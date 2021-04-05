Нижний Новгород
Позже
Велес Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сулейманов Тимур
|8
|0.24
|2.
|Сапета Александр
|8 (6)
|0.24
|3.
|Попов Артём
|6
|0.18
|4.
|Султонов Мухаммад
|6
|0.18
|5.
|Калинский Николай
|5
|0.15
|6.
|Горбунов Игорь
|4
|0.12
|7.
|Гоцук Кирилл
|4
|0.12
|8.
|Федчук Артём
|3
|0.09
|9.
|Ставпец Александр
|2
|0.06
|10.
|Шарипов Альберт
|2
|0.06
|11.
|Каккоев Никита
|2
|0.06
|12.
|Кавтарадзе Бека
|2
|0.06
|13.
|Зуйков Сергей
|1
|0.03
|14.
|Гащенков Михаил
|1
|0.03
|15.
|Янсане Момо
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Максименко Артём
|9 (1)
|0.26
|2.
|Малания Диего
|6 (5)
|0.18
|3.
|Стефанович Илья
|5
|0.15
|4.
|Галоян Артур
|4 (1)
|0.12
|5.
|Баев Алексей
|3
|0.09
|6.
|Ботака-Иобома Эрвинг
|3
|0.09
|7.
|Климов Игорь
|2
|0.06
|8.
|Котов Павел
|2
|0.06
|9.
|Кирсанов Никита
|2
|0.06
|10.
|Алиев Саид
|2
|0.06
|11.
|Кахидзе Александр
|2
|0.06
|12.
|Елисеев Александр
|1
|0.03
|13.
|Гаракоев Сейт-Даут
|1
|0.03
|14.
|Родионов Кирилл
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сапета Александр
|11
|0
|2.
|Шумских Алексей
|7
|0
|3.
|Темников Иван
|6
|0
|4.
|Зуйков Сергей
|6
|0
|5.
|Каккоев Никита
|6
|0
|6.
|Ставпец Александр
|5
|0
|7.
|Маляров Кирилл
|5
|0
|8.
|Гащенков Михаил
|5
|0
|9.
|Алиев Саид
|5
|0
|10.
|Попов Артём
|4
|0
|11.
|Султонов Мухаммад
|4
|0
|12.
|Горбунов Игорь
|4
|0
|13.
|Шарипов Альберт
|4
|0
|14.
|Гоцук Кирилл
|4
|0
|15.
|Осинов Михаил
|3
|0
|16.
|Эдиев Исмаил
|3
|0
|17.
|Комолов Павел
|3
|0
|18.
|Калинский Николай
|3
|0
|19.
|Анисимов Артур
|3
|0
|20.
|Мичуренков Дмитрий
|3
|0
|21.
|Сулейманов Тимур
|3
|0
|22.
|Смирнов Олег
|1
|0
|23.
|Кавтарадзе Бека
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ботака-Иобома Эрвинг
|7
|2
|2.
|Котов Павел
|10
|0
|3.
|Майга Мамаду
|7
|1
|4.
|Вакулич Алексей
|8
|0
|5.
|Фищенко Руслан
|8
|0
|6.
|Баев Алексей
|6
|0
|7.
|Кахидзе Александр
|4
|1
|8.
|Малания Диего
|4
|0
|9.
|Осипов Александр
|4
|0
|10.
|Галоян Артур
|4
|0
|11.
|Грачёв Владимир
|2
|1
|12.
|Климов Игорь
|3
|0
|13.
|Прошляков Данила
|3
|0
|14.
|Федчук Артём
|2
|0
|15.
|Кирсанов Никита
|2
|0
|16.
|Максименко Артём
|2
|0
|17.
|Родионов Кирилл
|2
|0
|18.
|Поляков Данила
|1
|0
|19.
|Стефанович Илья
|1
|0
|20.
|Михайлов Александр
|1
|0
|21.
|Н'Диай Лассана
|1
|0
|22.
|Макаров Никита
|1
|0
|23.
