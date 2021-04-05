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Оренбург
 
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Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фамейе Джоэль 9 (2) 0.26
2. Прудников Николай 6 0.18
3. Кулишев Артём 6 (1) 0.18
4. Козлов Андрей 5 0.15
5. Шкофлек Жига 5 0.15
6. Ткачук Денис 4 0.12
7. Миронов Алексей 3 0.09
8. Сиваков Михаил 2 0.06
9. Чуканов Андреа 2 0.06
10. Юсупов Артём 2 0.06
11. Гойкович Ренато 2 0.06
12. Эктов Александр 2 0.06
13. Скворцов Алексей 1 0.03
14. Нойок Александр 1 0.03
15. Аюпов Тимур 1 0.03
16. Козлов Савелий 1 0.03
17. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.03
Чайка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хозин Владимир 7 0.21
2. Савичев Константин 7 (5) 0.21
3. Умаев Идрис 5 0.15
4. Алейников Василий 3 0.09
5. Кулик Владислав 3 (1) 0.09
6. Хохлачёв Александр 2 0.06
7. Чочиев Алан 1 0.03
8. Дегтярёв Евгений 1 0.03
9. Леонтьев Игорь 1 0.03
10. Гогличидзе Лео 1 0.03
11. Володкин Пётр 1 0.03
12. Глушков Никита Сергеевич 1 0.03

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 13 0
2. Сиваков Михаил 7 2
3. Аюпов Тимур 8 0
4. Чуканов Андреа 5 1
5. Скворцов Алексей 6 0
6. Фамейе Джоэль 6 0
7. Ткачук Денис 5 0
8. Козлов Савелий 5 0
9. Гойкович Ренато 5 0
10. Козлов Андрей 3 1
11. Смирнов Александр 4 0
12. Алвеш Рикарду 4 0
13. Эктов Александр 4 0
14. Насыров Исламжан 4 0
15. Миронов Алексей 4 0
16. Ойеволе Адессойе 1 1
17. Нойок Александр 2 0
18. Юсупов Артём 2 0
19. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 0
20. Мамин Артём 2 0
21. Шкофлек Жига 2 0
22. Капленко Кирилл 2 0
23. Прудников Николай 1 0
24. Кеняйкин Алексей 1 0
Чайка
# Игрок      
1. Алейников Василий 10 0
2. Карташов Дмитрий 8 1
3. Хозин Владимир 7 1
4. Савичев Константин 7 1
5. Гогличидзе Лео 7 0
6. Пискунов Антон 6 0
7. Гаджибеков Али 4 1
8. Палиенко Максим 5 0
9. Леонтьев Игорь 5 0
10. Хайруллов Радик 5 0
11. Хохлачёв Александр 5 0
12. Васильев Максим Сергеевич 3 1
13. Оразов Рамазан 3 1
14. Филиппов Михаил 4 0
15. Кулик Владислав 3 0
16. Кулишев Артём 3 0
17. Безденежных Игорь 3 0
18. Бородин Дмитрий II 3 0
19. Мигунов Александр 2 0
20. Парадин Игорь 2 0
21. Володкин Пётр 2 0
22. Ужгин Матвей 2 0
23. Глушков Никита Сергеевич 2 0
24. Чочиев Алан 1 0
25. Белоус Илья 1 0
26. Олейников Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 22.22% (12) 11.11% (6) 11.11% (6) 20.37% (11) 12.96% (7) 22.22% (12)
 Чайка 18.92% (7) 13.51% (5) 13.51% (5) 8.11% (3) 13.51% (5) 32.43% (12)

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: +11 =4 -5
СКА-Хабаровск 1:0 Оренбург Оренбург 3:0 Велес Москва Балтика 1:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краснодар-2
Акрон 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Торпедо Москва Шинник 1:4 Оренбург Оренбург 1:2 Факел Волгарь 2:2 Оренбург Оренбург 2:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Оренбург Алания 2:1 Оренбург Нефтехимик 1:2 Оренбург Оренбург 0:0 Иртыш Омск Томь 0:1 Оренбург Оренбург 3:1 Чертаново Нижний Новгород 0:0 Оренбург Оренбург 1:3 Енисей Оренбург 1:1 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург
Чайка Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Чайка 0:2 Спартак-2 Чайка 2:1 СКА-Хабаровск Велес Москва 0:1 Чайка Чайка 0:1 Балтика
Краснодар-2 1:1 Чайка Чайка 0:1 Акрон Торпедо Москва 1:2 Чайка Чайка 5:1 Шинник Химки 2:0 Чайка Факел 1:1 Чайка Волгарь 2:1 Чайка Крылья Советов 2:1 Чайка Чайка 1:3 Текстильщик Алания 1:1 Чайка Чайка 1:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 2:2 Чайка Чайка 1:1 Томь Чертаново 1:2 Чайка Чайка 1:1 Нижний Новгород Жлобин 3:2 Чайка

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Чайка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Чайка 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 34 25 4 5 76 - 21 79
2. Нижний Новгород Заявка 34 22 6 6 53 - 22 72
3. Оренбург Заявка 34 20 10 4 54 - 25 70
4. Торпедо Москва Заявка 34 18 6 10 57 - 31 60
5. Алания Заявка 34 17 9 8 63 - 34 60
6. Балтика Заявка 34 17 7 10 38 - 29 58
7. Велес Москва Заявка 34 15 10 9 46 - 38 55
8. Нефтехимик Заявка 34 16 7 11 50 - 34 55
9. Волгарь Заявка 34 14 8 12 43 - 36 50
10. Факел Заявка 34 13 11 10 45 - 32 50
11. СКА-Хабаровск Заявка 34 14 8 12 41 - 37 50
12. Енисей Заявка 34 14 5 15 39 - 46 47
13. Чайка Заявка 34 12 10 12 39 - 42 46
14. Текстильщик Заявка 34 11 9 14 27 - 40 42
15. Спартак-2 Заявка 34 11 7 16 36 - 52 40
16. Краснодар-2 Заявка 34 9 10 15 39 - 54 37
17. Акрон Заявка 34 9 9 16 26 - 42 36
18. Динамо Брянск Заявка 34 9 4 21 19 - 53 31
19. Иртыш Омск Заявка 34 8 7 19 25 - 46 31
20. Томь Заявка 34 7 7 20 24 - 45 28
21. Чертаново Заявка 34 7 4 23 24 - 58 25
22. Шинник Заявка 34 4 6 24 32 - 79 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 18 16 1 1 50 - 6 49
2. Нижний Новгород Заявка 17 12 2 3 30 - 10 38
3. Волгарь Заявка 18 10 6 2 27 - 15 36
4. Алания Заявка 17 10 4 3 39 - 19 34
5. Торпедо Москва Заявка 18 10 3 5 30 - 14 33
6. СКА-Хабаровск Заявка 17 9 5 3 20 - 11 32
7. Оренбург Заявка 16 9 5 2 27 - 13 32
8. Велес Москва Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
9. Факел Заявка 18 7 8 3 24 - 12 29
10. Нефтехимик Заявка 15 8 4 3 29 - 9 28
11. Балтика Заявка 16 8 2 6 17 - 12 26
12. Краснодар-2 Заявка 17 7 5 5 29 - 23 26
13. Енисей Заявка 16 8 0 8 23 - 21 24
14. Текстильщик Заявка 18 6 6 6 12 - 18 24
15. Чайка Заявка 17 6 2 9 18 - 25 20
16. Акрон Заявка 16 5 5 6 15 - 17 20
17. Динамо Брянск Заявка 17 6 1 10 12 - 24 19
18. Иртыш Омск Заявка 18 5 3 10 11 - 25 18
19. Спартак-2 Заявка 16 3 5 8 14 - 25 14
20. Шинник Заявка 18 3 3 12 18 - 34 12
21. Чертаново Заявка 16 3 3 10 10 - 20 12
22. Томь Заявка 16 3 2 11 12 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 18 11 5 2 27 - 12 38
2. Нижний Новгород Заявка 17 10 4 3 23 - 12 34
3. Балтика Заявка 18 9 5 4 21 - 17 32
4. Крылья Советов Заявка 16 9 3 4 26 - 15 30
5. Торпедо Москва Заявка 16 8 3 5 27 - 17 27
6. Нефтехимик Заявка 19 8 3 8 21 - 25 27
7. Алания Заявка 17 7 5 5 24 - 15 26
8. Спартак-2 Заявка 18 8 2 8 22 - 27 26
9. Чайка Заявка 17 6 8 3 21 - 17 26
10. Велес Москва Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
11. Енисей Заявка 18 6 5 7 16 - 25 23
12. Факел Заявка 16 6 3 7 21 - 20 21
13. Текстильщик Заявка 16 5 3 8 15 - 22 18
14. СКА-Хабаровск Заявка 17 5 3 9 21 - 26 18
15. Томь Заявка 18 4 5 9 12 - 21 17
16. Акрон Заявка 18 4 4 10 11 - 25 16
17. Волгарь Заявка 16 4 2 10 16 - 21 14
18. Чертаново Заявка 18 4 1 13 14 - 38 13
19. Иртыш Омск Заявка 16 3 4 9 14 - 21 13
20. Динамо Брянск Заявка 17 3 3 11 7 - 29 12
21. Краснодар-2 Заявка 17 2 5 10 10 - 31 11
22. Шинник Заявка 16 1 3 12 14 - 45 6
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Чайка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 апреля 2021, осталось 2 дня 1 час 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Оренбург 94.2% (49)
    X 5.8% (3)
    Чайка 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Чайка
    1.50
    4.22
    7.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Оренбург - Чайка онлайн

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    Прогнозы на матч Оренбург - Чайка

    Исход игры
    Оренбург
    94.2% (49)
    Ничья
    5.8% (3)
    Чайка
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.17% (14)
    Меньше
    70.83% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    35.42% (17)
    Нет
    64.58% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Оренбург
    32.7% (17)
    1:0 Оренбург
    26.9% (14)
    2:1 Оренбург
    21.2% (11)
    3:1 Оренбург
    5.8% (3)
    1:1 Ничья
    5.8% (3)
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