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Бавария
 
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Стадион:
Унион Берлин

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 35 (6) 1.3
2. Мюллер Томас 10 (1) 0.37
3. Гнабри Серж 9 0.33
4. Горецка Леон 5 0.19
5. Сане Лерой 4 0.15
6. Коман Кингсли 3 0.11
7. Мусиала Джамал 3 0.11
8. Киммих Йозуа 2 0.07
9. Алаба Давид 2 0.07
10. Боатенг Жером 1 0.04
11. Коста Дуглас 1 0.04
12. Альфонсо Дэвис 1 0.04
13. Чупо-Мотинг Эрик 1 0.04
14. Зюле Никлас 1 0.04
15. Толиссо Корентен 1 0.04
16. Эрнандес Люка 0 0
17. Сарр Буна 0 0
18. Ричардс Крис 0 0
Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 10 (5) 0.37
2. Авонийи Тайво 5 0.19
3. Андрих Роберт 5 0.19
4. Фридрих Марвин 4 0.15
5. Бекер Шеральдо 3 0.11
6. Тойхерт Седрик 3 0.11
7. Ингвартсен Маркус 2 0.07
8. Прёмель Гриша 2 0.07
9. Похьянпало Йоэль 2 0.07
10. Триммель Кристофер 1 0.04
11. Кнохе Робин 1 0.04
12. Бюльтер Мариус 1 0.04
13. Эндо Кейта 1 0.04
14. Шлоттербек Нико 1 0.04
15. Ленц Кристофер 0 0
16. Гогия Акакий 0 0
17. Рюэрсон Юлиан 0 0
18. Муса Петар 0 0

Карточки

Бавария
# Игрок      
1. Боатенг Жером 5 0
2. Гнабри Серж 4 0
3. Киммих Йозуа 4 0
4. Левандовски Роберт 3 0
5. Павар Бенджамен 3 0
6. Толиссо Корентен 1 1
7. Альфонсо Дэвис 1 1
8. Чупо-Мотинг Эрик 2 0
9. Алаба Давид 2 0
10. Сане Лерой 2 0
11. Эрнандес Люка 2 0
12. Нойер Мануэль 1 0
13. Зюле Никлас 1 0
14. Коман Кингсли 1 0
15. Горецка Леон 1 0
16. Рока Марк 1 0
Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 7 0
2. Прёмель Гриша 6 0
3. Андрих Роберт 4 1
4. Шлоттербек Нико 2 1
5. Кнохе Робин 3 0
6. Гисельман Нико 3 0
7. Гризбек Себастьян 3 0
8. Хюбнер Флориан 3 0
9. Ленц Кристофер 3 0
10. Ингвартсен Маркус 3 0
11. Бекер Шеральдо 2 0
12. Тойхерт Седрик 2 0
13. Рюэрсон Юлиан 2 0
14. Муса Петар 2 0
15. Луте Андреас 1 0
16. Гогия Акакий 1 0
17. Фридрих Марвин 1 0
18. Бюльтер Мариус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 7.59% (6) 16.46% (13) 24.05% (19) 17.72% (14) 15.19% (12) 18.99% (15)
 Унион Берлин 26.83% (11) 12.2% (5) 9.76% (4) 17.07% (7) 14.63% (6) 19.51% (8)

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Бавария 2:3 ПСЖ РБ Лейпциг 0:1 Бавария Бавария 4:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Лацио
Вердер 1:3 Бавария Бавария 4:2 Боруссия Д Бавария 5:1 Кёльн Лацио 1:4 Бавария Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Бавария 3:3 Арминия Бавария 1:0 Тигрес Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц
Унион Берлин Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Унион Берлин 1:1 Герта Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Кёльн
Арминия 0:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Майнц 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Боруссия М Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин

