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Алания
 
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Бомбардиры внутри турнира

Алания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гурциев Батраз 11 (1) 0.32
2. Машуков Ислам 7 0.21
3. Магомедов Бутта 7 (1) 0.21
4. Хадарцев Батраз 7 (3) 0.21
5. Хабалов Алан 5 (1) 0.15
6. Кобесов Давид 4 (2) 0.12
7. Качмазов Сослан 3 0.09
8. Хосонов Хетаг 3 0.09
9. Шавлохов Давид 3 0.09
10. Кочиев Хетаг 3 0.09
11. Малоян Артур 2 0.06
12. Бутаев Аллон 2 0.06
13. Хубулов Владимир 2 (2) 0.06
14. Хугаев Алан 1 0.03
Факел
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Разборов Андрей 12 0.35
2. Дмитриев Олег 7 (4) 0.21
3. Акбашев Роман 5 (2) 0.15
4. Максимов Максим 4 0.12
5. Брызгалов Сергей 3 0.09
6. Никитин Андрей Владимирович 3 0.09
7. Пейчинович Неманья 2 0.06
8. Зайцев Николай 1 0.03
9. Дашаев Аслан 1 0.03
10. Яковлев Павел 1 0.03
11. Смирнов Михаил 1 0.03
12. Земсков Михаил 1 0.03
13. Соловьёв Алексей 1 0.03
14. Мазуров Илья 1 0.03
15. Петрусёв Михаил 1 0.03

Карточки

Алания
# Игрок      
1. Засеев Азамат 6 2
2. Качмазов Сослан 9 0
3. Шавлохов Давид 7 1
4. Машуков Ислам 7 0
5. Хабалов Алан 6 0
6. Гурциев Батраз 6 0
7. Хосонов Хетаг 6 0
8. Кочиев Хетаг 6 0
9. Багаев Алан 4 1
10. Кобесов Дмитрий 3 1
11. Магомедов Бутта 4 0
12. Хугаев Алан 4 0
13. Бутаев Аллон 4 0
14. Хадарцев Батраз 2 1
15. Дзахов Давид 3 0
16. Суанов Руслан 3 0
17. Кобесов Давид 3 0
18. Зураев Эльбрус 1 1
19. Гиоргобиани Николай 1 1
20. Кокоев Батрадз 2 0
21. Солдатенко Ростислав 2 0
22. Малоян Артур 1 0
23. Крамаренко Сергей 1 0
24. Цараев Алан 1 0
25. Хубулов Владимир 1 0
Факел
# Игрок      
1. Акбашев Роман 10 0
2. Брызгалов Сергей 8 1
3. Никитин Андрей Владимирович 8 1
4. Яковлев Павел 5 0
5. Дмитриев Олег 5 0
6. Григорьев Максим 3 1
7. Зайцев Николай 4 0
8. Мастерной Владислав 4 0
9. Максимов Максим 4 0
10. Разборов Андрей 4 0
11. Мазуров Илья 4 0
12. Замалиев Наиль 3 0
13. Дашаев Аслан 3 0
14. Коробов Дмитрий 3 0
15. Пейчинович Неманья 2 0
16. Почивалин Валерий 2 0
17. Саутин Александр 2 0
18. Дроздов Никита 2 0
19. Седов Максим 2 0
20. Смирнов Михаил 1 0
21. Земсков Михаил 1 0
22. Соловьёв Алексей 1 0
23. Петрусёв Михаил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алания 6.67% (4) 16.67% (10) 18.33% (11) 13.33% (8) 18.33% (11) 26.67% (16)
 Факел 9.09% (4) 11.36% (5) 27.27% (12) 11.36% (5) 18.18% (8) 22.73% (10)

Предыдущие игры

Алания Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Волгарь 1:0 Алания Алания 0:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Алания Спартак-2 3:3 Алания
Алания 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Алания Алания 1:0 Иртыш Омск Алания 2:3 Томь Алания 3:1 Чертаново Алания 0:0 Нижний Новгород Алания 3:0 Енисей Алания 2:1 Оренбург Алания 1:1 Чайка Велес Москва 1:1 Алания Алания 5:0 Балтика Краснодар-2 0:4 Алания Алания 5:1 Акрон Торпедо Москва 2:0 Алания Алания 4:4 Шинник Факел 0:0 Алания
Факел Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Факел 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Факел Факел 3:1 Иртыш Омск Томь 0:3 Факел
Факел 4:1 Чертаново Нижний Новгород 1:2 Факел Енисей 1:3 Факел Оренбург 1:2 Факел Факел 1:1 Чайка Факел 3:0 СКА-Хабаровск Факел 0:0 Велес Москва Балтика 0:0 Факел Факел 6:2 Краснодар-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Факел 2:0 Шинник Факел 1:1 Спартак-2 Волгарь 2:1 Факел Факел 1:1 Крылья Советов Текстильщик 0:0 Факел Факел 0:0 Алания

