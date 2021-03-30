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Ливерпуль
 
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Стадион:
Астон Вилла

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 18 (6) 0.6
2. Жота Диогу 8 0.27
3. Мане Садио 7 0.23
4. Фирмино Роберто 6 0.2
5. Вейналдум Джорджиньо 2 0.07
6. Робертсон Эндрю 1 0.03
7. Александер-Арнольд Трент 1 0.03
8. Матип Жоэль 1 0.03
9. Хендерсон Джордан 1 0.03
10. Джонс Кёртис 1 0.03
11. Ван Дейк Виргил 1 0.03
12. Минамино Такуми 1 0.03
13. Шакири Джердан 0 0
14. Милнер Джеймс 0 0
15. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 11 (1) 0.38
2. Грилиш Джек 6 0.21
3. Эль-Гази Анвар 6 (2) 0.21
4. Траоре Бертран 5 0.17
5. Баркли Росс 3 0.1
6. Мингс Тайрон 2 0.07
7. Трезеге 2 0.07
8. Конса Эзри 2 0.07
9. Макгинн Джон 1 0.03
10. Хурихан Конор 1 0.03
11. Хаус Кортни 1 0.03
12. Кэш Мэтти 0 0
13. Соарес Дуглас 0 0
14. Таргетт Мэтт 0 0
15. Дэвис Кинан 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 5 0
2. Алькантара Тьяго 4 0
3. Мане Садио 3 0
4. Матип Жоэль 2 0
5. Шакири Джердан 2 0
6. Жота Диогу 2 0
7. Кабак Озан 2 0
8. Джонс Кёртис 2 0
9. Филлипс Натаниэль 2 0
10. Милнер Джеймс 1 0
11. Вейналдум Джорджиньо 1 0
12. Фирмино Роберто 1 0
13. Ван Дейк Виргил 1 0
14. Робертсон Эндрю 1 0
15. Кейта Наби 1 0
16. Алиссон Бекер 1 0
17. Александер-Арнольд Трент 1 0
18. Уильямс Неко 1 0
Астон Вилла
# Игрок      
1. Соарес Дуглас 7 1
2. Макгинн Джон 7 0
3. Мингс Тайрон 5 1
4. Таргетт Мэтт 6 0
5. Кэш Мэтти 6 0
6. Грилиш Джек 5 0
7. Сансон Морган 3 0
8. Эль-Мухамади Ахмед 2 0
9. Накамба Марвелус 2 0
10. Конса Эзри 2 0
11. Тейлор Нил 1 0
12. Хаус Кортни 1 0
13. Эль-Гази Анвар 1 0
14. Уоткинс Олли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 10.42% (5) 8.33% (4) 20.83% (10) 18.75% (9) 20.83% (10) 20.83% (10)
 Астон Вилла 22.5% (9) 5% (2) 10% (4) 15% (6) 20% (8) 27.5% (11)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Арсенал 0:3 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг
Ливерпуль 0:1 Фулхэм Ливерпуль 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Эвертон РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль
Астон Вилла Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Астон Вилла 3:1 Фулхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Лидс 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Лестер Брайтон 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Астон Вилла: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Кубок Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Кубок лиги
Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 0:6 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Ливерпуль Кубок Астон Вилла 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 31 23 5 3 66 - 21 74
2. Манчестер Юнайтед Заявка 30 17 9 4 58 - 33 60
3. Лестер Заявка 30 17 5 8 53 - 34 56
4. Вест Хэм Заявка 30 15 7 8 48 - 37 52
5. Челси Заявка 30 14 9 7 46 - 30 51
6. Ливерпуль Заявка 30 14 7 9 51 - 36 49
7. Тоттенхэм Заявка 30 14 7 9 51 - 32 49
8. Эвертон Заявка 29 14 5 10 41 - 38 47
9. Астон Вилла Заявка 29 13 5 11 42 - 31 44
10. Арсенал Заявка 30 12 6 12 40 - 35 42
11. Лидс Заявка 30 13 3 14 47 - 48 42
12. Кристал Пэлас Заявка 30 10 8 12 32 - 48 38
13. Саутгемптон Заявка 30 10 6 14 39 - 53 36
14. Вулверхэмптон Заявка 30 9 8 13 30 - 41 35
15. Бёрнли Заявка 30 8 9 13 24 - 40 33
16. Брайтон Заявка 30 7 11 12 33 - 38 32
17. Ньюкасл Заявка 30 7 8 15 30 - 50 29
18. Фулхэм Заявка 31 5 11 15 24 - 41 26
19. Вест Бромвич Заявка 30 4 9 17 25 - 59 21
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 30 4 2 24 17 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 31 - 20 27
4. Челси Заявка 15 7 5 3 27 - 16 26
5. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
6. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
7. Лестер Заявка 15 7 1 7 25 - 21 22
8. Арсенал Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
9. Лидс Заявка 15 6 3 6 21 - 18 21
10. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
11. Астон Вилла Заявка 14 6 2 6 23 - 19 20
12. Кристал Пэлас Заявка 15 5 5 5 15 - 21 20
13. Вулверхэмптон Заявка 15 5 4 6 17 - 18 19
14. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
15. Эвертон Заявка 15 5 3 7 20 - 23 18
16. Ньюкасл Заявка 15 4 5 6 19 - 25 17
17. Брайтон Заявка 15 2 7 6 16 - 19 13
18. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
19. Фулхэм Заявка 16 2 4 10 9 - 23 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 30 - 8 36
2. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Ливерпуль Заявка 15 7 5 3 29 - 18 26
6. Челси Заявка 15 7 4 4 19 - 14 25
7. Тоттенхэм Заявка 16 7 4 5 26 - 18 25
8. Вест Хэм Заявка 15 7 3 5 22 - 19 24
9. Астон Вилла Заявка 15 7 3 5 19 - 12 24
10. Арсенал Заявка 15 6 3 6 22 - 17 21
11. Лидс Заявка 15 7 0 8 26 - 30 21
12. Брайтон Заявка 15 5 4 6 17 - 19 19
13. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 17 - 27 18
14. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
15. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
16. Фулхэм Заявка 15 3 7 5 15 - 18 16
17. Бёрнли Заявка 15 4 3 8 12 - 24 15
18. Ньюкасл Заявка 15 3 3 9 11 - 25 12
19. Вест Бромвич Заявка 15 2 4 9 16 - 26 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 1 1 13 7 - 30 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 апреля 2021, осталось 1 день 16 часов 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 66
    Ливерпуль 93.9% (62)
    X 4.5% (3)
    Астон Вилла 1.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Астон Вилла
    1.60
    4.50
    6.35
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ливерпуль - Астон Вилла онлайн

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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Астон Вилла

    Исход игры
    Ливерпуль
    93.8% (61)
    Ничья
    4.6% (3)
    Астон Вилла
    1.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.68% (37)
    Меньше
    40.32% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    59.68% (37)
    Нет
    40.32% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    41.5% (27)
    2:0 Ливерпуль
    33.8% (22)
    3:1 Ливерпуль
    10.8% (7)
    1:0 Ливерпуль
    3.1% (2)
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