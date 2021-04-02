22
Мари
Пабло
18
Парти
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Парти ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Кабак ОзанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ляказетт Александр
|11 (3)
|0.38
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (2)
|0.31
|3.
|Сака Букайо
|5
|0.17
|4.
|Пепе Николя
|5 (1)
|0.17
|5.
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.07
|6.
|Джака Гранит
|1
|0.03
|7.
|Бельерин Эктор
|1
|0.03
|8.
|Тирни Киран
|1
|0.03
|9.
|Нкетиа Эдди
|1
|0.03
|10.
|Луис Давид
|1
|0.03
|11.
|Эдегор Мартин
|1
|0.03
|12.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|13.
|Смит-Роу Эмил
|0
|0
|14.
|Себальос Дани
|0
|0
|15.
|Седрик Соареш
|0
|0
|16.
|Парти Томас
|0
|0
|17.
|Холдинг Роб
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|17 (6)
|0.59
|2.
|Мане Садио
|7
|0.24
|3.
|Фирмино Роберто
|6
|0.21
|4.
|Жота Диогу
|6
|0.21
|5.
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.07
|6.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.03
|7.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.03
|8.
|Матип Жоэль
|1
|0.03
|9.
|Хендерсон Джордан
|1
|0.03
|10.
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|11.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.03
|12.
|Минамино Такуми
|1
|0.03
|13.
|Шакири Джердан
|0
|0
|14.
|Милнер Джеймс
|0
|0
|15.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бельерин Эктор
|8
|0
|2.
|Джака Гранит
|6
|1
|3.
|Тирни Киран
|4
|0
|4.
|Габриэль дос Сантос
|2
|1
|5.
|Ляказетт Александр
|3
|0
|6.
|Себальос Дани
|3
|0
|7.
|Парти Томас
|3
|0
|8.
|Луис Давид
|1
|1
|9.
|Пепе Николя
|1
|1
|10.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0
|11.
|Эльнени Мохамед
|2
|0
|12.
|Холдинг Роб
|2
|0
|13.
|Лено Бернд
|0
|1
|14.
|Мари Пабло
|1
|0
|15.
|Седрик Соареш
|1
|0
|16.
|Уиллок Джо
|1
|0
|17.
|Сака Букайо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|2.
|Алькантара Тьяго
|4
|0
|3.
|Мане Садио
|3
|0
|4.
|Матип Жоэль
|2
|0
|5.
|Шакири Джердан
|2
|0
|6.
|Кабак Озан
|2
|0
|7.
|Джонс Кёртис
|2
|0
|8.
|Филлипс Натаниэль
|2
|0
|9.
|Милнер Джеймс
|1
|0
|10.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|11.
|Фирмино Роберто
|1
|0
|12.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|13.
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|14.
|Кейта Наби
|1
|0
|15.
|Жота Диогу
|1
|0
|16.
|Алиссон Бекер
|1
|0
|17.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|18.
|Уильямс Неко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|10.53% (4)
|13.16% (5)
|26.32% (10)
|23.68% (9)
|18.42% (7)
|7.89% (3)
|Ливерпуль
|11.11% (5)
|8.89% (4)
|22.22% (10)
|20% (9)
|17.78% (8)
|20% (9)
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +10 =5 -5Вест Хэм 3:3 Арсенал Арсенал 0:1 Олимпиакос Арсенал 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 1:3 Арсенал
Бёрнли 1:1 Арсенал Лестер 1:3 Арсенал Арсенал 3:2 Бенфика Арсенал 0:1 Манчестер Сити Бенфика 1:1 Арсенал Арсенал 4:2 Лидс Астон Вилла 1:0 Арсенал Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал
Ливерпуль Последние 20 матчей: +8 =3 -9Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Ливерпуль 0:1 Фулхэм Ливерпуль 0:1 Челси
Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Эвертон РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ливерпуль: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Ливерпуль 5:5 Арсенал Кубок лиги Ливерпуль 3:1 Арсенал Премьер-лига Ливерпуль 5:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Арсенал Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 4:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Ливерпуль Кубок Ливерпуль 5:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 2:2 Ливерпуль Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|22
|5
|3
|64 - 21
|71
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|16
|9
|4
|56 - 32
|57
|3.
|Лестер
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|53 - 32
|56
|4.
|Челси
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|44 - 25
|51
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|45 - 35
|49
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|49 - 30
|48
|7.
|Эвертон
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|40 - 37
|46
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|48 - 36
|46
|9.
|Арсенал
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|40 - 32
|42
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|39 - 30
|41
|11.
|Лидс
|Заявка
|29
|12
|3
|14
|45 - 47
|39
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|31 - 47
|37
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|28 - 38
|35
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|36 - 51
|33
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|22 - 37
|33
|16.
|Брайтон
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|32 - 36
|32
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|28 - 48
|28
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|23 - 38
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|29
|3
|9
|17
|20 - 57
|18
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|29
|4
|2
|23
|16 - 50
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 13
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 18
|28
|3.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|25 - 11
|26
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|29 - 19
|24
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|7.
|Лестер
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|25 - 19
|22
|8.
|Арсенал
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 15
|21
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 21
|20
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 15
|19
|11.
|Лидс
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 17
|18
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 18
|17
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 18
|17
|15.
|Эвертон
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 23
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|16 - 19
|13
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 33
|11
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|9 - 23
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|10 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 13
|34
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|27 - 13
|33
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 8
|33
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|5.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 14
|25
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 16
|24
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 12
|24
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 18
|23
|9.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 17
|21
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|11.
|Лидс
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 30
|21
|12.
|Брайтон
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 17
|19
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 26
|17
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 23
|16
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 15
|16
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 33
|16
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|10 - 21
|15
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 25
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 24
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|1
|1
|12
|6 - 28
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Арсенал - Ливерпуль
Исход игры
Арсенал
24.7% (20)
Ничья
35.8% (29)
Ливерпуль
39.5% (32)
Тотал 2.5
Больше
60.26% (47)
Меньше
39.74% (31)
Обе команды забьют
Да
87.18% (68)
Нет
12.82% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.9% (21)
1:2 Ливерпуль
23.5% (19)
2:1 Арсенал
19.8% (16)
2:2 Ничья
7.4% (6)
0:1 Ливерпуль
6.2% (5)
2:3 Ливерпуль
3.7% (3)
1:0 Арсенал
3.7% (3)
1:3 Ливерпуль
2.5% (2)
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