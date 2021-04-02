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РБ Лейпциг
 
Позже

Стадион:
Бавария
1
Гулачи
Петер
16
Клостерманн
Лукас
5
Юпамекано
Део
4
Орбан
Вилли
22
Мукиэле
Норди
14
Адамс
Тайлер
7
Забитцер
Марсель
8
Хайдара
Амаду
18
Нкунку
Кристофер
25
Ольмо
Дани
19
Сорлот
Александр
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенджамен
4
Зюле
Никлас
27
Алаба
Давид
21
Эрнандес
Люка
6
Киммих
Йозуа
18
Горецка
Леон
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
29
Коман
Кингсли
7
Гнабри
Серж
РБ Лейпциг
3-4-2-1
Бавария
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нкунку Кристофер 6 0.23
2. Форсберг Эмиль 6 (1) 0.23
3. Забитцер Марсель 6 (3) 0.23
4. Поульсен Юссуф 5 0.19
5. Анхелиньо Хосе 4 0.15
6. Орбан Вилли 4 0.15
7. Ольмо Дани 3 (1) 0.12
8. Сорлот Александр 3 0.12
9. Мукиэле Норди 3 0.12
10. Хальстенберг Марсель 2 (1) 0.08
11. Адамс Тайлер 1 0.04
12. Хайдара Амаду 1 0.04
13. Юпамекано Део 1 0.04
14. Клюйверт Джастин 1 0.04
15. Конате Ибраима 1 0.04
16. Самарджич Лазар 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 35 (6) 1.35
2. Мюллер Томас 10 (1) 0.38
3. Гнабри Серж 9 0.35
4. Сане Лерой 4 0.15
5. Горецка Леон 4 0.15
6. Коман Кингсли 3 0.12
7. Мусиала Джамал 3 0.12
8. Киммих Йозуа 2 0.08
9. Алаба Давид 2 0.08
10. Боатенг Жером 1 0.04
11. Коста Дуглас 1 0.04
12. Альфонсо Дэвис 1 0.04
13. Чупо-Мотинг Эрик 1 0.04
14. Зюле Никлас 1 0.04
15. Толиссо Корентен 1 0.04
16. Эрнандес Люка 0 0
17. Сарр Буна 0 0
18. Ричардс Крис 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Кампль Кевин 5 0
2. Забитцер Марсель 5 0
3. Орбан Вилли 4 0
4. Мукиэле Норди 4 0
5. Юпамекано Део 4 0
6. Адамс Тайлер 3 0
7. Хальстенберг Марсель 2 0
8. Сорлот Александр 2 0
9. Клостерманн Лукас 2 0
10. Анхелиньо Хосе 2 0
11. Нкунку Кристофер 2 0
12. Хи-Чан Хван 2 0
13. Хайдара Амаду 2 0
14. Клюйверт Джастин 2 0
15. Поульсен Юссуф 1 0
16. Хенрихс Бенджамин 1 0
17. Ольмо Дани 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Боатенг Жером 5 0
2. Гнабри Серж 4 0
3. Левандовски Роберт 3 0
4. Киммих Йозуа 3 0
5. Павар Бенджамен 3 0
6. Толиссо Корентен 1 1
7. Альфонсо Дэвис 1 1
8. Чупо-Мотинг Эрик 2 0
9. Алаба Давид 2 0
10. Сане Лерой 2 0
11. Нойер Мануэль 1 0
12. Зюле Никлас 1 0
13. Коман Кингсли 1 0
14. Горецка Леон 1 0
15. Эрнандес Люка 1 0
16. Рока Марк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 8.51% (4) 17.02% (8) 19.15% (9) 21.28% (10) 17.02% (8) 17.02% (8)
 Бавария 7.69% (6) 16.67% (13) 23.08% (18) 17.95% (14) 15.38% (12) 19.23% (15)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Арминия 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг
Бавария Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Бавария 4:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Лацио Вердер 1:3 Бавария Бавария 4:2 Боруссия Д
Бавария 5:1 Кёльн Лацио 1:4 Бавария Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Бавария 3:3 Арминия Бавария 1:0 Тигрес Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
