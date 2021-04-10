Герта
2:2
Конец матча
Стадион: Олимпиаштадион
Боруссия М
13' Красная карточкаЗоммер Янн
20' Желтая карточкаЗефёйк Дейовайсио
1:0
23' ГолАскасибар Сантьяго
1:1
27' ГолПлеа Алассан
1:2
38' ПенальтиШтиндль Ларс
40' Желтая карточкаМиттельштедт Максимилиан
2:2
49' ГолКордоба Джон
82' Желтая карточкаКрамер Кристоф
10
Кунья
Матеус
15
Кордоба
Джон
17
Вендт
Оскар
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кунья МатеусПолузащитник
-
15 Кордоба ДжонНападающий
- Запасные игроки
-
12 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Хедира СамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вендт ОскарПолузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Янчке ТониЗащитник
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
13'
23'
27'
1:1
38'
1:2
49'
2:2
82'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
9 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 4
-
11 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кунья Матеус
|7 (2)
|0.25
|2.
|Кордоба Джон
|7
|0.25
|3.
|Пёнтек Кшиштоф
|6
|0.21
|4.
|Лукебакио Доди
|5 (2)
|0.18
|5.
|Пекарик Петер
|2
|0.07
|6.
|Гендузи Маттео
|2
|0.07
|7.
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0.04
|8.
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0.04
|9.
|Нец Лука
|1
|0.04
|10.
|Нганкам Жессик
|1
|0.04
|11.
|Дарида Владимир
|0
|0
|12.
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|13.
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|14.
|Хедира Сами
|0
|0
|15.
|Леки Мэттью
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штиндль Ларс
|12 (6)
|0.43
|2.
|Тюрам Маркус
|6
|0.21
|3.
|Хофманн Йонас
|5 (3)
|0.18
|4.
|Нойхаус Флориан
|5
|0.18
|5.
|Плеа Алассан
|4
|0.14
|6.
|Эмболо Брель
|3
|0.11
|7.
|Эльведи Нико
|3
|0.11
|8.
|Лайнер Штефан
|2
|0.07
|9.
|Вольф Ханнес
|2
|0.07
|10.
|Вендт Оскар
|1
|0.04
|11.
|Гинтер Маттиас
|1
|0.04
|12.
|Бенеш Ласло
|1
|0.04
|13.
|Лазаро Валентино
|1
|0.04
|14.
|Бенсебаини Рами
|1
|0.04
|15.
|Закария Денис
|1
|0.04
|16.
|Херрманн Патрик
|0
|0
|17.
|Крамер Кристоф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кунья Матеус
|8
|0
|2.
|Тусар Люка
|5
|0
|3.
|Зефёйк Дейовайсио
|3
|1
|4.
|Пекарик Петер
|4
|0
|5.
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0
|6.
|Гендузи Маттео
|4
|0
|7.
|Дарида Владимир
|2
|1
|8.
|Миттельштедт Максимилиан
|3
|0
|9.
|Торунарига Джордан
|3
|0
|10.
|Кордоба Джон
|2
|0
|11.
|Штарк Никлас
|2
|0
|12.
|Лукебакио Доди
|2
|0
|13.
|Хедира Сами
|1
|0
|14.
|Боята Дедрик
|1
|0
|15.
|Платтенхардт Марвин
|1
|0
|16.
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0
|17.
|Альдерете Омар
|1
|0
|18.
|Нганкам Жессик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нойхаус Флориан
|8
|0
|2.
|Бенсебаини Рами
|6
|0
|3.
|Штиндль Ларс
|5
|0
|4.
|Крамер Кристоф
|5
|0
|5.
|Тюрам Маркус
|3
|1
|6.
|Эмболо Брель
|4
|0
|7.
|Вендт Оскар
|3
|0
|8.
|Херрманн Патрик
|3
|0
|9.
|Закария Денис
|3
|0
|10.
|Зоммер Янн
|1
|1
|11.
|Лайнер Штефан
|2
|0
|12.
|Плеа Алассан
|2
|0
|13.
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|14.
|Лазаро Валентино
|2
|0
|15.
|Янчке Тони
|1
|0
|16.
|Хофманн Йонас
|1
|0
|17.
|Эльведи Нико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Герта
|9.09% (3)
|6.06% (2)
|24.24% (8)
|21.21% (7)
|15.15% (5)
|24.24% (8)
|Боруссия М
|17.02% (8)
|17.02% (8)
|14.89% (7)
|23.4% (11)
|10.64% (5)
|17.02% (8)
Предыдущие игры
Герта Последние 20 матчей: +4 =6 -10Унион Берлин 1:1 Герта Герта 3:0 Байер Л Боруссия Д 2:0 Герта Герта 2:1 Аугсбург
Вольфсбург 2:0 Герта Герта 0:3 РБ Лейпциг Штуттгарт 1:1 Герта Герта 0:1 Бавария Айнтрахт Фр 3:1 Герта Герта 1:4 Вердер Герта 0:3 Хоффенхайм Кёльн 0:0 Герта Арминия 1:0 Герта Герта 3:0 Шальке 04 Фрайбург 4:1 Герта Герта 0:0 Майнц Боруссия М 1:1 Герта Герта 3:1 Унион Берлин Байер Л 0:0 Герта Герта 2:5 Боруссия Д
Боруссия М Последние 20 матчей: +8 =3 -9Боруссия М 2:1 Фрайбург Шальке 04 0:3 Боруссия М Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Аугсбург 3:1 Боруссия М
Боруссия М 0:1 Байер Л Боруссия М 0:1 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Боруссия М 1:2 Майнц Вольфсбург 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:2 Кёльн Штуттгарт 1:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Боруссия Д Боруссия М 1:0 Вердер Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм
Последние игры между собой
Герта: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Боруссия М: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Герта 0:1 Боруссия М Телеком Кап Герта 4:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Герта Бундеслига Герта 2:4 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:0 Герта Бундеслига Герта 3:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 5:0 Герта Бундеслига Герта 2:2 Боруссия М Товарищеские матчи Герта 1:4 Боруссия М Бундеслига Герта 1:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:2 Герта Бундеслига Боруссия М 3:0 Герта Бундеслига Боруссия М 3:0 Герта Товарищеские матчи Герта 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Герта Бундеслига Герта 0:2 Боруссия М Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|28
|20
|5
|3
|80 - 36
|65
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|28
|18
|6
|4
|52 - 23
|60
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|28
|15
|9
|4
|49 - 26
|54
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|14
|11
|3
|59 - 40
|53
|5.
|Байер Л
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|45 - 32
|43
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|55 - 39
|43
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|48 - 43
|40
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|28
|9
|13
|6
|42 - 34
|40
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|48 - 41
|39
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|40 - 42
|37
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|29 - 41
|32
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|41 - 47
|30
|13.
|Вердер
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|32 - 43
|30
|14.
|Арминия
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|22 - 46
|26
|15.
|Герта
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|34 - 48
|26
|16.
|Майнц
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|27 - 46
|25
|17.
|Кёльн
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|25 - 47
|23
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|27
|1
|7
|19
|17 - 71
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|51 - 19
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|25 - 11
|32
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|25 - 8
|31
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 18
|30
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|5
|8
|1
|25 - 15
|23
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|28 - 16
|23
|7.
|Байер Л
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|27 - 20
|22
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 17
|22
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|26 - 20
|22
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|22 - 17
|18
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 22
|18
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|23 - 19
|17
|13.
|Арминия
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|11 - 22
|16
|14.
|Герта
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|15.
|Вердер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 23
|13
|16.
|Майнц
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|17.
|Кёльн
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|14 - 23
|8
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|29 - 17
|31
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 12
|28
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 18
|23
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|28 - 22
|23
|5.
|Байер Л
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|6.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|26 - 24
|21
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 23
|20
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|26 - 26
|18
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 19
|17
|10.
|Вердер
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 20
|17
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|12.
|Кёльн
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 24
|15
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 19
|14
|14.
|Майнц
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 25
|13
|15.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 28
|13
|16.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 22
|11
|17.
|Арминия
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 24
|10
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|9 - 42
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Герта 2:2 Боруссия М
Исход игры
Герта
13.6% (20)
Ничья
27.9% (41)
Боруссия М
58.5% (86)
Тотал 2.5
Больше
63.19% (91)
Меньше
36.81% (53)
Обе команды забьют
Да
84.72% (122)
Нет
15.28% (22)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
42.2% (62)
1:1 Ничья
21.1% (31)
2:1 Герта
9.5% (14)
0:1 Боруссия М
8.8% (13)
2:2 Ничья
4.8% (7)
1:0 Герта
3.4% (5)
1:3 Боруссия М
2.7% (4)
2:3 Боруссия М
2% (3)
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