РБ Лейпциг
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Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Бавария
14
Адамс
Тайлер
25
Ольмо
Дани
27
Алаба
Давид
18
Горецка
Леон
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Алаба ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Горецка ЛеонПолузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нкунку Кристофер
|6
|0.23
|2.
|Форсберг Эмиль
|6 (1)
|0.23
|3.
|Забитцер Марсель
|6 (3)
|0.23
|4.
|Поульсен Юссуф
|5
|0.19
|5.
|Анхелиньо Хосе
|4
|0.15
|6.
|Орбан Вилли
|4
|0.15
|7.
|Ольмо Дани
|3 (1)
|0.12
|8.
|Сорлот Александр
|3
|0.12
|9.
|Мукиэле Норди
|3
|0.12
|10.
|Хальстенберг Марсель
|2 (1)
|0.08
|11.
|Адамс Тайлер
|1
|0.04
|12.
|Хайдара Амаду
|1
|0.04
|13.
|Юпамекано Део
|1
|0.04
|14.
|Клюйверт Джастин
|1
|0.04
|15.
|Конате Ибраима
|1
|0.04
|16.
|Самарджич Лазар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|35 (6)
|1.35
|2.
|Мюллер Томас
|10 (1)
|0.38
|3.
|Гнабри Серж
|9
|0.35
|4.
|Сане Лерой
|4
|0.15
|5.
|Горецка Леон
|4
|0.15
|6.
|Коман Кингсли
|3
|0.12
|7.
|Мусиала Джамал
|3
|0.12
|8.
|Киммих Йозуа
|2
|0.08
|9.
|Алаба Давид
|2
|0.08
|10.
|Боатенг Жером
|1
|0.04
|11.
|Коста Дуглас
|1
|0.04
|12.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0.04
|13.
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0.04
|14.
|Зюле Никлас
|1
|0.04
|15.
|Толиссо Корентен
|1
|0.04
|16.
|Эрнандес Люка
|0
|0
|17.
|Сарр Буна
|0
|0
|18.
|Ричардс Крис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кампль Кевин
|5
|0
|2.
|Забитцер Марсель
|5
|0
|3.
|Орбан Вилли
|4
|0
|4.
|Мукиэле Норди
|4
|0
|5.
|Юпамекано Део
|4
|0
|6.
|Адамс Тайлер
|3
|0
|7.
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|8.
|Сорлот Александр
|2
|0
|9.
|Клостерманн Лукас
|2
|0
|10.
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|11.
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|12.
|Хи-Чан Хван
|2
|0
|13.
|Хайдара Амаду
|2
|0
|14.
|Клюйверт Джастин
|2
|0
|15.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|16.
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|17.
|Ольмо Дани
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боатенг Жером
|5
|0
|2.
|Гнабри Серж
|4
|0
|3.
|Левандовски Роберт
|3
|0
|4.
|Киммих Йозуа
|3
|0
|5.
|Павар Бенджамен
|3
|0
|6.
|Толиссо Корентен
|1
|1
|7.
|Альфонсо Дэвис
|1
|1
|8.
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0
|9.
|Алаба Давид
|2
|0
|10.
|Сане Лерой
|2
|0
|11.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|12.
|Зюле Никлас
|1
|0
|13.
|Коман Кингсли
|1
|0
|14.
|Горецка Леон
|1
|0
|15.
|Эрнандес Люка
|1
|0
|16.
|Рока Марк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РБ Лейпциг
|8.51% (4)
|17.02% (8)
|19.15% (9)
|21.28% (10)
|17.02% (8)
|17.02% (8)
|Бавария
|7.69% (6)
|16.67% (13)
|23.08% (18)
|17.95% (14)
|15.38% (12)
|19.23% (15)
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =3 -4Арминия 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг
Бавария Последние 20 матчей: +16 =1 -3Бавария 4:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Лацио Вердер 1:3 Бавария Бавария 4:2 Боруссия Д
Бавария 5:1 Кёльн Лацио 1:4 Бавария Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Бавария 3:3 Арминия Бавария 1:0 Тигрес Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
Бавария: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|26
|19
|4
|3
|78 - 35
|61
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|48 - 21
|57
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|26
|14
|9
|3
|45 - 22
|51
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|26
|12
|11
|3
|53 - 36
|47
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|54 - 37
|43
|6.
|Байер Л
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|43 - 31
|40
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|26
|9
|11
|6
|40 - 32
|38
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|39 - 39
|37
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|44 - 40
|36
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|47 - 41
|36
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|40 - 45
|30
|12.
|Вердер
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|31 - 38
|30
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|27 - 40
|29
|14.
|Герта
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|31 - 45
|24
|15.
|Майнц
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|26 - 45
|24
|16.
|Кёльн
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|25 - 46
|23
|17.
|Арминия
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|20 - 45
|22
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|26
|1
|7
|18
|16 - 69
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|50 - 18
|33
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|25 - 10
|32
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|24 - 8
|28
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|27 - 15
|27
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|24 - 14
|22
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|26 - 20
|22
|8.
|Байер Л
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 19
|19
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 16
|19
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|23 - 19
|17
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|21 - 17
|15
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 21
|15
|13.
|Герта
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 24
|14
|14.
|Вердер
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|15.
|Арминия
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|10 - 22
|13
|16.
|Майнц
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 20
|11
|17.
|Кёльн
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|14 - 23
|8
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 17
|28
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 11
|25
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 14
|23
|4.
|Байер Л
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|5.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|26 - 24
|21
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 23
|20
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|26 - 21
|20
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|24 - 24
|17
|9.
|Вердер
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 19
|17
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 19
|15
|12.
|Кёльн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 23
|15
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 19
|14
|14.
|Майнц
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 25
|13
|15.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 26
|13
|16.
|Герта
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 21
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|8 - 40
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Бавария
Исход игры
РБ Лейпциг
13.8% (11)
Ничья
26.3% (21)
Бавария
60% (48)
Тотал 2.5
Больше
77.63% (59)
Меньше
22.37% (17)
Обе команды забьют
Да
93.42% (71)
Нет
6.58% (5)
Популярный счёт
1:2 Бавария
42.5% (34)
1:1 Ничья
15% (12)
2:1 РБ Лейпциг
10% (8)
2:2 Ничья
8.8% (7)
1:3 Бавария
6.3% (5)
2:3 Бавария
3.8% (3)
0:2 Бавария
2.5% (2)
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