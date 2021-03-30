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Кристал Пэлас
 
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Стадион:
Челси

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 9 (2) 0.3
2. Бентеке Кристиан 5 0.17
3. Эзе Эберечи 3 0.1
4. Шлупп Джеффри 2 0.07
5. Бачуайи Миши 2 0.07
6. Ридевальд Жайро 2 0.07
7. Таунсенд Андрос 1 0.03
8. Айю Джордан 1 0.03
9. Миливоевич Лука 1 (1) 0.03
10. Кэхилл Гари 1 0.03
11. Данн Скотт 1 0.03
12. Куйяте Шейку 1 0.03
13. Матета Жан-Филипп 1 0.03
14. Макартур Джеймс 0 0
15. Уорд Джоэл 0 0
16. Клайн Натаниэль 0 0
17. Ван Анхольт Патрик 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маунт Мэйсон 6 (1) 0.2
2. Абрахам Тэмми 6 0.2
3. Жоржиньо II 6 (6) 0.2
4. Вернер Тимо 5 0.17
5. Жиру Оливье 4 0.13
6. Зума Курт 4 0.13
7. Чилуэлл Бен 2 0.07
8. Хадсон-Одои Каллум 2 0.07
9. Пулишич Кристиан 2 0.07
10. Силва Тьяго 2 0.07
11. Зиеш Хаким 1 0.03
12. Хаверц Кай 1 0.03
13. Джеймс Рис II 1 0.03
14. Аспиликуэта Сесар 1 0.03
15. Алонсо Маркос 1 0.03
16. Канте Н'Голо 0 0
17. Ковачич Матео 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 7 1
2. Заха Уилфрид 4 0
3. Макартур Джеймс 3 0
4. Кэхилл Гари 3 0
5. Уорд Джоэл 3 0
6. Эзе Эберечи 3 0
7. Бентеке Кристиан 1 1
8. Гуаита Висенте 2 0
9. Клайн Натаниэль 2 0
10. Ван Анхольт Патрик 2 0
11. Айю Джордан 2 0
12. Шлупп Джеффри 2 0
13. Ридевальд Жайро 2 0
14. Томкинс Джеймс 1 0
15. Маккарти Джеймс 1 0
16. Данн Скотт 1 0
17. Митчелл Тайрик 1 0
Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 6 0
2. Силва Тьяго 4 1
3. Аспиликуэта Сесар 4 0
4. Ковачич Матео 3 0
5. Зиеш Хаким 3 0
6. Чилуэлл Бен 3 0
7. Джеймс Рис II 3 0
8. Кристенсен Андреас 1 1
9. Алонсо Маркос 2 0
10. Пулишич Кристиан 2 0
11. Маунт Мэйсон 2 0
12. Хаверц Кай 2 0
13. Жиру Оливье 1 0
14. Зума Курт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристал Пэлас 20% (6) 20% (6) 13.33% (4) 13.33% (4) 13.33% (4) 20% (6)
 Челси 4.55% (2) 15.91% (7) 15.91% (7) 15.91% (7) 20.45% (9) 27.27% (12)

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Лидс 2:0 Кристал Пэлас Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм
Челси Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М
Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 12
Челси: победы: 12, ничьи: 0, поражения: 4
Челси 4:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Челси Премьер-лига
Челси 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Челси 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Челси Премьер-лига Кристал Пэлас 0:3 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Челси 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Челси Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Челси Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 31 23 5 3 66 - 21 74
2. Манчестер Юнайтед Заявка 30 17 9 4 58 - 33 60
3. Лестер Заявка 30 17 5 8 53 - 34 56
4. Вест Хэм Заявка 30 15 7 8 48 - 37 52
5. Челси Заявка 30 14 9 7 46 - 30 51
6. Ливерпуль Заявка 30 14 7 9 51 - 36 49
7. Тоттенхэм Заявка 30 14 7 9 51 - 32 49
8. Эвертон Заявка 29 14 5 10 41 - 38 47
9. Астон Вилла Заявка 29 13 5 11 42 - 31 44
10. Арсенал Заявка 30 12 6 12 40 - 35 42
11. Лидс Заявка 30 13 3 14 47 - 48 42
12. Кристал Пэлас Заявка 30 10 8 12 32 - 48 38
13. Саутгемптон Заявка 30 10 6 14 39 - 53 36
14. Вулверхэмптон Заявка 30 9 8 13 30 - 41 35
15. Бёрнли Заявка 30 8 9 13 24 - 40 33
16. Брайтон Заявка 30 7 11 12 33 - 38 32
17. Ньюкасл Заявка 30 7 8 15 30 - 50 29
18. Фулхэм Заявка 31 5 11 15 24 - 41 26
19. Вест Бромвич Заявка 30 4 9 17 25 - 59 21
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 30 4 2 24 17 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 31 - 20 27
4. Челси Заявка 15 7 5 3 27 - 16 26
5. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
6. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
7. Лестер Заявка 15 7 1 7 25 - 21 22
8. Арсенал Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
9. Лидс Заявка 15 6 3 6 21 - 18 21
10. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
11. Астон Вилла Заявка 14 6 2 6 23 - 19 20
12. Кристал Пэлас Заявка 15 5 5 5 15 - 21 20
13. Вулверхэмптон Заявка 15 5 4 6 17 - 18 19
14. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
15. Эвертон Заявка 15 5 3 7 20 - 23 18
16. Ньюкасл Заявка 15 4 5 6 19 - 25 17
17. Брайтон Заявка 15 2 7 6 16 - 19 13
18. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
19. Фулхэм Заявка 16 2 4 10 9 - 23 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 30 - 8 36
2. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Ливерпуль Заявка 15 7 5 3 29 - 18 26
6. Челси Заявка 15 7 4 4 19 - 14 25
7. Тоттенхэм Заявка 16 7 4 5 26 - 18 25
8. Вест Хэм Заявка 15 7 3 5 22 - 19 24
9. Астон Вилла Заявка 15 7 3 5 19 - 12 24
10. Арсенал Заявка 15 6 3 6 22 - 17 21
11. Лидс Заявка 15 7 0 8 26 - 30 21
12. Брайтон Заявка 15 5 4 6 17 - 19 19
13. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 17 - 27 18
14. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
15. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
16. Фулхэм Заявка 15 3 7 5 15 - 18 16
17. Бёрнли Заявка 15 4 3 8 12 - 24 15
18. Ньюкасл Заявка 15 3 3 9 11 - 25 12
19. Вест Бромвич Заявка 15 2 4 9 16 - 26 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 1 1 13 7 - 30 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 апреля 2021, осталось 1 день 13 часов 5 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Кристал Пэлас 1.6% (1)
    X 8.2% (5)
    Челси 90.2% (55)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Челси
    7.29
    4.08
    1.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Кристал Пэлас - Челси онлайн

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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Челси

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    1.6% (1)
    Ничья
    8.2% (5)
    Челси
    90.2% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.52% (38)
    Меньше
    34.48% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    70.69% (41)
    Нет
    29.31% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    54.1% (33)
    0:1 Челси
    13.1% (8)
    0:2 Челси
    13.1% (8)
    1:1 Ничья
    6.6% (4)
    1:3 Челси
    3.3% (2)
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