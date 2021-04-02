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Лидс
 
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Стадион:
Шеффилд Юнайтед
1
Меслье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
14
Льоренте
Диего
21
Стрёйк
Паскаль
10
Алиоски
Эгзиян
23
Филлипс
Кэлвин
18
Рафинья
Диас
11
Робертс
Тайлер
15
Даллас
Стюарт
22
Харрисон
Джек
9
Бэмфорд
Патрик
1
Ремсдейл
Аарон
22
Ампаду
Этан
15
Джагелка
Фил
29
Брайан
Кин
2
Бэлдок
Джордж
7
Ландстрем
Джон
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
3
Стивенс
Энда
9
Макбарни
Оливер
17
Макголдрик
Дэвид
Лидс
4-1-4-1
Шеффилд Юнайтед
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 14 (1) 0.48
2. Харрисон Джек 6 0.21
3. Рафинья Диас 6 0.21
4. Даллас Стюарт 5 0.17
5. Клих Матеуш 3 (2) 0.1
6. Кошта Элдер 3 0.1
7. Морено Родриго 3 0.1
8. Алиоски Эгзиян 2 0.07
9. Купер Лиам 1 0.03
10. Стрёйк Паскаль 1 0.03
11. Эрнандес Пабло 0 0
12. Филлипс Кэлвин 0 0
13. Робертс Тайлер 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 6 0.21
2. Шарп Билли 3 (2) 0.1
3. Богл Джейден 2 0.07
4. Бёрк Оливер 1 0.03
5. Берге Сандер 1 (1) 0.03
6. Макбарни Оливер 1 0.03
7. Брайан Кин 1 0.03
8. Флек Джон 0 0
9. Бэлдок Джордж 0 0
10. Ландстрем Джон 0 0
11. Башам Крис 0 0
12. Иган Джон 0 0

Карточки

Лидс
# Игрок      
1. Филлипс Кэлвин 7 0
2. Клих Матеуш 6 0
3. Эйлинг Люк 5 0
4. Даллас Стюарт 5 0
5. Алиоски Эгзиян 4 0
6. Купер Лиам 3 0
7. Рафинья Диас 3 0
8. Морено Родриго 2 0
9. Бэмфорд Патрик 2 0
10. Робертс Тайлер 2 0
11. Харрисон Джек 2 0
12. Стрёйк Паскаль 2 0
13. Эрнандес Пабло 1 0
14. Льоренте Диего 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Ландстрем Джон 7 1
2. Иган Джон 6 1
3. Макголдрик Дэвид 5 0
4. Норвуд Оливер 4 0
5. Бэлдок Джордж 4 0
6. Берге Сандер 4 0
7. Башам Крис 3 0
8. Флек Джон 3 0
9. Стивенс Энда 3 0
10. Джагелка Фил 1 1
11. Робинсон Джек 2 0
12. Макбарни Оливер 2 0
13. Бёрк Оливер 2 0
14. Ампаду Этан 2 0
15. Богл Джейден 2 0
16. Шарп Билли 1 0
17. Лоу Макс 1 0
18. Осборн Бен 1 0
19. Брайан Кин 1 0
20. Ремсдейл Аарон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 15.91% (7) 9.09% (4) 13.64% (6) 22.73% (10) 20.45% (9) 18.18% (8)
 Шеффилд Юнайтед 20% (3) 20% (3) 0 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3)

