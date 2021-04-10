Защита не безупречна у обеих команд, но уровень Москвичей выше, нежели уровень Игроков Тамбова
Mixa777 #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мирзов Резиуан
|6 (2)
|0.25
|2.
|Кухарчук Илья
|5
|0.21
|3.
|Корян Аршак
|4 (2)
|0.17
|4.
|Конате Мохамед II
|2
|0.08
|5.
|Трошечкин Александр
|2
|0.08
|6.
|Глушаков Денис
|2
|0.08
|7.
|Идову Брайн
|2
|0.08
|8.
|Ломовицкий Александр
|2
|0.08
|9.
|Долгов Александр
|1
|0.04
|10.
|Могилевец Павел
|1
|0.04
|11.
|Данилкин Егор
|1
|0.04
|12.
|Алиев Камран
|1
|0.04
|13.
|Боженов Кирилл
|1
|0.04
|14.
|Дядюн Владимир
|0
|0
|15.
|Полярус Артём
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онугха Герман
|4 (1)
|0.17
|2.
|Карапетян Александр
|3
|0.13
|3.
|Чуперка Валерий
|2 (1)
|0.08
|4.
|Архипов Артём
|2 (1)
|0.08
|5.
|Костюков Михаил
|1
|0.04
|6.
|Карасёв Павел
|1
|0.04
|7.
|Панченко Кирилл
|1
|0.04
|8.
|Грицаенко Алексей
|1
|0.04
|9.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|10.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|11.
|Тилль Себастьян
|0
|0
|12.
|Алиев Саид
|0
|0
|13.
|Кабахидзе Владимир
|0
|0
|14.
|Меренчуков Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Трошечкин Александр
|9
|1
|2.
|Кухарчук Илья
|6
|1
|3.
|Идову Брайн
|6
|1
|4.
|Тихий Дмитрий
|7
|0
|5.
|Боженов Кирилл
|4
|1
|6.
|Глушаков Денис
|4
|0
|7.
|Дядюн Владимир
|4
|0
|8.
|Конате Мохамед II
|4
|0
|9.
|Мирзов Резиуан
|3
|0
|10.
|Полярус Артём
|3
|0
|11.
|Куат Исламбек
|3
|0
|12.
|Данилкин Егор
|3
|0
|13.
|Казанцев Данил
|1
|1
|14.
|Мурнин Андрей
|2
|0
|15.
|Гапон Евгений
|2
|0
|16.
|Корян Аршак
|2
|0
|17.
|Филин Александр
|2
|0
|18.
|Логашов Арсений
|1
|0
|19.
|Могилевец Павел
|1
|0
|20.
|Лантратов Илья
|1
|0
|21.
|Камышев Илья
|1
|0
|22.
|Дагерстол Филип
|1
|0
|23.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|24.
|Алиев Камран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ароян Вараздат
|4
|1
|2.
|Грицаенко Алексей
|2
|2
|3.
|Чуперка Валерий
|5
|0
|4.
|Каплиенко Александр
|5
|0
|5.
|Онугха Герман
|5
|0
|6.
|Костюков Михаил
|4
|0
|7.
|Рыжиков Сергей
|3
|0
|8.
|Шляков Евгений
|3
|0
|9.
|Кабахидзе Владимир
|3
|0
|10.
|Карапузов Владислав
|3
|0
|11.
|Тетрашвили Гурам
|1
|1
|12.
|Килин Антон
|1
|1
|13.
|Ойеволе Адессойе
|2
|0
|14.
|Шахов Виталий
|2
|0
|15.
|Чичерин Никита
|2
|0
|16.
|Рыбин Алексей
|2
|0
|17.
|Климов Кирилл
|2
|0
|18.
|Балашов Виталий
|1
|0
|19.
|Володько Максим
|1
|0
|20.
|Бавин Юрий
|1
|0
|21.
|Чагров Никита
|1
|0
|22.
|Карп Кэтэлин
|1
|0
|23.
|Карасёв Павел
|1
|0
|24.
|Карапетян Александр
|1
|0
|25.
|Терехов Антон
|1
|0
|26.
|Аванесян Тигран
|1
|0
|27.
|Архипов Артём
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Химки
|6.67% (2)
|26.67% (8)
|6.67% (2)
|30% (9)
|13.33% (4)
|16.67% (5)
|Тамбов
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|55 - 21
|51
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|49 - 28
|47
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|32 - 26
|43
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 25
|43
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|24
|13
|3
|8
|36 - 26
|42
|6.
|Рубин
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|33 - 29
|40
|7.
|Сочи
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|38 - 26
|40
|8.
|Ростов
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|32 - 26
|37
|9.
|Химки
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|30 - 34
|35
|10.
|Краснодар
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|44 - 35
|34
|11.
|Ахмат
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 29
|32
|12.
|Урал
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|22 - 30
|29
|13.
|Ротор
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|12 - 38
|18
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|19 - 42
|17
|15.
|Уфа
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|15 - 41
|14
|16.
|Тамбов
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|15 - 45
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|41 - 12
|34
|2.
|Сочи
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 8
|28
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|22 - 5
|28
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|17 - 8
|25
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 12
|24
|6.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|31 - 18
|24
|7.
|Химки
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 15
|21
|9.
|Урал
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|10.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|11.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|13.
|Ростов
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 12
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|4 - 20
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 19
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 16
|23
|2.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|3.
|Рубин
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 10
|22
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|6.
|Зенит
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|8.
|Ахмат
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|9.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|10.
|Сочи
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|11.
|Краснодар
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 17
|10
|12.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|13.
|Урал
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 21
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 26
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|5 - 28
|1