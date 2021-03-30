  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Уфа
 
Позже

Стадион:
Ахмат

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жамалетдинов Тимур 3 0.13
2. Комнен Андрич 3 (1) 0.13
3. Камилов Владислав 2 0.08
4. Мрзляк Филип 1 0.04
5. Бизяк Ловро 1 (1) 0.04
6. Йокич Боян 1 0.04
7. Аликин Павел 1 0.04
8. Кротов Вячеслав 1 0.04
9. Алиев Азер 1 0.04
10. Голубев Артём 1 0.04
11. Данченко Олег 0 0
12. Сухов Александр 0 0
13. Сысуев Дмитрий 0 0
14. Морозов Григорий 0 0
15. Неделчару Ионуц 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Бернард 8 (3) 0.33
2. Ильин Владимир 5 (1) 0.21
3. Тимофеев Артём 3 0.13
4. Мелкадзе Георгий 2 (1) 0.08
5. Семёнов Андрей 2 0.08
6. Роши Одисе 2 0.08
7. Исмаэл Силва 1 0.04
8. Анхель Вилькер 1 0.04
9. Швец Антон 1 0.04
10. Харин Евгений 1 0.04
11. Иванов Олег 0 0
12. Нижич Зоран 0 0
13. Богосавац Мирослав 0 0
14. Ненахов Максим 0 0
15. Алмаши Ладислав 0 0
16. Быстров Марат 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Йокич Боян 6 0
2. Плиев Константин 6 0
3. Мрзляк Филип 5 0
4. Голубев Артём 5 0
5. Табидзе Джемал 5 0
6. Сухов Александр 4 0
7. Аликин Павел 4 0
8. Кротов Вячеслав 2 1
9. Морозов Григорий 2 1
10. Сысуев Дмитрий 3 0
11. Алиев Азер 3 0
12. Безденежных Игорь 3 0
13. Камилов Владислав 3 0
14. Карп Кэтэлин 3 0
15. Жамалетдинов Тимур 3 0
16. Данченко Олег 2 0
17. Неделчару Ионуц 2 0
18. Тилль Оливье 2 0
19. Бизоза Парфе 0 1
20. Никитин Алексей 1 0
21. Беленов Александр 1 0
22. Бизяк Ловро 1 0
23. Комнен Андрич 1 0
24. Агаларов Гамид 1 0
25. Фольмер Кирилл 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Швец Антон 9 2
2. Ненахов Максим 9 1
3. Бериша Бернард 8 0
4. Семёнов Андрей 6 1
5. Тимофеев Артём 5 1
6. Исмаэл Силва 5 0
7. Ильин Владимир 5 0
8. Богосавац Мирослав 3 1
9. Быстров Марат 2 1
10. Нижич Зоран 3 0
11. Мелкадзе Георгий 3 0
12. Харин Евгений 3 0
13. Иванов Олег 2 0
14. Пуцко Александр 2 0
15. Роши Одисе 2 0
16. Шелия Гиорги 1 0
17. Кадыров Абубакар 1 0
18. Анхель Вилькер 1 0
19. Понсе Андрес 1 0
20. Адамов Арсен 1 0
21. Кармаев Никита 1 0
22. Садулаев Лечи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 13.33% (2) 0 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3) 26.67% (4)
 Ахмат 15.38% (4) 3.85% (1) 7.69% (2) 30.77% (8) 26.92% (7) 15.38% (4)

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Ахмат 1:0 Уфа Динамо Москва 4:0 Уфа Уфа 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:3 Рубин
Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал Химки 2:1 Уфа БАТЭ 1:1 Уфа Уфа 1:0 Торпедо Москва Вентспилс 0:1 Уфа Уфа 0:0 Шкупи Уфа 1:2 Спартак Суботица Уфа 0:1 Црвена Звезда Краснодар 1:0 Уфа Ротор 1:0 Уфа Ростов 0:1 Уфа Уфа 4:0 Тамбов Уфа 1:2 Химки Сочи 1:1 Уфа Уфа 1:2 Урал
Ахмат Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ахмат 1:0 Уфа Краснодар 0:5 Ахмат Ахмат 2:0 Арсенал Тула Зенит 4:0 Ахмат
ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 1:2 Динамо Москва Ростов 0:1 Ахмат Ахмат 1:0 Шахтёр Караганда Ахмат 1:2 Сочи Томь 3:2 Ахмат Ахмат 1:0 Лиепая Ахмат 5:1 Кызыл-Жар Ахмат 1:1 Войводина Ахмат 1:1 Шкупи Ахмат 3:1 Arberia Ахмат 0:0 Рубин Ахмат 0:1 Ростов Сочи 2:0 Ахмат Ахмат 0:0 Локомотив Москва Ахмат 2:2 Зенит