Последние игры между собой

Бавария: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Унион Берлин: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Унион Берлин 1:1 Бавария Бундеслига Унион Берлин 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 1:3 Бавария Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 27 20 4 3 79 - 35 64
2. РБ Лейпциг Заявка 27 17 6 4 48 - 22 57
3. Вольфсбург Заявка 27 15 9 3 46 - 22 54
4. Айнтрахт Фр Заявка 27 13 11 3 55 - 37 50
5. Байер Л Заявка 27 12 7 8 45 - 32 43
6. Боруссия Д Заявка 27 13 4 10 55 - 39 43
7. Боруссия М Заявка 27 10 9 8 46 - 41 39
8. Унион Берлин Заявка 27 9 12 6 41 - 33 39
9. Штуттгарт Заявка 27 10 9 8 48 - 41 39
10. Фрайбург Заявка 27 10 7 10 40 - 41 37
11. Аугсбург Заявка 27 9 5 13 29 - 41 32
12. Хоффенхайм Заявка 27 8 6 13 41 - 47 30
13. Вердер Заявка 27 7 9 11 31 - 39 30
14. Герта Заявка 27 6 7 14 32 - 46 25
15. Майнц Заявка 27 6 7 14 27 - 46 25
16. Кёльн Заявка 27 5 8 14 25 - 47 23
17. Арминия Заявка 27 6 5 16 21 - 46 23
18. Шальке 04 Заявка 27 1 7 19 17 - 71 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 10 3 0 50 - 18 33
2. РБ Лейпциг Заявка 14 10 2 2 25 - 11 32
3. Вольфсбург Заявка 13 9 4 0 25 - 8 31
4. Айнтрахт Фр Заявка 13 7 6 0 27 - 15 27
5. Унион Берлин Заявка 14 5 8 1 25 - 15 23
6. Боруссия Д Заявка 13 7 2 4 28 - 16 23
7. Байер Л Заявка 14 6 4 4 27 - 20 22
8. Боруссия М Заявка 14 6 4 4 22 - 17 22
9. Фрайбург Заявка 14 6 4 4 26 - 20 22
10. Штуттгарт Заявка 13 4 6 3 22 - 17 18
11. Аугсбург Заявка 14 5 3 6 17 - 22 18
12. Хоффенхайм Заявка 13 5 2 6 23 - 19 17
13. Герта Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
14. Вердер Заявка 13 3 4 6 13 - 19 13
15. Арминия Заявка 14 4 1 9 10 - 22 13
16. Майнц Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
17. Кёльн Заявка 13 1 5 7 14 - 23 8
18. Шальке 04 Заявка 14 1 3 10 8 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 1 3 29 - 17 31
2. РБ Лейпциг Заявка 13 7 4 2 23 - 11 25
3. Вольфсбург Заявка 14 6 5 3 21 - 14 23
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 6 5 3 28 - 22 23
5. Байер Л Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
6. Штуттгарт Заявка 14 6 3 5 26 - 24 21
7. Боруссия Д Заявка 14 6 2 6 27 - 23 20
8. Боруссия М Заявка 13 4 5 4 24 - 24 17
9. Вердер Заявка 14 4 5 5 18 - 20 17
10. Унион Берлин Заявка 13 4 4 5 16 - 18 16
11. Фрайбург Заявка 13 4 3 6 14 - 21 15
12. Кёльн Заявка 14 4 3 7 11 - 24 15
13. Аугсбург Заявка 13 4 2 7 12 - 19 14
14. Майнц Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
15. Хоффенхайм Заявка 14 3 4 7 18 - 28 13
16. Герта Заявка 14 2 5 7 16 - 22 11
17. Арминия Заявка 13 2 4 7 11 - 24 10
18. Шальке 04 Заявка 13 0 4 9 9 - 42 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Унион Берлин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 апреля 2021, осталось 1 день 10 часов 5 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 69
    Бавария 98.6% (68)
    X 1.4% (1)
    Унион Берлин 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Унион Берлин
    1.51
    5.05
    7.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бавария - Унион Берлин онлайн

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    Прогнозы на матч Бавария - Унион Берлин

    Исход игры
    Бавария
    98.6% (68)
    Ничья
    1.4% (1)
    Унион Берлин
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (42)
    Меньше
    36.36% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    39.39% (26)
    Нет
    60.61% (40)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    31.9% (22)
    3:1 Бавария
    24.6% (17)
    3:0 Бавария
    18.8% (13)
    2:1 Бавария
    10.1% (7)
    4:0 Бавария
    5.8% (4)
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