Бавария: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
Бавария 3:3 РБ Лейпциг Бундеслига Бавария 0:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:1 Бавария Бундеслига РБ Лейпциг 0:3 Бавария Кубок
РБ Лейпциг 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:1 Бавария Кубок РБ Лейпциг 4:5 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 РБ Лейпциг Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 26 19 4 3 78 - 35 61
2. РБ Лейпциг Заявка 26 17 6 3 48 - 21 57
3. Вольфсбург Заявка 26 14 9 3 45 - 22 51
4. Айнтрахт Фр Заявка 26 12 11 3 53 - 36 47
5. Боруссия Д Заявка 26 13 4 9 54 - 37 43
6. Байер Л Заявка 26 11 7 8 43 - 31 40
7. Унион Берлин Заявка 26 9 11 6 40 - 32 38
8. Фрайбург Заявка 26 10 7 9 39 - 39 37
9. Боруссия М Заявка 26 9 9 8 44 - 40 36
10. Штуттгарт Заявка 26 9 9 8 47 - 41 36
11. Хоффенхайм Заявка 26 8 6 12 40 - 45 30
12. Вердер Заявка 26 7 9 10 31 - 38 30
13. Аугсбург Заявка 26 8 5 13 27 - 40 29
14. Герта Заявка 26 6 6 14 31 - 45 24
15. Майнц Заявка 26 6 6 14 26 - 45 24
16. Кёльн Заявка 26 5 8 13 25 - 46 23
17. Арминия Заявка 26 6 4 16 20 - 45 22
18. Шальке 04 Заявка 26 1 7 18 16 - 69 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 10 3 0 50 - 18 33
2. РБ Лейпциг Заявка 13 10 2 1 25 - 10 32
3. Вольфсбург Заявка 12 8 4 0 24 - 8 28
4. Айнтрахт Фр Заявка 13 7 6 0 27 - 15 27
5. Боруссия Д Заявка 12 7 2 3 27 - 14 23
6. Унион Берлин Заявка 13 5 7 1 24 - 14 22
7. Фрайбург Заявка 14 6 4 4 26 - 20 22
8. Байер Л Заявка 13 5 4 4 25 - 19 19
9. Боруссия М Заявка 13 5 4 4 20 - 16 19
10. Хоффенхайм Заявка 13 5 2 6 23 - 19 17
11. Штуттгарт Заявка 12 3 6 3 21 - 17 15
12. Аугсбург Заявка 13 4 3 6 15 - 21 15
13. Герта Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
14. Вердер Заявка 13 3 4 6 13 - 19 13
15. Арминия Заявка 14 4 1 9 10 - 22 13
16. Майнц Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
17. Кёльн Заявка 13 1 5 7 14 - 23 8
18. Шальке 04 Заявка 14 1 3 10 8 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 1 3 28 - 17 28
2. РБ Лейпциг Заявка 13 7 4 2 23 - 11 25
3. Вольфсбург Заявка 14 6 5 3 21 - 14 23
4. Байер Л Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
5. Штуттгарт Заявка 14 6 3 5 26 - 24 21
6. Боруссия Д Заявка 14 6 2 6 27 - 23 20
7. Айнтрахт Фр Заявка 13 5 5 3 26 - 21 20
8. Боруссия М Заявка 13 4 5 4 24 - 24 17
9. Вердер Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
10. Унион Берлин Заявка 13 4 4 5 16 - 18 16
11. Фрайбург Заявка 12 4 3 5 13 - 19 15
12. Кёльн Заявка 13 4 3 6 11 - 23 15
13. Аугсбург Заявка 13 4 2 7 12 - 19 14
14. Майнц Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
15. Хоффенхайм Заявка 13 3 4 6 17 - 26 13
16. Герта Заявка 13 2 4 7 15 - 21 10
17. Арминия Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Шальке 04 Заявка 12 0 4 8 8 - 40 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2021, осталось 22 часа 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 80
    РБ Лейпциг 13.8% (11)
