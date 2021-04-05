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Динамо Брянск
 
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Торпедо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Брянск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вотинов Максим 6 0.18
2. Мараев Николай 3 0.09
3. Баранов Павел 3 0.09
4. Васильев Максим Владимирович 2 0.06
5. Данилин Максим Алексеевич 2 0.06
6. Сорокин Валерий 1 0.03
7. Каретник Сергей 1 0.03
8. Агуреев Даниил 1 0.03
Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 11 (1) 0.32
2. Лебеденко Игорь 9 (2) 0.26
3. Берковский Илья 6 0.18
4. Рязанцев Александр 4 0.12
5. Адаев Владислав 3 0.09
6. Нетфуллин Равиль 3 0.09
7. Дворецков Филипп 3 0.09
8. Евдокимов Андрей 3 0.09
9. Кертанов Константин 2 0.06
10. Гордюшенко Астемир 2 0.06
11. Лях Андрей 1 0.03
12. Шоркин Максим 1 0.03
13. Каплиенко Александр 1 0.03
14. Баланюк Денис 1 0.03
15. Прошляков Данила 1 0.03
16. Прошкин Егор 1 0.03
17. Магаль Руслан 1 (1) 0.03

Карточки

Динамо Брянск
# Игрок      
1. Луппа Данил 4 1
2. Чиркин Григорий 5 0
3. Сорокин Валерий 5 0
4. Васильев Максим Владимирович 5 0
5. Дибиргаджиев Джамал 3 1
6. Сапаев Алексей 4 0
7. Каретник Сергей 4 0
8. Мараев Николай 4 0
9. Баранов Павел 4 0
10. Агуреев Даниил 4 0
11. Дрогунов Владислав 3 0
12. Пикатов Дмитрий 3 0
13. Вотинов Максим 1 1
14. Глушков Никита 1 1
15. Першин Юрий 2 0
16. Радченко Александр 2 0
17. Валикаев Артур 2 0
18. Рухаиа Гуджа 2 0
19. Шебанов Алексей 2 0
20. Хайманов Игорь 2 0
21. Кузнецов Алексей 2 0
22. Крючков Александр 2 0
23. Луканченков Андрей 1 0
24. Никитин Денис 1 0
25. Муромский Никита 1 0
26. Укомский Артемий 1 0
Торпедо Москва
# Игрок      
1. Шоркин Максим 5 2
2. Рязанцев Александр 6 1
3. Самсонов Артём Владимирович 7 0
4. Евдокимов Андрей 7 0
5. Адаев Владислав 5 1
6. Магаль Руслан 6 0
7. Калмыков Амур 4 1
8. Лях Андрей 5 0
9. Нетфуллин Равиль 5 0
10. Прошкин Егор 5 0
11. Редькович Дмитрий 3 1
12. Лебеденко Игорь 4 0
13. Елисеев Александр 4 0
14. Берковский Илья 3 0
15. Шустиков Сергей 2 0
16. Кертанов Константин 2 0
17. Прошляков Данила 2 0
18. Дворецков Филипп 1 0
19. Баланюк Денис 1 0
20. Козлов Данила 1 0
21. Корж Константин 1 0
22. Кравчук Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Брянск 21.05% (4) 26.32% (5) 10.53% (2) 10.53% (2) 5.26% (1) 26.32% (5)
 Торпедо Москва 7.55% (4) 15.09% (8) 13.21% (7) 20.75% (11) 16.98% (9) 26.42% (14)

Предыдущие игры

Динамо Брянск Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Шинник 0:1 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:2 Факел Волгарь 2:1 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов
Текстильщик 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:2 Алания Нефтехимик 5:1 Динамо Брянск Спартак-2 0:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:0 Томь Динамо Брянск 1:2 Чертаново Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:0 Енисей Чайка 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:5 СКА-Хабаровск Велес Москва 2:1 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:3 Балтика Краснодар-2 0:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:2 Тамбов Динамо Брянск 2:0 Акрон
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Торпедо Москва 1:0 Иртыш Омск Томь 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:0 Чертаново Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва
Торпедо Москва 0:1 Енисей Оренбург 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Чайка Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Уфа 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Велес Москва Балтика 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик

