Ростов
Позже
Стадион: Ростов Арена
Рубин
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хасимото Кэнто
|5
|0.21
|2.
|Полоз Дмитрий
|4 (2)
|0.17
|3.
|Байрамян Хорен
|3
|0.13
|4.
|Соу Али
|3
|0.13
|5.
|Мамаев Павел
|2
|0.08
|6.
|Ионов Алексей
|1
|0.04
|7.
|Глебов Данил
|1
|0.04
|8.
|Козлов Алексей
|1
|0.04
|9.
|Ерёменко Роман
|1
|0.04
|10.
|Алмквист Понтус
|1
|0.04
|11.
|Норманн Матиас
|1
|0.04
|12.
|Чернов Евгений
|1
|0.04
|13.
|Махатадзе Георгий
|1
|0.04
|14.
|Тугарев Роман
|1
|0.04
|15.
|Саплинов Александр
|1
|0.04
|16.
|Жигович Армин
|1
|0.04
|17.
|Терентьев Денис
|0
|0
|18.
|Осипенко Максим
|0
|0
|19.
|Хаджикадунич Деннис
|0
|0
|20.
|Гапечкин Александр
|0
|0
|21.
|Сохиев Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деспотович Джордже
|11 (2)
|0.46
|2.
|Макаров Денис
|6
|0.25
|3.
|Кварацхелия Хвича
|4
|0.17
|4.
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.08
|5.
|Ин-Бём Хван
|2
|0.08
|6.
|Игнатьев Иван
|2 (2)
|0.08
|7.
|Старфельт Карл
|2
|0.08
|8.
|Самошников Илья
|2
|0.08
|9.
|Шатов Олег
|1 (1)
|0.04
|10.
|Йевтич Дарко
|1
|0.04
|11.
|Костюков Михаил
|0
|0
|12.
|Абильдгор Оливер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Норманн Матиас
|7
|1
|2.
|Хаджикадунич Деннис
|6
|1
|3.
|Ерёменко Роман
|3
|1
|4.
|Байрамян Хорен
|4
|0
|5.
|Глебов Данил
|2
|1
|6.
|Козлов Алексей
|3
|0
|7.
|Чернов Евгений
|3
|0
|8.
|Хасимото Кэнто
|3
|0
|9.
|Осипенко Максим
|1
|1
|10.
|Ионов Алексей
|2
|0
|11.
|Полоз Дмитрий
|2
|0
|12.
|Терентьев Денис
|2
|0
|13.
|Соу Али
|2
|0
|14.
|Алеесами Хайтам
|2
|0
|15.
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|16.
|Поярков Николай
|2
|0
|17.
|Алмквист Понтус
|2
|0
|18.
|Жигович Армин
|2
|0
|19.
|Попов Ивелин
|1
|0
|20.
|Обухов Владимир
|1
|0
|21.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|22.
|Долгов Александр
|1
|0
|23.
|Тошевски Давид
|1
|0
|24.
|Сухомлинов Данила
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абильдгор Оливер
|7
|1
|2.
|Уремович Филип
|7
|0
|3.
|Макаров Денис
|6
|0
|4.
|Кварацхелия Хвича
|6
|0
|5.
|Йевтич Дарко
|4
|1
|6.
|Бегич Сильвие
|4
|1
|7.
|Деспотович Джордже
|5
|0
|8.
|Зуев Александр
|5
|0
|9.
|Самошников Илья
|5
|0
|10.
|Меркулов Михаил
|3
|1
|11.
|Ин-Бём Хван
|3
|1
|12.
|Шатов Олег
|4
|0
|13.
|Зотов Георгий
|4
|0
|14.
|Игнатьев Иван
|2
|1
|15.
|Бакаев Солтмурад
|2
|0
|16.
|Старфельт Карл
|1
|0
|17.
|Медведев Никита
|1
|0
|18.
|Косарев Кирилл
|1
|0
|19.
|Климов Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ростов
|3.57% (1)
|10.71% (3)
|21.43% (6)
|10.71% (3)
|21.43% (6)
|32.14% (9)
|Рубин
|3.03% (1)
|12.12% (4)
|27.27% (9)
|21.21% (7)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: +9 =2 -9Ростов 2:3 Спартак Москва Ротор 0:4 Ростов Химки 1:0 Ростов Ростов 0:0 Сочи
Зенит 2:2 Ростов Ростов 0:1 Ахмат Локомотив Москва 2:1 Ростов Ростов 4:1 Локомотив Тбилиси Ростов 0:2 Краснодар Ростов 3:1 Марбелья Ростов 1:0 Эстерсунд Ростов 5:1 Альхесирас Ростов 1:3 ЦСКА Москва Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа Ростов 4:1 Динамо Москва Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов Ростов 0:2 Химки
Рубин Последние 20 матчей: +11 =3 -6Рубин 1:0 Сочи Рубин 1:3 Химки Уфа 0:3 Рубин Рубин 2:1 Зенит
Спартак Москва 0:2 Рубин Рубин 1:0 Кайрат Рубин 3:0 Ротор Рубин 0:0 Урал Рубин 3:1 Нижний Новгород Томь 3:2 Рубин Рубин 2:3 Динамо Москва Рубин 2:2 Химки Сочи 2:3 Рубин Рубин 5:2 Партизан Ахмат 0:0 Рубин Тамбов 0:1 Рубин Локомотив Москва 3:1 Рубин Рубин 1:0 ЦСКА Москва Рубин 0:2 Ростов Химки 2:0 Рубин
Последние игры между собой
Ростов: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Рубин: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Ростов 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Рубин Премьер-лига Ростов 4:2 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:3 Ростов Премьер-лига Рубин 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:4 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Ростов Кубок Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:3 Рубин Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|55 - 21
|51
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|49 - 28
|47
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|32 - 26
|43
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 25
|43
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|24
|13
|3
|8
|36 - 26
|42
|6.
|Рубин
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|33 - 29
|40
|7.
|Сочи
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|38 - 26
|40
|8.
|Ростов
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|32 - 26
|37
|9.
|Химки
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|30 - 34
|35
|10.
|Краснодар
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|44 - 35
|34
|11.
|Ахмат
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 29
|32
|12.
|Урал
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|22 - 30
|29
|13.
|Ротор
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|12 - 38
|18
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|19 - 42
|17
|15.
|Уфа
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|15 - 41
|14
|16.
|Тамбов
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|15 - 45
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|41 - 12
|34
|2.
|Сочи
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 8
|28
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|22 - 5
|28
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|17 - 8
|25
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 12
|24
|6.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|31 - 18
|24
|7.
|Химки
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 15
|21
|9.
|Урал
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|10.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|11.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|13.
|Ростов
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 12
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|4 - 20
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 19
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 16
|23
|2.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|3.
|Рубин
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 10
|22
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|6.
|Зенит
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|8.
|Ахмат
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|9.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|10.
|Сочи
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|11.
|Краснодар
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 17
|10
|12.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|13.
|Урал
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 21
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 26
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|5 - 28
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ростов - Рубин
Исход игры
Ростов
40.3% (25)
Ничья
43.5% (27)
Рубин
16.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
38.33% (23)
Меньше
61.67% (37)
Обе команды забьют
Да
76.67% (46)
Нет
23.33% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (23)
2:1 Ростов
24.2% (15)
1:0 Ростов
9.7% (6)
1:2 Рубин
9.7% (6)
2:0 Ростов
6.5% (4)
0:1 Рубин
4.8% (3)
2:2 Ничья
3.2% (2)
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