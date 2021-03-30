Бавария
Позже
Стадион: Аллианц Арена
Унион Берлин
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|35 (6)
|1.3
|2.
|Мюллер Томас
|10 (1)
|0.37
|3.
|Гнабри Серж
|9
|0.33
|4.
|Горецка Леон
|5
|0.19
|5.
|Сане Лерой
|4
|0.15
|6.
|Коман Кингсли
|3
|0.11
|7.
|Мусиала Джамал
|3
|0.11
|8.
|Киммих Йозуа
|2
|0.07
|9.
|Алаба Давид
|2
|0.07
|10.
|Боатенг Жером
|1
|0.04
|11.
|Коста Дуглас
|1
|0.04
|12.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0.04
|13.
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0.04
|14.
|Зюле Никлас
|1
|0.04
|15.
|Толиссо Корентен
|1
|0.04
|16.
|Эрнандес Люка
|0
|0
|17.
|Сарр Буна
|0
|0
|18.
|Ричардс Крис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крузе Макс
|10 (5)
|0.37
|2.
|Авонийи Тайво
|5
|0.19
|3.
|Андрих Роберт
|5
|0.19
|4.
|Фридрих Марвин
|4
|0.15
|5.
|Бекер Шеральдо
|3
|0.11
|6.
|Тойхерт Седрик
|3
|0.11
|7.
|Ингвартсен Маркус
|2
|0.07
|8.
|Прёмель Гриша
|2
|0.07
|9.
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.07
|10.
|Триммель Кристофер
|1
|0.04
|11.
|Кнохе Робин
|1
|0.04
|12.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.04
|13.
|Эндо Кейта
|1
|0.04
|14.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.04
|15.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|16.
|Гогия Акакий
|0
|0
|17.
|Рюэрсон Юлиан
|0
|0
|18.
|Муса Петар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Боатенг Жером
|5
|0
|2.
|Гнабри Серж
|4
|0
|3.
|Киммих Йозуа
|4
|0
|4.
|Левандовски Роберт
|3
|0
|5.
|Павар Бенджамен
|3
|0
|6.
|Толиссо Корентен
|1
|1
|7.
|Альфонсо Дэвис
|1
|1
|8.
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0
|9.
|Алаба Давид
|2
|0
|10.
|Сане Лерой
|2
|0
|11.
|Эрнандес Люка
|2
|0
|12.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|13.
|Зюле Никлас
|1
|0
|14.
|Коман Кингсли
|1
|0
|15.
|Горецка Леон
|1
|0
|16.
|Рока Марк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Триммель Кристофер
|7
|0
|2.
|Прёмель Гриша
|6
|0
|3.
|Андрих Роберт
|4
|1
|4.
|Шлоттербек Нико
|2
|1
|5.
|Кнохе Робин
|3
|0
|6.
|Гисельман Нико
|3
|0
|7.
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|8.
|Хюбнер Флориан
|3
|0
|9.
|Ленц Кристофер
|3
|0
|10.
|Ингвартсен Маркус
|3
|0
|11.
|Бекер Шеральдо
|2
|0
|12.
|Тойхерт Седрик
|2
|0
|13.
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|14.
|Муса Петар
|2
|0
|15.
|Луте Андреас
|1
|0
|16.
|Гогия Акакий
|1
|0
|17.
|Фридрих Марвин
|1
|0
|18.
|Бюльтер Мариус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бавария
|7.59% (6)
|16.46% (13)
|24.05% (19)
|17.72% (14)
|15.19% (12)
|18.99% (15)
|Унион Берлин
|26.83% (11)
|12.2% (5)
|9.76% (4)
|17.07% (7)
|14.63% (6)
|19.51% (8)
Предыдущие игры
Бавария Последние 20 матчей: +15 =1 -4Бавария 2:3 ПСЖ РБ Лейпциг 0:1 Бавария Бавария 4:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Лацио
Вердер 1:3 Бавария Бавария 4:2 Боруссия Д Бавария 5:1 Кёльн Лацио 1:4 Бавария Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Бавария 3:3 Арминия Бавария 1:0 Тигрес Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц
Унион Берлин Последние 20 матчей: +5 =8 -7Унион Берлин 1:1 Герта Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Кёльн
Арминия 0:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Майнц 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Боруссия М Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин
Последние игры между собой
Бавария: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Унион Берлин: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|27
|20
|4
|3
|79 - 35
|64
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|48 - 22
|57
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|27
|15
|9
|3
|46 - 22
|54
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|27
|13
|11
|3
|55 - 37
|50
|5.
|Байер Л
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|45 - 32
|43
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|55 - 39
|43
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|46 - 41
|39
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|27
|9
|12
|6
|41 - 33
|39
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|48 - 41
|39
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|40 - 41
|37
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|29 - 41
|32
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|41 - 47
|30
|13.
|Вердер
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|31 - 39
|30
|14.
|Герта
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|32 - 46
|25
|15.
|Майнц
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|27 - 46
|25
|16.
|Кёльн
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|25 - 47
|23
|17.
|Арминия
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|21 - 46
|23
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|27
|1
|7
|19
|17 - 71
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|50 - 18
|33
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|25 - 11
|32
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|25 - 8
|31
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|27 - 15
|27
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|5
|8
|1
|25 - 15
|23
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|28 - 16
|23
|7.
|Байер Л
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|27 - 20
|22
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 17
|22
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|26 - 20
|22
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|22 - 17
|18
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 22
|18
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|23 - 19
|17
|13.
|Герта
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 24
|14
|14.
|Вердер
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|15.
|Арминия
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|10 - 22
|13
|16.
|Майнц
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|17.
|Кёльн
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|14 - 23
|8
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|29 - 17
|31
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 11
|25
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 14
|23
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|28 - 22
|23
|5.
|Байер Л
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|6.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|26 - 24
|21
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 23
|20
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|24 - 24
|17
|9.
|Вердер
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 20
|17
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|12.
|Кёльн
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 24
|15
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 19
|14
|14.
|Майнц
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 25
|13
|15.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 28
|13
|16.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 22
|11
|17.
|Арминия
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 24
|10
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|9 - 42
|4
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- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Бавария - Унион Берлин
Исход игры
Бавария
98.6% (68)
Ничья
1.4% (1)
Унион Берлин
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (42)
Меньше
36.36% (24)
Обе команды забьют
Да
39.39% (26)
Нет
60.61% (40)
Популярный счёт
2:0 Бавария
31.9% (22)
3:1 Бавария
24.6% (17)
3:0 Бавария
18.8% (13)
2:1 Бавария
10.1% (7)
4:0 Бавария
5.8% (4)
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