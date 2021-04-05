Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гурциев Батраз
|11 (1)
|0.32
|2.
|Машуков Ислам
|7
|0.21
|3.
|Магомедов Бутта
|7 (1)
|0.21
|4.
|Хадарцев Батраз
|7 (3)
|0.21
|5.
|Хабалов Алан
|5 (1)
|0.15
|6.
|Кобесов Давид
|4 (2)
|0.12
|7.
|Качмазов Сослан
|3
|0.09
|8.
|Хосонов Хетаг
|3
|0.09
|9.
|Шавлохов Давид
|3
|0.09
|10.
|Кочиев Хетаг
|3
|0.09
|11.
|Малоян Артур
|2
|0.06
|12.
|Бутаев Аллон
|2
|0.06
|13.
|Хубулов Владимир
|2 (2)
|0.06
|14.
|Хугаев Алан
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Разборов Андрей
|12
|0.35
|2.
|Дмитриев Олег
|7 (4)
|0.21
|3.
|Акбашев Роман
|5 (2)
|0.15
|4.
|Максимов Максим
|4
|0.12
|5.
|Брызгалов Сергей
|3
|0.09
|6.
|Никитин Андрей Владимирович
|3
|0.09
|7.
|Пейчинович Неманья
|2
|0.06
|8.
|Зайцев Николай
|1
|0.03
|9.
|Дашаев Аслан
|1
|0.03
|10.
|Яковлев Павел
|1
|0.03
|11.
|Смирнов Михаил
|1
|0.03
|12.
|Земсков Михаил
|1
|0.03
|13.
|Соловьёв Алексей
|1
|0.03
|14.
|Мазуров Илья
|1
|0.03
|15.
|Петрусёв Михаил
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Засеев Азамат
|6
|2
|2.
|Качмазов Сослан
|9
|0
|3.
|Шавлохов Давид
|7
|1
|4.
|Машуков Ислам
|7
|0
|5.
|Хабалов Алан
|6
|0
|6.
|Гурциев Батраз
|6
|0
|7.
|Хосонов Хетаг
|6
|0
|8.
|Кочиев Хетаг
|6
|0
|9.
|Багаев Алан
|4
|1
|10.
|Кобесов Дмитрий
|3
|1
|11.
|Магомедов Бутта
|4
|0
|12.
|Хугаев Алан
|4
|0
|13.
|Бутаев Аллон
|4
|0
|14.
|Хадарцев Батраз
|2
|1
|15.
|Дзахов Давид
|3
|0
|16.
|Суанов Руслан
|3
|0
|17.
|Кобесов Давид
|3
|0
|18.
|Зураев Эльбрус
|1
|1
|19.
|Гиоргобиани Николай
|1
|1
|20.
|Кокоев Батрадз
|2
|0
|21.
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|22.
|Малоян Артур
|1
|0
|23.
|Крамаренко Сергей
|1
|0
|24.
|Цараев Алан
|1
|0
|25.
|Хубулов Владимир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Акбашев Роман
|10
|0
|2.
|Брызгалов Сергей
|8
|1
|3.
|Никитин Андрей Владимирович
|8
|1
|4.
|Яковлев Павел
|5
|0
|5.
|Дмитриев Олег
|5
|0
|6.
|Григорьев Максим
|3
|1
|7.
|Зайцев Николай
|4
|0
|8.
|Мастерной Владислав
|4
|0
|9.
|Максимов Максим
|4
|0
|10.
|Разборов Андрей
|4
|0
|11.
|Мазуров Илья
|4
|0
|12.
|Замалиев Наиль
|3
|0
|13.
|Дашаев Аслан
|3
|0
|14.
|Коробов Дмитрий
|3
|0
|15.
|Пейчинович Неманья
|2
|0
|16.
|Почивалин Валерий
|2
|0
|17.
|Саутин Александр
|2
|0
|18.
|Дроздов Никита
|2
|0
|19.
|Седов Максим
|2
|0
|20.
|Смирнов Михаил
|1
|0
|21.
|Земсков Михаил
|1
|0
|22.
|Соловьёв Алексей
|1
|0
|23.
