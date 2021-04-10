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Манчестер Сити
 
Позже

Стадион:
Лидс
31
Эдерсон
Мораес
27
Канселу
Жоау
5
Стоунс
Джон
6
Аке
Натан
22
Менди
Бенжамен
20
Силва
Бернарду
25
Фернандиньо
Фернандо
11
Зинченко
Александр
21
Торрес
Ферран
9
Жезус
Габриэль
7
Стерлинг
Рахим
1
Меслье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
14
Льоренте
Диего
6
Купер
Лиам
10
Алиоски
Эгзиян
23
Филлипс
Кэлвин
18
Рафинья
Диас
15
Даллас
Стюарт
11
Робертс
Тайлер
17
Кошта
Элдер
9
Бэмфорд
Патрик
Манчестер Сити
4-3-3
Лидс
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюндоган Илкай 12 (1) 0.39
2. Стерлинг Рахим 9 0.29
3. Марез Рияд 9 0.29
4. Жезус Габриэль 8 0.26
5. Фоден Фил 6 0.19
6. Де Брёйне Кевин 5 (2) 0.16
7. Стоунс Джон 4 0.13
8. Силва Бернарду 2 0.06
9. Торрес Ферран 2 0.06
10. Менди Бенжамен 2 0.06
11. Канселу Жоау 1 0.03
12. Уокер Кайл 1 0.03
13. Родри Эрнандес 1 (1) 0.03
14. Аке Натан 1 0.03
15. Диаш Рубен 1 0.03
16. Агуэро Серхио 1 (1) 0.03
17. Эдерсон Мораес 0 0
Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 14 (1) 0.47
2. Харрисон Джек 7 0.23
3. Рафинья Диас 6 0.2
4. Даллас Стюарт 5 0.17
5. Клих Матеуш 3 (2) 0.1
6. Кошта Элдер 3 0.1
7. Морено Родриго 3 0.1
8. Алиоски Эгзиян 2 0.07
9. Купер Лиам 1 0.03
10. Стрёйк Паскаль 1 0.03
11. Эрнандес Пабло 0 0
12. Филлипс Кэлвин 0 0
13. Робертс Тайлер 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Фернандиньо Фернандо 4 0
2. Родри Эрнандес 4 0
3. Канселу Жоау 4 0
4. Аке Натан 3 0
5. Эдерсон Мораес 3 0
6. Силва Бернарду 3 0
7. Диаш Рубен 3 0
8. Стерлинг Рахим 2 0
9. Менди Бенжамен 2 0
10. Де Брёйне Кевин 1 0
11. Уокер Кайл 1 0
12. Лапорт Эмерик 1 0
13. Жезус Габриэль 1 0
14. Торрес Ферран 1 0
Лидс
# Игрок      
1. Филлипс Кэлвин 7 0
2. Клих Матеуш 6 0
3. Эйлинг Люк 5 0
4. Даллас Стюарт 5 0
5. Алиоски Эгзиян 4 0
6. Купер Лиам 3 0
7. Морено Родриго 3 0
8. Рафинья Диас 3 0
9. Бэмфорд Патрик 2 0
10. Робертс Тайлер 2 0
11. Харрисон Джек 2 0
12. Стрёйк Паскаль 2 0
13. Эрнандес Пабло 1 0
14. Льоренте Диего 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 13.85% (9) 23.08% (15) 15.38% (10) 18.46% (12) 12.31% (8) 16.92% (11)
 Лидс 17.78% (8) 8.89% (4) 13.33% (6) 22.22% (10) 20% (9) 17.78% (8)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +19 =0 -1
Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Лестер 0:2 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Боруссия М
Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Арсенал 0:1 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Суонси 1:3 Манчестер Сити Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла
Лидс Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 1:2 Лидс Лидс 0:0 Челси Вест Хэм 2:0 Лидс
Лидс 0:1 Астон Вилла Лидс 3:0 Саутгемптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс Арсенал 4:2 Лидс Лидс 2:0 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Эвертон Лестер 1:3 Лидс Ньюкасл 1:2 Лидс Лидс 0:1 Брайтон Кроули Таун 3:0 Лидс Тоттенхэм 3:0 Лидс Вест Бромвич 0:5 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Лидс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Лидс 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Лидс Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 31 23 5 3 66 - 21 74
2. Манчестер Юнайтед Заявка 30 17 9 4 58 - 33 60
3. Лестер Заявка 30 17 5 8 53 - 34 56
