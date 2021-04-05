Динамо Брянск
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Торпедо Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вотинов Максим
|6
|0.18
|2.
|Мараев Николай
|3
|0.09
|3.
|Баранов Павел
|3
|0.09
|4.
|Васильев Максим Владимирович
|2
|0.06
|5.
|Данилин Максим Алексеевич
|2
|0.06
|6.
|Сорокин Валерий
|1
|0.03
|7.
|Каретник Сергей
|1
|0.03
|8.
|Агуреев Даниил
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калмыков Амур
|11 (1)
|0.32
|2.
|Лебеденко Игорь
|9 (2)
|0.26
|3.
|Берковский Илья
|6
|0.18
|4.
|Рязанцев Александр
|4
|0.12
|5.
|Адаев Владислав
|3
|0.09
|6.
|Нетфуллин Равиль
|3
|0.09
|7.
|Дворецков Филипп
|3
|0.09
|8.
|Евдокимов Андрей
|3
|0.09
|9.
|Кертанов Константин
|2
|0.06
|10.
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.06
|11.
|Лях Андрей
|1
|0.03
|12.
|Шоркин Максим
|1
|0.03
|13.
|Каплиенко Александр
|1
|0.03
|14.
|Баланюк Денис
|1
|0.03
|15.
|Прошляков Данила
|1
|0.03
|16.
|Прошкин Егор
|1
|0.03
|17.
|Магаль Руслан
|1 (1)
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Луппа Данил
|4
|1
|2.
|Чиркин Григорий
|5
|0
|3.
|Сорокин Валерий
|5
|0
|4.
|Васильев Максим Владимирович
|5
|0
|5.
|Дибиргаджиев Джамал
|3
|1
|6.
|Сапаев Алексей
|4
|0
|7.
|Каретник Сергей
|4
|0
|8.
|Мараев Николай
|4
|0
|9.
|Баранов Павел
|4
|0
|10.
|Агуреев Даниил
|4
|0
|11.
|Дрогунов Владислав
|3
|0
|12.
|Пикатов Дмитрий
|3
|0
|13.
|Вотинов Максим
|1
|1
|14.
|Глушков Никита
|1
|1
|15.
|Першин Юрий
|2
|0
|16.
|Радченко Александр
|2
|0
|17.
|Валикаев Артур
|2
|0
|18.
|Рухаиа Гуджа
|2
|0
|19.
|Шебанов Алексей
|2
|0
|20.
|Хайманов Игорь
|2
|0
|21.
|Кузнецов Алексей
|2
|0
|22.
|Крючков Александр
|2
|0
|23.
|Луканченков Андрей
|1
|0
|24.
|Никитин Денис
|1
|0
|25.
|Муромский Никита
|1
|0
|26.
|Укомский Артемий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шоркин Максим
|5
|2
|2.
|Рязанцев Александр
|6
|1
|3.
|Самсонов Артём Владимирович
|7
|0
|4.
|Евдокимов Андрей
|7
|0
|5.
|Адаев Владислав
|5
|1
|6.
|Магаль Руслан
|6
|0
|7.
|Калмыков Амур
|4
|1
|8.
|Лях Андрей
|5
|0
|9.
|Нетфуллин Равиль
|5
|0
|10.
|Прошкин Егор
|5
|0
|11.
|Редькович Дмитрий
|3
|1
|12.
|Лебеденко Игорь
|4
|0
|13.
|Елисеев Александр
|4
|0
|14.
|Берковский Илья
|3
|0
|15.
|Шустиков Сергей
|2
|0
|16.
|Кертанов Константин
|2
|0
|17.
|Прошляков Данила
|2
|0
|18.
|Дворецков Филипп
|1
|0
|19.
|Баланюк Денис
|1
|0
|20.
|Козлов Данила
|1
|0
|21.
|Корж Константин
|1
|0
|22.