Последние игры между собой

Динамо Брянск: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 8
Торпедо Москва: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 4
Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Товарищеские матчи Динамо Брянск 3:0 Торпедо Москва Второй дивизион Торпедо Москва 1:0 Динамо Брянск Второй дивизион
Динамо Брянск 0:0 Торпедо Москва Второй дивизион Торпедо Москва 0:0 Динамо Брянск Второй дивизион Динамо Брянск 1:1 Торпедо Москва Второй дивизион Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Второй дивизион Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва Второй дивизион Торпедо Москва 1:0 Динамо Брянск Второй дивизион Торпедо Москва 0:0 Динамо Брянск Разное Динамо Брянск 1:1 Торпедо Москва Первый дивизион Торпедо Москва 2:3 Динамо Брянск Первый дивизион Динамо Брянск 0:3 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Динамо Брянск 2:0 Торпедо Москва Кубок Торпедо Москва 1:0 Динамо Брянск ФНЛ - Первый дивизион Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Динамо Брянск ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 34 25 4 5 76 - 21 79
2. Нижний Новгород Заявка 34 22 6 6 53 - 22 72
3. Оренбург Заявка 34 20 10 4 54 - 25 70
4. Торпедо Москва Заявка 34 18 6 10 57 - 31 60
5. Алания Заявка 34 17 9 8 63 - 34 60
6. Балтика Заявка 34 17 7 10 38 - 29 58
7. Велес Москва Заявка 34 15 10 9 46 - 38 55
8. Нефтехимик Заявка 34 16 7 11 50 - 34 55
9. Волгарь Заявка 34 14 8 12 43 - 36 50
10. Факел Заявка 34 13 11 10 45 - 32 50
11. СКА-Хабаровск Заявка 34 14 8 12 41 - 37 50
12. Енисей Заявка 34 14 5 15 39 - 46 47
13. Чайка Заявка 34 12 10 12 39 - 42 46
14. Текстильщик Заявка 34 11 9 14 27 - 40 42
15. Спартак-2 Заявка 34 11 7 16 36 - 52 40
16. Краснодар-2 Заявка 34 9 10 15 39 - 54 37
17. Акрон Заявка 34 9 9 16 26 - 42 36
18. Динамо Брянск Заявка 34 9 4 21 19 - 53 31
19. Иртыш Омск Заявка 34 8 7 19 25 - 46 31
20. Томь Заявка 34 7 7 20 24 - 45 28
21. Чертаново Заявка 34 7 4 23 24 - 58 25
22. Шинник Заявка 34 4 6 24 32 - 79 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 18 16 1 1 50 - 6 49
2. Нижний Новгород Заявка 17 12 2 3 30 - 10 38
3. Волгарь Заявка 18 10 6 2 27 - 15 36
4. Алания Заявка 17 10 4 3 39 - 19 34
5. Торпедо Москва Заявка 18 10 3 5 30 - 14 33
6. СКА-Хабаровск Заявка 17 9 5 3 20 - 11 32
7. Оренбург Заявка 16 9 5 2 27 - 13 32
8. Велес Москва Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
9. Факел Заявка 18 7 8 3 24 - 12 29
10. Нефтехимик Заявка 15 8 4 3 29 - 9 28
11. Балтика Заявка 16 8 2 6 17 - 12 26
12. Краснодар-2 Заявка 17 7 5 5 29 - 23 26
13. Енисей Заявка 16 8 0 8 23 - 21 24
14. Текстильщик Заявка 18 6 6 6 12 - 18 24
15. Чайка Заявка 17 6 2 9 18 - 25 20
16. Акрон Заявка 16 5 5 6 15 - 17 20
17. Динамо Брянск Заявка 17 6 1 10 12 - 24 19
18. Иртыш Омск Заявка 18 5 3 10 11 - 25 18
19. Спартак-2 Заявка 16 3 5 8 14 - 25 14
20. Шинник Заявка 18 3 3 12 18 - 34 12
21. Чертаново Заявка 16 3 3 10 10 - 20 12
22. Томь Заявка 16 3 2 11 12 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 18 11 5 2 27 - 12 38
2. Нижний Новгород Заявка 17 10 4 3 23 - 12 34
3. Балтика Заявка 18 9 5 4 21 - 17 32
4. Крылья Советов Заявка 16 9 3 4 26 - 15 30
5. Торпедо Москва Заявка 16 8 3 5 27 - 17 27
6. Нефтехимик Заявка 19 8 3 8 21 - 25 27
7. Алания Заявка 17 7 5 5 24 - 15 26
8. Спартак-2 Заявка 18 8 2 8 22 - 27 26
9. Чайка Заявка 17 6 8 3 21 - 17 26
10. Велес Москва Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
11. Енисей Заявка 18 6 5 7 16 - 25 23
12. Факел Заявка 16 6 3 7 21 - 20 21
13. Текстильщик Заявка 16 5 3 8 15 - 22 18
14. СКА-Хабаровск Заявка 17 5 3 9 21 - 26 18
15. Томь Заявка 18 4 5 9 12 - 21 17
16. Акрон Заявка 18 4 4 10 11 - 25 16
17. Волгарь Заявка 16 4 2 10 16 - 21 14
18. Чертаново Заявка 18 4 1 13 14 - 38 13
19. Иртыш Омск Заявка 16 3 4 9 14 - 21 13
20. Динамо Брянск Заявка 17 3 3 11 7 - 29 12
21. Краснодар-2 Заявка 17 2 5 10 10 - 31 11
22. Шинник Заявка 16 1 3 12 14 - 45 6
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  • — Вылет в ПФЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Брянск - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 апреля 2021, осталось 2 дня 3 часа 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Динамо Брянск 4% (2)
    X 20% (10)
    Торпедо Москва 76% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Брянск
    Ничья
    Торпедо Москва
    7.80
    4.00
    1.47
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Динамо Брянск - Торпедо Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Брянск - Торпедо Москва

    Исход игры
    Динамо Брянск
    4% (2)
    Ничья
    20% (10)
    Торпедо Москва
    76% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.48% (20)
    Меньше
    56.52% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    56.52% (26)
    Нет
    43.48% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Торпедо Москва
    34% (17)
    0:1 Торпедо Москва
    32% (16)
    1:1 Ничья
    14% (7)
    0:2 Торпедо Москва
    6% (3)
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