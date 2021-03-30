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Ротор
 
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Стадион:
Локомотив Москва

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фламарион 3 (1) 0.13
2. Муллин Камиль 3 0.13
3. Понсе Андрес 2 0.09
4. Кипиани Николай 1 0.04
5. Серченков Сергей 1 0.04
6. Степанов Данил 1 0.04
7. Макаров Сергей 0 0
8. Кожемякин Олег 0 0
9. Николаев Олег 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крыховяк Гжегож 5 0.22
2. Смолов Фёдор 5 0.22
3. Миранчук Антон 4 (3) 0.17
4. Игнатьев Владислав 3 0.13
5. Мурило Серкейра 3 0.13
6. Лисакович Виталий 2 0.09
7. Миранчук Алексей 2 0.09
8. Камано Франсуа 2 0.09
9. Жемалетдинов Рифат 1 0.04
10. Рыбчинский Дмитрий 1 0.04
11. Зе Луиш Жозе 1 0.04
12. Баринов Дмитрий 1 0.04
13. Чорлука Ведран 0 0
14. Живоглядов Дмитрий 0 0
15. Эдер Лопеш 0 0
16. Куликов Даниил 0 0

Карточки

Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 6 1
2. Степанов Данил 7 0
3. Жигулёв Илья 6 0
4. Макаров Сергей 6 0
5. Байрыев Азат 4 1
6. Кожемякин Олег 5 0
7. Понсе Андрес 3 1
8. Алейник Олег 4 0
9. Кверквелия Соломон 4 0
10. Давиташвили Зурико 4 0
11. Микелтадзе Бека 3 0
12. Фламарион 3 0
13. Манучарян Армен 1 1
14. Песегов Евгений 2 0
15. Султонов Мухаммад 1 0
16. Маевский Иван 1 0
17. Муллин Камиль 1 0
18. Пискунов Антон 1 0
19. Кипиани Николай 1 0
20. Матрикарди Патрисио 1 0
21. Серченков Сергей 1 0
22. Чондрич Йосип 1 0
23. Николаев Олег 1 0
24. Колесниченко Кирилл 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Крыховяк Гжегож 6 1
2. Рыбус Мацей 7 0
3. Чорлука Ведран 5 1
4. Куликов Даниил 6 0
5. Гилерме Маринато 4 1
6. Жемалетдинов Рифат 5 0
7. Эдер Лопеш 5 0
8. Райкович Слободан 3 1
9. Рыбчинский Дмитрий 4 0
10. Магкеев Станислав 4 0
11. Мурило Серкейра 4 0
12. Живоглядов Дмитрий 3 0
13. Баринов Дмитрий 3 0
14. Игнатьев Владислав 2 0
15. Лисакович Виталий 2 0
16. Мухин Максим 2 0
17. Смолов Фёдор 1 0
18. Зе Луиш Жозе 1 0
19. Иосифов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ротор 0 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 27.27% (3) 18.18% (2)
 Локомотив Москва 16.67% (5) 13.33% (4) 20% (6) 10% (3) 20% (6) 20% (6)