4. Вест Хэм Заявка 30 15 7 8 48 - 37 52
5. Челси Заявка 30 14 9 7 46 - 30 51
6. Ливерпуль Заявка 30 14 7 9 51 - 36 49
7. Тоттенхэм Заявка 30 14 7 9 51 - 32 49
8. Эвертон Заявка 29 14 5 10 41 - 38 47
9. Астон Вилла Заявка 29 13 5 11 42 - 31 44
10. Арсенал Заявка 30 12 6 12 40 - 35 42
11. Лидс Заявка 30 13 3 14 47 - 48 42
12. Вулверхэмптон Заявка 31 10 8 13 31 - 41 38
13. Кристал Пэлас Заявка 30 10 8 12 32 - 48 38
14. Саутгемптон Заявка 30 10 6 14 39 - 53 36
15. Бёрнли Заявка 30 8 9 13 24 - 40 33
16. Брайтон Заявка 30 7 11 12 33 - 38 32
17. Ньюкасл Заявка 30 7 8 15 30 - 50 29
18. Фулхэм Заявка 32 5 11 16 24 - 42 26
19. Вест Бромвич Заявка 30 4 9 17 25 - 59 21
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 30 4 2 24 17 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 31 - 20 27
4. Челси Заявка 15 7 5 3 27 - 16 26
5. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
6. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
7. Лестер Заявка 15 7 1 7 25 - 21 22
8. Арсенал Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
9. Лидс Заявка 15 6 3 6 21 - 18 21
10. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
11. Астон Вилла Заявка 14 6 2 6 23 - 19 20
12. Кристал Пэлас Заявка 15 5 5 5 15 - 21 20
13. Вулверхэмптон Заявка 15 5 4 6 17 - 18 19
14. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
15. Эвертон Заявка 15 5 3 7 20 - 23 18
16. Ньюкасл Заявка 15 4 5 6 19 - 25 17
17. Брайтон Заявка 15 2 7 6 16 - 19 13
18. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
19. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 30 - 8 36
2. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Ливерпуль Заявка 15 7 5 3 29 - 18 26
6. Челси Заявка 15 7 4 4 19 - 14 25
7. Тоттенхэм Заявка 16 7 4 5 26 - 18 25
8. Вест Хэм Заявка 15 7 3 5 22 - 19 24
9. Астон Вилла Заявка 15 7 3 5 19 - 12 24
10. Арсенал Заявка 15 6 3 6 22 - 17 21
11. Лидс Заявка 15 7 0 8 26 - 30 21
12. Вулверхэмптон Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
13. Брайтон Заявка 15 5 4 6 17 - 19 19
14. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 17 - 27 18
15. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
16. Фулхэм Заявка 15 3 7 5 15 - 18 16
17. Бёрнли Заявка 15 4 3 8 12 - 24 15
18. Ньюкасл Заявка 15 3 3 9 11 - 25 12
19. Вест Бромвич Заявка 15 2 4 9 16 - 26 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 1 1 13 7 - 30 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 апреля 2021, осталось 21 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 149
    Манчестер Сити 98% (146)
    X 1.3% (2)
    Лидс 0.7% (1)
    Все прогнозы
    1.75 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Лидс
    1.43
    5.66
    9.02
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Лидс онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Лидс

    Исход игры
    Манчестер Сити
    98% (144)
    Ничья
    1.4% (2)
    Лидс
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.34% (80)
    Меньше
    43.66% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    42.25% (60)
    Нет
    57.75% (82)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    39.5% (58)
    3:1 Манчестер Сити
    23.8% (35)
    2:1 Манчестер Сити
    12.9% (19)
    3:0 Манчестер Сити
    12.2% (18)
    1:0 Манчестер Сити
    2.7% (4)
    4:1 Манчестер Сити
    2.7% (4)
    4:0 Манчестер Сити
    1.4% (2)
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