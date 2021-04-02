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Лестер
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити
1
Шмейхель
Каспер
3
Фофана
Уэсли
6
Эванс
Джонни
4
Сёюнджю
Чаглар
21
Рикарду
Перейра
II
25
Ндиди
Уилфред
8
Тилеманс
Юри
27
Кастань
Тимоти
10
Мэддисон
Джеймс
14
Ихеаначо
Келечи
9
Варди
Джейми
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
5
Стоунс
Джон
27
Канселу
Жоау
20
Силва
Бернарду
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
26
Марез
Рияд
17
Де
Брёйне
Кевин
7
Стерлинг
Рахим
Лестер
3-4-1-2
Манчестер Сити
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 12 (6) 0.41
2. Барнс Харви 9 0.31
3. Мэддисон Джеймс 8 0.28
4. Тилеманс Юри 6 (2) 0.21
5. Ихеаначо Келечи 6 0.21
6. Джастин Джеймс 2 0.07
7. Перес Айосе 2 0.07
8. Ндиди Уилфред 1 0.03
9. Кастань Тимоти 1 0.03
10. Прат Деннис 1 0.03
11. Амарти Даниэль 1 0.03
12. Олбрайтон Марк 0 0
13. Юндер Дженгиз 0 0
14. Эванс Джонни 0 0
15. Менди Нампалис 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюндоган Илкай 12 (1) 0.4
2. Стерлинг Рахим 9 0.3
3. Марез Рияд 9 0.3
4. Жезус Габриэль 7 0.23
5. Фоден Фил 6 0.2
6. Де Брёйне Кевин 5 (2) 0.17
7. Стоунс Джон 4 0.13
8. Силва Бернарду 2 0.07
9. Торрес Ферран 2 0.07
10. Канселу Жоау 1 0.03
11. Уокер Кайл 1 0.03
12. Родри Эрнандес 1 (1) 0.03
13. Менди Бенжамен 1 0.03
14. Аке Натан 1 0.03
15. Диаш Рубен 1 0.03
16. Агуэро Серхио 1 (1) 0.03
17. Эдерсон Мораес 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 7 0
2. Тилеманс Юри 6 0
3. Менди Нампалис 5 0
4. Фофана Уэсли 5 0
5. Фухс Кристиан 4 0
6. Мэддисон Джеймс 4 0
7. Джастин Джеймс 4 0
8. Ндиди Уилфред 3 0
9. Олбрайтон Марк 2 0
10. Сёюнджю Чаглар 2 0
11. Томас Люк 2 0
12. Перес Айосе 1 0
13. Варди Джейми 1 0
14. Рикарду Перейра II 1 0
15. Амарти Даниэль 1 0
16. Кастань Тимоти 1 0
17. Чодури Хамза 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Канселу Жоау 4 0
2. Фернандиньо Фернандо 3 0
3. Родри Эрнандес 3 0
4. Аке Натан 3 0
5. Силва Бернарду 3 0
6. Диаш Рубен 3 0
7. Стерлинг Рахим 2 0
8. Менди Бенжамен 2 0
9. Эдерсон Мораес 2 0
10. Де Брёйне Кевин 1 0
11. Уокер Кайл 1 0
12. Лапорт Эмерик 1 0
13. Жезус Габриэль 1 0
14. Торрес Ферран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 10.2% (5) 14.29% (7) 20.41% (10) 8.16% (4) 14.29% (7) 32.65% (16)
 Манчестер Сити 14.29% (9) 23.81% (15) 15.87% (10) 17.46% (11) 11.11% (7) 17.46% (11)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер
Лестер 1:3 Арсенал Лестер 0:2 Славия Прага Астон Вилла 1:2 Лестер Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +19 =0 -1
Эвертон 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон
Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Арсенал 0:1 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Суонси 1:3 Манчестер Сити Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон

