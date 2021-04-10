Первый тайм

7' Вторым темпом продолжили атаку футболисты "Рубина", Мусаев из-за пределов штрафной площади классно зарядил низом - и снова кипер на чеку.

6' Ух, как Макаров сейчас пробил по воротам, целил он в "девятку" - вратарь справился. Было опасно.

5' В спокойном темпе началась эта встреча. Обе команды привыкают к атмосфере на стадионе и друг к другу.

4' В желтой экипировке вышли на этот матч футболисты ростовской команды, а игроки "Рубина" одеты в темно-зеленых цветах.

3' Взволнованный главный тренер "Ростова", а вот Леониц Слуцкий уверенно покачивается на своем тренерском кресле.