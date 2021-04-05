Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фамейе Джоэль
|9 (2)
|0.26
|2.
|Прудников Николай
|6
|0.18
|3.
|Кулишев Артём
|6 (1)
|0.18
|4.
|Козлов Андрей
|5
|0.15
|5.
|Шкофлек Жига
|5
|0.15
|6.
|Ткачук Денис
|4
|0.12
|7.
|Миронов Алексей
|3
|0.09
|8.
|Сиваков Михаил
|2
|0.06
|9.
|Чуканов Андреа
|2
|0.06
|10.
|Юсупов Артём
|2
|0.06
|11.
|Гойкович Ренато
|2
|0.06
|12.
|Эктов Александр
|2
|0.06
|13.
|Скворцов Алексей
|1
|0.03
|14.
|Нойок Александр
|1
|0.03
|15.
|Аюпов Тимур
|1
|0.03
|16.
|Козлов Савелий
|1
|0.03
|17.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хозин Владимир
|7
|0.21
|2.
|Савичев Константин
|7 (5)
|0.21
|3.
|Умаев Идрис
|5
|0.15
|4.
|Алейников Василий
|3
|0.09
|5.
|Кулик Владислав
|3 (1)
|0.09
|6.
|Хохлачёв Александр
|2
|0.06
|7.
|Чочиев Алан
|1
|0.03
|8.
|Дегтярёв Евгений
|1
|0.03
|9.
|Леонтьев Игорь
|1
|0.03
|10.
|Гогличидзе Лео
|1
|0.03
|11.
|Володкин Пётр
|1
|0.03
|12.
|Глушков Никита Сергеевич
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Малых Андрей
|13
|0
|2.
|Сиваков Михаил
|7
|2
|3.
|Аюпов Тимур
|8
|0
|4.
|Чуканов Андреа
|5
|1
|5.
|Скворцов Алексей
|6
|0
|6.
|Фамейе Джоэль
|6
|0
|7.
|Ткачук Денис
|5
|0
|8.
|Козлов Савелий
|5
|0
|9.
|Гойкович Ренато
|5
|0
|10.
|Козлов Андрей
|3
|1
|11.
|Смирнов Александр
|4
|0
|12.
|Алвеш Рикарду
|4
|0
|13.
|Эктов Александр
|4
|0
|14.
|Насыров Исламжан
|4
|0
|15.
|Миронов Алексей
|4
|0
|16.
|Ойеволе Адессойе
|1
|1
|17.
|Нойок Александр
|2
|0
|18.
|Юсупов Артём
|2
|0
|19.
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|2
|0
|20.
|Мамин Артём
|2
|0
|21.
|Шкофлек Жига
|2
|0
|22.
|Капленко Кирилл
|2
|0
|23.
|Прудников Николай
|1
|0
|24.
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алейников Василий
|10
|0
|2.
|Карташов Дмитрий
|8
|1
|3.
|Хозин Владимир
|7
|1
|4.
|Савичев Константин
|7
|1
|5.
|Гогличидзе Лео
|7
|0
|6.
|Пискунов Антон
|6
|0
|7.
|Гаджибеков Али
|4
|1
|8.
|Палиенко Максим
|5
|0
|9.
|Леонтьев Игорь
|5
|0
|10.
|Хайруллов Радик
|5
|0
|11.
|Хохлачёв Александр
|5
|0
|12.
|Васильев Максим Сергеевич
|3
|1
|13.
|Оразов Рамазан
|3
|1
|14.
|Филиппов Михаил
|4
|0
|15.
|Кулик Владислав
|3
|0
|16.
|Кулишев Артём
|3
|0
|17.
|Безденежных Игорь
|3
|0
|18.
|Бородин Дмитрий II
|3
|0
|19.
|Мигунов Александр
|2
|0
|20.
|Парадин Игорь
|2
|0
|21.
|Володкин Пётр
|2
|0
|22.
|Ужгин Матвей
|2
|0
|23.
