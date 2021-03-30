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Стадион:
РБ Лейпциг

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сарджент Джош 5 0.19
2. Мёхвальд Кевин 5 0.19
3. Фуллкруг Никлас 5 (2) 0.19
4. Биттенкорт Леонардо 4 (1) 0.15
5. Зельке Дейви 3 (1) 0.11
6. Эггештайн Максимилиан 2 0.07
7. Гебреселассие Теодор 2 0.07
8. Топрак Омер 2 0.07
9. Агу Феликс 1 0.04
10. Динкчи Эрен 1 0.04
11. Аугустинссон Людвиг 0 0
12. Шмид Романо 0 0
13. Юя Осако 0 0
14. Гросс Кристиан 0 0
15. Рашица Милот 0 0
16. Чон Тахит 0 0
17. Мбом Жан-Мануэль 0 0
18. Вольтемаде Ник 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нкунку Кристофер 6 0.22
2. Форсберг Эмиль 6 (1) 0.22
3. Забитцер Марсель 6 (3) 0.22
4. Поульсен Юссуф 5 0.19
5. Анхелиньо Хосе 4 0.15
6. Орбан Вилли 4 0.15
7. Ольмо Дани 3 (1) 0.11
8. Сорлот Александр 3 0.11
9. Мукиэле Норди 3 0.11
10. Хальстенберг Марсель 2 (1) 0.07
11. Адамс Тайлер 1 0.04
12. Хайдара Амаду 1 0.04
13. Юпамекано Део 1 0.04
14. Клюйверт Джастин 1 0.04
15. Конате Ибраима 1 0.04
16. Самарджич Лазар 0 0

Карточки

Вердер
# Игрок      
1. Мбом Жан-Мануэль 7 0
2. Эггештайн Максимилиан 5 0
3. Фридль Марко 5 0
4. Сарджент Джош 5 0
5. Мёхвальд Кевин 3 1
6. Гросс Кристиан 4 0
7. Аугустинссон Людвиг 4 0
8. Зельке Дейви 4 0
9. Юя Осако 3 0
10. Биттенкорт Леонардо 3 0
11. Гебреселассие Теодор 2 0
12. Павленка Иржи 2 0
13. Шмид Романо 2 0
14. Топрак Омер 1 0
15. Классен Дэви 1 0
16. Фуллкруг Никлас 1 0
17. Чон Тахит 1 0
18. Вольтемаде Ник 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Забитцер Марсель 6 0
2. Кампль Кевин 5 0
3. Мукиэле Норди 5 0
4. Юпамекано Део 5 0
5. Орбан Вилли 4 0
6. Адамс Тайлер 3 0
7. Хальстенберг Марсель 2 0
8. Сорлот Александр 2 0
9. Клостерманн Лукас 2 0
10. Анхелиньо Хосе 2 0
11. Нкунку Кристофер 2 0
12. Хи-Чан Хван 2 0
13. Хайдара Амаду 2 0
14. Клюйверт Джастин 2 0
15. Поульсен Юссуф 1 0
16. Хенрихс Бенджамин 1 0
17. Ольмо Дани 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вердер 10% (3) 16.67% (5) 13.33% (4) 20% (6) 13.33% (4) 26.67% (8)
 РБ Лейпциг 8.51% (4) 17.02% (8) 19.15% (9) 21.28% (10) 17.02% (8) 17.02% (8)

Предыдущие игры

Вердер Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ян 0:1 Вердер Штуттгарт 1:0 Вердер Вердер 1:2 Вольфсбург Вердер 1:3 Бавария
Арминия 0:2 Вердер Кёльн 1:1 Вердер Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 4:0 Вердер Вердер 0:0 Фрайбург Вердер 2:0 Гройтер Фюрт Вердер 1:1 Шальке 04 Герта 1:4 Вердер Боруссия М 1:0 Вердер Вердер 2:0 Аугсбург Байер Л 1:1 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Ганновер 96 0:3 Вердер Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:0 Вердер
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =3 -5
РБ Лейпциг 0:1 Бавария Арминия 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг
Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн

Последние игры между собой

Вердер: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
РБ Лейпциг: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
РБ Лейпциг 2:0 Вердер Бундеслига РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 РБ Лейпциг Бундеслига Вердер 2:1 РБ Лейпциг Бундеслига
РБ Лейпциг 3:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:0 Вердер Бундеслига Вердер 3:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 3:0 РБ Лейпциг Товарищеские матчи РБ Лейпциг 2:1 Вердер Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 27 20 4 3 79 - 35 64
2. РБ Лейпциг Заявка 27 17 6 4 48 - 22 57
3. Вольфсбург Заявка 27 15 9 3 46 - 22 54
4. Айнтрахт Фр Заявка 27 13 11 3 55 - 37 50
5. Байер Л Заявка 27 12 7 8 45 - 32 43
6. Боруссия Д Заявка 27 13 4 10 55 - 39 43
7. Боруссия М Заявка 27 10 9 8 46 - 41 39
8. Унион Берлин Заявка 27 9 12 6 41 - 33 39
9. Штуттгарт Заявка 27 10 9 8 48 - 41 39
10. Фрайбург Заявка 27 10 7 10 40 - 41 37
11. Аугсбург Заявка 27 9 5 13 29 - 41 32
12. Хоффенхайм Заявка 27 8 6 13 41 - 47 30
13. Вердер Заявка 27 7 9 11 31 - 39 30
14. Герта Заявка 27 6 7 14 32 - 46 25
15. Майнц Заявка 27 6 7 14 27 - 46 25
16. Кёльн Заявка 27 5 8 14 25 - 47 23
17. Арминия Заявка 27 6 5 16 21 - 46 23
18. Шальке 04 Заявка 27 1 7 19 17 - 71 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 10 3 0 50 - 18 33
2. РБ Лейпциг Заявка 14 10 2 2 25 - 11 32
3. Вольфсбург Заявка 13 9 4 0 25 - 8 31
4. Айнтрахт Фр Заявка 13 7 6 0 27 - 15 27
5. Унион Берлин Заявка 14 5 8 1 25 - 15 23
6. Боруссия Д Заявка 13 7 2 4 28 - 16 23
7. Байер Л Заявка 14 6 4 4 27 - 20 22
8. Боруссия М Заявка 14 6 4 4 22 - 17 22
9. Фрайбург Заявка 14 6 4 4 26 - 20 22
10. Штуттгарт Заявка 13 4 6 3 22 - 17 18
11. Аугсбург Заявка 14 5 3 6 17 - 22 18
12. Хоффенхайм Заявка 13 5 2 6 23 - 19 17
13. Герта Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
14. Вердер Заявка 13 3 4 6 13 - 19 13
15. Арминия Заявка 14 4 1 9 10 - 22 13
16. Майнц Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
17. Кёльн Заявка 13 1 5 7 14 - 23 8
18. Шальке 04 Заявка 14 1 3 10 8 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 1 3 29 - 17 31
2. РБ Лейпциг Заявка 13 7 4 2 23 - 11 25
3. Вольфсбург Заявка 14 6 5 3 21 - 14 23
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 6 5 3 28 - 22 23
5. Байер Л Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
6. Штуттгарт Заявка 14 6 3 5 26 - 24 21
7. Боруссия Д Заявка 14 6 2 6 27 - 23 20
8. Боруссия М Заявка 13 4 5 4 24 - 24 17
9. Вердер Заявка 14 4 5 5 18 - 20 17
10. Унион Берлин Заявка 13 4 4 5 16 - 18 16
11. Фрайбург Заявка 13 4 3 6 14 - 21 15
12. Кёльн Заявка 14 4 3 7 11 - 24 15
13. Аугсбург Заявка 13 4 2 7 12 - 19 14
14. Майнц Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
15. Хоффенхайм Заявка 14 3 4 7 18 - 28 13
16. Герта Заявка 14 2 5 7 16 - 22 11
17. Арминия Заявка 13 2 4 7 11 - 24 10
18. Шальке 04 Заявка 13 0 4 9 9 - 42 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вердер - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 апреля 2021, осталось 1 день 10 часов 5 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 64
    Вердер 3.1% (2)
    X 14.1% (9)
    РБ Лейпциг 82.8% (53)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вердер
    Ничья
    РБ Лейпциг
    7.70
    4.85
    7.64
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Вердер - РБ Лейпциг онлайн

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    Прогнозы на матч Вердер - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Вердер
    3.1% (2)
    Ничья
    14.1% (9)
    РБ Лейпциг
    82.8% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.13% (41)
    Меньше
    33.87% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    74.19% (46)
    Нет
    25.81% (16)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    43.8% (28)
    0:1 РБ Лейпциг
    14.1% (9)
    0:2 РБ Лейпциг
    10.9% (7)
    1:1 Ничья
    7.8% (5)
    1:3 РБ Лейпциг
    6.3% (4)
    2:3 РБ Лейпциг
    4.7% (3)
    2:2 Ничья
    4.7% (3)
    2:1 Вердер
    3.1% (2)
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