Лидс
Позже
Стадион: Элланд Роуд
Шеффилд Юнайтед
18
Рафинья
Диас
22
Ампаду
Этан
15
Джагелка
Фил
29
Брайан
Кин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Рафинья ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ампаду ЭтанЗащитник
-
15 Джагелка ФилЗащитник
-
29 Брайан КинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хекингботтом Пол
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэмфорд Патрик
|14 (1)
|0.48
|2.
|Харрисон Джек
|6
|0.21
|3.
|Рафинья Диас
|6
|0.21
|4.
|Даллас Стюарт
|5
|0.17
|5.
|Клих Матеуш
|3 (2)
|0.1
|6.
|Кошта Элдер
|3
|0.1
|7.
|Морено Родриго
|3
|0.1
|8.
|Алиоски Эгзиян
|2
|0.07
|9.
|Купер Лиам
|1
|0.03
|10.
|Стрёйк Паскаль
|1
|0.03
|11.
|Эрнандес Пабло
|0
|0
|12.
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|13.
|Робертс Тайлер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|6
|0.21
|2.
|Шарп Билли
|3 (2)
|0.1
|3.
|Богл Джейден
|2
|0.07
|4.
|Бёрк Оливер
|1
|0.03
|5.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.03
|6.
|Макбарни Оливер
|1
|0.03
|7.
|Брайан Кин
|1
|0.03
|8.
|Флек Джон
|0
|0
|9.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|10.
|Ландстрем Джон
|0
|0
|11.
|Башам Крис
|0
|0
|12.
|Иган Джон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Филлипс Кэлвин
|7
|0
|2.
|Клих Матеуш
|6
|0
|3.
|Эйлинг Люк
|5
|0
|4.
|Даллас Стюарт
|5
|0
|5.
|Алиоски Эгзиян
|4
|0
|6.
|Купер Лиам
|3
|0
|7.
|Рафинья Диас
|3
|0
|8.
|Морено Родриго
|2
|0
|9.
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|10.
|Робертс Тайлер
|2
|0
|11.
|Харрисон Джек
|2
|0
|12.
|Стрёйк Паскаль
|2
|0
|13.
|Эрнандес Пабло
|1
|0
|14.
|Льоренте Диего
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ландстрем Джон
|7
|1
|2.
|Иган Джон
|6
|1
|3.
|Макголдрик Дэвид
|5
|0
|4.
|Норвуд Оливер
|4
|0
|5.
|Бэлдок Джордж
|4
|0
|6.
|Берге Сандер
|4
|0
|7.
|Башам Крис
|3
|0
|8.
|Флек Джон
|3
|0
|9.
|Стивенс Энда
|3
|0
|10.
|Джагелка Фил
|1
|1
|11.
|Робинсон Джек
|2
|0
|12.
|Макбарни Оливер
|2
|0
|13.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|14.
|Ампаду Этан
|2
|0
|15.
|Богл Джейден
|2
|0
|16.
|Шарп Билли
|1
|0
|17.
|Лоу Макс
|1
|0
|18.
|Осборн Бен
|1
|0
|19.
|Брайан Кин
|1
|0
|20.
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лидс
|15.91% (7)
|9.09% (4)
|13.64% (6)
|22.73% (10)
|20.45% (9)
|18.18% (8)
|Шеффилд Юнайтед
|20% (3)
|20% (3)
|0
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|20% (3)
Предыдущие игры
Лидс Последние 20 матчей: +8 =1 -11Фулхэм 1:2 Лидс Лидс 0:0 Челси Вест Хэм 2:0 Лидс Лидс 0:1 Астон Вилла
Лидс 3:0 Саутгемптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс Арсенал 4:2 Лидс Лидс 2:0 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Эвертон Лестер 1:3 Лидс Ньюкасл 1:2 Лидс Лидс 0:1 Брайтон Кроули Таун 3:0 Лидс Тоттенхэм 3:0 Лидс Вест Бромвич 0:5 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =1 -12Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Лидс: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
Шеффилд Юнайтед: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|22
|5
|3
|64 - 21
|71
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|16
|9
|4
|56 - 32
|57
|3.
|Лестер
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|53 - 32
|56
|4.
|Челси
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|44 - 25
|51
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|45 - 35
|49
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|49 - 30
|48
|7.
|Эвертон
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|40 - 37
|46
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|48 - 36
|46
|9.
|Арсенал
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|40 - 32
|42
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|39 - 30
|41
|11.
|Лидс
|Заявка
|29
|12
|3
|14
|45 - 47
|39
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|31 - 47
|37
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|28 - 38
|35
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|36 - 51
|33
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|22 - 37
|33
|16.
|Брайтон
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|32 - 36
|32
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|28 - 48
|28
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|23 - 38
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|29
|3
|9
|17
|20 - 57
|18
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|29
|4
|2
|23
|16 - 50
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 13
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 18
|28
|3.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|25 - 11
|26
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|29 - 19
|24
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|7.
|Лестер
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|25 - 19
|22
|8.
|Арсенал
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 15
|21
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 21
|20
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 15
|19
|11.
|Лидс
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 17
|18
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 18
|17
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 18
|17
|15.
|Эвертон
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 23
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|16 - 19
|13
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 33
|11
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|9 - 23
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|10 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 13
|34
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|27 - 13
|33
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 8
|33
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|5.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 14
|25
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 16
|24
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 12
|24
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 18
|23
|9.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 17
|21
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|11.
|Лидс
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 30
|21
|12.
|Брайтон
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 17
|19
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 26
|17
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 23
|16
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 15
|16
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 33
|16
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|10 - 21
|15
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 25
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 24
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|1
|1
|12
|6 - 28
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лидс» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лидс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лидс» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лидс - Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Лидс
92.7% (76)
Ничья
6.1% (5)
Шеффилд Юнайтед
1.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
30.38% (24)
Меньше
69.62% (55)
Обе команды забьют
Да
32.91% (26)
Нет
67.09% (53)
Популярный счёт
2:0 Лидс
31.7% (26)
1:0 Лидс
30.5% (25)
2:1 Лидс
24.4% (20)
1:1 Ничья
4.9% (4)
3:0 Лидс
2.4% (2)
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