    X 26.3% (21)
    Бавария 60% (48)
    +1
    матч окончится ничьей
    Роберт Левандовский из-за травмы колена играть не будет месяц и этот факт в корне меняет результат с... Ещё
    Ночной охотник #
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    Здесь будет ничья. 1:1 или 2:2. Обе команды классные,обе фавориты чемпионата Бундеслиги. Будут упорные... Ещё
    Ночной охотник #
    0
    выиграет Бавария
    Обе команды классные,обе фавориты чемпионата Бундеслиги. Будут упорные качели. Игру ожидаю интересной,... Ещё
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Бавария
    2.90
    3.85
    2.54
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 2.83 3.78 2.50
    Бонус: 5 000 ₽ 2.88 3.85 2.54
    Бонус: 1 000 ₽ 2.83 3.73 2.43
    Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.60 2.50
      2.88 3.78 2.44

    Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    4.06 1.21 2.68 1.42 2.12 1.83 1.60 2.21 1.36 2.92 1.21 4.02 1.12 5.45 1.06 7.70
    4.40 1.16 3.62 1.25 2.28 1.60 1.82 1.99 1.59 2.68 1.27 3.76 1.19 4.45 1.06 7.50 1.04 7.90 1.00 11.25
    14.68 1.03 1.04 13.14 5.05 1.19 3.92 1.27 2.36 1.63 1.85 2.00 1.55 2.53 1.30 3.73 1.24 4.23 1.12 6.96 1.10 7.78
    16.00 0.00 11.00 1.02 4.60 1.18 3.85 1.27 2.37 1.63 2.12 1.77 1.87 1.99 1.75 2.15 1.52 2.46 1.28 3.70 1.21 4.40 1.07 7.00 1.06 7.60 1.01 13.50 1.01 12.50
    5.35 1.18 2.42 1.62 2.16 1.77 1.89 2.01 1.68 2.29 1.56 2.58 1.22 4.74 1.10 8.23
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.95 1.40 1.82 1.99 1.40 2.95 1.17 5.00
    3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.21 4.40 1.14 5.60
    3.50 1.27 2.32 1.55 1.56 2.30 1.23 3.80 1.14 5.00 11.00 1.02 1.02 11.00
    2.40 1.58 1.59 2.37 1.22 4.30
    3.08 1.42 2.46 1.61 1.88 2.03 1.62 2.43 1.42 3.06
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
    4.18 1.23 2.38 1.58 1.70 2.15 1.35 3.20 1.28 3.68
    4.90 1.18 3.52 1.30 1.94 1.86 1.45 2.75 1.28 3.64 1.15 5.40
    5.00 1.14 3.55 1.26 1.91 1.83 2.65 1.43 1.27 3.50 6.70 1.08 1.07 7.30
    3.40 1.29 1.95 1.79 1.45 2.70 1.28 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.54 2.40
    1.50 2.60
    1.53 2.50
    Букмекер Да Нет
    3.52 1.30
    3.35 1.28
    3.60 1.27
    Букмекер Да Нет
    2.72 1.46
    2.52 1.46
    2.70 1.42
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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Бавария

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    13.8% (11)
    Ничья
    26.3% (21)
    Бавария
    60% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.63% (59)
    Меньше
    22.37% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    93.42% (71)
    Нет
    6.58% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    42.5% (34)
    1:1 Ничья
    15% (12)
    2:1 РБ Лейпциг
    10% (8)
    2:2 Ничья
    8.8% (7)
    1:3 Бавария
    6.3% (5)
    2:3 Бавария
    3.8% (3)
    0:2 Бавария
    2.5% (2)
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