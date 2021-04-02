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Арсенал
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль
1
Лено
Бернд
17
Седрик
Соареш
22
Мари
Пабло
6
Габриэль
дос
Сантос
3
Тирни
Киран
18
Парти
Томас
25
Эльнени
Мохамед
7
Сака
Букайо
11
Эдегор
Мартин
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
9
Ляказетт
Александр
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
19
Кабак
Озан
47
Филлипс
Натаниэль
26
Робертсон
Эндрю
6
Алькантара
Тьяго
3
Фабиньо
Энрике
5
Вейналдум
Джорджиньо
11
Салах
Мохамед
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
Арсенал
4-2-3-1
Ливерпуль
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 11 (3) 0.38
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (2) 0.31
3. Сака Букайо 5 0.17
4. Пепе Николя 5 (1) 0.17
5. Габриэль дос Сантос 2 0.07
6. Джака Гранит 1 0.03
7. Бельерин Эктор 1 0.03
8. Тирни Киран 1 0.03
9. Нкетиа Эдди 1 0.03
10. Луис Давид 1 0.03
11. Эдегор Мартин 1 0.03
12. Виллиан Боргес 0 0
13. Смит-Роу Эмил 0 0
14. Себальос Дани 0 0
15. Седрик Соареш 0 0
16. Парти Томас 0 0
17. Холдинг Роб 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 17 (6) 0.59
2. Мане Садио 7 0.24
3. Фирмино Роберто 6 0.21
4. Жота Диогу 6 0.21
5. Вейналдум Джорджиньо 2 0.07
6. Робертсон Эндрю 1 0.03
7. Александер-Арнольд Трент 1 0.03
8. Матип Жоэль 1 0.03
9. Хендерсон Джордан 1 0.03
10. Джонс Кёртис 1 0.03
11. Ван Дейк Виргил 1 0.03
12. Минамино Такуми 1 0.03
13. Шакири Джердан 0 0
14. Милнер Джеймс 0 0
15. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 8 0
2. Джака Гранит 6 1
3. Тирни Киран 4 0
4. Габриэль дос Сантос 2 1
5. Ляказетт Александр 3 0
6. Себальос Дани 3 0
7. Парти Томас 3 0
8. Луис Давид 1 1
9. Пепе Николя 1 1
10. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
11. Эльнени Мохамед 2 0
12. Холдинг Роб 2 0
13. Лено Бернд 0 1
14. Мари Пабло 1 0
15. Седрик Соареш 1 0
16. Уиллок Джо 1 0
17. Сака Букайо 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 5 0
2. Алькантара Тьяго 4 0
3. Мане Садио 3 0
4. Матип Жоэль 2 0
5. Шакири Джердан 2 0
6. Кабак Озан 2 0
7. Джонс Кёртис 2 0
8. Филлипс Натаниэль 2 0
9. Милнер Джеймс 1 0
10. Вейналдум Джорджиньо 1 0
11. Фирмино Роберто 1 0
12. Ван Дейк Виргил 1 0
13. Робертсон Эндрю 1 0
14. Кейта Наби 1 0
15. Жота Диогу 1 0
16. Алиссон Бекер 1 0
17. Александер-Арнольд Трент 1 0
18. Уильямс Неко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 10.53% (4) 13.16% (5) 26.32% (10) 23.68% (9) 18.42% (7) 7.89% (3)
 Ливерпуль 11.11% (5) 8.89% (4) 22.22% (10) 20% (9) 17.78% (8) 20% (9)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Вест Хэм 3:3 Арсенал Арсенал 0:1 Олимпиакос Арсенал 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 1:3 Арсенал
Бёрнли 1:1 Арсенал Лестер 1:3 Арсенал Арсенал 3:2 Бенфика Арсенал 0:1 Манчестер Сити Бенфика 1:1 Арсенал Арсенал 4:2 Лидс Астон Вилла 1:0 Арсенал Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал
Ливерпуль Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Ливерпуль 0:1 Фулхэм Ливерпуль 0:1 Челси
Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Эвертон РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ливерпуль: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Ливерпуль 0:0 Арсенал Кубок лиги Ливерпуль 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Ливерпуль Суперкубок Арсенал 2:1 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 5:5 Арсенал Кубок лиги Ливерпуль 3:1 Арсенал Премьер-лига Ливерпуль 5:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Арсенал Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 4:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Ливерпуль Кубок Ливерпуль 5:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 2:2 Ливерпуль Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 30 22 5 3 64 - 21 71
2. Манчестер Юнайтед Заявка 29 16 9 4 56 - 32 57
3. Лестер Заявка 29 17 5 7 53 - 32 56
4. Челси Заявка 29 14 9 6 44 - 25 51
5. Вест Хэм Заявка 29 14 7 8 45 - 35 49
6. Тоттенхэм Заявка 29 14 6 9 49 - 30 48
7. Эвертон Заявка 28 14 4 10 40 - 37 46
8. Ливерпуль Заявка 29 13 7 9 48 - 36 46
9. Арсенал Заявка 29 12 6 11 40 - 32 42
10. Астон Вилла Заявка 28 12 5 11 39 - 30 41
11. Лидс Заявка 29 12 3 14 45 - 47 39
12. Кристал Пэлас Заявка 29 10 7 12 31 - 47 37
13. Вулверхэмптон Заявка 29 9 8 12 28 - 38 35
14. Саутгемптон Заявка 29 9 6 14 36 - 51 33
15. Бёрнли Заявка 29 8 9 12 22 - 37 33
16. Брайтон Заявка 29 7 11 11 32 - 36 32
17. Ньюкасл Заявка 29 7 7 15 28 - 48 28
18. Фулхэм Заявка 30 5 11 14 23 - 38 26
19. Вест Бромвич Заявка 29 3 9 17 20 - 57 18
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 29 4 2 23 16 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
