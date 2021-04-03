Замена в составе "Лидса" - вместо Норвуда выходит Бёрк, появление которого я прогнозировал десятью минутами ранее.

Марсело Бьелса выпустил на поле испанца Родриго, который заменил англичанина Бэмфорда. Сегодняшний матч Патрик явно не занесёт в актив.

Эйлинг грубо по голове ударил Ландстрёма - повезло игроку хозяев, что судья не предъявил ему "горчичник".

Макголдрик головой безобразно сыграл после навеса со штрафной точки, а затем мяч оказался у Филлиппса, и Калвин вынес его от греха подальше.

"Клинки" заработали право на корнер, но Флек подал слишком слабо, и на ближней штанге мячом завладел Даллас.

"Шеффилд" тут же побежал в атаку, но Льоренте здорово разобрался с Макголдриком, завладев мячом.

Макголдрик принял мяч почти на линии штрафной и пробил, несмотря на присутствие Эйлинга. Меслье на всякий случай завалился на газон.

Алиоски доставил мяч по воздуху на Рафинью, бразилец сместился и нанёс удар - снаряд угодил в рекламный щит.

Макголдрик очень здорово включил прессинг и напористо шёл на Купера, но подстраховал коллегу Льоренте.

Очень сильно расстроился Фил, но будем честны - он потерял скорость ещё пару лет назад, а расторопность и того раньше. Пора вешать бутсы на гвоздь.

Опасно! С дуги пробил Даллас, но мяч пролетел рядом со штангой. Красивый прыжок Ремсдейла лишь добавил моменту крутости.

Прогнозирую выход на поле Бёрка и Муссе во втором тайме. Нужно бросать все силы на усиление атакующего потенциала "клинкам".

Эйлинг снабдил мячом Рафинью, бразилец развернул Стивенса и прошёл дальше, но последующий пас в завершающей фазе атаки был неточным.

Робертс, оказавшись в гордом одиночестве на углу штрафной, сильно пробил - мяч угодил в Ремсдейла и отлетел к Боглу.

Стивенс очень рискованный пас отдал в сторону Джагелки - находился защитник "клинков" под прессингом Харрисона.

Рафинья оперативно врывался в штрафную площадь, однако Стивенс головой чётко сыграл.

Бэмфорд вошёл в штрафную и пытался пробить, но ему заплёл ноги Ампаду. А где пенальти, товарищ судья?

Макголдрик подставился под фол Алиоски. Ирландский форвард пытается всеми силами выбить жёлтую для соперников.

Рафинья активизировался в последние минуты. Бразильский форвард находился в окружении Джагелки и Богла и не смог обработать мяч.

Небольшие проблемы со здоровьем возникли у Ремсдейла, выбежали к нему медики, но всё в порядке со стражем ворот.

Богл открывался под передачу, оказавшись в зоне центрального нападающего, но чуть раньше Эйлинг заблокировал прострел. Будет угловой.

Алиоски откликнулся на передачу, однако македонец пробил прямо в упавшего Стивенса. Разочарование написано на лице десятого номера "Лидса".

Эйлинг спас! Богл снова был в центре внимания и пробил с близкого расстояния - защитник "павлинов" в подкате вынес снаряд.

Первый тайм

— Первый тайм завершён - 1:1. Встретимся через 15 минут.

45' Мячом чаще владеют в эти минуты футболисты "Лидса", имеющие более высокий игровой класс.

45' Классно головой с линии штрафной Робертс зарядил, но Ремсдейл завладел снарядом.

45' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! ОСБОРН! 23-й номер "Шеффилда" принял мяч на дальней штанге после шикарной передачи Макбарни и пробил прямо в Эйлинга, находившегося за линией ворот!

45' Судья добавил 4 минуты к первому тайму - много остановок, травма, гол.

45' Замена в составе "Шеффилда" - вместо Балдока на поле появился Ампаду, игравший ранее за "Челси".

44' Тем временем, Макголдрик нарвался на жёлтую карточку - ирландский форвард срубил Алиоски и согласился с решением судьи.

43' И вновь проблемы у Балдока - в сопровождении медицинского штаба он покидает пределы поля.

42' Опасно! Робертс раскачал Балдока и пробил в угол ворот Ремсдейла - голкипер слишком поздно приземлился на газон, но удар получился неточным.

41' Эйлинг подключил ловкой передачей Далласа, но слишком мельтешили футболисты "Лидса" на подступах к штрафной.

40' Рафинья на фланге вёл борьбу с Макголдриком, но габаритный форвард "Шеффилда" первым добрался до снаряда.

39' "Шеффилд" теперь уже заработал право на корнер. Это Богл постарался, но подача Флека получилась слишком слабой.

38' Угловой удар "Лидса" привёл к крайне неточному выстрелу длинноволосого Эйлинга. Вполне мог бы защитник "павлинов" в кино сниматься - внешность у него неординарная.

