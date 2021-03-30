Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0.13
|2.
|Комнен Андрич
|3 (1)
|0.13
|3.
|Камилов Владислав
|2
|0.08
|4.
|Мрзляк Филип
|1
|0.04
|5.
|Бизяк Ловро
|1 (1)
|0.04
|6.
|Йокич Боян
|1
|0.04
|7.
|Аликин Павел
|1
|0.04
|8.
|Кротов Вячеслав
|1
|0.04
|9.
|Алиев Азер
|1
|0.04
|10.
|Голубев Артём
|1
|0.04
|11.
|Данченко Олег
|0
|0
|12.
|Сухов Александр
|0
|0
|13.
|Сысуев Дмитрий
|0
|0
|14.
|Морозов Григорий
|0
|0
|15.
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Бернард
|8 (3)
|0.33
|2.
|Ильин Владимир
|5 (1)
|0.21
|3.
|Тимофеев Артём
|3
|0.13
|4.
|Мелкадзе Георгий
|2 (1)
|0.08
|5.
|Семёнов Андрей
|2
|0.08
|6.
|Роши Одисе
|2
|0.08
|7.
|Исмаэл Силва
|1
|0.04
|8.
|Анхель Вилькер
|1
|0.04
|9.
|Швец Антон
|1
|0.04
|10.
|Харин Евгений
|1
|0.04
|11.
|Иванов Олег
|0
|0
|12.
|Нижич Зоран
|0
|0
|13.
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|14.
|Ненахов Максим
|0
|0
|15.
|Алмаши Ладислав
|0
|0
|16.
|Быстров Марат
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йокич Боян
|6
|0
|2.
|Плиев Константин
|6
|0
|3.
|Мрзляк Филип
|5
|0
|4.
|Голубев Артём
|5
|0
|5.
|Табидзе Джемал
|5
|0
|6.
|Сухов Александр
|4
|0
|7.
|Аликин Павел
|4
|0
|8.
|Кротов Вячеслав
|2
|1
|9.
|Морозов Григорий
|2
|1
|10.
|Сысуев Дмитрий
|3
|0
|11.
|Алиев Азер
|3
|0
|12.
|Безденежных Игорь
|3
|0
|13.
|Камилов Владислав
|3
|0
|14.
|Карп Кэтэлин
|3
|0
|15.
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0
|16.
|Данченко Олег
|2
|0
|17.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|18.
|Тилль Оливье
|2
|0
|19.
|Бизоза Парфе
|0
|1
|20.
|Никитин Алексей
|1
|0
|21.
|Беленов Александр
|1
|0
|22.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|23.
|Комнен Андрич
|1
|0
|24.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|25.
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Швец Антон
|9
|2
|2.
|Ненахов Максим
|9
|1
|3.
|Бериша Бернард
|8
|0
|4.
|Семёнов Андрей
|6
|1
|5.
|Тимофеев Артём
|5
|1
|6.
|Исмаэл Силва
|5
|0
|7.
|Ильин Владимир
|5
|0
|8.
|Богосавац Мирослав
|3
|1
|9.
|Быстров Марат
|2
|1
|10.
|Нижич Зоран
|3
|0
|11.
|Мелкадзе Георгий
|3
|0
|12.
|Харин Евгений
|3
|0
|13.
|Иванов Олег
|2
|0
|14.
|Пуцко Александр
|2
|0
|15.
|Роши Одисе
|2
|0
|16.
|Шелия Гиорги
|1
|0
|17.
|Кадыров Абубакар
|1
|0
|18.
|Анхель Вилькер
|1
|0
|19.
|Понсе Андрес
|1
|0
|20.
|Адамов Арсен
|1
|0
|21.
|Кармаев Никита
|1
|0
|22.
|Садулаев Лечи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уфа
|13.33% (2)
|0
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|20% (3)
|26.67% (4)
|Ахмат
|15.38% (4)
|3.85% (1)
|7.69% (2)
|30.77% (8)
|26.92% (7)
|15.38% (4)
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: +5 =4 -11Ахмат 1:0 Уфа Динамо Москва 4:0 Уфа Уфа 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:3 Рубин
Ахмат Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ахмат 1:0 Уфа Краснодар 0:5 Ахмат Ахмат 2:0 Арсенал Тула Зенит 4:0 Ахмат
ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 1:2 Динамо Москва Ростов 0:1 Ахмат Ахмат 1:0 Шахтёр Караганда Ахмат 1:2 Сочи Томь 3:2 Ахмат Ахмат 1:0 Лиепая Ахмат 5:1 Кызыл-Жар Ахмат 1:1 Войводина Ахмат 1:1 Шкупи Ахмат 3:1 Arberia Ахмат 0:0 Рубин Ахмат 0:1 Ростов Сочи 2:0 Ахмат Ахмат 0:0 Локомотив Москва Ахмат 2:2 Зенит
Последние игры между собой
Уфа: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 10
Ахмат: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|55 - 21
|51
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|49 - 28
|47
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|32 - 26
|43
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 25
|43
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|24
|13
|3
|8
|36 - 26
|42
|6.
|Рубин
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|33 - 29
|40
|7.
|Сочи
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|38 - 26
|40
|8.
|Ростов
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|32 - 26
|37
|9.
|Химки
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|30 - 34
|35
|10.
|Краснодар
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|44 - 35
|34
|11.
|Ахмат
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 29
|32
|12.
|Урал
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|22 - 30
|29
|13.
|Ротор
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|12 - 38
|18
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|19 - 42
|17
|15.
|Уфа
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|15 - 41
|14
|16.
|Тамбов
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|15 - 45
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|41 - 12
|34
|2.
|Сочи
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 8
|28
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|22 - 5
|28
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|17 - 8
|25
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 12
|24
|6.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|31 - 18
|24
|7.
|Химки
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 15
|21
|9.
|Урал
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|10.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|11.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|13.
|Ростов
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 12
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|4 - 20
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 19
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 16
|23
|2.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|3.
|Рубин
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 10
|22
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|6.
|Зенит
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|8.
|Ахмат
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|9.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|10.
|Сочи
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|11.
|Краснодар
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 17
|10
|12.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|13.
|Урал
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 21
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 26
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|5 - 28
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Уфа - Ахмат
Исход игры
Уфа
14.7% (10)
Ничья
30.9% (21)
Ахмат
54.4% (37)
Тотал 2.5
Больше
43.94% (29)
Меньше
56.06% (37)
Обе команды забьют
Да
72.73% (48)
Нет
27.27% (18)
Популярный счёт
1:2 Ахмат
35.3% (24)
1:1 Ничья
27.9% (19)
0:1 Ахмат
14.7% (10)
2:1 Уфа
7.4% (5)
1:0 Уфа
5.9% (4)
0:0 Ничья
2.9% (2)
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