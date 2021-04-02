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Челси
 
Позже

Стадион:
Вест Бромвич
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
4
Кристенсен
Андреас
2
Рюдигер
Антонио
24
Джеймс
Рис
II
17
Ковачич
Матео
5
Жоржиньо
II
3
Алонсо
Маркос
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
29
Хаверц
Кай
1
Джонстон
Сэм
2
Ферлонг
Дарнелл
27
О'Ши
Дара
5
Бартли
Кайл
14
Таунсед
Конор
35
Йокушлу
Окай
12
Перейра
Матеус
8
Ливермор
Джейк
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
10
Филлипс
Мэтт
17
Диань
Мбайе
Челси
3-4-2-1
Вест Бромвич
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 6 0.21
2. Жоржиньо II 6 (6) 0.21
3. Вернер Тимо 5 0.17
4. Маунт Мэйсон 5 (1) 0.17
5. Жиру Оливье 4 0.14
6. Зума Курт 4 0.14
7. Чилуэлл Бен 2 0.07
8. Хадсон-Одои Каллум 2 0.07
9. Силва Тьяго 2 0.07
10. Зиеш Хаким 1 0.03
11. Хаверц Кай 1 0.03
12. Джеймс Рис II 1 0.03
13. Аспиликуэта Сесар 1 0.03
14. Пулишич Кристиан 1 0.03
15. Алонсо Маркос 1 0.03
16. Канте Н'Голо 0 0
17. Ковачич Матео 0 0
Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Матеус 5 (2) 0.17
2. Бартли Кайл 3 0.1
3. Галлахер Конор 2 0.07
4. Аджайи Олувасемилого 2 0.07
5. Робинсон Каллум 2 0.07
6. Ферлонг Дарнелл 1 0.03
7. Филлипс Мэтт 1 0.03
8. Диань Мбайе 1 0.03
9. Ахерн-Грант Карлан 1 0.03
10. Диангана Грэди 1 0.03
11. Гросицки Камил 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 6 0
2. Аспиликуэта Сесар 4 0
3. Силва Тьяго 3 0
4. Зиеш Хаким 3 0
5. Чилуэлл Бен 3 0
6. Джеймс Рис II 3 0
7. Кристенсен Андреас 1 1
8. Алонсо Маркос 2 0
9. Ковачич Матео 2 0
10. Пулишич Кристиан 2 0
11. Маунт Мэйсон 2 0
12. Хаверц Кай 2 0
13. Жиру Оливье 1 0
14. Зума Курт 1 0
Вест Бромвич
# Игрок      
1. Галлахер Конор 8 0
2. Аджайи Олувасемилого 3 1
3. Ферлонг Дарнелл 4 0
4. Ливермор Джейк 2 1
5. Перейра Матеус 2 1
6. Бартли Кайл 3 0
7. Сойерс Ромен 3 0
8. О'Ши Дара 3 0
9. Иванович Бранислав 2 0
10. Снодграсс Роберт 2 0
11. Гиббс Киран 0 1
12. Робсон-Кану Хэл 1 0
13. Филлипс Мэтт 1 0
14. Пелтьер Ли 1 0
15. Йокушлу Окай 1 0
16. Диань Мбайе 1 0
17. Ахерн-Грант Карлан 1 0
18. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 4.76% (2) 14.29% (6) 16.67% (7) 16.67% (7) 19.05% (8) 28.57% (12)
 Вест Бромвич 31.58% (6) 15.79% (3) 5.26% (1) 31.58% (6) 5.26% (1) 10.53% (2)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон
Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:1 Эвертон Вест Бромвич 1:0 Брайтон
Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Блэкпул 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:4 Арсенал Вест Бромвич 0:5 Лидс Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Челси: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 3
Вест Бромвич: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 12
Вест Бромвич 3:3 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:4 Челси Премьер-лига Вест Бромвич 0:1 Челси Премьер-лига
Челси 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Челси 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Челси Премьер-лига Вест Бромвич 3:0 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Челси 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Челси Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:3 Челси Премьер-лига Челси 6:0 Вест Бромвич Премьер-лига Челси 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:3 Челси Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 30 22 5 3 64 - 21 71
2. Манчестер Юнайтед Заявка 29 16 9 4 56 - 32 57
3. Лестер Заявка 29 17 5 7 53 - 32 56
4. Челси Заявка 29 14 9 6 44 - 25 51
5. Вест Хэм Заявка 29 14 7 8 45 - 35 49
6. Тоттенхэм Заявка 29 14 6 9 49 - 30 48
7. Эвертон Заявка 28 14 4 10 40 - 37 46
8. Ливерпуль Заявка 29 13 7 9 48 - 36 46
9. Арсенал Заявка 29 12 6 11 40 - 32 42
10. Астон Вилла Заявка 28 12 5 11 39 - 30 41
11. Лидс Заявка 29 12 3 14 45 - 47 39
12. Кристал Пэлас Заявка 29 10 7 12 31 - 47 37
13. Вулверхэмптон Заявка 29 9 8 12 28 - 38 35
14. Саутгемптон Заявка 29 9 6 14 36 - 51 33
15. Бёрнли Заявка 29 8 9 12 22 - 37 33
16. Брайтон Заявка 29 7 11 11 32 - 36 32
17. Ньюкасл Заявка 29 7 7 15 28 - 48 28
18. Фулхэм Заявка 30 5 11 14 23 - 38 26
19. Вест Бромвич Заявка 29 3 9 17 20 - 57 18
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 29 4 2 23 16 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
3. Челси Заявка 14 7 5 2 25 - 11 26
4. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 29 - 19 24
6. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
7. Лестер Заявка 14 7 1 6 25 - 19 22
8. Арсенал Заявка 14 6 3 5 18 - 15 21
9. Кристал Пэлас Заявка 15 5 5 5 15 - 21 20
10. Вулверхэмптон Заявка 14 5 4 5 15 - 15 19
11. Лидс Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
12. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
13. Саутгемптон Заявка 14 5 2 7 18 - 18 17
14. Астон Вилла Заявка 13 5 2 6 20 - 18 17
15. Эвертон Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
16. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 17 - 23 16
17. Брайтон Заявка 15 2 7 6 16 - 19 13
18. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
19. Фулхэм Заявка 16 2 4 10 9 - 23 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
2. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
3. Манчестер Сити Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Челси Заявка 15 7 4 4 19 - 14 25
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 3 5 24 - 16 24
7. Астон Вилла Заявка 15 7 3 5 19 - 12 24
8. Ливерпуль Заявка 14 6 5 3 26 - 18 23
9. Арсенал Заявка 15 6 3 6 22 - 17 21
10. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 19 - 17 21
11. Лидс Заявка 15 7 0 8 26 - 30 21
12. Брайтон Заявка 14 5 4 5 16 - 17 19
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 2 7 16 - 26 17
14. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
15. Фулхэм Заявка 14 3 7 4 14 - 15 16
16. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
17. Бёрнли Заявка 14 4 3 7 10 - 21 15
18. Ньюкасл Заявка 15 3 3 9 11 - 25 12
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 11 - 24 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 1 1 12 6 - 28 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Вест Бромвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2021, осталось 17 часов 36 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 93
    Челси 100% (93)
    X 0% (0)
    Вест Бромвич 0% (0)
    0
    выиграет Челси, со счетом 2:0
    Когда в прошлом году Челси сыграли с Бромвичем 3:3 я был удивлен игрой Вест Бромвич. Было понятно, что... Ещё
    Ночной охотник #
    0
    выиграет Челси, со счетом 2:0
    Когда в прошлом году Челси сыграли с Бромвичем 3:3 я был удивлен игрой Вест Бромвич. Я подумал, что Бромвичи... Ещё
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    1.73 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Вест Бромвич
    1.26
    6.40
    14.75
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.26 6.40 14.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.25 6.35 14.75
    Бонус: 1 000 ₽ 1.24 6.37 14.06

    Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Вест Бромвич», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5
    5.75 1.13 3.58 1.29 2.42 1.56 1.91 2.03 1.49 2.62 1.30 3.50 1.16 5.35 1.08 8.00
    13.00 1.00 11.75 1.02 3.88 1.24 3.15 1.36 2.11 1.81 1.61 2.32 1.39 2.90 1.17 4.60 1.12 5.20 1.02 9.20 1.03 8.80
    12.67 1.04 1.05 11.07 4.15 1.25 3.21 1.37 2.09 1.79 1.63 2.36 1.42 2.96 1.21 4.63 1.17 5.45 10.61 1.06 1.05 11.63
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.75 1.41 1.70 2.15 1.33 3.32 1.14 5.80
    3.52 1.30 2.17 1.69 1.49 2.62 1.16 5.15 1.11 6.45
    3.25 1.30 2.05 1.70 1.47 2.52 1.17 4.60 1.11 5.80
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3
    3.68 1.28 2.14 1.71 1.57 2.40 1.27 3.76
    4.30 1.22 3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20 1.22 4.25
    4.40 1.18 3.00 1.35 1.76 1.98 1.32 3.15 1.22 3.90 7.90 1.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.62 1.46
    2.53 1.52
    Букмекер Да Нет
    5.90 1.11
    6.20 1.08
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.18
    4.80 1.14
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    Прогнозы на матч Челси - Вест Бромвич

    Исход игры
    Челси
    100% (91)
    Ничья
    0% (0)
    Вест Бромвич
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.96% (32)
    Меньше
    64.04% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    21.35% (19)
    Нет
    78.65% (70)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    56% (51)
    3:0 Челси
    14.3% (13)
    2:1 Челси
    14.3% (13)
    1:0 Челси
    6.6% (6)
    3:1 Челси
    5.5% (5)
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