3. Челси Заявка 14 7 5 2 25 - 11 26
4. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 29 - 19 24
6. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
7. Лестер Заявка 14 7 1 6 25 - 19 22
8. Арсенал Заявка 14 6 3 5 18 - 15 21
9. Кристал Пэлас Заявка 15 5 5 5 15 - 21 20
10. Вулверхэмптон Заявка 14 5 4 5 15 - 15 19
11. Лидс Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
12. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
13. Саутгемптон Заявка 14 5 2 7 18 - 18 17
14. Астон Вилла Заявка 13 5 2 6 20 - 18 17
15. Эвертон Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
16. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 17 - 23 16
17. Брайтон Заявка 15 2 7 6 16 - 19 13
18. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
19. Фулхэм Заявка 16 2 4 10 9 - 23 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
2. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
3. Манчестер Сити Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Челси Заявка 15 7 4 4 19 - 14 25
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 3 5 24 - 16 24
7. Астон Вилла Заявка 15 7 3 5 19 - 12 24
8. Ливерпуль Заявка 14 6 5 3 26 - 18 23
9. Арсенал Заявка 15 6 3 6 22 - 17 21
10. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 19 - 17 21
11. Лидс Заявка 15 7 0 8 26 - 30 21
12. Брайтон Заявка 14 5 4 5 16 - 17 19
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 2 7 16 - 26 17
14. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
15. Фулхэм Заявка 14 3 7 4 14 - 15 16
16. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
17. Бёрнли Заявка 14 4 3 7 10 - 21 15
18. Ньюкасл Заявка 15 3 3 9 11 - 25 12
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 11 - 24 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 1 1 12 6 - 28 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2021, осталось 1 день 1 час 7 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 82
    Арсенал 24.4% (20)
    X 36.6% (30)
    Ливерпуль 39% (32)
    0
    выиграет Арсенал, со счетом 2:1
    Почему-то мне кажется что будет ничья,но Арсенал у себя дома умно и сильно играет. А забивать умеют обе... Ещё
    Ночной охотник #
    0
    выиграет Ливерпуль
    Арсенал у себя дома умно и сильно играет. А забивать умеют обе команды.
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    3.2 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Ливерпуль
    3.48
    3.88
    2.32
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.66 2.32
    Бонус: 5 000 ₽ 3.48 3.88 2.23
    Бонус: 1 000 ₽ 3.13 3.62 2.27
    Бонус: 5 000 ₽ 3.10 3.70 2.26
      3.21 3.67 2.28

    Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.00 1.03 5.35 1.16 3.46 1.31 2.40 1.57 1.92 2.02 1.52 2.54 1.32 3.36 1.17 5.00 1.11 6.40
    9.00 1.02 8.30 1.05 4.33 1.20 3.52 1.30 2.13 1.89 1.66 2.22 1.43 2.74 1.18 4.40 1.13 5.00 1.03 8.40
    12.09 1.04 1.06 10.06 4.15 1.25 3.16 1.38 2.04 1.83 1.63 2.36 1.42 2.96 1.22 4.52 1.17 5.45 1.07 9.70 1.06 10.61
    14.50 1.01 9.50 1.02 3.80 1.27 3.00 1.40 2.04 1.85 1.82 2.06 1.60 2.48 1.38 3.05 1.21 5.00 1.16 5.30 1.06 9.60 1.03 9.90 0.00 17.00
    4.33 1.25 3.29 1.38 2.45 1.61 2.06 1.85 1.83 2.07 1.61 2.45 1.50 2.74 1.40 3.10 1.16 5.90
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.45 1.55 1.66 2.22 1.32 3.38 1.14 5.85
    2.88 1.42 1.98 1.83 1.55 2.45 1.16 5.15 1.12 6.25
    3.10 1.33 2.02 1.72 1.46 2.55 1.17 4.60 1.10 5.90
    2.08 1.75 1.51 2.46 1.18 5.30
    3.32 1.37 2.73 1.51 2.15 1.79 1.69 2.28 1.49 2.78
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    3.74 1.27 2.22 1.66 1.62 2.27 1.34 3.26
    4.80 1.19 3.38 1.32 1.85 1.95 1.39 3.00 1.28 3.68
    4.30 1.19 2.95 1.36 1.74 2.00 1.32 3.15 1.22 3.90 8.10 1.05 1.03 9.30
    2.80 1.37 1.72 2.04 1.39 3.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.71 2.08
    1.64 2.25
    1.69 2.20
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.22
    3.85 1.22
    3.95 1.23
    Букмекер Да Нет
    3.04 1.38
    2.90 1.35
    3.05 1.37
    Где смотреть матч Арсенал - Ливерпуль онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал - Ливерпуль

    Исход игры
    Арсенал
    24.7% (20)
    Ничья
    35.8% (29)
    Ливерпуль
    39.5% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.26% (47)
    Меньше
    39.74% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    87.18% (68)
    Нет
    12.82% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.9% (21)
    1:2 Ливерпуль
    23.5% (19)
    2:1 Арсенал
    19.8% (16)
    2:2 Ничья
    7.4% (6)
    0:1 Ливерпуль
    6.2% (5)
    2:3 Ливерпуль
    3.7% (3)
    1:0 Арсенал
    3.7% (3)
    1:3 Ливерпуль
    2.5% (2)
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