Последние игры между собой

Уфа: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 10
Ахмат: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 5
Ахмат 1:0 Уфа Кубок Ахмат 3:1 Уфа Премьер-лига Ахмат 0:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Ахмат Премьер-лига
Уфа 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Уфа Премьер-лига Ахмат 2:1 Уфа Премьер-лига Уфа 3:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Уфа Премьер-лига Ахмат 1:1 Уфа Кубок Уфа 1:3 Ахмат Премьер-лига Уфа 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 4:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Уфа Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 15 6 3 55 - 21 51
2. Спартак Москва Заявка 24 14 5 5 49 - 28 47
3. Локомотив Москва Заявка 24 13 4 7 32 - 26 43
4. ЦСКА Москва Заявка 24 13 4 7 42 - 25 43
5. Динамо Москва Заявка 24 13 3 8 36 - 26 42
6. Рубин Заявка 24 12 4 8 33 - 29 40
7. Сочи Заявка 24 11 7 6 38 - 26 40
8. Ростов Заявка 24 11 4 9 32 - 26 37
9. Химки Заявка 24 10 5 9 30 - 34 35
10. Краснодар Заявка 24 10 4 10 44 - 35 34
11. Ахмат Заявка 24 9 5 10 27 - 29 32
12. Урал Заявка 24 6 11 7 22 - 30 29
13. Ротор Заявка 24 4 6 14 12 - 38 18
14. Арсенал Тула Заявка 24 4 5 15 19 - 42 17
15. Уфа Заявка 24 3 5 16 15 - 41 14
16. Тамбов Заявка 24 3 4 17 15 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 41 - 12 34
2. Сочи Заявка 12 8 4 0 26 - 8 28
3. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 22 - 5 28
4. Локомотив Москва Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
5. Спартак Москва Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
6. Краснодар Заявка 13 7 3 3 31 - 18 24
7. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
8. ЦСКА Москва Заявка 12 6 3 3 25 - 15 21
9. Урал Заявка 12 5 5 2 12 - 9 20
10. Ахмат Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
11. Рубин Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
12. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
13. Ростов Заявка 11 4 2 5 14 - 12 14
14. Ротор Заявка 13 2 2 9 4 - 20 8
15. Тамбов Заявка 13 2 2 9 8 - 19 8
16. Уфа Заявка 11 1 3 7 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 12 7 2 3 21 - 16 23
2. Ростов Заявка 13 7 2 4 18 - 14 23
3. Рубин Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
4. ЦСКА Москва Заявка 12 7 1 4 17 - 10 22
5. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
6. Зенит Заявка 11 4 5 2 14 - 9 17
7. Динамо Москва Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
8. Ахмат Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
9. Химки Заявка 12 3 4 5 15 - 21 13
10. Сочи Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Краснодар Заявка 11 3 1 7 13 - 17 10
12. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал Заявка 12 1 6 5 10 - 21 9
14. Уфа Заявка 13 2 2 9 7 - 26 8
15. Тамбов Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
16. Арсенал Тула Заявка 13 0 1 12 5 - 28 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 апреля 2021, осталось 1 день 15 часов 59 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 69
    Уфа 14.5% (10)
    X 30.4% (21)
    Ахмат 55.1% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Ахмат
    2.95
    3.15
    2.85
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Уфа - Ахмат онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Уфа - Ахмат

    Исход игры
    Уфа
    14.7% (10)
    Ничья
    30.9% (21)
    Ахмат
    54.4% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.94% (29)
    Меньше
    56.06% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (48)
    Нет
    27.27% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Ахмат
    35.3% (24)
    1:1 Ничья
    27.9% (19)
    0:1 Ахмат
    14.7% (10)
    2:1 Уфа
    7.4% (5)
    1:0 Уфа
    5.9% (4)
    0:0 Ничья
    2.9% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     