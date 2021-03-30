Кристал Пэлас
Позже
Стадион: Селхерст Парк
Челси
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|9 (2)
|0.3
|2.
|Бентеке Кристиан
|5
|0.17
|3.
|Эзе Эберечи
|3
|0.1
|4.
|Шлупп Джеффри
|2
|0.07
|5.
|Бачуайи Миши
|2
|0.07
|6.
|Ридевальд Жайро
|2
|0.07
|7.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.03
|8.
|Айю Джордан
|1
|0.03
|9.
|Миливоевич Лука
|1 (1)
|0.03
|10.
|Кэхилл Гари
|1
|0.03
|11.
|Данн Скотт
|1
|0.03
|12.
|Куйяте Шейку
|1
|0.03
|13.
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.03
|14.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|15.
|Уорд Джоэл
|0
|0
|16.
|Клайн Натаниэль
|0
|0
|17.
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маунт Мэйсон
|6 (1)
|0.2
|2.
|Абрахам Тэмми
|6
|0.2
|3.
|Жоржиньо II
|6 (6)
|0.2
|4.
|Вернер Тимо
|5
|0.17
|5.
|Жиру Оливье
|4
|0.13
|6.
|Зума Курт
|4
|0.13
|7.
|Чилуэлл Бен
|2
|0.07
|8.
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.07
|9.
|Пулишич Кристиан
|2
|0.07
|10.
|Силва Тьяго
|2
|0.07
|11.
|Зиеш Хаким
|1
|0.03
|12.
|Хаверц Кай
|1
|0.03
|13.
|Джеймс Рис II
|1
|0.03
|14.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0.03
|15.
|Алонсо Маркос
|1
|0.03
|16.
|Канте Н'Голо
|0
|0
|17.
|Ковачич Матео
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|7
|1
|2.
|Заха Уилфрид
|4
|0
|3.
|Макартур Джеймс
|3
|0
|4.
|Кэхилл Гари
|3
|0
|5.
|Уорд Джоэл
|3
|0
|6.
|Эзе Эберечи
|3
|0
|7.
|Бентеке Кристиан
|1
|1
|8.
|Гуаита Висенте
|2
|0
|9.
|Клайн Натаниэль
|2
|0
|10.
|Ван Анхольт Патрик
|2
|0
|11.
|Айю Джордан
|2
|0
|12.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|13.
|Ридевальд Жайро
|2
|0
|14.
|Томкинс Джеймс
|1
|0
|15.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|16.
|Данн Скотт
|1
|0
|17.
|Митчелл Тайрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Канте Н'Голо
|6
|0
|2.
|Силва Тьяго
|4
|1
|3.
|Аспиликуэта Сесар
|4
|0
|4.
|Ковачич Матео
|3
|0
|5.
|Зиеш Хаким
|3
|0
|6.
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|7.
|Джеймс Рис II
|3
|0
|8.
|Кристенсен Андреас
|1
|1
|9.
|Алонсо Маркос
|2
|0
|10.
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|11.
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|12.
|Хаверц Кай
|2
|0
|13.
|Жиру Оливье
|1
|0
|14.
|Зума Курт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристал Пэлас
|20% (6)
|20% (6)
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|20% (6)
|Челси
|4.55% (2)
|15.91% (7)
|15.91% (7)
|15.91% (7)
|20.45% (9)
|27.27% (12)
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +5 =7 -8Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Лидс 2:0 Кристал Пэлас Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм
Челси Последние 20 матчей: +14 =4 -2Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М
Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 12
Челси: победы: 12, ничьи: 0, поражения: 4
Челси 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Челси 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Челси Премьер-лига Кристал Пэлас 0:3 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Челси 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Челси Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Челси Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|23
|5
|3
|66 - 21
|74
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|30
|17
|9
|4
|58 - 33
|60
|3.
|Лестер
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|53 - 34
|56
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|48 - 37
|52
|5.
|Челси
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|46 - 30
|51
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|51 - 36
|49
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|51 - 32
|49
|8.
|Эвертон
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|41 - 38
|47
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|42 - 31
|44
|10.
|Арсенал
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|40 - 35
|42
|11.
|Лидс
|Заявка
|30
|13
|3
|14
|47 - 48
|42
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|32 - 48
|38
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|39 - 53
|36
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|30 - 41
|35
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|24 - 40
|33
|16.
|Брайтон
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|33 - 38
|32
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|30 - 50
|29
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|24 - 41
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|30
|4
|9
|17
|25 - 59
|21
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|30
|4
|2
|24
|17 - 52
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 13
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 18
|28
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|31 - 20
|27
|4.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|27 - 16
|26
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|7.
|Лестер
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|25 - 21
|22
|8.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|9.
|Лидс
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 18
|21
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 19
|20
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 21
|20
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 18
|19
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|15.
|Эвертон
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 23
|18
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 25
|17
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|16 - 19
|13
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 33
|11
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|9 - 23
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|10 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 8
|36
|2.
|Лестер
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 13
|34
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|27 - 13
|33
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|6.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 14
|25
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|26 - 18
|25
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|22 - 19
|24
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 12
|24
|10.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 17
|21
|11.
|Лидс
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 30
|21
|12.
|Брайтон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 27
|18
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 23
|16
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 33
|16
|16.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 18
|16
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 25
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 26
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|1
|1
|13
|7 - 30
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Челси
Исход игры
Кристал Пэлас
1.6% (1)
Ничья
8.2% (5)
Челси
90.2% (55)
Тотал 2.5
Больше
65.52% (38)
Меньше
34.48% (20)
Обе команды забьют
Да
70.69% (41)
Нет
29.31% (17)
Популярный счёт
1:2 Челси
54.1% (33)
0:1 Челси
13.1% (8)
0:2 Челси
13.1% (8)
1:1 Ничья
6.6% (4)
1:3 Челси
3.3% (2)
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