|Кравчук Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Брянск
|21.05% (4)
|26.32% (5)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|Торпедо Москва
|7.55% (4)
|15.09% (8)
|13.21% (7)
|20.75% (11)
|16.98% (9)
|26.42% (14)
Предыдущие игры
Динамо Брянск Последние 20 матчей: +3 =3 -14Шинник 0:1 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:2 Факел Волгарь 2:1 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов
Текстильщик 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:2 Алания Нефтехимик 5:1 Динамо Брянск Спартак-2 0:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:0 Томь Динамо Брянск 1:2 Чертаново Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:0 Енисей Чайка 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:5 СКА-Хабаровск Велес Москва 2:1 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:3 Балтика Краснодар-2 0:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:2 Тамбов Динамо Брянск 2:0 Акрон
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +10 =2 -8Торпедо Москва 1:0 Иртыш Омск Томь 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:0 Чертаново Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва
Торпедо Москва 0:1 Енисей Оренбург 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Чайка Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Уфа 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Велес Москва Балтика 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик
Последние игры между собой
Динамо Брянск: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 8
Торпедо Москва: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 4
Динамо Брянск 0:0 Торпедо Москва Второй дивизион Торпедо Москва 0:0 Динамо Брянск Второй дивизион Динамо Брянск 1:1 Торпедо Москва Второй дивизион Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Второй дивизион Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва Второй дивизион Торпедо Москва 1:0 Динамо Брянск Второй дивизион Торпедо Москва 0:0 Динамо Брянск Разное Динамо Брянск 1:1 Торпедо Москва Первый дивизион Торпедо Москва 2:3 Динамо Брянск Первый дивизион Динамо Брянск 0:3 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Динамо Брянск 2:0 Торпедо Москва Кубок Торпедо Москва 1:0 Динамо Брянск ФНЛ - Первый дивизион Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Динамо Брянск ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|34
|25
|4
|5
|76 - 21
|79
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|34
|22
|6
|6
|53 - 22
|72
|3.
|Оренбург
|Заявка
|34
|20
|10
|4
|54 - 25
|70
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|57 - 31
|60
|5.
|Алания
|Заявка
|34
|17
|9
|8
|63 - 34
|60
|6.
|Балтика
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|38 - 29
|58
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|46 - 38
|55
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|50 - 34
|55
|9.
|Волгарь
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|43 - 36
|50
|10.
|Факел
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|45 - 32
|50
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|41 - 37
|50
|12.
|Енисей
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|39 - 46
|47
|13.
|Чайка
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|39 - 42
|46
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|27 - 40
|42
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|36 - 52
|40
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|39 - 54
|37
|17.
|Акрон
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|26 - 42
|36
|18.
|Динамо Брянск
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|19 - 53
|31
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|25 - 46
|31
|20.
|Томь
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|24 - 45
|28
|21.
|Чертаново
|Заявка
|34
|7
|4
|23
|24 - 58
|25
|22.
|Шинник
|Заявка
|34
|4
|6
|24
|32 - 79
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|50 - 6
|49
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|30 - 10
|38
|3.
|Волгарь
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|27 - 15
|36
|4.
|Алания
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|39 - 19
|34
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 14
|33
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|20 - 11
|32
|7.
|Оренбург
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|27 - 13
|32
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 22
|31
|9.
|Факел
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|24 - 12
|29
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 9
|28
|11.
|Балтика
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|17 - 12
|26
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 23
|26
|13.
|Енисей
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|23 - 21
|24
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|12 - 18
|24
|15.
|Чайка
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|18 - 25
|20
|16.
|Акрон
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 17
|20
|17.
|Динамо Брянск
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|12 - 24
|19
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|11 - 25
|18
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 25
|14
|20.
|Шинник
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|18 - 34
|12
|21.
|Чертаново
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 20
|12
|22.
|Томь
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|12 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|27 - 12
|38
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|23 - 12
|34
|3.
|Балтика
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|21 - 17
|32
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 15
|30
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|27 - 17
|27
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|21 - 25
|27
|7.
|Алания
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|24 - 15
|26
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|22 - 27
|26
|9.
|Чайка
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 17
|26
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|11.
|Енисей
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|16 - 25
|23
|12.
|Факел
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 20
|21
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|15 - 22
|18
|14.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|21 - 26
|18
|15.
|Томь
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|12 - 21
|17
|16.
|Акрон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|11 - 25
|16
|17.
|Волгарь
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 21
|14
|18.
|Чертаново
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|14 - 38
|13
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 21
|13
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|7 - 29
|12
|21.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|10 - 31
|11
|22.
|Шинник
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|14 - 45
|6
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Прогнозы на матч Динамо Брянск - Торпедо Москва
Исход игры
Динамо Брянск
4% (2)
Ничья
20% (10)
Торпедо Москва
76% (38)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (20)
Меньше
56.52% (26)
Обе команды забьют
Да
56.52% (26)
Нет
43.48% (20)
Популярный счёт
1:2 Торпедо Москва
34% (17)
0:1 Торпедо Москва
32% (16)
1:1 Ничья
14% (7)
0:2 Торпедо Москва
6% (3)
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