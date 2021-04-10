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  3. Германия
Герта
2:2
Конец матча

Стадион:
Боруссия М
0'
13' Красная карточка
Зоммер Янн
20' Желтая карточка
Зефёйк Дейовайсио
1:0
23' Гол
Аскасибар Сантьяго
1:1
27' Гол
Плеа Алассан
1:2
38' Пенальти
Штиндль Ларс
40' Желтая карточка
Миттельштедт Максимилиан
2:2
49' Гол
Кордоба Джон
82' Желтая карточка
Крамер Кристоф
90'+6
1
Шволов
Александер
13
Клюнтер
Лукас
5
Штарк
Никлас
31
Дордой
Мартон
42
Зефёйк
Дейовайсио
18
Аскасибар
Сантьяго
8
Гендузи
Маттео
17
Миттельштедт
Максимилиан
11
Лукебакио
Доди
10
Кунья
Матеус
15
Кордоба
Джон
1
Зоммер
Янн
28
Гинтер
Маттиас
8
Закария
Денис
25
Бенсебаини
Рами
18
Лайнер
Штефан
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
17
Вендт
Оскар
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
Герта
3-4-2-1
Боруссия М
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Герта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кунья Матеус 7 (2) 0.25
2. Кордоба Джон 7 0.25
3. Пёнтек Кшиштоф 6 0.21
4. Лукебакио Доди 5 (2) 0.18
5. Пекарик Петер 2 0.07
6. Гендузи Маттео 2 0.07
7. Зефёйк Дейовайсио 1 0.04
8. Аскасибар Сантьяго 1 0.04
9. Нец Лука 1 0.04
10. Нганкам Жессик 1 0.04
11. Дарида Владимир 0 0
12. Дилросун Джавайро 0 0
13. Миттельштедт Максимилиан 0 0
14. Хедира Сами 0 0
15. Леки Мэттью 0 0
Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штиндль Ларс 12 (6) 0.43
2. Тюрам Маркус 6 0.21
3. Хофманн Йонас 5 (3) 0.18
4. Нойхаус Флориан 5 0.18
5. Плеа Алассан 4 0.14
6. Эмболо Брель 3 0.11
7. Эльведи Нико 3 0.11
8. Лайнер Штефан 2 0.07
9. Вольф Ханнес 2 0.07
10. Вендт Оскар 1 0.04
11. Гинтер Маттиас 1 0.04
12. Бенеш Ласло 1 0.04
13. Лазаро Валентино 1 0.04
14. Бенсебаини Рами 1 0.04
15. Закария Денис 1 0.04
16. Херрманн Патрик 0 0
17. Крамер Кристоф 0 0

Карточки

Герта
# Игрок      
1. Кунья Матеус 8 0
2. Тусар Люка 5 0
3. Зефёйк Дейовайсио 3 1
4. Пекарик Петер 4 0
5. Пёнтек Кшиштоф 4 0
6. Гендузи Маттео 4 0
7. Дарида Владимир 2 1
8. Миттельштедт Максимилиан 3 0
9. Торунарига Джордан 3 0
10. Кордоба Джон 2 0
11. Штарк Никлас 2 0
12. Лукебакио Доди 2 0
13. Хедира Сами 1 0
14. Боята Дедрик 1 0
15. Платтенхардт Марвин 1 0
16. Аскасибар Сантьяго 1 0
17. Альдерете Омар 1 0
18. Нганкам Жессик 1 0
Боруссия М
# Игрок      
1. Нойхаус Флориан 8 0
2. Бенсебаини Рами 6 0
3. Штиндль Ларс 5 0
4. Крамер Кристоф 5 0
5. Тюрам Маркус 3 1
6. Эмболо Брель 4 0
7. Вендт Оскар 3 0
8. Херрманн Патрик 3 0
9. Закария Денис 3 0
10. Зоммер Янн 1 1
11. Лайнер Штефан 2 0
12. Плеа Алассан 2 0
13. Гинтер Маттиас 2 0
14. Лазаро Валентино 2 0
15. Янчке Тони 1 0
16. Хофманн Йонас 1 0
17. Эльведи Нико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Герта 9.09% (3) 6.06% (2) 24.24% (8) 21.21% (7) 15.15% (5) 24.24% (8)
 Боруссия М 17.02% (8) 17.02% (8) 14.89% (7) 23.4% (11) 10.64% (5) 17.02% (8)

Предыдущие игры

Герта Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Унион Берлин 1:1 Герта Герта 3:0 Байер Л Боруссия Д 2:0 Герта Герта 2:1 Аугсбург
Вольфсбург 2:0 Герта Герта 0:3 РБ Лейпциг Штуттгарт 1:1 Герта Герта 0:1 Бавария Айнтрахт Фр 3:1 Герта Герта 1:4 Вердер Герта 0:3 Хоффенхайм Кёльн 0:0 Герта Арминия 1:0 Герта Герта 3:0 Шальке 04 Фрайбург 4:1 Герта Герта 0:0 Майнц Боруссия М 1:1 Герта Герта 3:1 Унион Берлин Байер Л 0:0 Герта Герта 2:5 Боруссия Д
Боруссия М Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Боруссия М 2:1 Фрайбург Шальке 04 0:3 Боруссия М Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Аугсбург 3:1 Боруссия М
Боруссия М 0:1 Байер Л Боруссия М 0:1 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Боруссия М 1:2 Майнц Вольфсбург 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:2 Кёльн Штуттгарт 1:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Боруссия Д Боруссия М 1:0 Вердер Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм

Последние игры между собой

Герта: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Боруссия М: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Боруссия М 1:1 Герта Бундеслига Боруссия М 2:1 Герта Бундеслига Герта 0:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:3 Герта Бундеслига
Герта 0:1 Боруссия М Телеком Кап Герта 4:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Герта Бундеслига Герта 2:4 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:0 Герта Бундеслига Герта 3:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 5:0 Герта Бундеслига Герта 2:2 Боруссия М Товарищеские матчи Герта 1:4 Боруссия М Бундеслига Герта 1:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:2 Герта Бундеслига Боруссия М 3:0 Герта Бундеслига Боруссия М 3:0 Герта Товарищеские матчи Герта 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Герта Бундеслига Герта 0:2 Боруссия М Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 28 20 5 3 80 - 36 65
2. РБ Лейпциг Заявка 28 18 6 4 52 - 23 60
3. Вольфсбург Заявка 28 15 9 4 49 - 26 54
4. Айнтрахт Фр Заявка 28 14 11 3 59 - 40 53
5. Байер Л Заявка 27 12 7 8 45 - 32 43
6. Боруссия Д Заявка 27 13 4 10 55 - 39 43
7. Боруссия М Заявка 28 10 10 8 48 - 43 40
8. Унион Берлин Заявка 28 9 13 6 42 - 34 40
9. Штуттгарт Заявка 27 10 9 8 48 - 41 39
10. Фрайбург Заявка 28 10 7 11 40 - 42 37
11. Аугсбург Заявка 27 9 5 13 29 - 41 32
12. Хоффенхайм Заявка 27 8 6 13 41 - 47 30
13. Вердер Заявка 28 7 9 12 32 - 43 30
14. Арминия Заявка 28 7 5 16 22 - 46 26
15. Герта Заявка 28 6 8 14 34 - 48 26
16. Майнц Заявка 27 6 7 14 27 - 46 25
17. Кёльн Заявка 27 5 8 14 25 - 47 23
18. Шальке 04 Заявка 27 1 7 19 17 - 71 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 4 0 51 - 19 34
2. РБ Лейпциг Заявка 14 10 2 2 25 - 11 32
3. Вольфсбург Заявка 13 9 4 0 25 - 8 31
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 8 6 0 31 - 18 30
5. Унион Берлин Заявка 14 5 8 1 25 - 15 23
6. Боруссия Д Заявка 13 7 2 4 28 - 16 23
7. Байер Л Заявка 14 6 4 4 27 - 20 22
8. Боруссия М Заявка 14 6 4 4 22 - 17 22
9. Фрайбург Заявка 14 6 4 4 26 - 20 22
10. Штуттгарт Заявка 13 4 6 3 22 - 17 18
11. Аугсбург Заявка 14 5 3 6 17 - 22 18
12. Хоффенхайм Заявка 13 5 2 6 23 - 19 17
13. Арминия Заявка 15 5 1 9 11 - 22 16
14. Герта Заявка 14 4 3 7 18 - 26 15
15. Вердер Заявка 14 3 4 7 14 - 23 13
16. Майнц Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
17. Кёльн Заявка 13 1 5 7 14 - 23 8
18. Шальке 04 Заявка 14 1 3 10 8 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 1 3 29 - 17 31
2. РБ Лейпциг Заявка 14 8 4 2 27 - 12 28
3. Вольфсбург Заявка 15 6 5 4 24 - 18 23
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 6 5 3 28 - 22 23
5. Байер Л Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
6. Штуттгарт Заявка 14 6 3 5 26 - 24 21
7. Боруссия Д Заявка 14 6 2 6 27 - 23 20
8. Боруссия М Заявка 14 4 6 4 26 - 26 18
9. Унион Берлин Заявка 14 4 5 5 17 - 19 17
10. Вердер Заявка 14 4 5 5 18 - 20 17
11. Фрайбург Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
12. Кёльн Заявка 14 4 3 7 11 - 24 15
13. Аугсбург Заявка 13 4 2 7 12 - 19 14
14. Майнц Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
15. Хоффенхайм Заявка 14 3 4 7 18 - 28 13
16. Герта Заявка 14 2 5 7 16 - 22 11
17. Арминия Заявка 13 2 4 7 11 - 24 10
18. Шальке 04 Заявка 13 0 4 9 9 - 42 4
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Прогнозы 147
Герта 13.6% (20)
X 27.9% (41)
Боруссия М 58.5% (86)
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1.72 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Герта 2:2 Боруссия М

Исход игры
Герта
13.6% (20)
Ничья
27.9% (41)
Боруссия М
58.5% (86)
Тотал 2.5
Больше
63.19% (91)
Меньше
36.81% (53)
Обе команды забьют
Да
84.72% (122)
Нет
15.28% (22)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
42.2% (62)
1:1 Ничья
21.1% (31)
2:1 Герта
9.5% (14)
0:1 Боруссия М
8.8% (13)
2:2 Ничья
4.8% (7)
1:0 Герта
3.4% (5)
1:3 Боруссия М
2.7% (4)
2:3 Боруссия М
2% (3)
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