  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Лидс
2:1
Второй тайм: 66'

Стадион:
Шеффилд Юнайтед
0'
4' Желтая карточка
Ландстрем Джон
1:0
12' Гол
Харрисон Джек
44' Желтая карточка
Макголдрик Дэвид
1:1
45' Гол
Осборн Бен
2:1
49' Гол в свои ворота
Джагелка Фил
66'
1
Меслье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
14
Льоренте
Диего
6
Купер
Лиам
10
Алиоски
Эгзиян
23
Филлипс
Кэлвин
18
Рафинья
Диас
15
Даллас
Стюарт
11
Робертс
Тайлер
22
Харрисон
Джек
9
Бэмфорд
Патрик
1
Ремсдейл
Аарон
2
Бэлдок
Джордж
15
Джагелка
Фил
3
Стивенс
Энда
20
Богл
Джейден
7
Ландстрем
Джон
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
23
Осборн
Бен
17
Макголдрик
Дэвид
9
Макбарни
Оливер
Лидс
4-1-4-1
Шеффилд Юнайтед
3-5-2

Ход матча

4'
 
Ландстрем Джон
12'
Харрисон Джек
(Рафинья Диас)
1:0
44'
 
Макголдрик Дэвид
45'
 
Ампаду Этан
Бэлдок Джордж
45'
1:1
Осборн Бен
49'
Джагелка Фил
2:1
65'
 
Бёрк Оливер
Норвуд Оливер
65'
Морено Родриго
Бэмфорд Патрик
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 14 (1) 0.47
2. Харрисон Джек 7 0.23
3. Рафинья Диас 6 0.2
4. Даллас Стюарт 5 0.17
5. Клих Матеуш 3 (2) 0.1
6. Кошта Элдер 3 0.1
7. Морено Родриго 3 0.1
8. Алиоски Эгзиян 2 0.07
9. Купер Лиам 1 0.03
10. Стрёйк Паскаль 1 0.03
11. Эрнандес Пабло 0 0
12. Филлипс Кэлвин 0 0
13. Робертс Тайлер 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 6 0.2
2. Шарп Билли 3 (2) 0.1
3. Богл Джейден 2 0.07
4. Бёрк Оливер 1 0.03
5. Берге Сандер 1 (1) 0.03
6. Макбарни Оливер 1 0.03
7. Осборн Бен 1 0.03
8. Брайан Кин 1 0.03
9. Флек Джон 0 0
10. Бэлдок Джордж 0 0
11. Ландстрем Джон 0 0
12. Башам Крис 0 0
13. Иган Джон 0 0

Карточки

Лидс
# Игрок      
1. Филлипс Кэлвин 7 0
2. Клих Матеуш 6 0
3. Эйлинг Люк 5 0
4. Даллас Стюарт 5 0
5. Алиоски Эгзиян 4 0
6. Купер Лиам 3 0
7. Рафинья Диас 3 0
8. Морено Родриго 2 0
9. Бэмфорд Патрик 2 0
10. Робертс Тайлер 2 0
11. Харрисон Джек 2 0
12. Стрёйк Паскаль 2 0
13. Эрнандес Пабло 1 0
14. Льоренте Диего 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Ландстрем Джон 8 1
2. Иган Джон 6 1
3. Макголдрик Дэвид 6 0
4. Норвуд Оливер 4 0
5. Бэлдок Джордж 4 0
6. Берге Сандер 4 0
7. Башам Крис 3 0
8. Флек Джон 3 0
9. Стивенс Энда 3 0
10. Джагелка Фил 1 1
11. Робинсон Джек 2 0
12. Макбарни Оливер 2 0
13. Бёрк Оливер 2 0
14. Ампаду Этан 2 0
15. Богл Джейден 2 0
16. Шарп Билли 1 0
17. Лоу Макс 1 0
18. Осборн Бен 1 0
19. Брайан Кин 1 0
20. Ремсдейл Аарон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 15.91% (7) 9.09% (4) 13.64% (6) 22.73% (10) 20.45% (9) 18.18% (8)
 Шеффилд Юнайтед 20% (3) 20% (3) 0 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3)

