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Стадион: Wohninvest WESERSTADION
РБ Лейпциг
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сарджент Джош
|5
|0.19
|2.
|Мёхвальд Кевин
|5
|0.19
|3.
|Фуллкруг Никлас
|5 (2)
|0.19
|4.
|Биттенкорт Леонардо
|4 (1)
|0.15
|5.
|Зельке Дейви
|3 (1)
|0.11
|6.
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0.07
|7.
|Гебреселассие Теодор
|2
|0.07
|8.
|Топрак Омер
|2
|0.07
|9.
|Агу Феликс
|1
|0.04
|10.
|Динкчи Эрен
|1
|0.04
|11.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|12.
|Шмид Романо
|0
|0
|13.
|Юя Осако
|0
|0
|14.
|Гросс Кристиан
|0
|0
|15.
|Рашица Милот
|0
|0
|16.
|Чон Тахит
|0
|0
|17.
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|18.
|Вольтемаде Ник
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нкунку Кристофер
|6
|0.22
|2.
|Форсберг Эмиль
|6 (1)
|0.22
|3.
|Забитцер Марсель
|6 (3)
|0.22
|4.
|Поульсен Юссуф
|5
|0.19
|5.
|Анхелиньо Хосе
|4
|0.15
|6.
|Орбан Вилли
|4
|0.15
|7.
|Ольмо Дани
|3 (1)
|0.11
|8.
|Сорлот Александр
|3
|0.11
|9.
|Мукиэле Норди
|3
|0.11
|10.
|Хальстенберг Марсель
|2 (1)
|0.07
|11.
|Адамс Тайлер
|1
|0.04
|12.
|Хайдара Амаду
|1
|0.04
|13.
|Юпамекано Део
|1
|0.04
|14.
|Клюйверт Джастин
|1
|0.04
|15.
|Конате Ибраима
|1
|0.04
|16.
|Самарджич Лазар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мбом Жан-Мануэль
|7
|0
|2.
|Эггештайн Максимилиан
|5
|0
|3.
|Фридль Марко
|5
|0
|4.
|Сарджент Джош
|5
|0
|5.
|Мёхвальд Кевин
|3
|1
|6.
|Гросс Кристиан
|4
|0
|7.
|Аугустинссон Людвиг
|4
|0
|8.
|Зельке Дейви
|4
|0
|9.
|Юя Осако
|3
|0
|10.
|Биттенкорт Леонардо
|3
|0
|11.
|Гебреселассие Теодор
|2
|0
|12.
|Павленка Иржи
|2
|0
|13.
|Шмид Романо
|2
|0
|14.
|Топрак Омер
|1
|0
|15.
|Классен Дэви
|1
|0
|16.
|Фуллкруг Никлас
|1
|0
|17.
|Чон Тахит
|1
|0
|18.
|Вольтемаде Ник
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Забитцер Марсель
|6
|0
|2.
|Кампль Кевин
|5
|0
|3.
|Мукиэле Норди
|5
|0
|4.
|Юпамекано Део
|5
|0
|5.
|Орбан Вилли
|4
|0
|6.
|Адамс Тайлер
|3
|0
|7.
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|8.
|Сорлот Александр
|2
|0
|9.
|Клостерманн Лукас
|2
|0
|10.
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|11.
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|12.
|Хи-Чан Хван
|2
|0
|13.
|Хайдара Амаду
|2
|0
|14.
|Клюйверт Джастин
|2
|0
|15.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|16.
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|17.
|Ольмо Дани
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вердер
|10% (3)
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|20% (6)
|13.33% (4)
|26.67% (8)
|РБ Лейпциг
|8.51% (4)
|17.02% (8)
|19.15% (9)
|21.28% (10)
|17.02% (8)
|17.02% (8)
Предыдущие игры
Вердер Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ян 0:1 Вердер Штуттгарт 1:0 Вердер Вердер 1:2 Вольфсбург Вердер 1:3 Бавария
Арминия 0:2 Вердер Кёльн 1:1 Вердер Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 4:0 Вердер Вердер 0:0 Фрайбург Вердер 2:0 Гройтер Фюрт Вердер 1:1 Шальке 04 Герта 1:4 Вердер Боруссия М 1:0 Вердер Вердер 2:0 Аугсбург Байер Л 1:1 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Ганновер 96 0:3 Вердер Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:0 Вердер
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =3 -5РБ Лейпциг 0:1 Бавария Арминия 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг
Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн
Последние игры между собой
Вердер: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
РБ Лейпциг: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|27
|20
|4
|3
|79 - 35
|64
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|48 - 22
|57
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|27
|15
|9
|3
|46 - 22
|54
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|27
|13
|11
|3
|55 - 37
|50
|5.
|Байер Л
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|45 - 32
|43
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|55 - 39
|43
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|46 - 41
|39
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|27
|9
|12
|6
|41 - 33
|39
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|48 - 41
|39
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|40 - 41
|37
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|29 - 41
|32
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|41 - 47
|30
|13.
|Вердер
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|31 - 39
|30
|14.
|Герта
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|32 - 46
|25
|15.
|Майнц
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|27 - 46
|25
|16.
|Кёльн
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|25 - 47
|23
|17.
|Арминия
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|21 - 46
|23
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|27
|1
|7
|19
|17 - 71
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|50 - 18
|33
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|25 - 11
|32
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|25 - 8
|31
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|27 - 15
|27
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|5
|8
|1
|25 - 15
|23
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|28 - 16
|23
|7.
|Байер Л
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|27 - 20
|22
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 17
|22
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|26 - 20
|22
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|22 - 17
|18
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 22
|18
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|23 - 19
|17
|13.
|Герта
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 24
|14
|14.
|Вердер
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|15.
|Арминия
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|10 - 22
|13
|16.
|Майнц
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|17.
|Кёльн
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|14 - 23
|8
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|29 - 17
|31
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 11
|25
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 14
|23
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|28 - 22
|23
|5.
|Байер Л
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|6.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|26 - 24
|21
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 23
|20
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|24 - 24
|17
|9.
|Вердер
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 20
|17
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|12.
|Кёльн
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 24
|15
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 19
|14
|14.
|Майнц
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 25
|13
|15.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 28
|13
|16.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 22
|11
|17.
|Арминия
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 24
|10
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|9 - 42
|4
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Прогнозы на матч Вердер - РБ Лейпциг
Исход игры
Вердер
3.1% (2)
Ничья
14.1% (9)
РБ Лейпциг
82.8% (53)
Тотал 2.5
Больше
66.13% (41)
Меньше
33.87% (21)
Обе команды забьют
Да
74.19% (46)
Нет
25.81% (16)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
43.8% (28)
0:1 РБ Лейпциг
14.1% (9)
0:2 РБ Лейпциг
10.9% (7)
1:1 Ничья
7.8% (5)
1:3 РБ Лейпциг
6.3% (4)
2:3 РБ Лейпциг
4.7% (3)
2:2 Ничья
4.7% (3)
2:1 Вердер
3.1% (2)
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