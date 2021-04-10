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Ростов
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Рубин
0' 6'
30
Песьяков
Сергей
4
Терентьев
Денис
55
Осипенко
Максим
5
Хаджикадунич
Деннис
71
Поярков
Николай
21
Махатадзе
Георгий
15
Глебов
Данил
8
Жигович
Армин
99
Полоз
Дмитрий
20
Соу
Али
11
Алмквист
Понтус
22
Дюпин
Юрий
12
Зуев
Александр
5
Уремович
Филип
2
Старфельт
Карл
77
Самошников
Илья
38
Мусаев
Леон
28
Абильдгор
Оливер
8
Йевтич
Дарко
21
Кварацхелия
Хвича
25
Макаров
Денис
9
Деспотович
Джордже
Ростов
4-3-3
Рубин
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 5 0.2
2. Полоз Дмитрий 4 (2) 0.16
3. Байрамян Хорен 3 0.12
4. Соу Али 3 0.12
5. Мамаев Павел 2 0.08
6. Ионов Алексей 1 0.04
7. Глебов Данил 1 0.04
8. Козлов Алексей 1 0.04
9. Ерёменко Роман 1 0.04
10. Алмквист Понтус 1 0.04
11. Норманн Матиас 1 0.04
12. Чернов Евгений 1 0.04
13. Махатадзе Георгий 1 0.04
14. Тугарев Роман 1 0.04
15. Саплинов Александр 1 0.04
16. Жигович Армин 1 0.04
17. Терентьев Денис 0 0
18. Осипенко Максим 0 0
19. Хаджикадунич Деннис 0 0
20. Гапечкин Александр 0 0
21. Сохиев Артур 0 0
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 11 (2) 0.44
2. Макаров Денис 6 0.24
3. Кварацхелия Хвича 4 0.16
4. Бакаев Солтмурад 2 0.08
5. Ин-Бём Хван 2 0.08
6. Игнатьев Иван 2 (2) 0.08
7. Старфельт Карл 2 0.08
8. Самошников Илья 2 0.08
9. Шатов Олег 1 (1) 0.04
10. Йевтич Дарко 1 0.04
11. Костюков Михаил 0 0
12. Абильдгор Оливер 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Норманн Матиас 7 1
2. Хаджикадунич Деннис 6 1
3. Ерёменко Роман 3 1
4. Байрамян Хорен 4 0
5. Глебов Данил 2 1
6. Козлов Алексей 3 0
7. Чернов Евгений 3 0
8. Хасимото Кэнто 3 0
9. Осипенко Максим 1 1
10. Ионов Алексей 2 0
11. Полоз Дмитрий 2 0
12. Терентьев Денис 2 0
13. Соу Али 2 0
14. Алеесами Хайтам 2 0
15. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
16. Поярков Николай 2 0
17. Алмквист Понтус 2 0
18. Жигович Армин 2 0
19. Попов Ивелин 1 0
20. Обухов Владимир 1 0
21. Шомуродов Элдор 1 0
22. Долгов Александр 1 0
23. Тошевски Давид 1 0
24. Сухомлинов Данила 1 0
Рубин
# Игрок      
1. Абильдгор Оливер 7 1
2. Уремович Филип 7 0
3. Макаров Денис 6 0
4. Кварацхелия Хвича 6 0
5. Йевтич Дарко 4 1
6. Бегич Сильвие 4 1
7. Деспотович Джордже 5 0
8. Зуев Александр 5 0
9. Самошников Илья 5 0
10. Меркулов Михаил 3 1
11. Ин-Бём Хван 3 1
12. Шатов Олег 4 0
13. Зотов Георгий 4 0
14. Игнатьев Иван 2 1
15. Бакаев Солтмурад 2 0
16. Старфельт Карл 1 0
17. Медведев Никита 1 0
18. Косарев Кирилл 1 0
19. Климов Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 3.57% (1) 10.71% (3) 21.43% (6) 10.71% (3) 21.43% (6) 32.14% (9)
 Рубин 3.03% (1) 12.12% (4) 27.27% (9) 21.21% (7) 18.18% (6) 18.18% (6)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Ростов 2:3 Спартак Москва Ротор 0:4 Ростов Химки 1:0 Ростов Ростов 0:0 Сочи
Зенит 2:2 Ростов Ростов 0:1 Ахмат Локомотив Москва 2:1 Ростов Ростов 4:1 Локомотив Тбилиси Ростов 0:2 Краснодар Ростов 3:1 Марбелья Ростов 1:0 Эстерсунд Ростов 5:1 Альхесирас Ростов 1:3 ЦСКА Москва Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа Ростов 4:1 Динамо Москва Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов Ростов 0:2 Химки
Рубин Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Рубин 1:0 Сочи Рубин 1:3 Химки Уфа 0:3 Рубин Рубин 2:1 Зенит
Спартак Москва 0:2 Рубин Рубин 1:0 Кайрат Рубин 3:0 Ротор Рубин 0:0 Урал Рубин 3:1 Нижний Новгород Томь 3:2 Рубин Рубин 2:3 Динамо Москва Рубин 2:2 Химки Сочи 2:3 Рубин Рубин 5:2 Партизан Ахмат 0:0 Рубин Тамбов 0:1 Рубин Локомотив Москва 3:1 Рубин Рубин 1:0 ЦСКА Москва Рубин 0:2 Ростов Химки 2:0 Рубин

