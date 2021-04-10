Первый тайм

4' Довольно много борьбы в центре поля, команды жестко сталкиваются в районе полузащиты.

3' Обслуживает встречу Владислав Безбородов. Фиксирует он первый фол в матче, нарушает в центре поля Шахов.

2' Первая атака гостей завершается проникающей передачей в штрафную на правый край, где Терехов принял мяч и отправил его на трибуны.

1' "Химки" проводят матч в комплекте формы красно-чёрного цвета, в синей футболисты "Тамбова".