|Боковой Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нижний Новгород
|15.09% (8)
|7.55% (4)
|20.75% (11)
|9.43% (5)
|26.42% (14)
|20.75% (11)
|Велес Москва
|22.22% (10)
|6.67% (3)
|15.56% (7)
|17.78% (8)
|17.78% (8)
|20% (9)
Предыдущие игры
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +10 =5 -5Балтика 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Акрон 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва
Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Факел Волгарь 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Нижний Новгород Текстильщик 1:0 Нижний Новгород Алания 0:0 Нижний Новгород Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:2 Чертаново Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Енисей 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Химки
Велес Москва Последние 20 матчей: +8 =6 -6Велес Москва 1:1 Енисей Оренбург 3:0 Велес Москва Велес Москва 0:1 Чайка СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва
Велес Москва 5:0 Спартак-2 Велес Москва 0:1 Балтика Краснодар-2 2:1 Велес Москва Велес Москва 1:1 Акрон Торпедо Москва 0:1 Велес Москва Велес Москва 4:2 Шинник Факел 0:0 Велес Москва Велес Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Велес Москва Велес Москва 1:1 Алания Велес Москва 3:1 Нефтехимик Велес Москва 2:1 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 Велес Москва Велес Москва 0:0 Томь Велес Москва 1:3 Урал Велес Москва 3:0 Чертаново
Последние игры между собой
Нижний Новгород: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Велес Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|34
|25
|4
|5
|76 - 21
|79
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|34
|22
|6
|6
|53 - 22
|72
|3.
|Оренбург
|Заявка
|34
|20
|10
|4
|54 - 25
|70
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|57 - 31
|60
|5.
|Алания
|Заявка
|34
|17
|9
|8
|63 - 34
|60
|6.
|Балтика
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|38 - 29
|58
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|46 - 38
|55
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|50 - 34
|55
|9.
|Волгарь
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|43 - 36
|50
|10.
|Факел
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|45 - 32
|50
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|41 - 37
|50
|12.
|Енисей
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|39 - 46
|47
|13.
|Чайка
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|39 - 42
|46
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|27 - 40
|42
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|36 - 52
|40
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|39 - 54
|37
|17.
|Акрон
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|26 - 42
|36
|18.
|Динамо Брянск
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|19 - 53
|31
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|25 - 46
|31
|20.
|Томь
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|24 - 45
|28
|21.
|Чертаново
|Заявка
|34
|7
|4
|23
|24 - 58
|25
|22.
|Шинник
|Заявка
|34
|4
|6
|24
|32 - 79
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|50 - 6
|49
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|30 - 10
|38
|3.
|Волгарь
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|27 - 15
|36
|4.
|Алания
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|39 - 19
|34
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 14
|33
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|20 - 11
|32
|7.
|Оренбург
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|27 - 13
|32
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 22
|31
|9.
|Факел
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|24 - 12
|29
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 9
|28
|11.
|Балтика
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|17 - 12
|26
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 23
|26
|13.
|Енисей
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|23 - 21
|24
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|12 - 18
|24
|15.
|Чайка
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|18 - 25
|20
|16.
|Акрон
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 17
|20
|17.
|Динамо Брянск
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|12 - 24
|19
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|11 - 25
|18
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 25
|14
|20.
|Шинник
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|18 - 34
|12
|21.
|Чертаново
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 20
|12
|22.
|Томь
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|12 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|27 - 12
|38
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|23 - 12
|34
|3.
|Балтика
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|21 - 17
|32
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 15
|30
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|27 - 17
|27
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|21 - 25
|27
|7.
|Алания
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|24 - 15
|26
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|22 - 27
|26
|9.
|Чайка
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 17
|26
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|11.
|Енисей
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|16 - 25
|23
|12.
|Факел
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 20
|21
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|15 - 22
|18
|14.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|21 - 26
|18
|15.
|Томь
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|12 - 21
|17
|16.
|Акрон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|11 - 25
|16
|17.
|Волгарь
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 21
|14
|18.
|Чертаново
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|14 - 38
|13
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 21
|13
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|7 - 29
|12
|21.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|10 - 31
|11
|22.
|Шинник
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|14 - 45
|6
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Прогнозы на матч Нижний Новгород - Велес Москва
Исход игры
Нижний Новгород
88.2% (45)
Ничья
9.8% (5)
Велес Москва
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.81% (22)
Меньше
53.19% (25)
Обе команды забьют
Да
53.19% (25)
Нет
46.81% (22)
Популярный счёт
2:1 Нижний Новгород
37.3% (19)
1:0 Нижний Новгород
23.5% (12)
2:0 Нижний Новгород
17.6% (9)
1:1 Ничья
7.8% (4)
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