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Фулхэм 1:2 Лидс Лидс 0:0 Челси Вест Хэм 2:0 Лидс Лидс 0:1 Астон Вилла
Лидс 3:0 Саутгемптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс Арсенал 4:2 Лидс Лидс 2:0 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Эвертон Лестер 1:3 Лидс Ньюкасл 1:2 Лидс Лидс 0:1 Брайтон Кроули Таун 3:0 Лидс Тоттенхэм 3:0 Лидс Вест Бромвич 0:5 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Лидс: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
Шеффилд Юнайтед: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Премьер-лига Лидс 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:1 Лидс
Лидс 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Лидс Лидс 1:0 Шеффилд Юнайтед
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 30 22 5 3 64 - 21 71
2. Манчестер Юнайтед Заявка 29 16 9 4 56 - 32 57
3. Лестер Заявка 29 17 5 7 53 - 32 56
4. Челси Заявка 30 14 9 7 46 - 30 51
5. Вест Хэм Заявка 29 14 7 8 45 - 35 49
6. Тоттенхэм Заявка 29 14 6 9 49 - 30 48
7. Эвертон Заявка 28 14 4 10 40 - 37 46
8. Ливерпуль Заявка 29 13 7 9 48 - 36 46
9. Арсенал Заявка 29 12 6 11 40 - 32 42
10. Лидс 2:1 Заявка 30 13 3 14 47 - 48 42
11. Астон Вилла Заявка 28 12 5 11 39 - 30 41
12. Кристал Пэлас Заявка 29 10 7 12 31 - 47 37
13. Вулверхэмптон Заявка 29 9 8 12 28 - 38 35
14. Саутгемптон Заявка 29 9 6 14 36 - 51 33
15. Бёрнли Заявка 29 8 9 12 22 - 37 33
16. Брайтон Заявка 29 7 11 11 32 - 36 32
17. Ньюкасл Заявка 29 7 7 15 28 - 48 28
18. Фулхэм Заявка 30 5 11 14 23 - 38 26
19. Вест Бромвич Заявка 30 4 9 17 25 - 59 21
20. Шеффилд Юнайтед 1:2 Заявка 30 4 2 24 17 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
3. Челси Заявка 15 7 5 3 27 - 16 26
4. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 29 - 19 24
6. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
7. Лестер Заявка 14 7 1 6 25 - 19 22
8. Арсенал Заявка 14 6 3 5 18 - 15 21
9. Лидс 2:1 Заявка 15 6 3 6 21 - 18 21
10. Кристал Пэлас Заявка 15 5 5 5 15 - 21 20
11. Вулверхэмптон Заявка 14 5 4 5 15 - 15 19
12. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
13. Саутгемптон Заявка 14 5 2 7 18 - 18 17
14. Астон Вилла Заявка 13 5 2 6 20 - 18 17
15. Эвертон Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
16. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 17 - 23 16
17. Брайтон Заявка 15 2 7 6 16 - 19 13
18. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
19. Фулхэм Заявка 16 2 4 10 9 - 23 10
20. Шеффилд Юнайтед 1:2 Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
2. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
3. Манчестер Сити Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Челси Заявка 15 7 4 4 19 - 14 25
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 3 5 24 - 16 24
7. Астон Вилла Заявка 15 7 3 5 19 - 12 24
8. Ливерпуль Заявка 14 6 5 3 26 - 18 23
9. Арсенал Заявка 15 6 3 6 22 - 17 21
10. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 19 - 17 21
11. Лидс 2:1 Заявка 15 7 0 8 26 - 30 21
12. Брайтон Заявка 14 5 4 5 16 - 17 19
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 2 7 16 - 26 17
14. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
15. Фулхэм Заявка 14 3 7 4 14 - 15 16
16. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
17. Бёрнли Заявка 14 4 3 7 10 - 21 15
18. Ньюкасл Заявка 15 3 3 9 11 - 25 12
19. Вест Бромвич Заявка 15 2 4 9 16 - 26 10
20. Шеффилд Юнайтед 1:2 Заявка 15 1 1 13 7 - 30 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • Угловой
    69'
    "Клинки" заработали право на корнер, но Флек подал слишком слабо, и на ближней штанге мячом завладел Даллас.
