Лестер
Позже
Стадион: Кинг Пауэр
Манчестер Сити
27
Канселу
Жоау
26
Марез
Рияд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|12 (6)
|0.41
|2.
|Барнс Харви
|9
|0.31
|3.
|Мэддисон Джеймс
|8
|0.28
|4.
|Тилеманс Юри
|6 (2)
|0.21
|5.
|Ихеаначо Келечи
|6
|0.21
|6.
|Джастин Джеймс
|2
|0.07
|7.
|Перес Айосе
|2
|0.07
|8.
|Ндиди Уилфред
|1
|0.03
|9.
|Кастань Тимоти
|1
|0.03
|10.
|Прат Деннис
|1
|0.03
|11.
|Амарти Даниэль
|1
|0.03
|12.
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|13.
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|14.
|Эванс Джонни
|0
|0
|15.
|Менди Нампалис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюндоган Илкай
|12 (1)
|0.4
|2.
|Стерлинг Рахим
|9
|0.3
|3.
|Марез Рияд
|9
|0.3
|4.
|Жезус Габриэль
|7
|0.23
|5.
|Фоден Фил
|6
|0.2
|6.
|Де Брёйне Кевин
|5 (2)
|0.17
|7.
|Стоунс Джон
|4
|0.13
|8.
|Силва Бернарду
|2
|0.07
|9.
|Торрес Ферран
|2
|0.07
|10.
|Канселу Жоау
|1
|0.03
|11.
|Уокер Кайл
|1
|0.03
|12.
|Родри Эрнандес
|1 (1)
|0.03
|13.
|Менди Бенжамен
|1
|0.03
|14.
|Аке Натан
|1
|0.03
|15.
|Диаш Рубен
|1
|0.03
|16.
|Агуэро Серхио
|1 (1)
|0.03
|17.
|Эдерсон Мораес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|7
|0
|2.
|Тилеманс Юри
|6
|0
|3.
|Менди Нампалис
|5
|0
|4.
|Фофана Уэсли
|5
|0
|5.
|Фухс Кристиан
|4
|0
|6.
|Мэддисон Джеймс
|4
|0
|7.
|Джастин Джеймс
|4
|0
|8.
|Ндиди Уилфред
|3
|0
|9.
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|10.
|Сёюнджю Чаглар
|2
|0
|11.
|Томас Люк
|2
|0
|12.
|Перес Айосе
|1
|0
|13.
|Варди Джейми
|1
|0
|14.
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|15.
|Амарти Даниэль
|1
|0
|16.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|17.
|Чодури Хамза
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Канселу Жоау
|4
|0
|2.
|Фернандиньо Фернандо
|3
|0
|3.
|Родри Эрнандес
|3
|0
|4.
|Аке Натан
|3
|0
|5.
|Силва Бернарду
|3
|0
|6.
|Диаш Рубен
|3
|0
|7.
|Стерлинг Рахим
|2
|0
|8.
|Менди Бенжамен
|2
|0
|9.
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|10.
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|11.
|Уокер Кайл
|1
|0
|12.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|13.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|14.
|Торрес Ферран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лестер
|10.2% (5)
|14.29% (7)
|20.41% (10)
|8.16% (4)
|14.29% (7)
|32.65% (16)
|Манчестер Сити
|14.29% (9)
|23.81% (15)
|15.87% (10)
|17.46% (11)
|11.11% (7)
|17.46% (11)
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +12 =5 -3Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер
Лестер 1:3 Арсенал Лестер 0:2 Славия Прага Астон Вилла 1:2 Лестер Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +19 =0 -1Эвертон 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон
Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Арсенал 0:1 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Суонси 1:3 Манчестер Сити Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон
Последние игры между собой
Лестер: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 12
Манчестер Сити: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 4
Лестер 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Лестер 1:1 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 5:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Манчестер Сити Кубок лиги Лестер 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 4:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:3 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Лестер 1:3 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 4:2 Лестер Кубок Лестер 2:2 Манчестер Сити Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|22
|5
|3
|64 - 21
|71
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|16
|9
|4
|56 - 32
|57
|3.
|Лестер
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|53 - 32
|56
|4.
|Челси
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|44 - 25
|51
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|45 - 35
|49
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|49 - 30
|48
|7.
|Эвертон
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|40 - 37
|46
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|48 - 36
|46
|9.
|Арсенал
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|40 - 32
|42
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|39 - 30
|41
|11.
|Лидс
|Заявка
|29
|12
|3
|14
|45 - 47
|39
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|31 - 47
|37
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|28 - 38
|35
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|36 - 51
|33
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|22 - 37
|33
|16.
|Брайтон
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|32 - 36
|32
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|28 - 48
|28
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|23 - 38
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|29
|3
|9
|17
|20 - 57
|18
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|29
|4
|2
|23
|16 - 50
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 13
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 18
|28
|3.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|25 - 11
|26
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|29 - 19
|24
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|7.
|Лестер
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|25 - 19
|22
|8.
|Арсенал
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 15
|21
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 21
|20
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 15
|19
|11.
|Лидс
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 17
|18
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 18
|17
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 18
|17
|15.
|Эвертон
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 23
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|16 - 19
|13
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 33
|11
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|9 - 23
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|10 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 13
|34
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|27 - 13
|33
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 8
|33
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|5.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 14
|25
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 16
|24
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 12
|24
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 18
|23
|9.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 17
|21
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|11.
|Лидс
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 30
|21
|12.
|Брайтон
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 17
|19
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 26
|17
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 23
|16
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 15
|16
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 33
|16
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|10 - 21
|15
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 25
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 24
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|1
|1
|12
|6 - 28
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лестер - Манчестер Сити
Исход игры
Лестер
8.6% (7)
Ничья
17.3% (14)
Манчестер Сити
74.1% (60)
Тотал 2.5
Больше
78.48% (62)
Меньше
21.52% (17)
Обе команды забьют
Да
86.08% (68)
Нет
13.92% (11)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
49.4% (40)
1:1 Ничья
8.6% (7)
1:3 Манчестер Сити
8.6% (7)
2:2 Ничья
7.4% (6)
0:1 Манчестер Сити
7.4% (6)
2:1 Лестер
4.9% (4)
2:3 Манчестер Сити
3.7% (3)
0:2 Манчестер Сити
2.5% (2)
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