Предыдущие игры

Ротор Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ротор 0:4 Ростов Урал 1:0 Ротор Ротор 0:0 Химки Тамбов 1:3 Ротор
Рубин 3:0 Ротор Ротор 2:1 Будучность Славия София 1:3 Ротор Ротор 2:1 Мура Ротор 1:1 Ягеллония Ротор 1:0 Арсенал Тула Ротор 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Ротор Спартак Москва 2:0 Ротор Ротор 0:0 Урал Арсенал Тула 1:1 Ротор Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Локомотив Москва 9:0 Туапсе Уфа 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Сочи Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва
Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Велес II 1:4 Локомотив Москва Химки 3:2 Локомотив Москва Краснодар 5:0 Локомотив Москва Бавария 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Рубин Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Ахмат 0:0 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Ротор: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Локомотив Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Локомотив Москва 1:2 Ротор Премьер-лига Ротор 0:0 Локомотив Москва Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 14 6 3 53 - 21 48
2. Спартак Москва Заявка 23 13 5 5 46 - 26 44
3. Локомотив Москва Заявка 23 12 4 7 30 - 26 40
4. Сочи Заявка 23 11 7 5 38 - 25 40
5. ЦСКА Москва Заявка 23 12 4 7 40 - 24 40
6. Динамо Москва Заявка 23 12 3 8 32 - 26 39
7. Ростов Заявка 23 11 4 8 30 - 23 37
8. Рубин Заявка 23 11 4 8 32 - 29 37
9. Химки Заявка 23 10 5 8 30 - 32 35
10. Краснодар Заявка 23 10 4 9 44 - 30 34
11. Ахмат Заявка 23 8 5 10 22 - 29 29
12. Урал Заявка 23 5 11 7 20 - 30 26
13. Ротор Заявка 23 4 6 13 12 - 36 18
14. Арсенал Тула Заявка 23 4 5 14 19 - 40 17
15. Уфа Заявка 23 3 5 15 15 - 37 14
16. Тамбов Заявка 23 3 4 16 14 - 43 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 39 - 12 31
2. Сочи Заявка 12 8 4 0 26 - 8 28
3. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 18 - 5 25
4. Локомотив Москва Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
5. Спартак Москва Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
6. Краснодар Заявка 12 7 3 2 31 - 13 24
7. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
8. ЦСКА Москва Заявка 12 6 3 3 25 - 15 21
9. Ахмат Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
10. Урал Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
11. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
12. Рубин Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
13. Ростов Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
14. Ротор Заявка 12 2 2 8 4 - 18 8
15. Тамбов Заявка 12 2 2 8 7 - 17 8
16. Уфа Заявка 11 1 3 7 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 13 7 2 4 18 - 14 23
2. Рубин Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
3. Спартак Москва Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
4. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 9 19
5. Зенит Заявка 11 4 5 2 14 - 9 17
6. Локомотив Москва Заявка 12 4 3 5 13 - 18 15
7. Динамо Москва Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
8. Химки Заявка 11 3 4 4 15 - 19 13
9. Сочи Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
10. Ахмат Заявка 11 3 2 6 7 - 18 11
11. Краснодар Заявка 11 3 1 7 13 - 17 10
12. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал Заявка 12 1 6 5 10 - 21 9
14. Уфа Заявка 12 2 2 8 7 - 22 8
15. Тамбов Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
16. Арсенал Тула Заявка 12 0 1 11 5 - 26 1
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2021, осталось 17 часов.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 99
    Ротор 1% (1)
    X 5.1% (5)
    Локомотив Москва 93.9% (93)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    Все будет зависеть от тренеров Локомотива. Если Локомотив выставит слабый состав, дав отдохнуть основным... Ещё
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    1.78 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Локомотив Москва
    5.21
    3.54
    1.85
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 5.15 3.54 1.85
    Бонус: 5 000 ₽ 5.15 3.52 1.83
    Бонус: 1 000 ₽ 4.98 3.42 1.85
    Бонус: 5 000 ₽ 5.10 3.35 1.78
      5.21 3.39 1.84

    Самый высокий коэффициент на матч «Ротор» – «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ротор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ротор» – «Локомотив Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.20 1.08 3.58 1.26 2.47 1.51 1.90 2.05 1.50 2.58 1.29 3.62 1.16 5.15 1.06 9.70
    7.10 1.05 6.35 1.10 2.90 1.39 2.21 1.67 1.70 2.28 1.30 3.52 1.23 3.98 1.06 7.70 1.04 7.80
    9.13 1.07 5.70 1.16 2.95 1.43 2.17 1.73 1.63 2.35 1.34 3.43 1.26 4.04 1.11 7.27 1.09 8.31
    8.20 1.05 6.40 1.12 2.80 1.44 2.14 1.76 1.81 2.06 1.63 2.37 1.29 3.60 1.21 4.40 1.07 7.40 1.06 8.40 0.00 15.00 0.00 15.50 0.00 23.00
    2.95 1.43 2.57 1.55 2.17 1.75 1.83 2.08 1.62 2.39 1.46 2.86 1.22 4.62
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.14 1.71 1.46 2.77 1.22 4.28 1.06 8.10
    2.53 1.53 1.70 2.15 1.34 3.26 1.08 8.00 1.06 8.90
    2.60 1.43 1.66 2.09 1.31 3.15 1.08 6.40 1.04 8.00
    1.64 2.26 1.31 3.45 1.08 8.00
    2.61 1.54 2.14 1.77 1.65 2.33 1.43 3.00
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
    2.91 1.41 1.78 2.04 1.36 3.13 1.17 5.00 1.06 8.95
    3.45 1.31 2.22 1.66 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.60
    3.30 1.29 2.17 1.61 1.50 2.40 1.17 4.40 1.11 5.50
    2.20 1.63 1.53 2.45 1.19 4.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.25 1.61
    2.03 1.69
    2.14 1.70
    Букмекер Да Нет
    5.75 1.14
    5.30 1.12
    5.80 1.11
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.23
    4.00 1.20
    4.30 1.20
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    Прогнозы на матч Ротор - Локомотив Москва

    Исход игры
    Ротор
    1% (1)
    Ничья
    5.1% (5)
    Локомотив Москва
    93.9% (93)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.38% (33)
    Меньше
    65.63% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    37.5% (36)
    Нет
    62.5% (60)
    Популярный счёт
    0:1 Локомотив Москва
    30.3% (30)
    0:2 Локомотив Москва
    27.3% (27)
    1:2 Локомотив Москва
    26.3% (26)
    1:1 Ничья
    5.1% (5)
    1:3 Локомотив Москва
    5.1% (5)
    0:3 Локомотив Москва
    2% (2)
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