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|5 - 26
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Краснодар» – «Ахмат» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краснодар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ахмат» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краснодар» – «Ахмат», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар - Ахмат
Исход игры
Краснодар
94.3% (82)
Ничья
5.7% (5)
Ахмат
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.01% (44)
Меньше
46.99% (39)
Обе команды забьют
Да
56.63% (47)
Нет
43.37% (36)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
44.8% (39)
1:0 Краснодар
24.1% (21)
2:0 Краснодар
17.2% (15)
1:1 Ничья
3.4% (3)
3:1 Краснодар
3.4% (3)
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