Последние игры между собой

Ростов: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Рубин: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Рубин 0:2 Ростов Премьер-лига Рубин 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:2 Ростов Премьер-лига
Ростов 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Рубин Премьер-лига Ростов 4:2 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:3 Ростов Премьер-лига Рубин 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:4 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Ростов Кубок Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:3 Рубин Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 15 6 3 55 - 21 51
2. Спартак Москва Заявка 24 14 5 5 49 - 28 47
3. Локомотив Москва Заявка 24 13 4 7 32 - 26 43
4. ЦСКА Москва Заявка 24 13 4 7 42 - 25 43
5. Динамо Москва Заявка 24 13 3 8 36 - 26 42
6. Рубин 0:0 Заявка 25 12 5 8 33 - 29 41
7. Сочи Заявка 24 11 7 6 38 - 26 40
8. Химки Заявка 25 11 5 9 31 - 34 38
9. Ростов 0:0 Заявка 25 11 5 9 32 - 26 38
10. Краснодар Заявка 24 10 4 10 44 - 35 34
11. Ахмат Заявка 25 9 5 11 27 - 32 32
12. Урал Заявка 24 6 11 7 22 - 30 29
13. Ротор Заявка 24 4 6 14 12 - 38 18
14. Уфа Заявка 25 4 5 16 18 - 41 17
15. Арсенал Тула Заявка 24 4 5 15 19 - 42 17
16. Тамбов Заявка 25 3 4 18 15 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 41 - 12 34
2. Сочи Заявка 12 8 4 0 26 - 8 28
3. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 22 - 5 28
4. Локомотив Москва Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
5. Химки Заявка 13 8 1 4 16 - 13 25
6. Спартак Москва Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
7. Краснодар Заявка 13 7 3 3 31 - 18 24
8. ЦСКА Москва Заявка 12 6 3 3 25 - 15 21
9. Урал Заявка 12 5 5 2 12 - 9 20
10. Ахмат Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
11. Рубин 0:0 Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
12. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
13. Ростов 0:0 Заявка 12 4 3 5 14 - 12 15
14. Уфа Заявка 12 2 3 7 11 - 15 9
15. Ротор Заявка 13 2 2 9 4 - 20 8
16. Тамбов Заявка 13 2 2 9 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 12 7 2 3 21 - 16 23
2. Ростов 0:0 Заявка 13 7 2 4 18 - 14 23
3. Рубин 0:0 Заявка 13 7 2 4 18 - 14 23
4. ЦСКА Москва Заявка 12 7 1 4 17 - 10 22
5. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
6. Зенит Заявка 11 4 5 2 14 - 9 17
7. Динамо Москва Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
8. Ахмат Заявка 13 4 2 7 12 - 21 14
9. Химки Заявка 12 3 4 5 15 - 21 13
10. Сочи Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Краснодар Заявка 11 3 1 7 13 - 17 10
12. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал Заявка 12 1 6 5 10 - 21 9
14. Уфа Заявка 13 2 2 9 7 - 26 8
15. Тамбов Заявка 12 1 2 9 7 - 27 5
16. Арсенал Тула Заявка 13 0 1 12 5 - 28 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    7'
    Вторым темпом продолжили атаку футболисты "Рубина", Мусаев из-за пределов штрафной площади классно зарядил низом - и снова кипер на чеку. 
  • Опасный момент
    6'
    Ух, как Макаров сейчас пробил по воротам, целил он в "девятку" - вратарь справился. Было опасно. 
  • 5'
    В спокойном темпе началась эта встреча. Обе команды привыкают к атмосфере на стадионе и друг к другу. 
  • 4'
    В желтой экипировке вышли на этот матч футболисты ростовской команды, а игроки "Рубина" одеты в темно-зеленых цветах. 
  • 3'
    Взволнованный главный тренер "Ростова", а вот Леониц Слуцкий уверенно покачивается на своем тренерском кресле. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток прозвучал! Футболисты "Ростова" разыграли снаряд в центре! 
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые друзья! Мы продолжаем смотреть за матчами российской Премьер-лиги, отправляемся в Ростов, где посмотрим за противостоянием "Ростов" - "Рубин". Комментирую я, Цапкин Иван. 
Прогнозы 157
Ростов 35.7% (56)
X 49% (77)
Рубин 15.3% (24)
Все прогнозы
1.61 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Рубин
2.96
3.30
2.83
Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч Ростов 0:0 Рубин

Исход игры
Ростов
36.1% (57)
Ничья
48.7% (77)
Рубин
15.2% (24)
Тотал 2.5
Больше
37.01% (57)
Меньше
62.99% (97)
Обе команды забьют
Да
79.22% (122)
Нет
20.78% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.1% (65)
2:1 Ростов
23.4% (37)
1:0 Ростов
8.2% (13)
1:2 Рубин
7% (11)
0:1 Рубин
5.7% (9)
2:0 Ростов
3.8% (6)
2:2 Ничья
3.8% (6)
0:0 Ничья
2.5% (4)
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