  • 68'
    Макголдрик головой безобразно сыграл после навеса со штрафной точки, а затем мяч оказался у Филлиппса, и Калвин вынес его от греха подальше.
  • Фол, нарушение
    67'
    Эйлинг грубо по голове ударил Ландстрёма - повезло игроку хозяев, что судья не предъявил ему "горчичник".
  • Замена
    66'
    Марсело Бьелса выпустил на поле испанца Родриго, который заменил англичанина Бэмфорда. Сегодняшний матч Патрик явно не занесёт в актив.
  • Замена
    65'
    Замена в составе "Лидса" - вместо Норвуда выходит Бёрк, появление которого я прогнозировал десятью минутами ранее.
  • Опасный момент
    64'
    Эйлинг спас! Богл снова был в центре внимания и пробил с близкого расстояния - защитник "павлинов" в подкате вынес снаряд.
  • Опасный момент
    63'
    Алиоски откликнулся на передачу, однако македонец пробил прямо в упавшего Стивенса. Разочарование написано на лице десятого номера "Лидса".
  • Угловой
    62'
    Богл открывался под передачу, оказавшись в зоне центрального нападающего, но чуть раньше Эйлинг заблокировал прострел. Будет угловой.
  • Травма, повреждение
    61'
    Небольшие проблемы со здоровьем возникли у Ремсдейла, выбежали к нему медики, но всё в порядке со стражем ворот.
  • 60'
    Рафинья активизировался в последние минуты. Бразильский форвард находился в окружении Джагелки и Богла и не смог обработать мяч.
  • Фол, нарушение
    59'
    Макголдрик подставился под фол Алиоски. Ирландский форвард пытается всеми силами выбить жёлтую для соперников.
  • Фол, нарушение
    58'
    Бэмфорд вошёл в штрафную и пытался пробить, но ему заплёл ноги Ампаду. А где пенальти, товарищ судья?
  • 57'
    Рафинья оперативно врывался в штрафную площадь, однако Стивенс головой чётко сыграл.
  • 56'
    Стивенс очень рискованный пас отдал в сторону Джагелки - находился защитник "клинков" под прессингом Харрисона.
  • Опасный момент
    55'
    Робертс, оказавшись в гордом одиночестве на углу штрафной, сильно пробил - мяч угодил в Ремсдейла и отлетел к Боглу.
  • 54'
    Эйлинг снабдил мячом Рафинью, бразилец развернул Стивенса и прошёл дальше, но последующий пас в завершающей фазе атаки был неточным.
  • 53'
    Прогнозирую выход на поле Бёрка и Муссе во втором тайме. Нужно бросать все силы на усиление атакующего потенциала "клинкам".
  • Опасный момент
    52'
    Опасно! С дуги пробил Даллас, но мяч пролетел рядом со штангой. Красивый прыжок Ремсдейла лишь добавил моменту крутости.
  • 51'
    Очень сильно расстроился Фил, но будем честны - он потерял скорость ещё пару лет назад, а расторопность и того раньше. Пора вешать бутсы на гвоздь.
  • Гол в свои ворота
    50'
    А-В-Т-О-Г-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-1! ДЖАГЕЛКА! Пытаясь прервать полёт мяча, опытный защитник, ставший легендой "Эвертона", переправил снаряд в сетку собственных ворот!
  • 49'
    Макголдрик очень здорово включил прессинг и напористо шёл на Купера, но подстраховал коллегу Льоренте.
  • Опасный момент
    48'
    Алиоски доставил мяч по воздуху на Рафинью, бразилец сместился и нанёс удар - снаряд угодил в рекламный щит.
  • 47'
    Макголдрик принял мяч почти на линии штрафной и пробил, несмотря на присутствие Эйлинга. Меслье на всякий случай завалился на газон.
  • 46'
    "Шеффилд" тут же побежал в атаку, но Льоренте здорово разобрался с Макголдриком, завладев мячом.
  • Второй тайм начался
    45'
    Стартует второй тайм!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершён - 1:1. Встретимся через 15 минут.
  • 45'
    Мячом чаще владеют в эти минуты футболисты "Лидса", имеющие более высокий игровой класс.
