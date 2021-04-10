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Химки
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Тамбов
0' 3'
Химки
Тамбов

Бомбардиры внутри турнира

Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мирзов Резиуан 6 (2) 0.25
2. Кухарчук Илья 5 0.21
3. Корян Аршак 4 (2) 0.17
4. Конате Мохамед II 2 0.08
5. Трошечкин Александр 2 0.08
6. Глушаков Денис 2 0.08
7. Идову Брайн 2 0.08
8. Ломовицкий Александр 2 0.08
9. Долгов Александр 1 0.04
10. Могилевец Павел 1 0.04
11. Данилкин Егор 1 0.04
12. Алиев Камран 1 0.04
13. Боженов Кирилл 1 0.04
14. Дядюн Владимир 0 0
15. Полярус Артём 0 0
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онугха Герман 4 (1) 0.17
2. Карапетян Александр 3 0.13
3. Чуперка Валерий 2 (1) 0.08
4. Архипов Артём 2 (1) 0.08
5. Костюков Михаил 1 0.04
6. Карасёв Павел 1 0.04
7. Панченко Кирилл 1 0.04
8. Грицаенко Алексей 1 0.04
9. Каплиенко Александр 0 0
10. Рыбин Алексей 0 0
11. Тилль Себастьян 0 0
12. Алиев Саид 0 0
13. Кабахидзе Владимир 0 0
14. Меренчуков Дмитрий 0 0

Карточки

Химки
# Игрок      
1. Трошечкин Александр 9 1
2. Кухарчук Илья 6 1
3. Идову Брайн 6 1
4. Тихий Дмитрий 7 0
5. Боженов Кирилл 4 1
6. Глушаков Денис 4 0
7. Дядюн Владимир 4 0
8. Конате Мохамед II 4 0
9. Мирзов Резиуан 3 0
10. Полярус Артём 3 0
11. Куат Исламбек 3 0
12. Данилкин Егор 3 0
13. Казанцев Данил 1 1
14. Мурнин Андрей 2 0
15. Гапон Евгений 2 0
16. Корян Аршак 2 0
17. Филин Александр 2 0
18. Логашов Арсений 1 0
19. Могилевец Павел 1 0
20. Лантратов Илья 1 0
21. Камышев Илья 1 0
22. Дагерстол Филип 1 0
23. Ломовицкий Александр 1 0
24. Алиев Камран 1 0
Тамбов
# Игрок      
1. Ароян Вараздат 4 1
2. Грицаенко Алексей 2 2
3. Чуперка Валерий 5 0
4. Каплиенко Александр 5 0
5. Онугха Герман 5 0
6. Костюков Михаил 4 0
7. Рыжиков Сергей 3 0
8. Шляков Евгений 3 0
9. Кабахидзе Владимир 3 0
10. Карапузов Владислав 3 0
11. Тетрашвили Гурам 1 1
12. Килин Антон 1 1
13. Ойеволе Адессойе 2 0
14. Шахов Виталий 2 0
15. Чичерин Никита 2 0
16. Рыбин Алексей 2 0
17. Климов Кирилл 2 0
18. Балашов Виталий 1 0
19. Володько Максим 1 0
20. Бавин Юрий 1 0
21. Чагров Никита 1 0
22. Карп Кэтэлин 1 0
23. Карасёв Павел 1 0
24. Карапетян Александр 1 0
25. Терехов Антон 1 0
26. Аванесян Тигран 1 0
27. Архипов Артём 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химки 6.67% (2) 26.67% (8) 6.67% (2) 30% (9) 13.33% (4) 16.67% (5)
 Тамбов 13.33% (2) 6.67% (1) 26.67% (4) 6.67% (1) 13.33% (2) 33.33% (5)

Предыдущие игры

Химки Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Зенит 2:0 Химки Рубин 1:3 Химки Химки 1:0 Ростов Ротор 0:0 Химки
Химки 2:1 Уфа Химки 0:4 Крылья Советов Химки 0:2 Чертаново Химки 4:1 Астана Химки 2:0 Чайка Рубин 2:2 Химки Химки 1:3 Целе Химки 4:3 Радник Сурдулица Химки 1:1 Септември Химки 3:2 Локомотив Москва Химки 1:0 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:2 Химки Химки 1:0 Краснодар Уфа 1:2 Химки Химки 2:0 Рубин Химки 0:2 Зенит
Тамбов Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Тамбов 1:2 ЦСКА Москва Сочи 5:0 Тамбов Тамбов 0:4 Краснодар Динамо Москва 2:0 Тамбов
Тамбов 1:3 Ротор Локомотив Москва 3:0 Тамбов Тамбов 1:2 Енисей Тамбов 1:1 Урал Тамбов 0:1 Рубин Спартак Москва 5:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов

Последние игры между собой

Химки: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Тамбов: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Тамбов 1:0 Химки Премьер-лига Химки 7:0 Тамбов Кубок ФНЛ Химки 2:0 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион Химки 0:2 Тамбов Кубок ФНЛ
Тамбов 3:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион Тамбов 2:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 1:1 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион Тамбов 0:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 0:0 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 15 6 3 55 - 21 51
2. Спартак Москва Заявка 24 14 5 5 49 - 28 47
3. Локомотив Москва Заявка 24 13 4 7 32 - 26 43
4. ЦСКА Москва Заявка 24 13 4 7 42 - 25 43
5. Динамо Москва Заявка 24 13 3 8 36 - 26 42
6. Рубин Заявка 24 12 4 8 33 - 29 40
7. Сочи Заявка 24 11 7 6 38 - 26 40
8. Ростов Заявка 24 11 4 9 32 - 26 37
9. Химки Заявка 24 10 5 9 30 - 34 35
10. Краснодар Заявка 24 10 4 10 44 - 35 34
11. Ахмат Заявка 24 9 5 10 27 - 29 32
12. Урал Заявка 24 6 11 7 22 - 30 29
13. Ротор Заявка 24 4 6 14 12 - 38 18
14. Арсенал Тула Заявка 24 4 5 15 19 - 42 17
15. Уфа Заявка 24 3 5 16 15 - 41 14
16. Тамбов Заявка 24 3 4 17 15 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 41 - 12 34
2. Сочи Заявка 12 8 4 0 26 - 8 28
3. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 22 - 5 28
4. Локомотив Москва Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
5. Спартак Москва Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
6. Краснодар Заявка 13 7 3 3 31 - 18 24
7. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
8. ЦСКА Москва Заявка 12 6 3 3 25 - 15 21
9. Урал Заявка 12 5 5 2 12 - 9 20
10. Ахмат Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
11. Рубин Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
12. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
13. Ростов Заявка 11 4 2 5 14 - 12 14
14. Ротор Заявка 13 2 2 9 4 - 20 8
15. Тамбов Заявка 13 2 2 9 8 - 19 8
16. Уфа Заявка 11 1 3 7 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 12 7 2 3 21 - 16 23
2. Ростов Заявка 13 7 2 4 18 - 14 23
3. Рубин Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
4. ЦСКА Москва Заявка 12 7 1 4 17 - 10 22
5. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
6. Зенит Заявка 11 4 5 2 14 - 9 17
7. Динамо Москва Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
8. Ахмат Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
9. Химки Заявка 12 3 4 5 15 - 21 13
10. Сочи Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Краснодар Заявка 11 3 1 7 13 - 17 10
12. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал Заявка 12 1 6 5 10 - 21 9
14. Уфа Заявка 13 2 2 9 7 - 26 8
15. Тамбов Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
16. Арсенал Тула Заявка 13 0 1 12 5 - 28 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 4'
    Довольно много борьбы в центре поля, команды жестко сталкиваются в районе полузащиты.
  • Фол, нарушение
    3'
    Обслуживает встречу Владислав Безбородов. Фиксирует он первый фол в матче, нарушает в центре поля Шахов.
  • 2'
    Первая атака гостей завершается проникающей передачей в штрафную на правый край, где Терехов принял мяч и отправил его на трибуны.
  • 1'
    "Химки" проводят матч в комплекте формы красно-чёрного цвета, в синей футболисты "Тамбова".
  • Первый тайм начался
    Прозвучал стартовый свисток. С центра поля встречу начал "Тамбов".
  • До матча
  • Здравствуйте! Программа 25-го тура российской Премьер-лиги открывается встречей "Химок" и "Тамбова". С вами за игрой буду следить я, Сергей Прокофьев.
Прогнозы 155
Химки 96.8% (150)
X 1.9% (3)
Тамбов 1.3% (2)
+1
выиграет Химки, со счетом 2:1
Защита не безупречна у обеих команд, но уровень Москвичей выше, нежели уровень Игроков Тамбова
Mixa777 #
Все прогнозы
1.79 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Тамбов
1.25
7.10
15.50
Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч Химки 0:0 Тамбов

Исход игры
Химки
96.8% (150)
Ничья
1.9% (3)
Тамбов
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
36.84% (56)
Меньше
63.16% (96)
Обе команды забьют
Да
30.92% (47)
Нет
69.08% (105)
Популярный счёт
2:0 Химки
46.5% (72)
2:1 Химки
20.6% (32)
1:0 Химки
13.5% (21)
3:1 Химки
6.5% (10)
3:0 Химки
6.5% (10)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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