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0
|24.
|Чочиев Алан
|1
|0
|25.
|Белоус Илья
|1
|0
|26.
|Олейников Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оренбург
|22.22% (12)
|11.11% (6)
|11.11% (6)
|20.37% (11)
|12.96% (7)
|22.22% (12)
|Чайка
|18.92% (7)
|13.51% (5)
|13.51% (5)
|8.11% (3)
|13.51% (5)
|32.43% (12)
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: +11 =4 -5СКА-Хабаровск 1:0 Оренбург Оренбург 3:0 Велес Москва Балтика 1:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краснодар-2
Акрон 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Торпедо Москва Шинник 1:4 Оренбург Оренбург 1:2 Факел Волгарь 2:2 Оренбург Оренбург 2:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Оренбург Алания 2:1 Оренбург Нефтехимик 1:2 Оренбург Оренбург 0:0 Иртыш Омск Томь 0:1 Оренбург Оренбург 3:1 Чертаново Нижний Новгород 0:0 Оренбург Оренбург 1:3 Енисей Оренбург 1:1 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург
Чайка Последние 20 матчей: +6 =6 -8Чайка 0:2 Спартак-2 Чайка 2:1 СКА-Хабаровск Велес Москва 0:1 Чайка Чайка 0:1 Балтика
Краснодар-2 1:1 Чайка Чайка 0:1 Акрон Торпедо Москва 1:2 Чайка Чайка 5:1 Шинник Химки 2:0 Чайка Факел 1:1 Чайка Волгарь 2:1 Чайка Крылья Советов 2:1 Чайка Чайка 1:3 Текстильщик Алания 1:1 Чайка Чайка 1:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 2:2 Чайка Чайка 1:1 Томь Чертаново 1:2 Чайка Чайка 1:1 Нижний Новгород Жлобин 3:2 Чайка
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Чайка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|34
|25
|4
|5
|76 - 21
|79
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|34
|22
|6
|6
|53 - 22
|72
|3.
|Оренбург
|Заявка
|34
|20
|10
|4
|54 - 25
|70
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|57 - 31
|60
|5.
|Алания
|Заявка
|34
|17
|9
|8
|63 - 34
|60
|6.
|Балтика
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|38 - 29
|58
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|46 - 38
|55
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|50 - 34
|55
|9.
|Волгарь
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|43 - 36
|50
|10.
|Факел
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|45 - 32
|50
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|41 - 37
|50
|12.
|Енисей
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|39 - 46
|47
|13.
|Чайка
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|39 - 42
|46
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|27 - 40
|42
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|36 - 52
|40
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|39 - 54
|37
|17.
|Акрон
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|26 - 42
|36
|18.
|Динамо Брянск
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|19 - 53
|31
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|25 - 46
|31
|20.
|Томь
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|24 - 45
|28
|21.
|Чертаново
|Заявка
|34
|7
|4
|23
|24 - 58
|25
|22.
|Шинник
|Заявка
|34
|4
|6
|24
|32 - 79
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|50 - 6
|49
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|30 - 10
|38
|3.
|Волгарь
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|27 - 15
|36
|4.
|Алания
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|39 - 19
|34
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 14
|33
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|20 - 11
|32
|7.
|Оренбург
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|27 - 13
|32
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 22
|31
|9.
|Факел
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|24 - 12
|29
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 9
|28
|11.
|Балтика
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|17 - 12
|26
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 23
|26
|13.
|Енисей
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|23 - 21
|24
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|12 - 18
|24
|15.
|Чайка
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|18 - 25
|20
|16.
|Акрон
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 17
|20
|17.
|Динамо Брянск
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|12 - 24
|19
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|11 - 25
|18
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 25
|14
|20.
|Шинник
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|18 - 34
|12
|21.
|Чертаново
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 20
|12
|22.
|Томь
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|12 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|27 - 12
|38
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|23 - 12
|34
|3.
|Балтика
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|21 - 17
|32
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 15
|30
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|27 - 17
|27
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|21 - 25
|27
|7.
|Алания
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|24 - 15
|26
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|22 - 27
|26
|9.
|Чайка
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 17
|26
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|11.
|Енисей
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|16 - 25
|23
|12.
|Факел
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 20
|21
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|15 - 22
|18
|14.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|21 - 26
|18
|15.
|Томь
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|12 - 21
|17
|16.
|Акрон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|11 - 25
|16
|17.
|Волгарь
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 21
|14
|18.
|Чертаново
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|14 - 38
|13
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 21
|13
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|7 - 29
|12
|21.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|10 - 31
|11
|22.
|Шинник
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|14 - 45
|6
- — Выход в РПЛ
- — Стыковые матчи за право выйти в РПЛ
- — Вылет в ПФЛ
Прогнозы на матч Оренбург - Чайка
Исход игры
Оренбург
94.2% (49)
Ничья
5.8% (3)
Чайка
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
29.17% (14)
Меньше
70.83% (34)
Обе команды забьют
Да
35.42% (17)
Нет
64.58% (31)
Популярный счёт
2:0 Оренбург
32.7% (17)
1:0 Оренбург
26.9% (14)
2:1 Оренбург
21.2% (11)
3:1 Оренбург
5.8% (3)
1:1 Ничья
5.8% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!