  • Опасный момент
    45'
    Классно головой с линии штрафной Робертс зарядил, но Ремсдейл завладел снарядом.
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! ОСБОРН! 23-й номер "Шеффилда" принял мяч на дальней штанге после шикарной передачи Макбарни и пробил прямо в Эйлинга, находившегося за линией ворот!
  • Дополнительное время
    45'
    Судья добавил 4 минуты к первому тайму - много остановок, травма, гол.
  • Замена
    45'
    Замена в составе "Шеффилда" - вместо Балдока на поле появился Ампаду, игравший ранее за "Челси".
  • Желтая карточка
    44'
    Тем временем, Макголдрик нарвался на жёлтую карточку - ирландский форвард срубил Алиоски и согласился с решением судьи.
  • Травма, повреждение
    43'
    И вновь проблемы у Балдока - в сопровождении медицинского штаба он покидает пределы поля.
  • Опасный момент
    42'
    Опасно! Робертс раскачал Балдока и пробил в угол ворот Ремсдейла - голкипер слишком поздно приземлился на газон, но удар получился неточным.
  • 41'
    Эйлинг подключил ловкой передачей Далласа, но слишком мельтешили футболисты "Лидса" на подступах к штрафной.
  • 40'
    Рафинья на фланге вёл борьбу с Макголдриком, но габаритный форвард "Шеффилда" первым добрался до снаряда.
  • Угловой
    39'
    "Шеффилд" теперь уже заработал право на корнер. Это Богл постарался, но подача Флека получилась слишком слабой.
  • Угловой
    38'
    Угловой удар "Лидса" привёл к крайне неточному выстрелу длинноволосого Эйлинга. Вполне мог бы защитник "павлинов" в кино сниматься - внешность у него неординарная.
  • 37'
    Эйлинг навесил с бровки в сторону дальней штанги "Шеффилда", но головой идеально разрядил обстановку Стивенс.
  • 36'
    Нет, после долгих консультаций медицинский штаб всё же позволил Балдоку вернуться на поле. Здоровья, Джордж!
  • 35'
    Похоже, что у Балдока подозрение на сотрясение мозга. Джордж сейчас внимательно следил за пальцем врача.
  • 34'
    Готовится сразу замена у "Шеффилда", но пока нет возможности рассмотреть лицо игрока, выходящего на поле - оно скрыто за могучими плечами тренера "клинков".
  • 33'
    Всё ещё пребывает Балдок на газоне. Похоже, что-то серьёзное с защитником "Шеффилда".
  • Травма, повреждение
    32'
    Балдок столкнулся с Филлипсом. Англичанин из "Лидса" быстро поднялся, а Джорджу требуется помощь медиков.
  • Опасный момент
    31'
    Опасно! Харрисон ловко вылетел на оперативный простор (Рафинья пропустил мяч) и пробил - мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги.
  • 30'
    "Клинки" минуту удерживали мяч на половине поля "Лидса", но катастрофический обрез Макголдрика всё разрушил.
  • Опасный момент
    29'
    "Лидс" шикарно улетел в контратаку - Харрисон пробежал метров двадцать с мячом и подключил на грани офсайда Робертса, но его удар пришёлся в Ремсдейла.
  • Угловой
    28'
    В падении заблокировал полёт мяча Флек после углового - отбились большими силами защитники "клинков".
  • Опасный момент
    27'
    "Лидс" размашистую атаку провёл, логичным итогом которой стал удар Алиоски с короткой дистанции. Мяч ушёл на угловой.
  • 26'
    Макголдрик, не встретив никакого сопротивления, пробил издали - Меслье проводил снаряд взглядом.
  • Фол, нарушение
    25'
    "Шеффилд" полетел в атаку через фланг, но Эйлинг на бровке затолкал Макголдрика, рвавшегося в прорыв.
  • Фол, нарушение
    24'
    Макбарни в спину толкнул Алиоски, и македонец совершенно заслуженно возмущается. Судья назначил штрафной удар.
  • Угловой
    23'