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Фулхэм 1:2 Лидс Лидс 0:0 Челси Вест Хэм 2:0 Лидс Лидс 0:1 Астон Вилла
Лидс 3:0 Саутгемптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс Арсенал 4:2 Лидс Лидс 2:0 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Эвертон Лестер 1:3 Лидс Ньюкасл 1:2 Лидс Лидс 0:1 Брайтон Кроули Таун 3:0 Лидс Тоттенхэм 3:0 Лидс Вест Бромвич 0:5 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Лидс: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
Шеффилд Юнайтед: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Премьер-лига Лидс 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:1 Лидс
Лидс 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Лидс Лидс 1:0 Шеффилд Юнайтед
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 30 22 5 3 64 - 21 71
2. Манчестер Юнайтед Заявка 29 16 9 4 56 - 32 57
3. Лестер Заявка 29 17 5 7 53 - 32 56
4. Челси Заявка 29 14 9 6 44 - 25 51
5. Вест Хэм Заявка 29 14 7 8 45 - 35 49
6. Тоттенхэм Заявка 29 14 6 9 49 - 30 48
7. Эвертон Заявка 28 14 4 10 40 - 37 46
8. Ливерпуль Заявка 29 13 7 9 48 - 36 46
9. Арсенал Заявка 29 12 6 11 40 - 32 42
10. Астон Вилла Заявка 28 12 5 11 39 - 30 41
11. Лидс Заявка 29 12 3 14 45 - 47 39
12. Кристал Пэлас Заявка 29 10 7 12 31 - 47 37
13. Вулверхэмптон Заявка 29 9 8 12 28 - 38 35
14. Саутгемптон Заявка 29 9 6 14 36 - 51 33
15. Бёрнли Заявка 29 8 9 12 22 - 37 33
16. Брайтон Заявка 29 7 11 11 32 - 36 32
17. Ньюкасл Заявка 29 7 7 15 28 - 48 28
18. Фулхэм Заявка 30 5 11 14 23 - 38 26
19. Вест Бромвич Заявка 29 3 9 17 20 - 57 18
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 29 4 2 23 16 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
3. Челси Заявка 14 7 5 2 25 - 11 26
4. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 29 - 19 24
6. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
7. Лестер Заявка 14 7 1 6 25 - 19 22
8. Арсенал Заявка 14 6 3 5 18 - 15 21
9. Кристал Пэлас Заявка 15 5 5 5 15 - 21 20
10. Вулверхэмптон Заявка 14 5 4 5 15 - 15 19
11. Лидс Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
12. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
13. Саутгемптон Заявка 14 5 2 7 18 - 18 17
14. Астон Вилла Заявка 13 5 2 6 20 - 18 17
15. Эвертон Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
16. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 17 - 23 16
17. Брайтон Заявка 15 2 7 6 16 - 19 13
18. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
19. Фулхэм Заявка 16 2 4 10 9 - 23 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
2. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
3. Манчестер Сити Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Челси Заявка 15 7 4 4 19 - 14 25
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 3 5 24 - 16 24
7. Астон Вилла Заявка 15 7 3 5 19 - 12 24
8. Ливерпуль Заявка 14 6 5 3 26 - 18 23
9. Арсенал Заявка 15 6 3 6 22 - 17 21
10. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 19 - 17 21
11. Лидс Заявка 15 7 0 8 26 - 30 21
12. Брайтон Заявка 14 5 4 5 16 - 17 19
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 2 7 16 - 26 17
14. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
15. Фулхэм Заявка 14 3 7 4 14 - 15 16
16. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
17. Бёрнли Заявка 14 4 3 7 10 - 21 15
18. Ньюкасл Заявка 15 3 3 9 11 - 25 12
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 11 - 24 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 1 1 12 6 - 28 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Шеффилд Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2021, осталось 20 часов 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 82
    Лидс 92.7% (76)
    X 6.1% (5)
    Шеффилд Юнайтед 1.2% (1)
    0
    выиграет Лидс, со счетом 1:0
    Лидс конечно же победит. И не только потому что он на 11 месте, а Шефилд на 20. А потому, что Лидс энергичнее... Ещё
    Ночной охотник #
    0
    выиграет Лидс, со счетом 1:0
    Лидс конечно же победит. И не только потому что он на 11 месте, а Шефилд на 20. А потому, что Лидс энергичнее... Ещё
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    1.79 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    1.55
    4.74
    6.55
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.54 4.74 6.55
    Бонус: 5 000 ₽ 1.52 4.70 6.50
    Бонус: 1 000 ₽ 1.52 4.57 6.46
    Бонус: 5 000 ₽ 1.50 4.50 6.40
      1.55 4.54 6.30

    Самый высокий коэффициент на матч «Лидс» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лидс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лидс» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    15.00 1.01 5.55 1.14 3.38 1.32 2.33 1.60 1.88 2.07 1.48 2.66 1.29 3.58 1.15 5.65 1.07 8.20
    11.25 1.00 10.25 1.02 3.88 1.24 3.10 1.37 2.10 1.82 1.60 2.34 1.37 2.99 1.16 4.65 1.11 5.30 1.02 9.40
    12.09 1.04 1.06 10.61 4.15 1.25 3.16 1.38 2.06 1.80 1.63 2.36 1.41 3.01 1.21 4.74 1.15 5.54 11.63 1.05 1.04 12.09
    13.50 1.01 9.40 1.04 3.90 1.25 3.05 1.39 2.14 1.71 2.06 1.84 1.84 2.06 1.61 2.46 1.40 3.00 1.19 4.90 1.14 5.20 1.04 9.20 1.02 9.90 0.00 15.00
    4.17 1.26 3.18 1.40 2.48 1.60 2.10 1.81 1.85 2.06 1.59 2.49 1.47 2.88 1.38 3.24 1.13 6.73
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.75 1.46 1.68 2.19 1.33 3.30 1.13 5.85
    3.26 1.34 2.14 1.71 1.49 2.62 1.16 5.30 1.11 6.55
    3.10 1.33 2.08 1.68 1.46 2.55 1.16 4.70 1.10 5.90
    2.05 1.77 1.47 2.75 1.15 5.50
    3.26 1.38 2.68 1.52 2.10 1.83 1.66 2.34 1.47 2.86
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3
    3.62 1.28 2.11 1.74 1.56 2.43 1.27 3.76
    4.30 1.22 2.91 1.41 1.78 2.04 1.33 3.30 1.22 4.30
    4.20 1.19 2.95 1.36 1.73 2.01 1.31 3.20 1.20 4.10 8.20 1.04
    3.00 1.38 1.79 2.00 1.33 3.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.92 1.84
    1.91 1.89
    1.88 1.90
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.20
    4.60 1.16
    4.90 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.29
    3.45 1.26
    3.55 1.27
    Где смотреть матч Лидс - Шеффилд Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Лидс - Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Лидс
    92.7% (76)
    Ничья
    6.1% (5)
    Шеффилд Юнайтед
    1.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.38% (24)
    Меньше
    69.62% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    32.91% (26)
    Нет
    67.09% (53)
    Популярный счёт
    2:0 Лидс
    31.7% (26)
    1:0 Лидс
    30.5% (25)
    2:1 Лидс
    24.4% (20)
    1:1 Ничья
    4.9% (4)
    3:0 Лидс
    2.4% (2)
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