37' Эйлинг навесил с бровки в сторону дальней штанги "Шеффилда", но головой идеально разрядил обстановку Стивенс.

36' Нет, после долгих консультаций медицинский штаб всё же позволил Балдоку вернуться на поле. Здоровья, Джордж!

35' Похоже, что у Балдока подозрение на сотрясение мозга. Джордж сейчас внимательно следил за пальцем врача.

34' Готовится сразу замена у "Шеффилда", но пока нет возможности рассмотреть лицо игрока, выходящего на поле - оно скрыто за могучими плечами тренера "клинков".

33' Всё ещё пребывает Балдок на газоне. Похоже, что-то серьёзное с защитником "Шеффилда".

32' Балдок столкнулся с Филлипсом. Англичанин из "Лидса" быстро поднялся, а Джорджу требуется помощь медиков.

31' Опасно! Харрисон ловко вылетел на оперативный простор (Рафинья пропустил мяч) и пробил - мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги.

30' "Клинки" минуту удерживали мяч на половине поля "Лидса", но катастрофический обрез Макголдрика всё разрушил.

29' "Лидс" шикарно улетел в контратаку - Харрисон пробежал метров двадцать с мячом и подключил на грани офсайда Робертса, но его удар пришёлся в Ремсдейла.

28' В падении заблокировал полёт мяча Флек после углового - отбились большими силами защитники "клинков".

27' "Лидс" размашистую атаку провёл, логичным итогом которой стал удар Алиоски с короткой дистанции. Мяч ушёл на угловой.

26' Макголдрик, не встретив никакого сопротивления, пробил издали - Меслье проводил снаряд взглядом.

25' "Шеффилд" полетел в атаку через фланг, но Эйлинг на бровке затолкал Макголдрика, рвавшегося в прорыв.

24' Макбарни в спину толкнул Алиоски, и македонец совершенно заслуженно возмущается. Судья назначил штрафной удар.

23' Угловой безобразно разыграли гости - Ландстрём выполнил навес, но на втором этаже королём себя ощутил Даллас.

22' Макголдрик оторвался от Эйлинга в штрафной "Лидса" и головой пробил после навеса - мяч улетел на угловой.

21' По владению мячом картина следующая - 56% против 44%. "Шеффилд" пока крайне пассивен в атаке.

20' Рафинья перевёл мяч во время динамичной атаки в сторону Харрисона, но Джек слишком сильно пробил.

19' Даллас получил по ногам возле бровки от Ландстрёма, и импульсивный Бьелса, разумеется, предъявил претензии арбитру.

18' На поле пока ничего интересного - много мелких остановок, но зато солнечно, и футболистам играть приятно при такой погоде.

17' Непривычно видеть другого специалиста на тренерском мостке "клинков", но с Крисом Уилдером в прошлом месяце расстались.

16' Возле центрального круга Флек нарушил правила на Купере, но сразу принёс извинения за фол.

15' Меслье подключил к атаке Льоренте, но тот предпочёл выполнить обратную передачу на французского вратаря. "Лидс" сбавляет тем игры.

14' "Лидс" пока чаще контролирует мяч. По ударам в створ уже существенное преимущество "павлинов" - 3 против 0!

13' Теперь уже Стивенс против правил уронил на газон Филлипса. Судья свистнул, а "Лидс" оперативно разыграл штрафной удар.

12' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! ХАРРИСОН! Рафинья вошёл в штрафную, сблизился с Рамсдейлом и покатил на дальнюю штангу, где Харрисон без труда поразил угол пустых ворот!

12' Макголдрик оказался на поле после небольшого фола со стороны Харрисона. Судья обошёлся без жёлтой карточки.

11' Показалось игрокам "Лидса", что мяч во время атаки "павлинов" угодил в руку Стивенса, но судья пенальти не назначил.

10' И снова Рамсдейл на высоте! На сей раз Робертс пробивал с близкого расстояния, и англичанин, сложившись в струнку, выручил!

9' Рафинья издали проверил на прочность Ремсдейла, но бывший голкипер "Борнмута" справился, отбив мяч в сторону.

8' Макголдрик классно пробил с линии штрафной, но заблокировал полёт мяча Рафаэл (или Рафинья, как его называют в Англии).

6' Осборн, вводя мяч в игру, ошибся - снарядом завладел Алиоски. "Лидс" не смог провести грамотную атаку.

5' Получил жёлтую карточку Ландстрём за жёсткий фол против Робертса, который набирал ход в центре поля.

5' Макголдрик разрезающей передачей подключил к атаке Макбарни, но своевременно на вынос сыграл Льоренте.

4' Ещё один фол - Эйлинг спорит с судьёй, считая, что здесь максимум можно вести речь об ауте.

3' "Лидс" заработал право на штрафной удар. Рафинья слишком сильно пробил, закручивая мяч в угол.

2' Прошла минута аплодисментов в память о скончавшемся шотландском игроке Петере Лоримере (1946-2021).