|Петрусёв Михаил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алания
|6.67% (4)
|16.67% (10)
|18.33% (11)
|13.33% (8)
|18.33% (11)
|26.67% (16)
|Факел
|9.09% (4)
|11.36% (5)
|27.27% (12)
|11.36% (5)
|18.18% (8)
|22.73% (10)
Предыдущие игры
Алания Последние 20 матчей: +9 =7 -4Волгарь 1:0 Алания Алания 0:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Алания Спартак-2 3:3 Алания
Алания 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Алания Алания 1:0 Иртыш Омск Алания 2:3 Томь Алания 3:1 Чертаново Алания 0:0 Нижний Новгород Алания 3:0 Енисей Алания 2:1 Оренбург Алания 1:1 Чайка Велес Москва 1:1 Алания Алания 5:0 Балтика Краснодар-2 0:4 Алания Алания 5:1 Акрон Торпедо Москва 2:0 Алания Алания 4:4 Шинник Факел 0:0 Алания
Факел Последние 20 матчей: +10 =8 -2Факел 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Факел Факел 3:1 Иртыш Омск Томь 0:3 Факел
Факел 4:1 Чертаново Нижний Новгород 1:2 Факел Енисей 1:3 Факел Оренбург 1:2 Факел Факел 1:1 Чайка Факел 3:0 СКА-Хабаровск Факел 0:0 Велес Москва Балтика 0:0 Факел Факел 6:2 Краснодар-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Факел 2:0 Шинник Факел 1:1 Спартак-2 Волгарь 2:1 Факел Факел 1:1 Крылья Советов Текстильщик 0:0 Факел Факел 0:0 Алания
Последние игры между собой
Алания: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Факел: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|34
|25
|4
|5
|76 - 21
|79
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|34
|22
|6
|6
|53 - 22
|72
|3.
|Оренбург
|Заявка
|34
|20
|10
|4
|54 - 25
|70
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|57 - 31
|60
|5.
|Алания
|Заявка
|34
|17
|9
|8
|63 - 34
|60
|6.
|Балтика
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|38 - 29
|58
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|46 - 38
|55
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|50 - 34
|55
|9.
|Волгарь
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|43 - 36
|50
|10.
|Факел
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|45 - 32
|50
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|41 - 37
|50
|12.
|Енисей
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|39 - 46
|47
|13.
|Чайка
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|39 - 42
|46
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|27 - 40
|42
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|36 - 52
|40
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|39 - 54
|37
|17.
|Акрон
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|26 - 42
|36
|18.
|Динамо Брянск
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|19 - 53
|31
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|25 - 46
|31
|20.
|Томь
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|24 - 45
|28
|21.
|Чертаново
|Заявка
|34
|7
|4
|23
|24 - 58
|25
|22.
|Шинник
|Заявка
|34
|4
|6
|24
|32 - 79
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|50 - 6
|49
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|30 - 10
|38
|3.
|Волгарь
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|27 - 15
|36
|4.
|Алания
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|39 - 19
|34
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 14
|33
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|20 - 11
|32
|7.
|Оренбург
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|27 - 13
|32
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 22
|31
|9.
|Факел
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|24 - 12
|29
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 9
|28
|11.
|Балтика
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|17 - 12
|26
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 23
|26
|13.
|Енисей
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|23 - 21
|24
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|12 - 18
|24
|15.
|Чайка
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|18 - 25
|20
|16.
|Акрон
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 17
|20
|17.
|Динамо Брянск
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|12 - 24
|19
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|11 - 25
|18
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 25
|14
|20.
|Шинник
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|18 - 34
|12
|21.
|Чертаново
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 20
|12
|22.
|Томь
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|12 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|27 - 12
|38
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|23 - 12
|34
|3.
|Балтика
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|21 - 17
|32
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 15
|30
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|27 - 17
|27
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|21 - 25
|27
|7.
|Алания
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|24 - 15
|26
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|22 - 27
|26
|9.
|Чайка
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 17
|26
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|11.
|Енисей
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|16 - 25
|23
|12.
|Факел
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 20
|21
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|15 - 22
|18
|14.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|21 - 26
|18
|15.
|Томь
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|12 - 21
|17
|16.
|Акрон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|11 - 25
|16
|17.
|Волгарь
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 21
|14
|18.
|Чертаново
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|14 - 38
|13
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 21
|13
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|7 - 29
|12
|21.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|10 - 31
|11
|22.
|Шинник
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|14 - 45
|6
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Прогнозы на матч Алания - Факел
Исход игры
Алания
67.3% (35)
Ничья
21.2% (11)
Факел
11.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
52.08% (25)
Меньше
47.92% (23)
Обе команды забьют
Да
68.75% (33)
Нет
31.25% (15)
Популярный счёт
2:1 Алания
38.5% (20)
2:0 Алания
15.4% (8)
1:1 Ничья
15.4% (8)
1:0 Алания
9.6% (5)
2:2 Ничья
3.8% (2)
1:2 Факел
3.8% (2)
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