Последние игры между собой

Алания: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Факел: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Факел 0:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион Факел 1:1 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 1:0 Факел ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 34 25 4 5 76 - 21 79
2. Нижний Новгород Заявка 34 22 6 6 53 - 22 72
3. Оренбург Заявка 34 20 10 4 54 - 25 70
4. Торпедо Москва Заявка 34 18 6 10 57 - 31 60
5. Алания Заявка 34 17 9 8 63 - 34 60
6. Балтика Заявка 34 17 7 10 38 - 29 58
7. Велес Москва Заявка 34 15 10 9 46 - 38 55
8. Нефтехимик Заявка 34 16 7 11 50 - 34 55
9. Волгарь Заявка 34 14 8 12 43 - 36 50
10. Факел Заявка 34 13 11 10 45 - 32 50
11. СКА-Хабаровск Заявка 34 14 8 12 41 - 37 50
12. Енисей Заявка 34 14 5 15 39 - 46 47
13. Чайка Заявка 34 12 10 12 39 - 42 46
14. Текстильщик Заявка 34 11 9 14 27 - 40 42
15. Спартак-2 Заявка 34 11 7 16 36 - 52 40
16. Краснодар-2 Заявка 34 9 10 15 39 - 54 37
17. Акрон Заявка 34 9 9 16 26 - 42 36
18. Динамо Брянск Заявка 34 9 4 21 19 - 53 31
19. Иртыш Омск Заявка 34 8 7 19 25 - 46 31
20. Томь Заявка 34 7 7 20 24 - 45 28
21. Чертаново Заявка 34 7 4 23 24 - 58 25
22. Шинник Заявка 34 4 6 24 32 - 79 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 18 16 1 1 50 - 6 49
2. Нижний Новгород Заявка 17 12 2 3 30 - 10 38
3. Волгарь Заявка 18 10 6 2 27 - 15 36
4. Алания Заявка 17 10 4 3 39 - 19 34
5. Торпедо Москва Заявка 18 10 3 5 30 - 14 33
6. СКА-Хабаровск Заявка 17 9 5 3 20 - 11 32
7. Оренбург Заявка 16 9 5 2 27 - 13 32
8. Велес Москва Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
9. Факел Заявка 18 7 8 3 24 - 12 29
10. Нефтехимик Заявка 15 8 4 3 29 - 9 28
11. Балтика Заявка 16 8 2 6 17 - 12 26
12. Краснодар-2 Заявка 17 7 5 5 29 - 23 26
13. Енисей Заявка 16 8 0 8 23 - 21 24
14. Текстильщик Заявка 18 6 6 6 12 - 18 24
15. Чайка Заявка 17 6 2 9 18 - 25 20
16. Акрон Заявка 16 5 5 6 15 - 17 20
17. Динамо Брянск Заявка 17 6 1 10 12 - 24 19
18. Иртыш Омск Заявка 18 5 3 10 11 - 25 18
19. Спартак-2 Заявка 16 3 5 8 14 - 25 14
20. Шинник Заявка 18 3 3 12 18 - 34 12
21. Чертаново Заявка 16 3 3 10 10 - 20 12
22. Томь Заявка 16 3 2 11 12 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 18 11 5 2 27 - 12 38
2. Нижний Новгород Заявка 17 10 4 3 23 - 12 34
3. Балтика Заявка 18 9 5 4 21 - 17 32
4. Крылья Советов Заявка 16 9 3 4 26 - 15 30
5. Торпедо Москва Заявка 16 8 3 5 27 - 17 27
6. Нефтехимик Заявка 19 8 3 8 21 - 25 27
7. Алания Заявка 17 7 5 5 24 - 15 26
8. Спартак-2 Заявка 18 8 2 8 22 - 27 26
9. Чайка Заявка 17 6 8 3 21 - 17 26
10. Велес Москва Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
11. Енисей Заявка 18 6 5 7 16 - 25 23
12. Факел Заявка 16 6 3 7 21 - 20 21
13. Текстильщик Заявка 16 5 3 8 15 - 22 18
14. СКА-Хабаровск Заявка 17 5 3 9 21 - 26 18
15. Томь Заявка 18 4 5 9 12 - 21 17
16. Акрон Заявка 18 4 4 10 11 - 25 16
17. Волгарь Заявка 16 4 2 10 16 - 21 14
18. Чертаново Заявка 18 4 1 13 14 - 38 13
19. Иртыш Омск Заявка 16 3 4 9 14 - 21 13
20. Динамо Брянск Заявка 17 3 3 11 7 - 29 12
21. Краснодар-2 Заявка 17 2 5 10 10 - 31 11
22. Шинник Заявка 16 1 3 12 14 - 45 6
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 апреля 2021, осталось 2 дня 1 час 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Алания 67.3% (35)
    X 21.2% (11)
    Факел 11.5% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Факел
    2.19
    3.60
    3.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Алания - Факел онлайн

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    Прогнозы на матч Алания - Факел

    Исход игры
    Алания
    67.3% (35)
    Ничья
    21.2% (11)
    Факел
    11.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.08% (25)
    Меньше
    47.92% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    68.75% (33)
    Нет
    31.25% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Алания
    38.5% (20)
    2:0 Алания
    15.4% (8)
    1:1 Ничья
    15.4% (8)
    1:0 Алания
    9.6% (5)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
    1:2 Факел
    3.8% (2)
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