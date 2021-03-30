Ливерпуль
Позже
Стадион: Энфилд
Астон Вилла
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|18 (6)
|0.6
|2.
|Жота Диогу
|8
|0.27
|3.
|Мане Садио
|7
|0.23
|4.
|Фирмино Роберто
|6
|0.2
|5.
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.07
|6.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.03
|7.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.03
|8.
|Матип Жоэль
|1
|0.03
|9.
|Хендерсон Джордан
|1
|0.03
|10.
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|11.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.03
|12.
|Минамино Такуми
|1
|0.03
|13.
|Шакири Джердан
|0
|0
|14.
|Милнер Джеймс
|0
|0
|15.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уоткинс Олли
|11 (1)
|0.38
|2.
|Грилиш Джек
|6
|0.21
|3.
|Эль-Гази Анвар
|6 (2)
|0.21
|4.
|Траоре Бертран
|5
|0.17
|5.
|Баркли Росс
|3
|0.1
|6.
|Мингс Тайрон
|2
|0.07
|7.
|Трезеге
|2
|0.07
|8.
|Конса Эзри
|2
|0.07
|9.
|Макгинн Джон
|1
|0.03
|10.
|Хурихан Конор
|1
|0.03
|11.
|Хаус Кортни
|1
|0.03
|12.
|Кэш Мэтти
|0
|0
|13.
|Соарес Дуглас
|0
|0
|14.
|Таргетт Мэтт
|0
|0
|15.
|Дэвис Кинан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|2.
|Алькантара Тьяго
|4
|0
|3.
|Мане Садио
|3
|0
|4.
|Матип Жоэль
|2
|0
|5.
|Шакири Джердан
|2
|0
|6.
|Жота Диогу
|2
|0
|7.
|Кабак Озан
|2
|0
|8.
|Джонс Кёртис
|2
|0
|9.
|Филлипс Натаниэль
|2
|0
|10.
|Милнер Джеймс
|1
|0
|11.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|12.
|Фирмино Роберто
|1
|0
|13.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|14.
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|15.
|Кейта Наби
|1
|0
|16.
|Алиссон Бекер
|1
|0
|17.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|18.
|Уильямс Неко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Соарес Дуглас
|7
|1
|2.
|Макгинн Джон
|7
|0
|3.
|Мингс Тайрон
|5
|1
|4.
|Таргетт Мэтт
|6
|0
|5.
|Кэш Мэтти
|6
|0
|6.
|Грилиш Джек
|5
|0
|7.
|Сансон Морган
|3
|0
|8.
|Эль-Мухамади Ахмед
|2
|0
|9.
|Накамба Марвелус
|2
|0
|10.
|Конса Эзри
|2
|0
|11.
|Тейлор Нил
|1
|0
|12.
|Хаус Кортни
|1
|0
|13.
|Эль-Гази Анвар
|1
|0
|14.
|Уоткинс Олли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливерпуль
|10.42% (5)
|8.33% (4)
|20.83% (10)
|18.75% (9)
|20.83% (10)
|20.83% (10)
|Астон Вилла
|22.5% (9)
|5% (2)
|10% (4)
|15% (6)
|20% (8)
|27.5% (11)
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +8 =2 -10Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Арсенал 0:3 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг
Ливерпуль 0:1 Фулхэм Ливерпуль 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Эвертон РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль
Астон Вилла Последние 20 матчей: +7 =5 -8Астон Вилла 3:1 Фулхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Лидс 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Лестер Брайтон 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Астон Вилла: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 0:6 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Ливерпуль Кубок Астон Вилла 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Астон Вилла Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|23
|5
|3
|66 - 21
|74
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|30
|17
|9
|4
|58 - 33
|60
|3.
|Лестер
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|53 - 34
|56
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|48 - 37
|52
|5.
|Челси
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|46 - 30
|51
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|51 - 36
|49
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|51 - 32
|49
|8.
|Эвертон
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|41 - 38
|47
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|42 - 31
|44
|10.
|Арсенал
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|40 - 35
|42
|11.
|Лидс
|Заявка
|30
|13
|3
|14
|47 - 48
|42
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|32 - 48
|38
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|39 - 53
|36
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|30 - 41
|35
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|24 - 40
|33
|16.
|Брайтон
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|33 - 38
|32
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|30 - 50
|29
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|24 - 41
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|30
|4
|9
|17
|25 - 59
|21
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|30
|4
|2
|24
|17 - 52
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 13
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 18
|28
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|31 - 20
|27
|4.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|27 - 16
|26
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|7.
|Лестер
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|25 - 21
|22
|8.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|9.
|Лидс
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 18
|21
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 19
|20
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 21
|20
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 18
|19
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|15.
|Эвертон
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 23
|18
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 25
|17
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|16 - 19
|13
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 33
|11
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|9 - 23
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|10 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 8
|36
|2.
|Лестер
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 13
|34
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|27 - 13
|33
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|6.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 14
|25
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|26 - 18
|25
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|22 - 19
|24
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 12
|24
|10.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 17
|21
|11.
|Лидс
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 30
|21
|12.
|Брайтон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 27
|18
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 23
|16
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 33
|16
|16.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 18
|16
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 25
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 26
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|1
|1
|13
|7 - 30
|4
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Астон Вилла
Исход игры
Ливерпуль
93.8% (61)
Ничья
4.6% (3)
Астон Вилла
1.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.68% (37)
Меньше
40.32% (25)
Обе команды забьют
Да
59.68% (37)
Нет
40.32% (25)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
41.5% (27)
2:0 Ливерпуль
33.8% (22)
3:1 Ливерпуль
10.8% (7)
1:0 Ливерпуль
3.1% (2)
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