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Нижний Новгород
 
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Велес Москва

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сулейманов Тимур 8 0.24
2. Сапета Александр 8 (6) 0.24
3. Попов Артём 6 0.18
4. Султонов Мухаммад 6 0.18
5. Калинский Николай 5 0.15
6. Горбунов Игорь 4 0.12
7. Гоцук Кирилл 4 0.12
8. Федчук Артём 3 0.09
9. Ставпец Александр 2 0.06
10. Шарипов Альберт 2 0.06
11. Каккоев Никита 2 0.06
12. Кавтарадзе Бека 2 0.06
13. Зуйков Сергей 1 0.03
14. Гащенков Михаил 1 0.03
15. Янсане Момо 1 0.03
Велес Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Максименко Артём 9 (1) 0.26
2. Малания Диего 6 (5) 0.18
3. Стефанович Илья 5 0.15
4. Галоян Артур 4 (1) 0.12
5. Баев Алексей 3 0.09
6. Ботака-Иобома Эрвинг 3 0.09
7. Климов Игорь 2 0.06
8. Котов Павел 2 0.06
9. Кирсанов Никита 2 0.06
10. Алиев Саид 2 0.06
11. Кахидзе Александр 2 0.06
12. Елисеев Александр 1 0.03
13. Гаракоев Сейт-Даут 1 0.03
14. Родионов Кирилл 1 0.03

Карточки

Нижний Новгород
# Игрок      
1. Сапета Александр 11 0
2. Шумских Алексей 7 0
3. Темников Иван 6 0
4. Зуйков Сергей 6 0
5. Каккоев Никита 6 0
6. Ставпец Александр 5 0
7. Маляров Кирилл 5 0
8. Гащенков Михаил 5 0
9. Алиев Саид 5 0
10. Попов Артём 4 0
11. Султонов Мухаммад 4 0
12. Горбунов Игорь 4 0
13. Шарипов Альберт 4 0
14. Гоцук Кирилл 4 0
15. Осинов Михаил 3 0
16. Эдиев Исмаил 3 0
17. Комолов Павел 3 0
18. Калинский Николай 3 0
19. Анисимов Артур 3 0
20. Мичуренков Дмитрий 3 0
21. Сулейманов Тимур 3 0
22. Смирнов Олег 1 0
23. Кавтарадзе Бека 1 0
Велес Москва
# Игрок      
1. Ботака-Иобома Эрвинг 7 2
2. Котов Павел 10 0
3. Майга Мамаду 7 1
4. Вакулич Алексей 8 0
5. Фищенко Руслан 8 0
6. Баев Алексей 6 0
7. Кахидзе Александр 4 1
8. Малания Диего 4 0
9. Осипов Александр 4 0
10. Галоян Артур 4 0
11. Грачёв Владимир 2 1
12. Климов Игорь 3 0
13. Прошляков Данила 3 0
14. Федчук Артём 2 0
15. Кирсанов Никита 2 0
16. Максименко Артём 2 0
17. Родионов Кирилл 2 0
18. Поляков Данила 1 0
19. Стефанович Илья 1 0
20. Михайлов Александр 1 0
21. Н'Диай Лассана 1 0
22. Макаров Никита 1 0
23. Боковой Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нижний Новгород 15.09% (8) 7.55% (4) 20.75% (11) 9.43% (5) 26.42% (14) 20.75% (11)
 Велес Москва 22.22% (10) 6.67% (3) 15.56% (7) 17.78% (8) 17.78% (8) 20% (9)

Предыдущие игры

Нижний Новгород Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Балтика 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Акрон 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва
Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Факел Волгарь 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Нижний Новгород Текстильщик 1:0 Нижний Новгород Алания 0:0 Нижний Новгород Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:2 Чертаново Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Енисей 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Химки
Велес Москва Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Велес Москва 1:1 Енисей Оренбург 3:0 Велес Москва Велес Москва 0:1 Чайка СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва
Велес Москва 5:0 Спартак-2 Велес Москва 0:1 Балтика Краснодар-2 2:1 Велес Москва Велес Москва 1:1 Акрон Торпедо Москва 0:1 Велес Москва Велес Москва 4:2 Шинник Факел 0:0 Велес Москва Велес Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Велес Москва Велес Москва 1:1 Алания Велес Москва 3:1 Нефтехимик Велес Москва 2:1 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 Велес Москва Велес Москва 0:0 Томь Велес Москва 1:3 Урал Велес Москва 3:0 Чертаново