Последние игры между собой

Лестер: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 12
Манчестер Сити: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 4
Манчестер Сити 2:5 Лестер Премьер-лига Лестер 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Лестер Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Лестер Премьер-лига
Лестер 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Лестер 1:1 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 5:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Манчестер Сити Кубок лиги Лестер 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 4:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:3 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Лестер 1:3 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 4:2 Лестер Кубок Лестер 2:2 Манчестер Сити Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 30 22 5 3 64 - 21 71
2. Манчестер Юнайтед Заявка 29 16 9 4 56 - 32 57
3. Лестер Заявка 29 17 5 7 53 - 32 56
4. Челси Заявка 29 14 9 6 44 - 25 51
5. Вест Хэм Заявка 29 14 7 8 45 - 35 49
6. Тоттенхэм Заявка 29 14 6 9 49 - 30 48
7. Эвертон Заявка 28 14 4 10 40 - 37 46
8. Ливерпуль Заявка 29 13 7 9 48 - 36 46
9. Арсенал Заявка 29 12 6 11 40 - 32 42
10. Астон Вилла Заявка 28 12 5 11 39 - 30 41
11. Лидс Заявка 29 12 3 14 45 - 47 39
12. Кристал Пэлас Заявка 29 10 7 12 31 - 47 37
13. Вулверхэмптон Заявка 29 9 8 12 28 - 38 35
14. Саутгемптон Заявка 29 9 6 14 36 - 51 33
15. Бёрнли Заявка 29 8 9 12 22 - 37 33
16. Брайтон Заявка 29 7 11 11 32 - 36 32
17. Ньюкасл Заявка 29 7 7 15 28 - 48 28
18. Фулхэм Заявка 30 5 11 14 23 - 38 26
19. Вест Бромвич Заявка 29 3 9 17 20 - 57 18
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 29 4 2 23 16 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
3. Челси Заявка 14 7 5 2 25 - 11 26
4. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 29 - 19 24
6. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
7. Лестер Заявка 14 7 1 6 25 - 19 22
8. Арсенал Заявка 14 6 3 5 18 - 15 21
9. Кристал Пэлас Заявка 15 5 5 5 15 - 21 20
10. Вулверхэмптон Заявка 14 5 4 5 15 - 15 19
11. Лидс Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
12. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
13. Саутгемптон Заявка 14 5 2 7 18 - 18 17
14. Астон Вилла Заявка 13 5 2 6 20 - 18 17
15. Эвертон Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
16. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 17 - 23 16
17. Брайтон Заявка 15 2 7 6 16 - 19 13
18. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
19. Фулхэм Заявка 16 2 4 10 9 - 23 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
2. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
3. Манчестер Сити Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Челси Заявка 15 7 4 4 19 - 14 25
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 3 5 24 - 16 24
7. Астон Вилла Заявка 15 7 3 5 19 - 12 24
8. Ливерпуль Заявка 14 6 5 3 26 - 18 23
9. Арсенал Заявка 15 6 3 6 22 - 17 21
10. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 19 - 17 21
11. Лидс Заявка 15 7 0 8 26 - 30 21
12. Брайтон Заявка 14 5 4 5 16 - 17 19
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 2 7 16 - 26 17
14. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
15. Фулхэм Заявка 14 3 7 4 14 - 15 16
16. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
17. Бёрнли Заявка 14 4 3 7 10 - 21 15
18. Ньюкасл Заявка 15 3 3 9 11 - 25 12
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 11 - 24 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 1 1 12 6 - 28 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2021, осталось 22 часа 37 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 81
    Лестер 8.6% (7)
    X 17.3% (14)
    Манчестер Сити 74.1% (60)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    По-моему,здесь будет ничья. Лестер соберется и будет достойно противостоять Манчестеру Сити.
    Ночной охотник #
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    По-моему, здесь будет ничья. Лестер соберется и будет достойно противостоять Манчестер Сити.
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    1.57 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Манчестер Сити
    6.60
    4.45
    1.61
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 6.60 4.38 1.60
    Бонус: 5 000 ₽ 6.45 4.45 1.61
    Бонус: 1 000 ₽ 6.04 4.07 1.61
      6.27 4.19 1.59

    Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5
    13.00 1.02 4.96 1.17 3.16 1.36 2.20 1.67 1.77 2.22 1.42 2.88 1.25 3.96 1.12 6.20 1.09 7.40
    10.25 1.01 10.00 1.02 3.62 1.27 2.83 1.43 2.03 1.95 1.54 2.48 1.35 3.10 1.14 5.00 1.10 5.60 1.01 10.00
    12.09 1.04 1.07 9.17 3.73 1.30 2.82 1.46 1.92 1.94 1.52 2.61 1.35 3.37 1.17 5.45 1.13 6.47 13.61 1.03 1.03 14.68
    3.97 1.28 3.00 1.44 2.30 1.68 1.97 1.93 1.76 2.17 1.55 2.60 1.50 2.75 1.38 3.25 1.14 6.49
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.50 1.53 1.61 2.32 1.28 3.62 1.11 6.45
    3.10 1.37 2.01 1.80 1.45 2.75 1.14 5.60 1.10 6.90
    3.00 1.35 1.86 1.88 1.38 2.85 1.13 5.20 1.08 6.50
    3.18 1.40 2.61 1.55 2.05 1.87 1.64 2.38 1.46 2.91
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    3.38 1.32 2.02 1.78 1.51 2.56 1.24 4.04
    4.05 1.24 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40
    4.00 1.21 2.70 1.42 1.67 2.10 1.27 3.45 1.19 4.30 9.30 1.03 1.02 10.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.95 1.81
    1.91 1.89
    Букмекер Да Нет
    4.84 1.18
    4.60 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.64 1.28
    3.45 1.26
    Где смотреть матч Лестер - Манчестер Сити онлайн

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    Прогнозы на матч Лестер - Манчестер Сити

    Исход игры
    Лестер
    8.6% (7)
    Ничья
    17.3% (14)
    Манчестер Сити
    74.1% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.48% (62)
    Меньше
    21.52% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    86.08% (68)
    Нет
    13.92% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    49.4% (40)
    1:1 Ничья
    8.6% (7)
    1:3 Манчестер Сити
    8.6% (7)
    2:2 Ничья
    7.4% (6)
    0:1 Манчестер Сити
    7.4% (6)
    2:1 Лестер
    4.9% (4)
    2:3 Манчестер Сити
    3.7% (3)
    0:2 Манчестер Сити
    2.5% (2)
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