    Угловой безобразно разыграли гости - Ландстрём выполнил навес, но на втором этаже королём себя ощутил Даллас.
  • Опасный момент
    22'
    Макголдрик оторвался от Эйлинга в штрафной "Лидса" и головой пробил после навеса - мяч улетел на угловой.
  • 21'
    По владению мячом картина следующая - 56% против 44%. "Шеффилд" пока крайне пассивен в атаке.
  • 20'
    Рафинья перевёл мяч во время динамичной атаки в сторону Харрисона, но Джек слишком сильно пробил.
  • Фол, нарушение
    19'
    Даллас получил по ногам возле бровки от Ландстрёма, и импульсивный Бьелса, разумеется, предъявил претензии арбитру.
  • 18'
    На поле пока ничего интересного - много мелких остановок, но зато солнечно, и футболистам играть приятно при такой погоде.
  • 17'
    Непривычно видеть другого специалиста на тренерском мостке "клинков", но с Крисом Уилдером в прошлом месяце расстались.
  • Фол, нарушение
    16'
    Возле центрального круга Флек нарушил правила на Купере, но сразу принёс извинения за фол.
  • 15'
    Меслье подключил к атаке Льоренте, но тот предпочёл выполнить обратную передачу на французского вратаря. "Лидс" сбавляет тем игры.
  • 14'
    "Лидс" пока чаще контролирует мяч. По ударам в створ уже существенное преимущество "павлинов" - 3 против 0!
  • Фол, нарушение
    13'
    Теперь уже Стивенс против правил уронил на газон Филлипса. Судья свистнул, а "Лидс" оперативно разыграл штрафной удар.
  • Описание гола
    12'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! ХАРРИСОН! Рафинья вошёл в штрафную, сблизился с Рамсдейлом и покатил на дальнюю штангу, где Харрисон без труда поразил угол пустых ворот!
  • Фол, нарушение
    12'
    Макголдрик оказался на поле после небольшого фола со стороны Харрисона. Судья обошёлся без жёлтой карточки.
  • 11'
    Показалось игрокам "Лидса", что мяч во время атаки "павлинов" угодил в руку Стивенса, но судья пенальти не назначил.
  • Опасный момент
    10'
    И снова Рамсдейл на высоте! На сей раз Робертс пробивал с близкого расстояния, и англичанин, сложившись в струнку, выручил!
  • Опасный момент
    9'
    Рафинья издали проверил на прочность Ремсдейла, но бывший голкипер "Борнмута" справился, отбив мяч в сторону.
  • 8'
    Макголдрик классно пробил с линии штрафной, но заблокировал полёт мяча Рафаэл (или Рафинья, как его называют в Англии).
  • 6'
    Осборн, вводя мяч в игру, ошибся - снарядом завладел Алиоски. "Лидс" не смог провести грамотную атаку.
  • Желтая карточка
    5'
    Получил жёлтую карточку Ландстрём за жёсткий фол против Робертса, который набирал ход в центре поля.
  • 5'
    Макголдрик разрезающей передачей подключил к атаке Макбарни, но своевременно на вынос сыграл Льоренте.
  • Фол, нарушение
    4'
    Ещё один фол - Эйлинг спорит с судьёй, считая, что здесь максимум можно вести речь об ауте.
  • Фол, нарушение
    3'
    "Лидс" заработал право на штрафной удар. Рафинья слишком сильно пробил, закручивая мяч в угол.
  • 2'
    Прошла минута аплодисментов в память о скончавшемся шотландском игроке Петере Лоримере (1946-2021).
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм начался!
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Прогнозы на матч Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед

Исход игры
Лидс
94.3% (133)
Ничья
5% (7)
Шеффилд Юнайтед
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.5% (50)
Меньше
63.5% (87)
Обе команды забьют
Да
39.42% (54)
Нет
60.58% (83)
Популярный счёт
2:1 Лидс
29.1% (41)
2:0 Лидс
29.1% (41)
1:0 Лидс
28.4% (40)
1:1 Ничья
4.3% (6)
3:1 Лидс
2.8% (4)
3:0 Лидс
1.4% (2)
3:2 Лидс
1.4% (2)
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