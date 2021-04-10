Второй тайм

96' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Зиппель Тобиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

95' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Выглядело как неплохой момент. Радоньич Неманья из команды Герта закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

88' Хорошую попытку сделал Кунья Матеус . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Эмболо Брель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Закария Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

85' Удар от ворот произведет Герта

85' Нойхаус Флориан не смог попасть в створ ударом издали

85' Эмболо Брель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Крамер Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Закария Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Зиппель Тобиас взял и забрал мяч на выходе

79' Мартон Дардаи из команды Герта отправил кросс в штрафную...

78' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Закария Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Мартон Дардаи из команды Герта отправил кросс в штрафную...

75' Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Мартон Дардаи из команды Герта подал угловой справа.

74' Зиппель Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Плохо сыграл Тюрам Маркус - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

73' Мартон Дардаи из команды Герта подал угловой слева.

73' Зиппель Тобиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Зиппель Тобиас взял и забрал мяч на выходе

70' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Кунья Матеус не смог попасть в створ ударом издали

70' Закария Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

59' Клюнтер Лукас из команды Герта сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

59' Закария Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' О, нет. Из многообещающей позиции Клюнтер Лукас из команды Герта наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

56' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Мартон Дардаи из команды Герта подал угловой слева.

54' Хорошую попытку сделал Штиндль Ларс . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Удар от ворот произведет Герта

51' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Герта будет все-таки засчитан.

49' Г О О О О Л - Кордоба Джон изменил счет на табло!

49' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

47' Кордоба Джон нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

46' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля