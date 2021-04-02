Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Вест Бромвич
16
Менди
Эдуар
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
29
Хаверц
Кай
27
О'Ши
Дара
35
Йокушлу
Окай
10
Филлипс
Мэтт
17
Диань
Мбайе
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
-
29 Хаверц КайНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 О'Ши ДараЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Йокушлу ОкайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Филлипс МэттПолузащитник
-
17 Диань МбайеНападающий
-
Главный тренер: Эллардайс Сэм
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абрахам Тэмми
|6
|0.21
|2.
|Жоржиньо II
|6 (6)
|0.21
|3.
|Вернер Тимо
|5
|0.17
|4.
|Маунт Мэйсон
|5 (1)
|0.17
|5.
|Жиру Оливье
|4
|0.14
|6.
|Зума Курт
|4
|0.14
|7.
|Чилуэлл Бен
|2
|0.07
|8.
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.07
|9.
|Силва Тьяго
|2
|0.07
|10.
|Зиеш Хаким
|1
|0.03
|11.
|Хаверц Кай
|1
|0.03
|12.
|Джеймс Рис II
|1
|0.03
|13.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0.03
|14.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.03
|15.
|Алонсо Маркос
|1
|0.03
|16.
|Канте Н'Голо
|0
|0
|17.
|Ковачич Матео
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Матеус
|5 (2)
|0.17
|2.
|Бартли Кайл
|3
|0.1
|3.
|Галлахер Конор
|2
|0.07
|4.
|Аджайи Олувасемилого
|2
|0.07
|5.
|Робинсон Каллум
|2
|0.07
|6.
|Ферлонг Дарнелл
|1
|0.03
|7.
|Филлипс Мэтт
|1
|0.03
|8.
|Диань Мбайе
|1
|0.03
|9.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0.03
|10.
|Диангана Грэди
|1
|0.03
|11.
|Гросицки Камил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Канте Н'Голо
|6
|0
|2.
|Аспиликуэта Сесар
|4
|0
|3.
|Силва Тьяго
|3
|0
|4.
|Зиеш Хаким
|3
|0
|5.
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|6.
|Джеймс Рис II
|3
|0
|7.
|Кристенсен Андреас
|1
|1
|8.
|Алонсо Маркос
|2
|0
|9.
|Ковачич Матео
|2
|0
|10.
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|11.
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|12.
|Хаверц Кай
|2
|0
|13.
|Жиру Оливье
|1
|0
|14.
|Зума Курт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Галлахер Конор
|8
|0
|2.
|Аджайи Олувасемилого
|3
|1
|3.
|Ферлонг Дарнелл
|4
|0
|4.
|Ливермор Джейк
|2
|1
|5.
|Перейра Матеус
|2
|1
|6.
|Бартли Кайл
|3
|0
|7.
|Сойерс Ромен
|3
|0
|8.
|О'Ши Дара
|3
|0
|9.
|Иванович Бранислав
|2
|0
|10.
|Снодграсс Роберт
|2
|0
|11.
|Гиббс Киран
|0
|1
|12.
|Робсон-Кану Хэл
|1
|0
|13.
|Филлипс Мэтт
|1
|0
|14.
|Пелтьер Ли
|1
|0
|15.
|Йокушлу Окай
|1
|0
|16.
|Диань Мбайе
|1
|0
|17.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0
|18.
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|4.76% (2)
|14.29% (6)
|16.67% (7)
|16.67% (7)
|19.05% (8)
|28.57% (12)
|Вест Бромвич
|31.58% (6)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|31.58% (6)
|5.26% (1)
|10.53% (2)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +13 =5 -2Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон
Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +2 =6 -12Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:1 Эвертон Вест Бромвич 1:0 Брайтон
Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Блэкпул 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:4 Арсенал Вест Бромвич 0:5 Лидс Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Челси: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 3
Вест Бромвич: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 12
Челси 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Челси 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Челси Премьер-лига Вест Бромвич 3:0 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Челси 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Челси Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:3 Челси Премьер-лига Челси 6:0 Вест Бромвич Премьер-лига Челси 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:3 Челси Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|22
|5
|3
|64 - 21
|71
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|16
|9
|4
|56 - 32
|57
|3.
|Лестер
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|53 - 32
|56
|4.
|Челси
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|44 - 25
|51
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|45 - 35
|49
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|49 - 30
|48
|7.
|Эвертон
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|40 - 37
|46
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|48 - 36
|46
|9.
|Арсенал
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|40 - 32
|42
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|39 - 30
|41
|11.
|Лидс
|Заявка
|29
|12
|3
|14
|45 - 47
|39
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|31 - 47
|37
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|28 - 38
|35
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|36 - 51
|33
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|22 - 37
|33
|16.
|Брайтон
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|32 - 36
|32
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|28 - 48
|28
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|23 - 38
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|29
|3
|9
|17
|20 - 57
|18
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|29
|4
|2
|23
|16 - 50
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 13
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 18
|28
|3.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|25 - 11
|26
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|29 - 19
|24
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|7.
|Лестер
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|25 - 19
|22
|8.
|Арсенал
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 15
|21
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 21
|20
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 15
|19
|11.
|Лидс
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 17
|18
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 18
|17
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 18
|17
|15.
|Эвертон
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 23
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|16 - 19
|13
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 33
|11
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|9 - 23
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|10 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 13
|34
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|27 - 13
|33
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 8
|33
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|5.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 14
|25
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 16
|24
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 12
|24
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 18
|23
|9.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 17
|21
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|11.
|Лидс
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 30
|21
|12.
|Брайтон
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 17
|19
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 26
|17
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 23
|16
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 15
|16
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 33
|16
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|10 - 21
|15
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 25
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 24
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|1
|1
|12
|6 - 28
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Вест Бромвич», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Челси - Вест Бромвич
Исход игры
Челси
100% (91)
Ничья
0% (0)
Вест Бромвич
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35.96% (32)
Меньше
64.04% (57)
Обе команды забьют
Да
21.35% (19)
Нет
78.65% (70)
Популярный счёт
2:0 Челси
56% (51)
3:0 Челси
14.3% (13)
2:1 Челси
14.3% (13)
1:0 Челси
6.6% (6)
3:1 Челси
5.5% (5)
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