Последние игры между собой

Нижний Новгород: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Велес Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Велес Москва 1:3 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 34 25 4 5 76 - 21 79
2. Нижний Новгород Заявка 34 22 6 6 53 - 22 72
3. Оренбург Заявка 34 20 10 4 54 - 25 70
4. Торпедо Москва Заявка 34 18 6 10 57 - 31 60
5. Алания Заявка 34 17 9 8 63 - 34 60
6. Балтика Заявка 34 17 7 10 38 - 29 58
7. Велес Москва Заявка 34 15 10 9 46 - 38 55
8. Нефтехимик Заявка 34 16 7 11 50 - 34 55
9. Волгарь Заявка 34 14 8 12 43 - 36 50
10. Факел Заявка 34 13 11 10 45 - 32 50
11. СКА-Хабаровск Заявка 34 14 8 12 41 - 37 50
12. Енисей Заявка 34 14 5 15 39 - 46 47
13. Чайка Заявка 34 12 10 12 39 - 42 46
14. Текстильщик Заявка 34 11 9 14 27 - 40 42
15. Спартак-2 Заявка 34 11 7 16 36 - 52 40
16. Краснодар-2 Заявка 34 9 10 15 39 - 54 37
17. Акрон Заявка 34 9 9 16 26 - 42 36
18. Динамо Брянск Заявка 34 9 4 21 19 - 53 31
19. Иртыш Омск Заявка 34 8 7 19 25 - 46 31
20. Томь Заявка 34 7 7 20 24 - 45 28
21. Чертаново Заявка 34 7 4 23 24 - 58 25
22. Шинник Заявка 34 4 6 24 32 - 79 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 18 16 1 1 50 - 6 49
2. Нижний Новгород Заявка 17 12 2 3 30 - 10 38
3. Волгарь Заявка 18 10 6 2 27 - 15 36
4. Алания Заявка 17 10 4 3 39 - 19 34
5. Торпедо Москва Заявка 18 10 3 5 30 - 14 33
6. СКА-Хабаровск Заявка 17 9 5 3 20 - 11 32
7. Оренбург Заявка 16 9 5 2 27 - 13 32
8. Велес Москва Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
9. Факел Заявка 18 7 8 3 24 - 12 29
10. Нефтехимик Заявка 15 8 4 3 29 - 9 28
11. Балтика Заявка 16 8 2 6 17 - 12 26
12. Краснодар-2 Заявка 17 7 5 5 29 - 23 26
13. Енисей Заявка 16 8 0 8 23 - 21 24
14. Текстильщик Заявка 18 6 6 6 12 - 18 24
15. Чайка Заявка 17 6 2 9 18 - 25 20
16. Акрон Заявка 16 5 5 6 15 - 17 20
17. Динамо Брянск Заявка 17 6 1 10 12 - 24 19
18. Иртыш Омск Заявка 18 5 3 10 11 - 25 18
19. Спартак-2 Заявка 16 3 5 8 14 - 25 14
20. Шинник Заявка 18 3 3 12 18 - 34 12
21. Чертаново Заявка 16 3 3 10 10 - 20 12
22. Томь Заявка 16 3 2 11 12 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 18 11 5 2 27 - 12 38
2. Нижний Новгород Заявка 17 10 4 3 23 - 12 34
3. Балтика Заявка 18 9 5 4 21 - 17 32
4. Крылья Советов Заявка 16 9 3 4 26 - 15 30
5. Торпедо Москва Заявка 16 8 3 5 27 - 17 27
6. Нефтехимик Заявка 19 8 3 8 21 - 25 27
7. Алания Заявка 17 7 5 5 24 - 15 26
8. Спартак-2 Заявка 18 8 2 8 22 - 27 26
9. Чайка Заявка 17 6 8 3 21 - 17 26
10. Велес Москва Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
11. Енисей Заявка 18 6 5 7 16 - 25 23
12. Факел Заявка 16 6 3 7 21 - 20 21
13. Текстильщик Заявка 16 5 3 8 15 - 22 18
14. СКА-Хабаровск Заявка 17 5 3 9 21 - 26 18
15. Томь Заявка 18 4 5 9 12 - 21 17
16. Акрон Заявка 18 4 4 10 11 - 25 16
17. Волгарь Заявка 16 4 2 10 16 - 21 14
18. Чертаново Заявка 18 4 1 13 14 - 38 13
19. Иртыш Омск Заявка 16 3 4 9 14 - 21 13
20. Динамо Брянск Заявка 17 3 3 11 7 - 29 12
21. Краснодар-2 Заявка 17 2 5 10 10 - 31 11
22. Шинник Заявка 16 1 3 12 14 - 45 6
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  • — Вылет в ПФЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Велес Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 апреля 2021, осталось 2 дня 4 часа 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Нижний Новгород 88.2% (45)
    X 9.8% (5)
    Велес Москва 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нижний Новгород
    Ничья
    Велес Москва
    1.72
    3.70
    5.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Нижний Новгород - Велес Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Нижний Новгород - Велес Москва

    Исход игры
    Нижний Новгород
    88.2% (45)
    Ничья
    9.8% (5)
    Велес Москва
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.81% (22)
    Меньше
    53.19% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    53.19% (25)
    Нет
    46.81% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Нижний Новгород
    37.3% (19)
    1:0 Нижний Новгород
    23.5% (12)
    2:0 Нижний Новгород
    17.6% (9)
    1:1 Ничья
    7.8% (4)
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